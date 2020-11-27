Ситуація на Донбасі може погіршитися в будь-який момент, і це залежить тільки від Кремля, - Данілов

Ситуація в будь-яку секунду може стати гірше, причому залежить це тільки від уряду Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це секретар РНБО Олексій Данілов повідомив в інтерв'ю виданню "Фокус"

Відповідаючи на питання журналіста про можливе загострення на фронті, Данілов сказав: "Ситуація може погіршитися в будь-який момент. І це залежить не від тих людей, які перебувають в окупованих Донецьку або Луганську, а тільки від Кремля".

Разом з тим він додав, що "ЗСУ готові відповісти на будь-які виклики".

Зазначимо, що головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак не розглядає чисто силовий варіант повернення Донбасу.

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За його словами, військове вирішення неможливо відразу з трьох причин. По-перше, Україна порушить міжнародне гуманітарне право в частині військових дій на території густонаселених районів. По-друге, серйозні жертви серед військовослужбовців. І, по-третє, Росія візьме кількістю.