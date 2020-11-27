Окупанти від початку доби тричі порушували режим припинення вогню, втрат немає, - Міноборони

Російсько-окупаційні війська з початку поточної доби тричі відкривали вогонь, бойових втрат немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбуМіноборони.

Вночі, в районі населеного пункту Авдіївка найманці РФ відкрили вогонь з підствольного гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї.

Вранці, поблизу Опитного, противник провокував українських воїнів пострілами зі стрілецької зброї і підствольного гранатомета.

На Луганському напрямку, ближче до полудня, окупаційні війська здійснили постріл з ручного протитанкового гранатомета в сторону позицій наших захисників поблизу Шумів.

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Бойових втрат унаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил немає.