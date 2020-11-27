Закриття метро на вихідні є ефективнішим, ніж карантин вихідного дня, - глава медкомісії Києва Гелевей
Новини Цензор.НЕТ Київські новини
У боротьбі з COVID-19 у Києві ефективніше було б на вихідні зупинити метро.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське Радіо", про це заявив голова медичної комісії Києва, депутат Київради Олег Гелевей.
За словами Гелевея, основними джерелами ураження є транспорт, на другому місці - черги, а на третьому заклади охорони здоров’я.
"Треба робити більший акцент на русі транспорту у Києві, ефективніше було би на суботу-неділю зупинити метро. Карантин вихідного дня не ефективний, якби влада хотіла дійсно перервати ланцюг - то ефективніше було б зробити повний локдаун на тиждень. Він був би ефективнішим, ніж карантин вихідного дня", - наголосив голова медичної комісії Києва.
Топ коментарі
+16 Eugen Mk
показати весь коментар27.11.2020 13:47
+9 Dima L
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+8 Гептимирон
показати весь коментар27.11.2020 13:40
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вентиляция хорошая.увеличьте количество вагонов, дебилы !
Одна из целей, как мне кажется, расшатать и уничтожить систему госуправления.
на втором месте - очереди - а очереди в будни мы создаём эффективным карантином выходного дня
на третем месте - учреждения здравоохранения - вот пусть сначала к участковому сходят с температурой 39, а потом уже та на КТ направит
у людей просто на голову не налазит что это делается специально - считают правителей просто дураками.
Гниды выслуживаются перед соплями урода - кто первым предложит что запретить.
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чого не скажеш про маршрутоси, автобуси і троейбуси. от їх можна було б і стопорнути.
лучше пусть увеличат ежедневную частоту движения и количество вагонов в троллейбусных, трамвайных и автобусных маршрутах, а не собирали километровые очереди на остановках.
Про маршрутки молчу еслиб не они то общественный транспорт можно часами ждать на остановках в толпах людей.
Похоже, что этот "деятель" является инвалидом детства коммунистического труда. Там даже биография характерная.