Стратегію дій Кабміну щодо ситуації з коронавірусом представлять найближчим часом, - Ляшко

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль найближчим часом представить нову стратегію щодо дій уряду через ситуацію з коронавірусом. Якщо люди дотримуватимуться карантинних вимог, то уряду не доведеться вводити жорсткий локдаун.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив головний санітарний лікар, заступник голови МОЗ Віктор Ляшко.

Згідно з прогнозами Міністерства охорони здоров'я, якщо люди носитимуть маски впродовж трьох тижнів, рівень поширення COVID-19 зменшиться в рази.

"Наше основне завдання - дотримання епідемічних норм. Сьогодні нам треба пройти наступні вихідні. Стратегію щодо подальших дій уряду як в епідемічному, так і економічному відношенні, найближчим часом озвучить прем'єр-міністр", - сказав Ляшко.

Санлікар додав, що через тиждень буде представлена ​​статистика щодо результатів карантину вихідного дня.

"Ми покажемо повністю всю статистику - що було, що прогнозувалося, які результати. Сьогодні нам необхідно пройти наступні вихідні так, як там (у постанові про введення карантину вихідного дня. - Ред.) прописано. Це соціальна відповідальність всіх, зокрема і бізнесу", - уточнив Ляшко.

Читайте також: Роботу метро і громадського транспорту у разі запровадження локдауну зупиняти не можна, - Кличко. ВIДЕО