Завтра в Раді відбудеться нарада голів фракцій за участю Шмигаля та Єрмака: обговорять Держбюджет-2021, закони щодо КС і призначення директора НАБУ

У Верховній Раді в суботу, 28 листопада, відбудеться нарада голів фракцій. Вона відбудеться за участю прем'єр-міністра Дениса Шмигаля і глави Офісу Президента Андрія Єрмака.

Про це написав заступник голови фінансового комітету, нардеп Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Завтра, об 11:00 суботи, глава парламенту скликає велику нараду всіх голів фракцій парламенту. Будуть гості: прем'єр, глава Офісу Президента і його заступники", - зазначено в повідомленні.

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Парламентарій зазначив, що зустріч відбудеться офлайн, проте президія Ради буде на онлайн-підключенні.

"Тема - робота парламенту в грудні. Очікуємо, що розмова піде про: бюджет 2021, закони щодо "конституційної кризи" + закон про призначення глави НАБУ, закони про підтримку бізнесу і відтермінування РРО", - написав Железняк.

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