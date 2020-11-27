Суд виправдав екссуддю Кицюка, який позбавляв учасників Автомайдану водійських прав: прокурор на засідання не прийшов, - адвокат Маселко

Шевченківський суд Києва виніс виправдувальний вирок стосовно колишнього судді Печерського суду Києва Віктора Кицюка, якого звинувачували в позбавленні водійських посвідчень учасників поїздки в Межигір'я взимку 2013 року.

Про це повідомив адвокат потерпілих Роман Маселко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.ua.

За його словами, прокурор у справі не прийшов на судове засідання, де Кицюка повністю виправдали.

"Вона (суддя — ред.) не знайшла складу злочину у засудженні невинного, на підставі рапорту, у якому немає жодного підпису при відсутності жодного доказу вини і доказах невинуватості водія", — зазначив Маселко.

За версією слідства, Кицюк виніс два завідомо неправосудні рішення, і саме за це Вища рада правосуддя позбавила його статусу судді. Сам Кицюк не визнає провини.

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Крім того, адвокат додавав, що він та його підзахисний проти закриття провадження через рішення Конституційного суду, та планує доводити свою невинуватість у судовому процесу.

"Наша позиція така, що в діях Кицюка відсутній дисциплінарний проступок, що підтверджується і відмовою Вищої ради правосуддя в залученні його до відповідальності за ці ж факти. Тож не можна вести мову про наявність складу злочину за статтею 375 (постановлення суддею завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови — ред.)", - заявив Подосинов.

У червні 2020 року Конституційний суд фактично скасував статтю 375 Кримінального кодексу, яка передбачала відповідальність суддів за завідомо неправосудні рішення. Раніше з клопотанням про скасування цієї статті до КС звернулася група з 55 депутатів, більшість з яких — члени фракції "Опозиційна платформа — за життя". У рішенні КС йдеться, що не встановлено критеріїв, за якими можна визначити, яке рішення судді є "неправосудним", а також не розкрито змісту сполучення "завідомо неправосудний".

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Потерпілий у справі — учасник автопробігу до будинку Януковича Михайло Черкасенко був переконаний, що справа завершиться виправдувальним вироком екссудді: "Судді теж повинні бути підсудними та відповідати за свої рішення. Ця справа завершиться так само як і справа Царевич. Так що у нас ще довгий шлях до встановлення справедливої судової системи", — казав потерпілий.

Відзначимо, колишню суддю Царевич виправдали у справі про винесення неправосудних рішень у "справах Автомайдану" в 2014 році

Віктор Кицюк, відповідно до бази активістів, один із 337 судів, які під час Революції Гідності ухвалювали неправомірні рішення щодо учасників Майдану — забороняли мирні зібрання, обвинувачували активістів за опір правоохоронцям та порушення порядку мирних зібрань.