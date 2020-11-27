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Новини Політика України Е-декларації держслужбовців Конституційна криза
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ВР (11782) КС (1153) суддя (1418) електронне декларування (1018) НАЗК (1167) Вища рада правосуддя (523) Монастирський (370)

"Слуга народу" Монастирський представив напрацювання щодо виходу з конституційної кризи: за брехню в декларації не будуть позбавляти волі і перевірка суддів за погодженням з ВРП

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Робоча група Верховної Ради України з урегулювання конституційної кризи ухвалила низку рішень. Глава групи Денис Монастирський (СН) розповів про три основні блоки.

Про це він заявив на брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, за брехню в декларації або неподання декларації має бути кримінальна відповідальність.

"Однак щодо брехні в декларації ми дійшли висновку, що потрібно підняти поріг, з якого стартує кримінальна відповідальність. На сьогодні це 250 прожиткових мінімумів, це приблизно 500 тисяч гривень... Ми визначаємо, що кримінальна відповідальність стартує з 500 прожиткових мінімумів", - зазначив він.

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Монастирський зазначив, якщо нижче 500 прожиткових мінімумів, то діє адміністративна відповідальність. Також, за його словами, у групі вирішили, що неподання декларації може бути кримінальним проступком, а не злочином.

Голова групи розповів, що за брехню в декларації не буде позбавлення волі. Буде штраф, громадська робота та позбавлення посади.

"Окремо неможливо створити НАЗК для суддів. Потрібно запровадити запобіжники, які б унеможливлювали вплив НАЗК на суддів", - розповів він про другий блок ухвалених рішень.

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Зокрема, за словами Монастирського, відповідний законопроєкт буде готовий вже в понеділок. Зокрема, він передбачатиме, що перевірка декларацій НАЗК буде за погодженням Вищої ради правосуддя, а у випадкув КСУ - з загальним збором суддів. Протокол про порушення в декларації суддів підписує особисто голова НАЗК або його заступник.

Робоча група парламенту також ухвалила рішення, що у разі, якщо на суддю будуть тиснути, то він може звернутися до представника Вищої ради правосуддя, від якого піде подання на голову НАЗК.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова.

Станом на сьогодні жоден із запропонованих законопроєктів щодо врегулювання антикорупційної кризи не було винесено на голосування в парламенті. Тим часом ВАКС скасовує свої вироки у справах про брехню в деклараціях і закриває відповідні провадження.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+12
Жесток слуга...жесток... "Слуга народа" Монастырский представил наработки по выходу из конституционного кризиса: за ложь в декларациях не будут лишать свободы и проверка судей по согласованию с ВСП - Цензор.НЕТ 9075
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27.11.2020 14:06
+10
А МВФ такие - "отличное решение, но денег не дадим".
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27.11.2020 14:08
+10
Є краща пропозиція - арест/трибунал/розстріл поточного складу КСУ за зраду України, арешт та довічне для всіх причетних які знали про зрадницьке злочинне рішення КСУ і були бездіяльними!
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27.11.2020 14:09
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Жесток слуга...жесток... "Слуга народа" Монастырский представил наработки по выходу из конституционного кризиса: за ложь в декларациях не будут лишать свободы и проверка судей по согласованию с ВСП - Цензор.НЕТ 9075
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27.11.2020 14:06 Відповісти
Є краща пропозиція - арест/трибунал/розстріл поточного складу КСУ за зраду України, арешт та довічне для всіх причетних які знали про зрадницьке злочинне рішення КСУ і були бездіяльними!
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27.11.2020 14:09 Відповісти
Не говори! Еще бы додумался спросить "откуда деньги Зин?" на все то, что они там надекларируют.
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27.11.2020 14:17 Відповісти
Прощай немытая раССея
Жесток слуга...жесток...
"Слуга народу" Монастирський представив напрацювання щодо виходу з конституційної кризи: за брехню в декларації не будуть позбавляти волі і перевірка суддів за погодженням з ВРП - Цензор.НЕТ 4105 +++++++++++++"Слуга народу" Монастирський представив напрацювання щодо виходу з конституційної кризи: за брехню в декларації не будуть позбавляти волі і перевірка суддів за погодженням з ВРП - Цензор.НЕТ 4105
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27.11.2020 15:15 Відповісти
Офигенные наработки. Вот уж потрудился так потрудился. Монастырский тот ещё жучара приспособленец(((
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27.11.2020 14:08 Відповісти
Это схема ! Они будут каждый день ,какую- нибудь хрень вносить ,чтобы тянуть кота за хвост и в конечном итоге похерить этот закон
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27.11.2020 16:17 Відповісти
А МВФ такие - "отличное решение, но денег не дадим".
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27.11.2020 14:08 Відповісти
та проще забить болт и не мучиться - пусть воруют, а то возни из-за 17 грн административного штрафа за коррупцию в размере ниже 500 прожиточных минимумов
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27.11.2020 14:11 Відповісти
Самый правильный вариант: за ложь в декларациях просто конфисковывать все то, что не внес.
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27.11.2020 14:11 Відповісти
Да ты что, ну ты и садист. У нас даже смертную казнь отменили, а это куда хуже смертной казни. Не, такой ни один депутат не примет, рука не подымется за такое голосовать.
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27.11.2020 14:15 Відповісти
Не можна бути таким людоїдом!
Краще з державного бюджету, на рахунок порушника додавати сумму яку він не задекларував.
Щоб було як у байці:
"І Суку кинули у річку..."
P.S. Конфісковувати потрібно в десятикратному розмірі, з пожиттьевою забороною займати держані посади, і позбавленням всіх прав, пільг і привілеїв пов"язаних з посадою!
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27.11.2020 14:20 Відповісти
Каждому по острову и дом в МАНАКО за счет заведения.
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27.11.2020 14:16 Відповісти
Что сделал Зеленский за полтора года:
1. Украл 300млрд. гривен из бюджета
2.Повысил тарифы для людей
3.Разрушил антироссийскую коалицию
4.Разрушил антикоррупционные законы
5.Прекратил сотрудничество с МВФ
6.Провалил борьбу с ковидом
7.Отменил реформу армии
8.Отдохнул в Омане

"Слуга народа" Монастырский представил наработки по выходу из конституционного кризиса: за ложь в декларациях не будут лишать свободы и проверка судей по согласованию с ВСП - Цензор.НЕТ 7335
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27.11.2020 14:17 Відповісти
Универсальный пост для порохоботов и зебилов для цензора:

Что сделал ..... за .....:
1. Украл .....млрд. гривен из бюджета
2.Повысил тарифы для людей
3.Разрушил ......
4.Разрушил антикоррупционные законы
5.(Не) Прекратил сотрудничество с МВФ
6.Провалил борьбу с ......
7.Отменил реформу .....
8.Отдохнул в (Омане, Мальдивах, ......)

Нужное вписать или подчеркнуть
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27.11.2020 15:46 Відповісти
..за ложь в декларации не будет лишения свободы. Будут Штраф, общественные работы и лишение должности... Офигеть ,вот эта шара !!!! Воруй сколько хочешь в бюджете ,бери взятки , покупай виллы на Кипре , а тебя всего лишь уволят !!! Да ,именно за это гибли на Майдане и продолжают погибать на войне !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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27.11.2020 14:20 Відповісти
И они это чешут на полном серьёзе.😮
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27.11.2020 14:25 Відповісти
"проверять судей по согласованию с ВСП"

В смысле? Чтобы проверить судей - нужно обращаться за разрешением...к судьям?? Они ипанулись? Не слишком ли много независимости для абсолютно непорядочной судебной системы, пользующейся 0 доверием в обществе?

Независимость судебной системы не должна подразумевать того, что они могут творить что хотят и им за это ничего не будет - судьи - такие же граждане, как и все остальные люди и должны нести ответственность за свои правонарушения на равне со всеми!
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27.11.2020 14:26 Відповісти
Рабочая группа Верховной Рады Украины по урегулированию конституционного кризиса приняла ряд решений..(подняв возможность корупционного зароботка еще на пол лимона)которые приведут к еще большему недоверию к украинской власти ,
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27.11.2020 14:27 Відповісти
Т.е. смысл решения буерите взятки, воруйте и дальше, вам за это ничего не будет.
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27.11.2020 14:36 Відповісти
Тю ! Так давайте тогда награждать коррупционеров и воров как и раньше ) Героев Украины раздавать за это , наградное оружие и премии ) Чего дураков из украинцев клеить с вашими тухлыми якобы наказаниями ?) Ведь вы же первые и полиняете на нары , если примете строгий закон по коррупции . А этого вам ох как не хочется .
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27.11.2020 14:59 Відповісти
ага і по мерсу впридачу!!!
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27.11.2020 15:29 Відповісти
Та вобще за коррупцию надо благодарность объявлять. Ага.

И потом бесконечно ждать кредит МВФ и регулярно пускать слюни.
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27.11.2020 15:30 Відповісти
"Слуга народу" Монастирський представив напрацювання щодо виходу з конституційної кризи: за брехню в декларації не будуть позбавляти волі і перевірка суддів за погодженням з ВРП - Цензор.НЕТ 2021
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27.11.2020 15:31 Відповісти
Это у вас под противоположное решение заготовочка была явно.
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27.11.2020 15:35 Відповісти
уху ели слуги
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27.11.2020 15:38 Відповісти
В общем денег не будет и в следующем году, судя по всему.
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27.11.2020 15:42 Відповісти
Ось сиджу і думаю, як після майдану таке може бути. Закон один для всіх - так хотіли українці.
Нам постійно говорять що НАЗК має вплив на КС, але не говорять який. Невже вони можуть віддавати накази суддям чи заважати їх роботі, нічого з цього. НАЗК може виявити порушення суддями закону про декларації і розпочати кримінальну справу. А судді не хочуть щоб їх судити тому вони будуть робити все (приймати необхідні закони) щоб їх не покарали. Ось вам і вплив, важіль, якого на чесних суддів ніколи не буде, а злочинців у судді немає як вони кажуть тобто і впливу не буде.
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27.11.2020 15:52 Відповісти
Расшифрую, во-первых, теперь каждый чиновник узнает сколько нужно украсть, что бы заплатить штраф и еще осталось на безбедную жизнь. Во-вторых, упыри в мантиях теперь станут равнее всех равных, вот только вопрос. А если ВСП или совет судей не дадут своего согласия на проверку деклараций? Подонкам из коррупционного суда, которые разрушили антикоррупционную систему страны ничего не будет, даже больше, их декларации НАПК просто так проверять не сможет. Думаю, что месяцев через 5-6 в коррупционный суд еще денюшку занесут, и эти мрази все эту монастырскую хрень снесут.
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27.11.2020 16:18 Відповісти
Инфляция-ссс....
Пол ляма уже не деньги!!!
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27.11.2020 16:51 Відповісти
 
 