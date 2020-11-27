Окупанти встановлюють на Донбасі нові мінні загородження з використанням заборонених протипіхотних мін виробництва РФ, - розвідка

Командування оперативного угруповання російсько-окупаційних військ на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях використовує "режим тиші" для удосконалення інженерного обладнання передових позицій з’єднань і частин 1 та 2 АК.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на дані ГУР.

Згідно з даними української розвідки, найманці РФ встановлюють нові мінні загородження з використанням протипіхотних мін російського виробництва, які заборонені міжнародними договорами.

При цьому, як зазначили в ГУР, російські окупанти здійснюють мінування без складання карт мінних полів, що призводить до збільшення втрат їхнього особового складу та загибелі і травмування цивільного населення.

Також читайте: Росія не залишила планів "пробити сухопутний коридор" в окупований Крим, - генерал США Ходжес

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на територію України вторглися 2 колони російського "гумконвою" в складі 14 вантажівок.