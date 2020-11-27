Венеціанська комісія в грудні відповість на запит Зеленського щодо конституційної кризи в Україні

На Комісії Ради Європи за демократію через право (Венеціанська комісія) заявили, що планують оприлюднити думку про конституційну ситуацію в Україні в грудні 2020 року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", така інформація розміщена на сайті Комісії.

25 листопада Президент України Володимир Зеленський звернувся до Венеціанської комісії з проханням провести оцінку конституційної ситуації, викликаної рішенням Конституційного суду України від 27 жовтня, і дати висновок про стан антикорупційного законодавства після його ухвалення.

Глава держави, зокрема, просить Комісію надати висновок щодо ухвалення рішення суддями Конституційного Суду України за наявності можливого конфлікту інтересів, щодо дотримання КСУ процедури розгляду справи та ухвалення рішення, зокрема, щодо його обґрунтованості та дотримання меж конституційного подання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський вніс у Раду законопроєкт про відновлення відповідальності за недостовірне е-декларування. ТЕКСТ

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова.

Станом на сьогодні жоден із запропонованих законопроєктів щодо врегулювання антикорупційної кризи не було винесено на голосування в парламенті. Тим часом ВАКС скасовує свої вироки у справах про брехню в деклараціях і закриває відповідні провадження.