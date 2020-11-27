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Ситуація на Донбасі може погіршитися в будь-який момент, і це залежить тільки від Кремля, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Ситуація на Донбасі може погіршитися в будь-який момент, і це залежить тільки від Кремля, - Данілов

Ситуація в будь-яку секунду може стати гірше, причому залежить це тільки від уряду Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це секретар РНБО Олексій Данілов повідомив в інтерв'ю виданню "Фокус"

Відповідаючи на питання журналіста про можливе загострення на фронті, Данілов сказав: "Ситуація може погіршитися в будь-який момент. І це залежить не від тих людей, які перебувають в окупованих Донецьку або Луганську, а тільки від Кремля".

Разом з тим він додав, що "ЗСУ готові відповісти на будь-які виклики".

Зазначимо, що головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак не розглядає чисто силовий варіант повернення Донбасу.

Також читайте: РНБО готує нове рішення щодо ситуації в Донецькій і Луганській областях, - Данілов

За його словами, військове вирішення неможливо відразу з трьох причин. По-перше, Україна порушить міжнародне гуманітарне право в частині військових дій на території густонаселених районів. По-друге, серйозні жертви серед військовослужбовців. І, по-третє, Росія візьме кількістю.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
стопэ! полтора года назад феофан шестой из трусов выскакивал рассказывая про то как порох наживается на войне и гневно вопрошал оттопырив губки "кагда кончится вайна на бамбасе?" что случилось? вперед - все вопросы к величайшему. что ему мешает закончить войну? кстати - 9 декабря годовой дедлайн - что он там обещал? уйти? или план "Б" применить?
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27.11.2020 13:22
+4
Будь-який план від Бубочки А,Б,С - завжди пов"язаний з памперсами.))
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27.11.2020 13:38
+3
Странно, раньше зависело от желания Пороха, по словам преЗЕдента, а теперь от Кремля... Ситуация на Донбассе может ухудшиться в любой момент, и это зависит только от Кремля, - Данилов - Цензор.НЕТ 3583
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27.11.2020 13:21
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естественно. от нас уже ничего не зависит. руководят все, кому не лень...колония
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27.11.2020 13:13 Відповісти
Потрібно що від України теж щось залежало і тому потрібно йти у наступ, поки в США змінюються адміністрації!
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27.11.2020 13:18 Відповісти
уже поздно. продано все. и незалежнисть, и майно, и права, и все остальное. руководят давно сторонние гос-ва.
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27.11.2020 13:21 Відповісти
Если бы руководили,то сосала бы рашка болт,а не Крым оккупировала с Донбассом.
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27.11.2020 13:24 Відповісти
а что, власть может принять какое-нибудь решение без одобрения США, ЕС и прочего вашингтонского обкома? Посмотрите, кто у нас возглавляет нагядовые рады и стратегические предприятия! Много ума нужно,чтоб все понять?
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27.11.2020 13:28 Відповісти
Вашингтонский обком... Совсем не палишься,кацап.))
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27.11.2020 13:32 Відповісти
Одесса - пока еще в Украине))) пока Ситуация на Донбассе может ухудшиться в любой момент, и это зависит только от Кремля, - Данилов - Цензор.НЕТ 5891
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27.11.2020 13:33 Відповісти
И ты хочешь на шашлык пойти?
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27.11.2020 13:34 Відповісти
таки вчера вечером уже. такой вкусный был, мммм...
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27.11.2020 13:35 Відповісти
Да то ягель был.
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27.11.2020 13:38 Відповісти
Ясна річ ,що сценаристи та режисери цього дійства знаходяться в кремлі !!!)))
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27.11.2020 13:16 Відповісти
Ой куме... дивись яка смішна "фамілія" ДаніЛОХв... Ситуация на Донбассе может ухудшиться в любой момент, и это зависит только от Кремля, - Данилов - Цензор.НЕТ 7468
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27.11.2020 13:19 Відповісти
Випилили Данылюка - запилили Данилова, - конечно шо он будет стращать, а как иначе?
Еще продвинет закупки вазелина и брошюрок - Как правильно извиняться перед Калдыровым)
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27.11.2020 13:20 Відповісти
Странно, раньше зависело от желания Пороха, по словам преЗЕдента, а теперь от Кремля... Ситуация на Донбассе может ухудшиться в любой момент, и это зависит только от Кремля, - Данилов - Цензор.НЕТ 3583
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27.11.2020 13:21 Відповісти
от его желания зависела начинка в конфетах
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27.11.2020 13:23 Відповісти
Твое желание ты еще долго отхаркивать будешь, мудрая клавиша!
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27.11.2020 13:39 Відповісти
Движуха від РНБО розпочалась не даремно
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27.11.2020 13:21 Відповісти
По его словам, военное решение невозможно сразу по трем причинам. Во-первых, Украина нарушит международное гуманитарное право в части военных действий на территории густонаселенных районов. Во-вторых, серьезные жертвы среди военнослужащих. И, в-третьих, Россия возьмет количеством. Источник: https://censor.net/ru/n3233629\\\\\\\

На первом мог бы и остановиться. Израилю как то напр. до фени это было бы, да и есть)
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27.11.2020 13:22 Відповісти
стопэ! полтора года назад феофан шестой из трусов выскакивал рассказывая про то как порох наживается на войне и гневно вопрошал оттопырив губки "кагда кончится вайна на бамбасе?" что случилось? вперед - все вопросы к величайшему. что ему мешает закончить войну? кстати - 9 декабря годовой дедлайн - что он там обещал? уйти? или план "Б" применить?
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27.11.2020 13:22 Відповісти
Будь-який план від Бубочки А,Б,С - завжди пов"язаний з памперсами.))
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27.11.2020 13:38 Відповісти
Шо, 😳 это уже не зависит от Украины? А как же формула "отвести войска и просТА перестать стрелять"???
Надеемся, что этот бродячий Цирк в 2021 году закончится и страной будут таки руководить, а не " водить по пустыне" , обещая оазисы и манну небесную!
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27.11.2020 13:45 Відповісти
Запускайте отих з луганского універу з лекціями о мірє.
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27.11.2020 14:36 Відповісти
 
 