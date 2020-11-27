На Харківщині стартує земельна реформа: Держава передала громадам 8485 га землі, ще 156 000 га вони отримають протягом двох місяців

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру почала масштабну передачу земель із державної власності у власність місцевих громад.

26 листопада сім ОТГ Харківської області отримали від держави 8484,76 га землі. Загалом Головне управління Держгеокадастру у Харківській області планує передати місцевим громадам ще понад 156 тис. га земель. В цілому по Україні у наступні два місяці в комунальну власність будуть передані приблизно 2 мільйони га землі.

"Децентралізація — важливий пріоритет держави. Бо ніхто не заперечуватиме, що успішна держава може існувати лише за умови існування сильних громад, — вважає перший заступник Голови Держгеокадастру України Анатолій Мірошниченко. — А громадам для ефективної роботи потрібні ресурси, одним з яких є земля".

Першими у Харківській області землю від держави отримали Кіндрашівська, Петропавлівська і Курилівська ОТГ (Куп’янський район), Ізюмська ОТГ (Ізюмський район), Малинівська ОТГ (Чугуївський район), Пісочинська ОТГ (Харківський район), Старосалтівська ОТГ (Вовчанський район).

Відкриваючи зустріч, очільник Головного управління Держгеокадастру у Харківській області Юрій Кундрюков пообіцяв, що Харківська область гідно завершить реформу децентралізації земельних відносин найближчим часом.





За словами Анатолія Мірошниченка отримані від держави землі громади можуть здавати в оренду або приваблювати інвесторів у свою ОТГ вигідними умовами співпраці. Звісно, є певні обмеження щодо земель, які містять заповідні території або важливі споруди як, наприклад, трубопроводи. Ще більше можливостей розпоряджатися новим ресурсом з’явиться в ОТГ з відкриттям ринку землі у 2021 році. "Заборона відчуження сільськогосподарських земель була, на мою думку, великою помилкою, яка завдала шкоди економіці, суспільству і навіть менталітету українців, — упевнений Анатолій Мирошниченко. — 7 мільйонів наших співгромадян два десятиліття не могли розпоряджатися своєю власністю. Але це буде поступовий рух".

Ще один важливий аспект процесу передачі земель громадам — реформування самого Держгеокадастру. В першу чергу, відбудеться перегляд функцій, які здійснює ця система органів. "Бо часто державні органи недостатньо ефективні, і за бюджетні гроші чиновники не приносять користі суспільству. А деякі функції застарілі, не потрібні і навіть шкідливі", — пояснює перший заступник голови Держгеокадастру.

Також у межах робочого візиту Анатолій Мірошниченко зустрівся з представниками громадських організацій учасників АТО (ООС) Харківської області та регіональним представником Ради ветеранів України при Міністерстві у справах ветеранів України. Під час зустрічі учасники бойових дій вказали на неоднозначне законодавче трактування практики спадкування права постійного користування землею. Також ветерани вважають необхідним врегулювати монетизацію першочергового права на землю та прийняття проєкту закону № 3012-2.