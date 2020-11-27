УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9796 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
3 433 80
Байден (2336) Єлісєєв (164) Порошенко (13191) США (14526)

Порошенко вже запропонував команді Байдена згадати Україну в інавгураційній промові нового президента США, - Єлісєєв

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Порошенко вже запропонував команді Байдена згадати Україну в інавгураційній промові нового президента США, - Єлісєєв

Україна має заручитися підтримкою нової команди в Білому домі щодо питань Донбасу і протидії російській агресії.

Про це в ефірі "Прямого" заявив Костянтин Єлісєєв дипломат і представник України при Європейському Союзі (2010-2015г.), передає Цензор.НЕТ.

"Якби американська сторона в тій чи іншій формі долучилася до "нормандських" перемовин, це був би для нас дуже важливий допоміжний фактор у переговорах по відновленню миру на Донбасі", зауважив Єлісєєв.

Він також зауважив, що допоки Україна не вступила в НАТО в неї є можливість посилити співпрацю зі США.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Байден запросив Тіхановську на зустріч. ВIДЕО

"Ще один нюанс – це ідея укладення безпекової угоди зі США. Допоки Україна не є членом НАТО, я думаю, що такий двосторонній документ міг би посилити нашу співпрацю в оборонній і військово-технічній сфері", – підкреслив дипломат.

"Президент Порошенко в ініціативному порядку вже запропонував команді Байдена, щоб у своїй інаугураційній промові була теж певна згадка про Україну. І відповідні письмові пропозиції він уже передав новій команді. І він буде далі працювати для того, щоб все-таки максимально забезпечити національні інтереси України з початку роботи нової адміністрації", – зазначив Єлісєєв.

Дипломат також додав, що хотів би, щоб і МЗС також проактивно працювали над створенням сприятливого підґрунтя для розвитку союзницьких відносин зі Сполученими Штатами.

"Це шанс, який ми маємо обов’язково використати. Це шанс, який має дійсно полегшити значно нашу роботу на внутрішньому фронті. Зокрема, це стосується поглиблення демократичних реформ і боротьби з корупцією. І, звичайно, шанс на те, щоб дати гідну відсіч російській агресії і все-таки принести мир на Донбас, і все-таки деокупувати Крим, завершити російську окупацію Криму", – запевнив Костянтин Єлісєєв.

За його словами, ці цілі є дуже важливими для загальної співпраці.

Читайте: Зустріч послів G7 із Порошенком - це сигнал про визнання успіху "Європейської Солідарності" на виборах, - Єлісєєв

"Тому ми очікуємо, що США будуть і далі посилювати свої санкції проти Росії як порушника норм міжнародного права. Ми дуже сподіваємося, що на вищий щабель буде переведено нашу оборонну співпрацю і не буде вона обмежуватися лише "Джавелінами", які вже стали символом нашої оборонної співпраці", – підкреслив дипломат.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+21
А что Лохдаун? А Лохдаун: пааапааа, мааамаа, кривбаасс.
Идиот
показати весь коментар
27.11.2020 15:39
+15
Это он легко
Порошенко уже предложил команде Байдена вспомнить Украину в инаугурационной речи нового президента США, - Елисеев - Цензор.НЕТ 2269
показати весь коментар
27.11.2020 15:47
+12
Петро советы дает Байдену.А шмаркле зеленой кадыров в приказном тоне.И тут не какаяразница.(
показати весь коментар
27.11.2020 15:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Правильно. Петро. И езжай на инаугурацию. Возьми Осла. Он сбацает там гимн США на пианино.
показати весь коментар
27.11.2020 15:38 Відповісти
Чур я первый. Наш пострел везде успел. Бросается в глаза его желание, иной раз неуместное, быть везде чур я первым.Нелово становится за него.
показати весь коментар
27.11.2020 15:43 Відповісти
Єлісєєв піарить порошенка але працює на путіна.
показати весь коментар
27.11.2020 15:45 Відповісти
ты это знаешь - а тут знают на кого ты работаешь...
показати весь коментар
27.11.2020 17:34 Відповісти
Это он легко
Порошенко уже предложил команде Байдена вспомнить Украину в инаугурационной речи нового президента США, - Елисеев - Цензор.НЕТ 2269
показати весь коментар
27.11.2020 15:47 Відповісти
Машку Захарову б ещё. Сбацали б "Калинку", а Коля-каклета - тверк.
показати весь коментар
27.11.2020 19:16 Відповісти
Да нахер там наш осел ещё, там будет свой, власть передавать, а наш пусть в теплой ванне сидит
показати весь коментар
27.11.2020 15:52 Відповісти
на скрипці краще.
показати весь коментар
27.11.2020 17:53 Відповісти
Нельзя, инаугурация не корпоратив, там не подзаработаешь, наоборот, придется раскошелиться.
показати весь коментар
27.11.2020 19:08 Відповісти
А что Лохдаун? А Лохдаун: пааапааа, мааамаа, кривбаасс.
Идиот
показати весь коментар
27.11.2020 15:39 Відповісти
Люююююблюююююю))) ще там
показати весь коментар
27.11.2020 15:44 Відповісти
Опа, - Петя вже став спічрайтером Байдена? )))
показати весь коментар
27.11.2020 15:40 Відповісти
Петро советы дает Байдену.А шмаркле зеленой кадыров в приказном тоне.И тут не какаяразница.(
показати весь коментар
27.11.2020 15:45 Відповісти
Хто такий Петро,щоб цілому Президенту США давати якісь поради?
показати весь коментар
27.11.2020 16:08 Відповісти
Президент Украины
показати весь коментар
27.11.2020 16:13 Відповісти
Порошенко вже запропонував команді Байдена згадати Україну в інавгураційній промові нового президента США, - Єлісєєв - Цензор.НЕТ 6348
показати весь коментар
27.11.2020 17:37 Відповісти
Б/у президентов не бывает. Это звание пожизненнное, поэтому и к Кравчуку, и к Кучме, и к Ющенко, и к Порошенко это относится.
Просто тот, что сейчас исполняет обязанности называется действующим президентом.
Ну а Януковича по суду лишили этого звания.
показати весь коментар
27.11.2020 18:18 Відповісти
Согласен. Просто б-президент Украины.
показати весь коментар
28.11.2020 01:23 Відповісти
😂
показати весь коментар
27.11.2020 20:13 Відповісти
Хорошее предложение, дельное. Только вот как быть с делом Байдена-младшего и патяканьем на него отдельных наших горе-политиков из команды Пороха, которые слились в этом деле с шавками коломойши и деркачами? Как быть с "генпрокурорами" Шокиным и Луценко? Какие будут варианты? Порошенко уже предложил команде Байдена вспомнить Украину в инаугурационной речи нового президента США, - Елисеев - Цензор.НЕТ 6379
показати весь коментар
27.11.2020 15:41 Відповісти
Не поможет.
Готовься!)))
показати весь коментар
27.11.2020 15:43 Відповісти
Да пес с ним с этим Порошенко и Байденом. СЕГОДНЯ У ТИМОШЕНКО ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ! С праздником нашу президентшу! Порошенко уже предложил команде Байдена вспомнить Украину в инаугурационной речи нового президента США, - Елисеев - Цензор.НЕТ 6576
показати весь коментар
27.11.2020 15:46 Відповісти
И сколько стукнуло никому не нужной ботоксной бабке?
показати весь коментар
27.11.2020 15:48 Відповісти
Твоей супруге?
показати весь коментар
27.11.2020 15:51 Відповісти
Ты альтернативно одаренный?!
показати весь коментар
27.11.2020 15:48 Відповісти
Закусывай)))
показати весь коментар
27.11.2020 15:48 Відповісти
Ахфигеть бабе Юле 60 лет, а она с каждым годом молодей, прямо как Бенджамин Баттон Порошенко уже предложил команде Байдена вспомнить Украину в инаугурационной речи нового президента США, - Елисеев - Цензор.НЕТ 8822
показати весь коментар
27.11.2020 15:48 Відповісти
Порошенко вже запропонував команді Байдена згадати Україну в інавгураційній промові нового президента США, - Єлісєєв - Цензор.НЕТ 4756
показати весь коментар
27.11.2020 15:49 Відповісти
Тоже мне новость, вон Бубочка фоточку запилил с родителями, "Кривбаааас" написал, вот это да, работает человек)))
показати весь коментар
27.11.2020 15:50 Відповісти
Отэто мокает зелепукина, молодчина)
показати весь коментар
27.11.2020 15:51 Відповісти
)))
показати весь коментар
27.11.2020 15:52 Відповісти
А нашому прєзідентішкє якби на роялі збацать,то тоді да...
показати весь коментар
27.11.2020 15:53 Відповісти
Меня почемута тут брокировают )))
показати весь коментар
27.11.2020 15:53 Відповісти
Підро вже не раз фальшстарт брав. Стадіон ,тепер старий друзяка байден,хйутен там на тому диску з ноута напевно й піцюльку десь записав... Бздить свиночолий неподитячому. Порошенко вже запропонував команді Байдена згадати Україну в інавгураційній промові нового президента США, - Єлісєєв - Цензор.НЕТ 7189
показати весь коментар
27.11.2020 15:56 Відповісти
А СВОБОДА СЛОВА И МНЕНИЕ ?у порошенко было 5 лет чтобы искронит коррупсию и кумавство.шоже мы увидели ? а свенарчука заыли ? Для УКРАИНА -это не Кравчук,кучма,Юшенко,янукович,порошегко или Зеленский .для меня УКРАИНА-ЭТО СТРАНА ГДЕ РАЖДАЮТСА СВОБОДНЫМИ И ДОСТОЙНЫМИ
показати весь коментар
27.11.2020 15:57 Відповісти
Иди в спам. За пять лет Порошенко изменил Украину до неузнаваемости. А еще он мочил кремлядей по всему миру. К нему есть претензии, но это не твое дело и не тебе об этом судить.
показати весь коментар
27.11.2020 17:44 Відповісти
УКРАИНА это не порох,зеботы .УКРАИНА ЭТО КИЕВСКАЯ РУСЬ, Т ШЕВЧЕНКО,МАЗЕПА,ХМЕЛНИЦКИЙ,ЗАПОРОЖСКАЯ СЕЧ,КАЗАКИ,МАЙДАНЦЫ,АТОВЦЫ,ДОБРОВОЛЦЫ,ВАЛАНТЕРЫ И ВСЯ УКРАИНСКАЯ НАЦИЯ СВОБОЛНО ДУХОМ
показати весь коментар
27.11.2020 16:01 Відповісти
Бутусов ,ранше ты был ЖУРНАЛИСТОМ ,помню как Я четал тваю ЦЕНЗОРУ.НЕТ в 2013-2014-2015-2016 годах.но потом ты зменилса как и ярош,билецкий.тепер ты Бутусов занит одним-упрекаеш Зеленского,и все его действие.Человек ошибаетса.но ты вед "журналист" не стоит выберат сторону между порохом и Зеленским.проста оставайса УКРАИНЦОМ !!! ты не лутше М.Наема, В.Парасюка,Соболева,Семенченко,Шабунина и.т.д .
показати весь коментар
27.11.2020 16:05 Відповісти
Почему не заспамили? Недоработка!
показати весь коментар
27.11.2020 16:41 Відповісти
Пусть все читают и смотрят на зетипилла у которого истерика. А мы поржем по приколу. А-ха-ха!!
показати весь коментар
27.11.2020 17:35 Відповісти
зекретин НИЧЕГО не будет делать. Он будет в постить фотки мамы Риммы доедающей без соли последний ху- и папу Саша в заляпанной майке Порошенко вже запропонував команді Байдена згадати Україну в інавгураційній промові нового президента США, - Єлісєєв - Цензор.НЕТ 1958
показати весь коментар
27.11.2020 16:05 Відповісти
Бутусов брокировай меня.Я выскозалса .СВАЕ СВОБОДНОЕ МНЕНИЕ !!! Я старше тебя .Когда Я начел любит УКРАИНУ ты ешо на свете не был.Бутусов запомни ты и Я это осколки ИСТОРИЕ УКРАИНЕ !!! А УКРАИНА ЭТО И ЕСТ ИСТОРИЯ !!! НЕ мы стабой создавали УКРАИНУ и не нам его разрушит.если этого не смог русское,ванючое,рабское мишление.СЛАВА УКРАИНЕ !!! ЗВУЧИТ ГОРДО И ДАСТОЙНА !!!
показати весь коментар
27.11.2020 16:08 Відповісти
Тагииллл!! какойта
показати весь коментар
27.11.2020 16:29 Відповісти
Опа, - Петя вже став спічрайтером Байдена? )))
показати весь коментар
27.11.2020 16:09 Відповісти
Ну, он же не Вава, который является спичрайтером ***** и Кадирава.
показати весь коментар
27.11.2020 17:46 Відповісти
Как вы угадалис Я ТУРК-радилса в Баку,радители раделис в Карабахе -Отец из Агдама,Маму из Шушы.Мой ОТЕЦ был ГЕОГРАФОМ он первым мне открыл УКРАИНУ при советско-русской оккупацие.ОН мне говарил МЫ С УКРАИНЦАМИ похожы !!! У нас опшый враг и опшое ДРУЗЯ-ЭТО НАША СЕМЯ !!!
показати весь коментар
27.11.2020 16:19 Відповісти
врагов оделет очен ЛЕГГО !!! врага знаеш в лицо и по разговоре.А ВОТ КОГДА В СЕМЕ НАЧЕНАЕТСА вражда тогда ишеш "друга" у врагов... и тебе кажетса шо враг лутше чем Семя...это идея оккупантов и не людей.это идея называетса "русский мир"
показати весь коментар
27.11.2020 16:23 Відповісти
Якщо ця промова буде, звичайно. Що з кожним днем все менш вірогідно.
показати весь коментар
27.11.2020 16:28 Відповісти
УКРАИНА - ЭТО РАЙ НА ЗЕМЛЕ !!! Я данный момент сижу в Баку.но мае СЕРДЦА БЕТСА В УКРАИНЕ !!! ТОЛКА ПОТАМУ ШО ВЫ УКРАИНЦЫ ТАКИЕ СВОБОДНЫЕ И ДОСТОЙНЫЕ- Я ПРОСТА ПОРАЖАЮС И ГОРЖУШ ШО Я ВЛЮБЛЕН В УКРАИНУ !!! МАЕ СЕРДЦА МЕНЯ НЕ ПОДВЕЛ.ум оставлю для врагов.НО МАЕ СЕРДЦА ПРЕНАДЛЕЖИТ УКРАИНЕ !!! ЛЬВОВУ,КИЕВУ,ХАРЬКОВУ,ДОНБАССУ,КРИМУ,ЗАПОРЕЖЕ,ИВАНО-ФРАНКИСК,ОДЕССУ,СУМУ,ЖИТОМИРУ,И ПРОШОДЕ НЕЗАВИСИМОСТИ !!!
показати весь коментар
27.11.2020 16:28 Відповісти
На чём сидишь?
показати весь коментар
27.11.2020 16:33 Відповісти
Ты стебешься?
показати весь коментар
27.11.2020 20:23 Відповісти
І обов'язково потрібно згадати про темні "ділішки" наркоші хантерка. Порошенко вже запропонував команді Байдена згадати Україну в інавгураційній промові нового президента США, - Єлісєєв - Цензор.НЕТ 9229
показати весь коментар
27.11.2020 16:35 Відповісти
велтикалбом пристав себе Я уже лежу и на солнушку глежу
показати весь коментар
27.11.2020 17:27 Відповісти
велтикалбом а тея на что посодили ?
показати весь коментар
27.11.2020 17:28 Відповісти
Нет такого сушество ,бога и человека, фея и сказок.чтобы поменял СВОБОДНОЕ МНЕНИЕ МАЕ УКРАИНСКОЕ !!! КРОМЕ МАЙДАНЦОВ !!!
показати весь коментар
27.11.2020 17:34 Відповісти
Это пипец, началось.
показати весь коментар
27.11.2020 18:28 Відповісти
Мчитаю это политической ошибкой. Не нужно бежать впереди паровоза.третий оаз наступать на одни и теже грабли- это уже перебор!
показати весь коментар
27.11.2020 19:52 Відповісти
И сразу заживем супер. Нас уже давно поставили в позу и США и запад и Россия. Правда, не они поставили, мы сами стали и с такими тупыми министрами всегда будем в такой позе.
показати весь коментар
27.11.2020 21:52 Відповісти
 
 