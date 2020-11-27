Окупанти від початку доби тричі порушували режим припинення вогню, втрат немає, - Міноборони
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Російсько-окупаційні війська з початку поточної доби тричі відкривали вогонь, бойових втрат немає.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбуМіноборони.
Вночі, в районі населеного пункту Авдіївка найманці РФ відкрили вогонь з підствольного гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї.
Вранці, поблизу Опитного, противник провокував українських воїнів пострілами зі стрілецької зброї і підствольного гранатомета.
На Луганському напрямку, ближче до полудня, окупаційні війська здійснили постріл з ручного протитанкового гранатомета в сторону позицій наших захисників поблизу Шумів.
Бойових втрат унаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил немає.
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Чайка Київ
показати весь коментар27.11.2020 13:16 Відповісти Мені подобається 1
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