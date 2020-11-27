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Окупанти встановлюють на Донбасі нові мінні загородження з використанням заборонених протипіхотних мін виробництва РФ, - розвідка

Новини Цензор.НЕТ Події

Окупанти встановлюють на Донбасі нові мінні загородження з використанням заборонених протипіхотних мін виробництва РФ, - розвідка

Командування оперативного угруповання російсько-окупаційних військ на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях використовує "режим тиші" для удосконалення інженерного обладнання передових позицій з’єднань і частин 1 та 2 АК.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на дані ГУР.

Згідно з даними української розвідки, найманці РФ встановлюють нові мінні загородження з використанням протипіхотних мін російського виробництва, які заборонені міжнародними договорами.

При цьому, як зазначили в ГУР, російські окупанти здійснюють мінування без складання карт мінних полів, що призводить до збільшення втрат їхнього особового складу та загибелі і травмування цивільного населення.

Також читайте: Росія не залишила планів "пробити сухопутний коридор" в окупований Крим, - генерал США Ходжес

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на територію України вторглися 2 колони російського "гумконвою" в складі 14 вантажівок.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
зеля, хватит наживаться на войне
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27.11.2020 13:26
+6
Надо отвести войска чтобы не подорваться.
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27.11.2020 13:30
+3
Отправьте туда Сивоху, Фокина с Кравчуком, нехай походят по полям, совместят приятное с полезным...
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27.11.2020 13:52
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зеля, хватит наживаться на войне
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27.11.2020 13:26 Відповісти
Надо отвести войска чтобы не подорваться.
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27.11.2020 13:30 Відповісти
Согласен в этой ситуации с кремлёвской нечистью - вся линия соприкосновения должна быть заминирована. С нашей стороны надо соорудить зеркальные минные поля... И без всяких переходов...
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27.11.2020 13:51 Відповісти
Отправьте туда Сивоху, Фокина с Кравчуком, нехай походят по полям, совместят приятное с полезным...
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27.11.2020 13:52 Відповісти
Потом разминированием будут заниматься бывшие боевики ЛДНР. Другой работы для них не будет, и права выезда за территорию ОРДЛО тоже.
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27.11.2020 14:05 Відповісти
Вот это новость! А я был в полной уверенности, что они там цветочки садят. Мля, и шо теперь делать? Может в ОБСЕ пожаловаться? Ну, или там Макрону с Меркель поплакаться ...
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27.11.2020 14:20 Відповісти
Мини на Донбасі це надовго. Остання міна в селі після 1943 року підірвалась в 1958 році і забрала життя трьох дітей. Уявіть скільке років ці нові міни будуть полювати на свою здобич.
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27.11.2020 14:26 Відповісти
Що ви пишите? Навіщо брехати? "Ви подивіться в очі ху@лу, там мир.", Тільки в яке очко дивився Зеля і чи то очі?
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27.11.2020 14:34 Відповісти
Гумконвои пропускаете, так не нойте)
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27.11.2020 14:42 Відповісти
Эх, если-бы Байрактаром по этому гумконвою с минами - такой-бы праздничный фейерверк был.
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27.11.2020 15:40 Відповісти
 
 