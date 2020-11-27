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Закриття метро на вихідні є ефективнішим, ніж карантин вихідного дня, - глава медкомісії Києва Гелевей

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

Закриття метро на вихідні є ефективнішим, ніж карантин вихідного дня, - глава медкомісії Києва Гелевей

У боротьбі з COVID-19 у Києві ефективніше було б на вихідні зупинити метро.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське Радіо", про це заявив голова медичної комісії Києва, депутат Київради Олег Гелевей.

За словами Гелевея, основними джерелами ураження є транспорт, на другому місці - черги, а на третьому заклади охорони здоров’я.

"Треба робити більший акцент на русі транспорту у Києві, ефективніше було би на суботу-неділю зупинити метро. Карантин вихідного дня не ефективний, якби влада хотіла дійсно перервати ланцюг - то ефективніше було б зробити повний локдаун на тиждень. Він був би ефективнішим, ніж карантин вихідного дня", - наголосив голова медичної комісії Києва.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+16
А давайте ещё вот так попробуем! Не получилось? А вот эдак! Опять не то? А вот отакое замутим! Чо, корова сдохла? А было ещё столько позитивных идей Закрытие метро на выходных более эффективно, чем карантин выходного дня, - глава медкомиссии Киева Гелевей - Цензор.НЕТ 3768
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27.11.2020 13:47
+9
Он в метро хоть спускался? Там в будни сейчас свободно а выходные и подавно. Не.. Надо всех выпереть в забитые душные маршрутки.
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27.11.2020 13:45
+8
Дебил, его запускать потом очень дорого. И конечно не надо думать ничего с диким рынком маршруток
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27.11.2020 13:40
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Дебил, его запускать потом очень дорого. И конечно не надо думать ничего с диким рынком маршруток
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27.11.2020 13:40 Відповісти
метро в выходные полупустое.
вентиляция хорошая.увеличьте количество вагонов, дебилы !
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27.11.2020 13:50 Відповісти
А какой дебил на выходные выходит на улицу не то что ездит кудато?
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27.11.2020 14:25 Відповісти
Дебил, мля!
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27.11.2020 13:42 Відповісти
В яких електричках ганяють феофаніївські і куча їм подібних?
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27.11.2020 13:42 Відповісти
Он в метро хоть спускался? Там в будни сейчас свободно а выходные и подавно. Не.. Надо всех выпереть в забитые душные маршрутки.
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27.11.2020 13:45 Відповісти
Еще один гений
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27.11.2020 13:46 Відповісти
самое эффективное решение подобных проблем описано в "декамероне". но в наше время такое решение уже не возможно.
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27.11.2020 13:46 Відповісти
А давайте ещё вот так попробуем! Не получилось? А вот эдак! Опять не то? А вот отакое замутим! Чо, корова сдохла? А было ещё столько позитивных идей Закрытие метро на выходных более эффективно, чем карантин выходного дня, - глава медкомиссии Киева Гелевей - Цензор.НЕТ 3768
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27.11.2020 13:47 Відповісти
Закрытие метро на выходных более эффективно, чем карантин выходного дня, - глава медкомиссии Киева Гелевей - Цензор.НЕТ 4212
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27.11.2020 13:50 Відповісти
....но все куры передохли Закрытие метро на выходных более эффективно, чем карантин выходного дня, - глава медкомиссии Киева Гелевей - Цензор.НЕТ 792
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27.11.2020 13:52 Відповісти
Иногда у меня складывается впечатление, что это шарахание из стороны в сторону затеяно умышленно.
Одна из целей, как мне кажется, расшатать и уничтожить систему госуправления.
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27.11.2020 18:39 Відповісти
На выходных запихнем всех в маршрутки, щоб ніякого скупчення...
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27.11.2020 13:48 Відповісти
Ну так, у саме вихідні ж дні метро забите вщерть. Усі прямо друг у друга на головах висять.
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27.11.2020 13:49 Відповісти
саме у вихідні
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27.11.2020 13:51 Відповісти
Закрытие метро на выходных более эффективно, чем карантин выходного дня, - глава медкомиссии Киева Гелевей - Цензор.НЕТ 539
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27.11.2020 13:49 Відповісти
Где эти полудурки идеи берут?! Фрейд бы плакал!
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27.11.2020 13:49 Відповісти
то что Вы называете "полудурками" - на самом деле лучшие представители мудрого нарида уполномоченные им вершить руководство...
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27.11.2020 13:53 Відповісти
на первом месте - транспорт - а давайте метро прикроем, пусть в маршрутках давяцца

на втором месте - очереди - а очереди в будни мы создаём эффективным карантином выходного дня

на третем месте - учреждения здравоохранения - вот пусть сначала к участковому сходят с температурой 39, а потом уже та на КТ направит
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27.11.2020 13:50 Відповісти
ещё упустил обеспечение притока коронавирусных туристов из молодых республик Лугандона...

у людей просто на голову не налазит что это делается специально - считают правителей просто дураками.
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27.11.2020 13:55 Відповісти
.
Гниды выслуживаются перед соплями урода - кто первым предложит что запретить.
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27.11.2020 13:50 Відповісти
конечно! лучше в субботу/воскресенье проехаться в набитой маршрутке и подышать там спертым воздухом минут 30-40, чем доехать на метро за 10 минут в полупустом вагоне! гелевей бы раз спустился в метро и проехался в маршрутке, а не из своего элитного авто рассуждал про общественный транспорт, которого он в глаза не видел.
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27.11.2020 13:55 Відповісти
Идиоты, ***! На выходных в киевском метро почти никто не ездит, весь народ в ашанах и сильпо
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27.11.2020 13:57 Відповісти
у вихідні метро і так напівпорожнє. та з гарною вентиляцією.
чого не скажеш про маршрутоси, автобуси і троейбуси. от їх можна було б і стопорнути.
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27.11.2020 14:02 Відповісти
Всеобщее избирательное право позволяет дебилам избирать себе подобных.
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27.11.2020 14:07 Відповісти
это чтобы до майдана тяжелее было добраться на протест....
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27.11.2020 14:09 Відповісти
закройте продуктовые магазины. через какое-то время город опустеет
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27.11.2020 14:24 Відповісти
и воду отключите, стояки з@срутся в течении дня, и проблема Ковида отойдет на второй план Закриття метро на вихідні є ефективнішим, ніж карантин вихідного дня, - глава медкомісії Києва Гелевей - Цензор.НЕТ 5777
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27.11.2020 14:31 Відповісти
Правильно. Холодную воду отключите, оставьте только горячую...
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27.11.2020 14:32 Відповісти
Дебил,
лучше пусть увеличат ежедневную частоту движения и количество вагонов в троллейбусных, трамвайных и автобусных маршрутах, а не собирали километровые очереди на остановках.
Про маршрутки молчу еслиб не они то общественный транспорт можно часами ждать на остановках в толпах людей.
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27.11.2020 14:28 Відповісти
Это надо новые единицы общественного транспорта приобретать. А откуда денег взять?
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27.11.2020 15:40 Відповісти
По моему они наоборот хотят что бы больше заражалось, метро намного безопаснее маршруток где впритык мордами стоят...
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27.11.2020 14:32 Відповісти
Смысла нет в выходные и так полупусто с учетом того что они увеличивают интервал между поездами до 5 мин вместо минуты,двух в будни
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27.11.2020 14:45 Відповісти
Давайте еще лифты на выходные отключим, там еще более тесно, чем в транспорте.
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27.11.2020 14:53 Відповісти
молодые могут и пешком ходить если не высоко, сам так делаю
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27.11.2020 15:47 Відповісти
Аналогічно. З початку березня ще жодного разу не їздив ліфтом. До того навіть на третій поверх ліфтом їздив.
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27.11.2020 17:22 Відповісти
А еще эффективней - киздить дубинками умников в транспорте с открытыми носами или масками на подбородке. О маршрутках разговор отдельный, там марсианские законы.
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27.11.2020 14:54 Відповісти
Ще один геракл спортивного мислення!
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27.11.2020 15:01 Відповісти
По этому поводу вспоминается вопрос армянского радио насчет разницы между учеными и коммунистами. Ответом будет то, что ученые сначала пробуют на животных, а потом применяют на человеке. А коммунисты сразу испытывают свои бредовые идеи на живых людях.
Похоже, что этот "деятель" является инвалидом детства коммунистического труда. Там даже биография характерная.
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27.11.2020 16:18 Відповісти
Да, давайте закроем у нас в Одессе метро и этим ограничимся!
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27.11.2020 17:23 Відповісти
 
 