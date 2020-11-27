Порошенко вже запропонував команді Байдена згадати Україну в інавгураційній промові нового президента США, - Єлісєєв

Україна має заручитися підтримкою нової команди в Білому домі щодо питань Донбасу і протидії російській агресії.

Про це в ефірі "Прямого" заявив Костянтин Єлісєєв дипломат і представник України при Європейському Союзі (2010-2015г.), передає Цензор.НЕТ.

"Якби американська сторона в тій чи іншій формі долучилася до "нормандських" перемовин, це був би для нас дуже важливий допоміжний фактор у переговорах по відновленню миру на Донбасі", зауважив Єлісєєв.

Він також зауважив, що допоки Україна не вступила в НАТО в неї є можливість посилити співпрацю зі США.

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"Ще один нюанс – це ідея укладення безпекової угоди зі США. Допоки Україна не є членом НАТО, я думаю, що такий двосторонній документ міг би посилити нашу співпрацю в оборонній і військово-технічній сфері", – підкреслив дипломат.

"Президент Порошенко в ініціативному порядку вже запропонував команді Байдена, щоб у своїй інаугураційній промові була теж певна згадка про Україну. І відповідні письмові пропозиції він уже передав новій команді. І він буде далі працювати для того, щоб все-таки максимально забезпечити національні інтереси України з початку роботи нової адміністрації", – зазначив Єлісєєв.

Дипломат також додав, що хотів би, щоб і МЗС також проактивно працювали над створенням сприятливого підґрунтя для розвитку союзницьких відносин зі Сполученими Штатами.

"Це шанс, який ми маємо обов’язково використати. Це шанс, який має дійсно полегшити значно нашу роботу на внутрішньому фронті. Зокрема, це стосується поглиблення демократичних реформ і боротьби з корупцією. І, звичайно, шанс на те, щоб дати гідну відсіч російській агресії і все-таки принести мир на Донбас, і все-таки деокупувати Крим, завершити російську окупацію Криму", – запевнив Костянтин Єлісєєв.

За його словами, ці цілі є дуже важливими для загальної співпраці.

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"Тому ми очікуємо, що США будуть і далі посилювати свої санкції проти Росії як порушника норм міжнародного права. Ми дуже сподіваємося, що на вищий щабель буде переведено нашу оборонну співпрацю і не буде вона обмежуватися лише "Джавелінами", які вже стали символом нашої оборонної співпраці", – підкреслив дипломат.