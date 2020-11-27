УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15218 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
824 14
меморіал (116) будівництво (763) Небесна Сотня (377) Пошивайло (31) Музей Майдану (49)

Музей Майдану готовий відкрити Меморіал Героїв Небесної Сотні протягом пів року

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Музей Майдану готовий відкрити Меморіал Героїв Небесної Сотні протягом пів року

Виділені державою кошти на Меморіал Героїв Небесної Сотні витрачені своєчасно і за призначенням - їх перерахували на закупівлю будівельних матеріалів для підготовки до старту будівництва.

Про це повідомляють у Національному музеї Революції Гідності, передає Цензор.НЕТ.

У відповідь на проведений Службою безпеки України обшук і звинувачення в розтраті коштів заклад скликав пресконференцію, на якій привселюдно показав стан справ стосовно вартості будівництва меморіалу, вибору генпідрядника робіт, строків і підстав перерахування йому коштів. А для всіх зацікавлених представлено докладний таймлайн подій навколо будівництва в 2018–2020 роках. Відтепер це нова сторінка на сайті Музею. Вона містить опис етапів реалізації меморіалу, лінки на тогочасні новини з цієї теми, а також виставлене для загального доступу листування з ДБР, ГПУ, Національною поліцією, Міністерством культури, КМДА й іншими органами влади щодо ситуації на алеї Героїв Небесної Сотні, де має постати меморіал.

За словами музейників, тільки-но зникне судова заборона здійснювати будівництво на алеї, генпідрядник готовий розпочати роботи та закінчити їх у шестимісячний строк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Директора музею Революції Гідності Пошивайла викликали на допит

Працівники музею наголосили, що від самого початку в роботі над меморіалом дотримуються відкритості – висвітлюють свої дії на сайті, де створено спеціальний розділ на час будівництва, а стосовно загрози його колапсу неодноразово апелювали до відповідних органів влади.

За словами гендиректора Музею Ігоря Пошивайла, щодо Революції Гідності та Музею як її виразника здійснена цілеспрямована кампанія з компрометації.

"Не прикриваємося цим, але тільки сліпий не бачить дійсності. Саме напередодні річниці Євромайдану здійснено спецоперацію з дискредитації Музею Майдану та Революції Гідності. Адже це відбулося паралельно з іншими важливими речами: зняттям заочного арешту з головного обвинувачуваного у справах Майдану Януковича, з викликом лідерів Майдану до ДБР у справі "держперевороту", а також тим, як ці питання вмить та одноголосно підхопили знані пропагандистські канали Кремля, на яких працюють Соловйов, Корнілов, Скабєєва, Попов, а слідом за ними й наші проросійські канали. Це інформатака, тож закликаємо громадськість і журналістів дотримуватися не лише санепідеміологічної гігієни, а й інформаційної", – сказав на завершення зустрічі Ігор Пошивайло.

Читайте також: Генпідряднику продовжено термін будівництва меморіалу Небесної Сотні до серпня, якщо не знімуть арешт – опинимось у патовій ситуації, - юрист музею

"Проєкт меморіалу проходив Укрдержбудекспертизу не місяць, а три мало не під мікроскопом. Ми отримали висновок, затверджений десятьма експертами. У ньому 170 877 000 гривень – це загальна кошторисна вартість будівництва меморіалу відповідно до експертного звіту. Туди входять затрати від збору технічних умов – геологія, геодезія, історико-містобудівне обґрунтування, містобудівний розрахунок – до здання об’єкта в експлуатацію. Із такої виділеної суми 154 мільйони призначено на будівельні роботи та закупівлю матеріалів. Ми цю цифру поставили як початкову вартість при проведенні тендеру на електронному майданчику Prozorro. Електронна система визначила переможця – учасника з найнижчою ціновою пропозицією ТОВ "Північно-український будівельний альянс", пропозиція якого становила 143 мільйони. Однак наш тендерний комітет виявив, що вони не включили в кошторис вартість деяких матеріалів, у тому числі сам граніт. Через це пропозицію компанії було відхилено протоколом тендерного комітету. За законом право будувати отримує претендент із наступною найнижчою ціною. Це товариство "Майстерня "Україна-Реставрація" з пропозицією 148 мільйонів. Альянс подав скаргу в Антимонопольний комітет, але той відмовив у задоволенні скарги "Майстерню "Україна-Реставрація" визначено переможцем. Було складно проходити контроль Антимонопольного комітету, але я рада, що це в нас було. Це додаткова залучена структура, якій можна довіряти", - розповіла завідувачка будівельного відділу Національного музею Революції Гідності Наталія Бойко.

З інфографікою з цього питання можна ознайомитись тут.

Нагадаємо, правоохоронці вранці 19 листопада провели обшуки в Музеї Революції Гідності. Пізніше в СБУ повідомили, що керівництво Музею Революції Гідності підозрюється в розкраданні 111 млн грн бюджетних коштів.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+3
Музей Майдана готов открыть Мемориал Героев Небесной Сотни в течение полугода - Цензор.НЕТ 6246
показати весь коментар
27.11.2020 13:53
+2
А кому ленточку перерезать? Пристегнувшемуся к Майдану Порошенко, внемайданному Зеленскому, полоумной Черновол, те, кто "договорился с Януковичем"...? Надеюсь, что придут истинные герои Майдана, а не спекулянты на нем.
показати весь коментар
27.11.2020 13:53
+2
Так это удел всех революций - те, кто гибнут на баррикадах, никогда потом не поднимаются на трибуны.
показати весь коментар
27.11.2020 13:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А на открытии дорофеева спляшет.
показати весь коментар
27.11.2020 13:52 Відповісти
На моей памяти стороннего наблюдателя, одним из лиц Майдана стала Дмитрук, автор стихов, ставших песней "Никогда мы не будем братьями".
показати весь коментар
27.11.2020 13:59 Відповісти
Послушал снова, день прожит не зря: https://www.youtube.com/watch?v=d_sTAhZv_rI
показати весь коментар
27.11.2020 14:02 Відповісти
Музей Майдана готов открыть Мемориал Героев Небесной Сотни в течение полугода - Цензор.НЕТ 6246
показати весь коментар
27.11.2020 13:53 Відповісти
А кому ленточку перерезать? Пристегнувшемуся к Майдану Порошенко, внемайданному Зеленскому, полоумной Черновол, те, кто "договорился с Януковичем"...? Надеюсь, что придут истинные герои Майдана, а не спекулянты на нем.
показати весь коментар
27.11.2020 13:53 Відповісти
Так это удел всех революций - те, кто гибнут на баррикадах, никогда потом не поднимаются на трибуны.
показати весь коментар
27.11.2020 13:58 Відповісти
А кому ленточку перерезать? Пристегнувшемуся к Майдану Порошенко/ Вестимо, кому. Сбежавшим из Украины дезертирам и колбасным мигрантам.
показати весь коментар
27.11.2020 16:13 Відповісти
А всего-то надо было погрозить тюрьмой. Пятилетку за полгода.)
показати весь коментар
27.11.2020 13:56 Відповісти
підасабьістьійкантроль.кр відкриє(((
показати весь коментар
27.11.2020 14:06 Відповісти
Класичний договорняк. Бандюки за 2 роки "прокрутили" 111 млн бюджетних грошей (100% передоплата!!!) і розділили навар між "зацікавленими сторонами" (у трикутнику суд - музей - підрядчик). Ніх.. вони зараз не "побудують" - підрядчик (бандюки) потребує через суд змін до договору у плані доплати за вартість матеріалів, робіт і послуг а також за вимушений простой. Згодом з"ясується, що закуплені (на папері...) матеріали попсувалися, а липи не цвіли і "хрущі над ними не гуділи".... Злодюжність уведена в ранг державної політики.
показати весь коментар
27.11.2020 15:07 Відповісти
мемориал надо открыть, а воров закрыть. Музей Майдану готовий відкрити Меморіал Героїв Небесної Сотні протягом пів року - Цензор.НЕТ 1837
показати весь коментар
27.11.2020 15:20 Відповісти
заворушились таргани,бо Їх на світло витягнули!!!
показати весь коментар
27.11.2020 15:25 Відповісти
 
 