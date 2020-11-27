У МОН заявили, що підручник з хімії з порадою "лікувати" рак содою було надруковано за часів Гриневич і пообіцяли вилучити "недоречні висловлювання"
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
У Міністерстві освіти і науки заявляють, що з підручника з хімії для 9-го класу будуть вилучені недоречні висловлювання про застосування соди для лікування раку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Міносвіти.
"У спробах дискредитації керівництва Міністерства освіти і науки України автори маніпуляцій доходять до крайнощів. Тому ще раз роз’яснюємо питання появи в українських школах неякісних підручників із неточностями, помилками та недоречним змістом. Історія з підручником з хімії для 9-го класу (авт. Савчин М.М.), де міститься згадка про "лікування раку содою", бере свій початок у 2017 році. Цей підручник пройшов конкурсний відбір", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що після відбору цього підручника було надано гриф "Рекомендовано Міністерством освіти і науки України", і за підсумками вибору закладами освіти підручник був надрукований накладом 40 175 примірників у 2017 році за часів мінісерки освіти Лілії Гриневич.
"Інститут модернізації змісту освіти, коментуючи ситуацію щодо цього підручника, у відповідь на запити засобів масової інформації оприлюднив позицію авторки та експертів, які проводили відповідну експертизу та схвалювали підручник до друку. Надані пояснення ІМЗО не є позицією самого Інституту і, тим паче, не є виправданням сумнівного змісту підручника", - зазначають у відомстві.
У Міносвіти повідомили, що наразі ІМЗО вживає заходів щодо вилучення недоречних висловлювань про застосування соди в підручнику "Хімія" для 9-го класу. Про вжиті заходи буде повідомлено додатково.
"Позиція ж Міністерства освіти і науки України щодо низької якості підручників для закладів загальної середньої освіти полягає в тому, що весь процес підготовки й відбору підручників перед їхнім виданням потребує кардинальних і термінових змін. Адже впродовж минулих років катастрофічно знизилася не лише якість окремих підручників з хімії чи математики", - наголошують у міністерстві.
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Говорю как отец школьника, который учился по этим учебникам.
очень перспективное направление в зеленой науке..
"У Міністерстві освіти і науки повідомили, що інформація про вплив харчової соди на здоров'я у підручнику з хімії для 9 класу сприятиме розвитку критичного мислення в учнів. Нині, на думку МОН, немає підстав для скасування з підручника грифу "рекомендовано Міністерством".
У МОН вважають, що авторка підручника з хімії Марія Савчин намагалася викласти у підручнику якомога більше цікавої інформації. У підручнику зазначено, що рекомендації щодо соди взяли з сайту "Всеукраїнської асоціації пенсіонерів", але у Міносвіти кажуть, що авторка посилалася на американське джерело, але "через недогляд" не вказала його."
Зебіли, одним словом.
А стаття була якраз про те, що в підручнику говорилося про ефективність соди у боротьбі з раковими клітинами.
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Проект бюджету у 2 читанні вражає. Найбільші зменшення:
Мінсоцполітики - мінус 8,12 млрд грн
Мінрозвиткугромад - мінус 4,8 млрд грн
Міносвіти і науки - мінус 4,2 млрд.
Але будьмо оптимістами є світло в кінці тунелю не тільки погані новини, є збільшення - справді є:
Офіс генпрокурорші - плюс 2 млрд грн;
Мінінфраструтури - плюс 1,4 млрд грн.
І НАЙГОЛОВНІШЕ - фінансування бубочки недоторкане і його не зменшували. Хоч воно і так зросло в порівнянні з 2020 роком...
Це ще не все - далі буде...
Чтобы вот эту лавочку кормить?
"відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року № 687 «Про утворення Інституту модернізації змісту освіти та Інституту освітньої аналітики» на базі державної наукової установи «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти»