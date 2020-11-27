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Пакет підтримки бізнесу має бути проголосований Радою якнайшвидше, - заступниця голови ОП Ковалів

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Пакет підтримки бізнесу має бути проголосований Радою якнайшвидше, - заступниця голови ОП Ковалів

Верховна Рада має якнайшвидше прийняти ініційований президентом України Володимиром Зеленським пакет законопроєктів щодо підтримки підприємців у разі посилення карантинних заходів, щоб уряд міг до кінця року надати кошти бізнесу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це заявила заступниця керівника ОП Юлія Ковалів.

"Президент вніс до парламенту пакет законопроєктів, який стосується підтримки бізнесу у випадку, якщо буде запроваджений локдаун. Обсяг цієї підтримки до кінця року, який планується надати і ФОПам, і працівникам ФОПів, і безпосередньо самим підприємствам, сягає від 12 до 15 мільярдів гривень", – зазначила Ковалів.

За словами заступниці голови ОП, це вже третій пакет допомоги для підприємців від початку року. Навесні вона спрямовувалася на підтримку малого й середнього бізнесу, зокрема через програму доступних кредитів "5-7-9%", за якою вже видано позики на суму 13,5 млрд грн.

"Буду звертатися до депутатів, щоб разом обговорити, аби проголосувати цей законопроєкт, і з ковідного фонду встигнути до кінця року видати цей пакет підтримки тому бізнесу, який постраждає у разі впровадження локдауну", - наголосила Ковалів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський вніс у Раду законопроєкт про підтримку підприємців під час карантину

Автор: Наталя Джума
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так вопрос введения лохдауна уже решен?
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27.11.2020 13:30 Відповісти
Пакет поддержки бизнеса должен быть проголосован Радой как можно скорее, - замглавы ОП Ковалив - Цензор.НЕТ 5503
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27.11.2020 13:33 Відповісти
а деньги в казне на пакет есть? или шоб получить допомогу мелкий бизнес должен будет заносить свои пакеты для допомоги чиновникам отвечающим за выделение этой самой им допомогы?
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27.11.2020 13:42 Відповісти
Бизнес - это ичная инициатива нкоторых товарищей, которые не хотят работать в госсистеме, а хотят сами себе бабло заколачивать. Так какого государство должно их поддерживать? Государство должно поддерживать только тех, кто напрямую на государство работает. А то как бабло грести - мы частный бизнес, нас не тронь. А как бабло с государства - так они первые в очереди.
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27.11.2020 13:42 Відповісти
Kpnemo Kp по вашему комментарию вы явно гос чиновник , у меня к вам вопрос, чего вы не откроете бизнес. и не начнете лопатой бабло грести?Что слабо, налоги заплатить государству, а не сидеть на шее и прожирать налоги и сборы которые платит бизнес?Или вы думаете что зарплата ваша с неба падает, а не берется с бюджета который наполняется, налогами и сборами которые платит бизнес?Вы ребята чиновники жирно живете, вас нужно первых сокращать, притом повально, гляди и бюджет наполниться, а то раздули госаппарат, и платят всяким халявщикам, которые тут пишут всякую чушь про то что бизнес не имеет никого отношение к государству, вот вы и такие как вы не имеют, вы паразиты на теле государства.
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27.11.2020 14:09 Відповісти
Глупый, все деньги уйдут на выплату налогов этому государству.
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27.11.2020 17:29 Відповісти
Пакет підтримки бізнесу має бути проголосований Радою якнайшвидше, - заступниця голови ОП Ковалів - Цензор.НЕТ 9482
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27.11.2020 14:08 Відповісти
 
 