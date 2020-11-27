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У МОН заявили, що підручник з хімії з порадою "лікувати" рак содою було надруковано за часів Гриневич і пообіцяли вилучити "недоречні висловлювання"

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

У МОН заявили, що підручник з хімії з порадою

У Міністерстві освіти і науки заявляють, що з підручника з хімії для 9-го класу будуть вилучені недоречні висловлювання про застосування соди для лікування раку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Міносвіти.

"У спробах дискредитації керівництва Міністерства освіти і науки України автори маніпуляцій доходять до крайнощів. Тому ще раз роз’яснюємо питання появи в українських школах неякісних підручників із неточностями, помилками та недоречним змістом. Історія з підручником з хімії для 9-го класу (авт. Савчин М.М.), де міститься згадка про "лікування раку содою", бере свій початок у 2017 році. Цей підручник пройшов конкурсний відбір", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що після відбору цього підручника було надано гриф "Рекомендовано Міністерством освіти і науки України", і за підсумками вибору закладами освіти підручник був надрукований накладом 40 175 примірників у 2017 році за часів мінісерки освіти Лілії Гриневич.

"Інститут модернізації змісту освіти, коментуючи ситуацію щодо цього підручника, у відповідь на запити засобів масової інформації оприлюднив позицію авторки та експертів, які проводили відповідну експертизу та схвалювали підручник до друку. Надані пояснення ІМЗО не є позицією самого Інституту і, тим паче, не є виправданням сумнівного змісту підручника", - зазначають у відомстві.

Читайте також: Міносвіти заявило про кардинальні зміни у відборі шкільних підручників через помилки і неточності

У Міносвіти повідомили, що наразі ІМЗО вживає заходів щодо вилучення недоречних висловлювань про застосування соди в підручнику "Хімія" для 9-го класу. Про вжиті заходи буде повідомлено додатково.

"Позиція ж Міністерства освіти і науки України щодо низької якості підручників для закладів загальної середньої освіти полягає в тому, що весь процес підготовки й відбору підручників перед їхнім виданням потребує кардинальних і термінових змін. Адже впродовж минулих років катастрофічно знизилася не лише якість окремих підручників з хімії чи математики", - наголошують у міністерстві.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
А 2 дні тому писали таке (і це писала не Гриневич):

"У Міністерстві освіти і науки повідомили, що інформація про вплив харчової соди на здоров'я у підручнику з хімії для 9 класу сприятиме розвитку критичного мислення в учнів. Нині, на думку МОН, немає підстав для скасування з підручника грифу "рекомендовано Міністерством".
У МОН вважають, що авторка підручника з хімії Марія Савчин намагалася викласти у підручнику якомога більше цікавої інформації. У підручнику зазначено, що рекомендації щодо соди взяли з сайту "Всеукраїнської асоціації пенсіонерів", але у Міносвіти кажуть, що авторка посилалася на американське джерело, але "через недогляд" не вказала його."

Зебіли, одним словом.
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27.11.2020 14:53
+8
Можете меня отправлять в спам, но гриневич в качестве мон была тупая овца. Она тупо перепечатывала кацапские учебники, при чем с теми же ошибками, и рассказывала в ящик о крутом украинском контенте.
Говорю как отец школьника, который учился по этим учебникам.
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27.11.2020 14:36
+8
Гриневич нічого не - пєчатала . Вона була міністром , а друкував якийсь Савчин Н.Н.! В МОН заявили, что учебник по химии с советом "лечить" рак содой был напечатан при Гриневич и пообещали изъять "неуместные высказывания" - Цензор.НЕТ 6487 .
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27.11.2020 14:42
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Можете меня отправлять в спам, но гриневич в качестве мон была тупая овца. Она тупо перепечатывала кацапские учебники, при чем с теми же ошибками, и рассказывала в ящик о крутом украинском контенте.
Говорю как отец школьника, который учился по этим учебникам.
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27.11.2020 14:36 Відповісти
Гриневич нічого не - пєчатала . Вона була міністром , а друкував якийсь Савчин Н.Н.! В МОН заявили, что учебник по химии с советом "лечить" рак содой был напечатан при Гриневич и пообещали изъять "неуместные высказывания" - Цензор.НЕТ 6487 .
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27.11.2020 14:42 Відповісти
Принаймні вона озвучувала ці "досягнення" ))
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27.11.2020 15:34 Відповісти
Ви вважаєте, що завдання міністра - особисто перевірити кожен підручник? Тоді зрозуміло, чому президент займається будівництвом доріг.
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27.11.2020 16:21 Відповісти
Я вважаю, що людина повинна нести відповідальність за те, що говорить
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27.11.2020 16:39 Відповісти
хммм.. странно, что не освещен вопрос лечения КОВИДа подорожником..
очень перспективное направление в зеленой науке..
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27.11.2020 14:37 Відповісти
От ковида помогает пить хлорку
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27.11.2020 15:06 Відповісти
Боярышник
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27.11.2020 15:36 Відповісти
Это "лекарство" уже трампампам запатентовал. 🙂
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27.11.2020 16:04 Відповісти
Я думаю что даже нашлись такие что последовали его совету У МОН заявили, що підручник з хімії з порадою "лікувати" рак содою було надруковано за часів Гриневич і пообіцяли вилучити "недоречні висловлювання" - Цензор.НЕТ 9267
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27.11.2020 18:27 Відповісти
Так нашлись же! Я читала в источниках, которым доверяю на все сто, пили и ласты склеивали особо старательные или в больничке валялись.
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27.11.2020 19:20 Відповісти
Я бы не спешил отвергать соду,как кухонную соль,уксус,перец.Примененние соды многогранно и растворы соды,соли применяются в реанимационных мероприятиях ,как очень важные компоненты.Я не думаю,что соду в учебнике напечатали ,как панацею.А всего лишь указали ,как один из компонентов ,спасающих жизнь пациентов.И это так!.
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27.11.2020 15:25 Відповісти
не, сейчас гриневич запатентовала тест на ковид- если нюхнешь ее трусы недельной носки и ничего не почувствуешь- значит ковид
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27.11.2020 15:32 Відповісти
Ви вже здавали той тест? Бо ніхто окрім вас цього не озвучив.
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27.11.2020 16:23 Відповісти
В МОН заявили, что учебник по химии с советом "лечить" рак содой был напечатан при Гриневич и пообещали изъять "неуместные высказывания" - Цензор.НЕТ 9848
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27.11.2020 14:40 Відповісти
На военных? ))
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27.11.2020 14:41 Відповісти
Теперь они в танки не залезут - рога мешать будут...
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27.11.2020 15:06 Відповісти
Китайцы тысячи лет используют для лечения в традиционной китайской медицине десятки тысяч компонентов из флоры,фауны и минералов.Самый многочисленный народ в мире.Я использую в своей жизни лекарства из фармации только в неотложных случаях.Остальные свои недуги лечу травами,умеренностью и...водой.Нам ещё предстоит открыть целый мир китайской народной медицины.
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27.11.2020 15:34 Відповісти
Открывайте, кто ж мешает вам моржовым членом лечиться?)))) Те китайцы, что отвергают традиционную медицину долго не живут.
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27.11.2020 16:56 Відповісти
Курящие женщины кончают раком !
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27.11.2020 14:44 Відповісти
А 2 дні тому писали таке (і це писала не Гриневич):

"У Міністерстві освіти і науки повідомили, що інформація про вплив харчової соди на здоров'я у підручнику з хімії для 9 класу сприятиме розвитку критичного мислення в учнів. Нині, на думку МОН, немає підстав для скасування з підручника грифу "рекомендовано Міністерством".
У МОН вважають, що авторка підручника з хімії Марія Савчин намагалася викласти у підручнику якомога більше цікавої інформації. У підручнику зазначено, що рекомендації щодо соди взяли з сайту "Всеукраїнської асоціації пенсіонерів", але у Міносвіти кажуть, що авторка посилалася на американське джерело, але "через недогляд" не вказала його."

Зебіли, одним словом.
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27.11.2020 14:53 Відповісти
Таки так. На Порошенка якось не виходить списат, зате можна на Гриневич. Хоча вона вже більше року не міністр. Цікаво, чим цілий рік займалося міністерство, що цю муйню побачили лише тепер?
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27.11.2020 16:25 Відповісти
Зато едва не начали печатать учебники с пропагандой гомосексуализма. Оно и правда... Зачем учить детей химии, физике, математике. Главное - соросовские гранты по гомикам отработать, а там.... хоть потоп.
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27.11.2020 14:54 Відповісти
А с пропагандой кареглазых или пропагандой рыжеволосых учебники не печатают?))
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27.11.2020 16:58 Відповісти
Не смешно.
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27.11.2020 17:01 Відповісти
ну "пропаганда рыжеволосия", это также смешно, как "пропаганда гомосексуализма", одного порядка явления)
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27.11.2020 17:03 Відповісти
Не путайте грешное с праведным. Вы, наверное, из гомиков.
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27.11.2020 17:06 Відповісти
Я, наверное, из тех, кто доверяет научным исследованиям больше, чем дичи от пещерных попиков.
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27.11.2020 17:07 Відповісти
Насмешили.
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27.11.2020 17:22 Відповісти
Ошибаетесь.
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29.11.2020 16:55 Відповісти
кислотно-щелочной баланс здорового организма постоянен. Обычно организм поддерживает уровень рН крови в пределах 7,40. любые отклонения в любую сторону - патология, которая может закончиться гибелью живого орнагизма. поэтому все сказки про "защелачивание" - бред собачий.
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27.11.2020 15:17 Відповісти
При перепое возникает ацидоз.Организм сам может дуба дать.Именно тут помогают знаменитые шипучие таблетки ( пиши сода)Чтобы убрать абсистенцию.Вы написали правильно,только трошечки не то.Слышали звон,да не знаете откуда он.
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27.11.2020 15:47 Відповісти
и часто у Вас ацидоз случается? У МОН заявили, що підручник з хімії з порадою "лікувати" рак содою було надруковано за часів Гриневич і пообіцяли вилучити "недоречні висловлювання" - Цензор.НЕТ 1728
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27.11.2020 16:05 Відповісти
"Какая раззницо"?
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27.11.2020 17:36 Відповісти
ну как же какая - каждый пытается не умереть - кто-то от рака, а кто-то от перепоя
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27.11.2020 17:50 Відповісти
Раковые бактерии, это ж надо такую дичь придумать)
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27.11.2020 17:01 Відповісти
Учение Лепишинской правильно,потому что оно верно
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27.11.2020 15:15 Відповісти
Тепер будемо лікувати ракові пухлини божою росою замість соди.
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27.11.2020 15:20 Відповісти
Автор учебника намного умней критиканов.ВОЗ очень часто рекламирует белиберду.Не зря Трамп послал её на пять букв.
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27.11.2020 15:41 Відповісти
Не знаю что там Гриневич, но организм постепенно сильно окисляется благодаря нынешнему питанию фастфудами и прочим говном, поэтому периодически по капельке соды не принесет никакого вреда. Я делаю шипучку: сыворотка с кислого молока + сахар +сода, вкусно.
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27.11.2020 15:58 Відповісти
"не принесет никакого вреда" і "допомагає знищувати ракові клітини" - це одне і те ж?
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27.11.2020 16:58 Відповісти
Я про раковые клетки ничего не писала. Какие такие вопросы ко мне?
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27.11.2020 17:35 Відповісти
Так в статті і про содову шипучку не сказано, але ж Ви написали про неї чомусь.
А стаття була якраз про те, що в підручнику говорилося про ефективність соди у боротьбі з раковими клітинами.
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27.11.2020 18:34 Відповісти
А какого ху..... каждый год переделывать учебники естественных наук?
Чтобы вот эту лавочку кормить?
"відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року № 687 «Про утворення Інституту модернізації змісту освіти та Інституту освітньої аналітики» на базі державної наукової установи «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти»
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27.11.2020 19:35 Відповісти
 
 