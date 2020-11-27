УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15065 відвідувачів онлайн
Новини Політика України Розслідування злочинів на Майдані
3 165 59
суд (8046) суддя (1418) посвідчення водія (107) Євромайдан (912) автомайдан (113) Кицюк (8) Маселко (95)

Суд виправдав екссуддю Кицюка, який позбавляв учасників Автомайдану водійських прав: прокурор на засідання не прийшов, - адвокат Маселко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Суд виправдав екссуддю Кицюка, який позбавляв учасників Автомайдану водійських прав: прокурор на засідання не прийшов, - адвокат Маселко

Шевченківський суд Києва виніс виправдувальний вирок стосовно колишнього судді Печерського суду Києва Віктора Кицюка, якого звинувачували в позбавленні водійських посвідчень учасників поїздки в Межигір'я взимку 2013 року.

Про це повідомив адвокат потерпілих Роман Маселко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.ua.

За його словами, прокурор у справі не прийшов на судове засідання, де Кицюка повністю виправдали.

"Вона (суддя — ред.) не знайшла складу злочину у засудженні невинного, на підставі рапорту, у якому немає жодного підпису при відсутності жодного доказу вини і доказах невинуватості водія", — зазначив Маселко.

За версією слідства, Кицюк виніс два завідомо неправосудні рішення, і саме за це Вища рада правосуддя позбавила його статусу судді. Сам Кицюк не визнає провини.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Оприлюднено повне відео інциденту між суддею Кицюк і патрульними. ВІДЕО камер спостереження

Крім того, адвокат додавав, що він та його підзахисний проти закриття провадження через рішення Конституційного суду, та планує доводити свою невинуватість у судовому процесу.

"Наша позиція така, що в діях Кицюка відсутній дисциплінарний проступок, що підтверджується і відмовою Вищої ради правосуддя в залученні його до відповідальності за ці ж факти. Тож не можна вести мову про наявність складу злочину за статтею 375 (постановлення суддею завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови — ред.)", - заявив Подосинов.

У червні 2020 року Конституційний суд фактично скасував статтю 375 Кримінального кодексу, яка передбачала відповідальність суддів за завідомо неправосудні рішення. Раніше з клопотанням про скасування цієї статті до КС звернулася група з 55 депутатів, більшість з яких — члени фракції "Опозиційна платформа — за життя". У рішенні КС йдеться, що не встановлено критеріїв, за якими можна визначити, яке рішення судді є "неправосудним", а також не розкрито змісту сполучення "завідомо неправосудний".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Я просто виконував наказ", - беркутівець Добровольський відповів на запитання про побиття автомайданівців у 2014 році. ВIДЕО

Потерпілий у справі — учасник автопробігу до будинку Януковича Михайло Черкасенко був переконаний, що справа завершиться виправдувальним вироком екссудді: "Судді теж повинні бути підсудними та відповідати за свої рішення. Ця справа завершиться так само як і справа Царевич. Так що у нас ще довгий шлях до встановлення справедливої судової системи", — казав потерпілий.

Відзначимо, колишню суддю Царевич виправдали у справі про винесення неправосудних рішень у "справах Автомайдану" в 2014 році

Віктор Кицюк, відповідно до бази активістів, один із 337 судів, які під час Революції Гідності ухвалювали неправомірні рішення щодо учасників Майдану — забороняли мирні зібрання, обвинувачували активістів за опір правоохоронцям та порушення порядку мирних зібрань.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+25
Мрази отмазали очередную мразь!!!
показати весь коментар
27.11.2020 15:00
+15
Вибачте,але без "суду Лінча" за таких новин про "чесні" українські суди НЕ ОБІЙТИСЯ.Факт,на жаль.
показати весь коментар
27.11.2020 15:03
+15
люстратор для суддів повинен виглядати ТАК:
Суд виправдав екссуддю Кицюка, який позбавляв учасників Автомайдану водійських прав: прокурор на засідання не прийшов, - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 2356
показати весь коментар
27.11.2020 15:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Шо там Трамп?
показати весь коментар
27.11.2020 15:13 Відповісти
Мрази отмазали очередную мразь!!!
показати весь коментар
27.11.2020 15:00 Відповісти
Да здравствует самый гуманный суд в мире! (с)
показати весь коментар
27.11.2020 15:00 Відповісти
Бррррависссимо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
27.11.2020 15:01 Відповісти
Можно конечно начинать орать на зеленую власть, но по чесноку , у нас судьи и суды , проститутки действующей власти и ни чего после Майдана не поменялось !
показати весь коментар
27.11.2020 15:02 Відповісти
А Народ оправдал судью????
показати весь коментар
27.11.2020 16:58 Відповісти
Венеціанська комісія жорстко розкритикувала судову реформу президента Володимира Зеленського. У такому вигляді реформа становить загрозу для незалежності всього судоустрою України, заявляють експерти Ради Європи
https://tsn.ua/amp/********/veneciyska-komisiya-zhorstko-rozkritikuvala-sudovu-reformu-zelenskogo-1455681.html
показати весь коментар
27.11.2020 19:38 Відповісти
Стоко мног букв и всё так витиевато написано, что ничего не понятно. Понятно, что лишал прав, но не понятно, были ли основания для этого. Правила дорожного движения нарушались или нет?
показати весь коментар
27.11.2020 15:08 Відповісти
Ну даже если нарушались, и что?
"Это другое, понимать надо!"
показати весь коментар
27.11.2020 16:06 Відповісти
Майдан, это удивительное явление, особое состояние души. Как в природе, когда пчёлы роятся, они не кусаются, их можно сгребать голыми руками. Или глухари, когда токуют в глухомани, они тоже выключают свои инстинкты самосохранения. Пока глухарь поёт свою песню к нему можно приближаться, он всё равно ничего не видит и не слышит, а когда перестаёт, то надо замереть и продолжить приближаться со следующим куплетом, и можно брать его голыми руками и сажать в мешок. По глухариным правилам, это не честно, так же и злостных нарушителей ПДД нельзя трогать во время майдана.
показати весь коментар
27.11.2020 16:31 Відповісти
Вибачте,але без "суду Лінча" за таких новин про "чесні" українські суди НЕ ОБІЙТИСЯ.Факт,на жаль.
показати весь коментар
27.11.2020 15:03 Відповісти
Ворон ворону... в жопу не клюнет.
показати весь коментар
27.11.2020 15:04 Відповісти
Реформований сивочолим суд виніс справедливе рішення...
показати весь коментар
27.11.2020 15:07 Відповісти
Суд виправдав екссуддю Кицюка, який позбавляв учасників Автомайдану водійських прав: прокурор на засідання не прийшов, - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 3061
показати весь коментар
27.11.2020 15:15 Відповісти
Согласен. Отличий никаких. Шо то, шо то одинаковое *****
показати весь коментар
27.11.2020 15:18 Відповісти
Фапай на ікону *****.
показати весь коментар
27.11.2020 15:19 Відповісти
Бредишь? ***** твоя икона, как я понимаю. Наверное, нет ни одной статьи на цензоре, где бы ты в коментах его не вспомнил.
показати весь коментар
27.11.2020 15:29 Відповісти
Майдан недоработал.
показати весь коментар
27.11.2020 15:07 Відповісти
А он вообще работал? Заменить одних воров другими это такая работа?
показати весь коментар
27.11.2020 15:16 Відповісти
Работал.
Майдан сорвал планы рашки затащить нас в "таёжный союз".
Или вы не против туда?
показати весь коментар
27.11.2020 15:42 Відповісти
Ничего он не сорвал, отодвинул немного разве что... И я против любых союзов. А построить самим своё государство не? Или обязательно в какое-нибудь говно влазить?
показати весь коментар
27.11.2020 15:54 Відповісти
А ми вже були позаблоковими, до 2013, чи забули? Нагадати чим це закінчилочь, чи самостійно впораєтесь?
Поряд з кацапами ми можемо бути або вільними з НАТО, або рабами в мордорі.
показати весь коментар
27.11.2020 16:21 Відповісти
Ерунда. Макрон прав, от НАТО только название осталось. В нём самом уже нет ни единства, ни какой-либо хотя бы согласованности. Не зря ведь Трамп уже задумывался о выходе США...А ведь он не дурак, совсем не дурак...А чим закінчилась позаблоковість? Я вам сам нагадаю. Тузла 2003. Як би там не було, але москалі отримали підсрачника від Кучми і поповзли назад, піджавши хвости. І збитий, хоч і випадково, пасажирський літак проковтнули. І все, без ніяких там НАТО.
показати весь коментар
27.11.2020 16:36 Відповісти
Макрон з Меркель приклали до проблем в НАТО свої рученята. Захист від НАТО їм портібен, а платить хай, хтось інший. Та й Трамп, типовий павич з курячими мізками, вже ніхто, тому все зміниться на краще.
Кучма Тузлу захистив? Скільки його з нори виколупували, того "захисника"?
А в 2013 позаблоковість закінчилась окупацією криму і частини донбасу, і війна триває дотепер, Бо як я розумію у вас не було інформації з 2003-го. І напав на Україну один з гарантів її безпеки, парашка. Тому, НАТО!
показати весь коментар
27.11.2020 17:13 Відповісти
Пасажирський літак збили самі кацапи на спільних навчаннях. Не знаю, що вони там наобіцяли Кучмі, але той з часом провину на Україну повісив.
показати весь коментар
27.11.2020 17:36 Відповісти
Предоставте документи або чіткі докази, будь ласка.
показати весь коментар
27.11.2020 19:32 Відповісти
Росія буде завжди намагатися ставити свою маріонетку:
Януковича, Бойко, Медведчука, тощо.
Єдиний захист проти цього: Конституція, де записано, що вектор розвитку країни - це Європа та НАТО.
Не бажаєте до Європи та НАТО, є альтернатива: валіза, вокзал...
показати весь коментар
27.11.2020 19:45 Відповісти
Та і той варіант НАТО, який нам пропонують, мовляв, ми вас можемо прийняти, але стаття 5 на Крим та Донбас не буде розповсюджуватись, плюс ще купу умов наших виконайте... А там ще щось придумають, як нам вступ ускладнити все більше і більше... Та ні, таке НАТО мені і нахрін не нада...
показати весь коментар
27.11.2020 16:57 Відповісти
Та я вже зрозуміла, що тайожний союз вам рідніший.
показати весь коментар
27.11.2020 17:07 Відповісти
Мені найрідніша своя, дійсно незалежна країна, де рішення прийматиме власний народ, а не дядьки десь в брюсселі, вашингтоні чи в москві, рішення вигідні нам, Україні, а не якомусь євросоюзу, тайожному чи нато. І все, крапка. І свої фантазії про тайожний союз мені не приписуйте, будь ласка.
показати весь коментар
27.11.2020 19:03 Відповісти
То й мрійте про позаблоковість, та не забивайте вашими пустопорожніми, утопічними фантазіями голови людям. Поряд з кацапами позаблоковість існувати НЕ може. Апріорі.
показати весь коментар
27.11.2020 19:16 Відповісти
я особисто не дивуюся...Зе влада і епоха вона така...гівняна та зелена як лайно...
показати весь коментар
27.11.2020 15:12 Відповісти
от треба було їх вішати та стріляти у лютому 14-го без жалю..
Безкарність породжує вседозволеність
показати весь коментар
27.11.2020 15:15 Відповісти
походу судебная система с судьями прекрасно себе живет в параллельном мире и срать на украинцев хотела. Суд виправдав екссуддю Кицюка, який позбавляв учасників Автомайдану водійських прав: прокурор на засідання не прийшов, - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 6390
показати весь коментар
27.11.2020 15:18 Відповісти
в законе о судьях нужно прописать ежегодное прохождение судьями теста на полиграфе по всем рассмортренным им делам за год, иначе тольку не будет
показати весь коментар
27.11.2020 15:19 Відповісти
МВФ отказал Украине в чрезвычайной финпомощи...Россия согласна отдать безвозмездно 5 000 000 000 долларов за сдачу юго востока Украины,СЛУГИ в растерянности,они таких денег в руках не держали. Суд виправдав екссуддю Кицюка, який позбавляв учасників Автомайдану водійських прав: прокурор на засідання не прийшов, - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 1364
показати весь коментар
27.11.2020 15:19 Відповісти
люстратор для суддів повинен виглядати ТАК:
Суд виправдав екссуддю Кицюка, який позбавляв учасників Автомайдану водійських прав: прокурор на засідання не прийшов, - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 2356
показати весь коментар
27.11.2020 15:21 Відповісти
То в чому питання? Кулемет в руки і вперед. Чи знов чекаєте, щоб за вас хтось все робив?
показати весь коментар
27.11.2020 20:09 Відповісти
це Ви мені? Ну так, я вже зачекався: спочатку відвоював, зараз волонтерю і все чекаю.. Добре, дякую за пораду..
показати весь коментар
30.11.2020 12:55 Відповісти
Прокурор на заседание не пришел - обкатывает новую Теслу.
показати весь коментар
27.11.2020 15:25 Відповісти
От мені просто цікаво, яка норма КПК дозволяє цій судді розглянути кримінальне провадження без прокурора???
показати весь коментар
27.11.2020 15:34 Відповісти
А нафига нам такая прокуратура? Что скажет Венедиктова?
показати весь коментар
27.11.2020 15:54 Відповісти
Самий справедливий суд- це суд Лінча. От де вияв істиного народовладдя! Дограються скоро судійські з прокурорськими... Суд виправдав екссуддю Кицюка, який позбавляв учасників Автомайдану водійських прав: прокурор на засідання не прийшов, - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 1337
показати весь коментар
27.11.2020 16:01 Відповісти
А у этой судьи, что.., фамилии нет !?!? Назовите эту тварь, в мантии..!!
показати весь коментар
27.11.2020 16:10 Відповісти
А, может, для начала нужно нормальные законы принять, не противоречащие Конституции и один одному, потом иски грамотно подавать, дабы ни в том, ни в другом случае ни один судья не смог лазейку найти и отмазать преступника. Или мы ещё мало выплатили компенсаций разным ворам и прохиндеям по решениям ЕСПЧ, принятым благодаря нашим идиотским новопридуманным законам и наскоро состряпанным безграмотным искам?..
показати весь коментар
27.11.2020 16:23 Відповісти
Для особливо обдарованих - суддя виносив рішення про позбавлення водійського посвідчення "на основании рапорта, в котором нет ни одной подписи, при отсутствии доказательства вины и при наличии доказательств невиновности водителя", - отметил МаселкоИсточник: https://censor.net/ru/n3233661".Які потрібні ще закони,щоб покарати суддю за завідомо неправомірне рішення?
показати весь коментар
27.11.2020 17:59 Відповісти
А де був той Маселко в залі суду? Чому мовчав? Скоріше за все, тепер він просто намагається прикрити відмазкою свій непрофесіоналізм. А в якому законі визначене покарання за неправомірне рішення і де є чітке визначення, яке саме рішення вважається неправомірним? На основі чого можна засудити цього суддю?
показати весь коментар
27.11.2020 19:18 Відповісти
Стаття 375 Кримінального кодексу.Те що конституційний,вірніше проституційний,суд визнав її неконституційною,не значить,що вона зараз не працює.Тільки прийняття закону про внесення змін до Кримінального кодексу може відмінити цю статтю.
показати весь коментар
27.11.2020 20:35 Відповісти
Беня з фуйлом і портновим розважаються.
показати весь коментар
27.11.2020 16:22 Відповісти
У суддівській сфері сто пудовий відкат до часів януковича. Йде повна руйнація здобутків Революції Гідності. Країну перекинули шкереберть, як піщаний годинник, в якому швидко збігає пісок.
показати весь коментар
27.11.2020 17:44 Відповісти
афігенно.блдь.
показати весь коментар
27.11.2020 18:01 Відповісти
Киця виплила...
показати весь коментар
27.11.2020 20:38 Відповісти
 
 