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Стратегію дій Кабміну щодо ситуації з коронавірусом представлять найближчим часом, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Стратегію дій Кабміну щодо ситуації з коронавірусом представлять найближчим часом, - Ляшко

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль найближчим часом представить нову стратегію щодо дій уряду через ситуацію з коронавірусом. Якщо люди дотримуватимуться карантинних вимог, то уряду не доведеться вводити жорсткий локдаун.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив головний санітарний лікар, заступник голови МОЗ Віктор Ляшко.

Згідно з прогнозами Міністерства охорони здоров'я, якщо люди носитимуть маски впродовж трьох тижнів, рівень поширення COVID-19 зменшиться в рази.

"Наше основне завдання - дотримання епідемічних норм. Сьогодні нам треба пройти наступні вихідні. Стратегію щодо подальших дій уряду як в епідемічному, так і економічному відношенні, найближчим часом озвучить прем'єр-міністр", - сказав Ляшко.

Санлікар додав, що через тиждень буде представлена ​​статистика щодо результатів карантину вихідного дня.

"Ми покажемо повністю всю статистику - що було, що прогнозувалося, які результати. Сьогодні нам необхідно пройти наступні вихідні так, як там (у постанові про введення карантину вихідного дня. - Ред.) прописано. Це соціальна відповідальність всіх, зокрема і бізнесу", - уточнив Ляшко.

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Топ коментарі
+4
Стратегія дії Кабміну... Стратегию действий Кабмина по ситуации с коронавирусом представят в ближайшее время, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1274

Стратегию действий Кабмина по ситуации с коронавирусом представят в ближайшее время, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5368
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27.11.2020 16:09
+3
Вот дебилы.. Год ковид гуляет...
А у них стратегии даже нет.
И проФессоров у нас нет.... Только два молодца из лАрца степашка и ляшко
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27.11.2020 16:19
+3
"Сміяться при слові "лопата"... Коли людям що отримали "поліфункціональне зараження легенів" відмовляють в ковіді, я мовчу...
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27.11.2020 16:48
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Тарапицца не надо, еще и года не прошло.
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27.11.2020 16:08 Відповісти
Пізно вже стратегії розробляти, епідемія вже в самому розпалі і її не зупинити жодними діями! Вже потрібно думати про подолання наслідків епідемії, будувати нові приавтні морги та крематорії!
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27.11.2020 16:08 Відповісти
Стратегія дії Кабміну... Стратегию действий Кабмина по ситуации с коронавирусом представят в ближайшее время, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1274

Стратегию действий Кабмина по ситуации с коронавирусом представят в ближайшее время, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5368
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27.11.2020 16:09 Відповісти
Стратегию действий Кабмина по ситуации с коронавирусом представят в ближайшее время, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7930
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27.11.2020 16:13 Відповісти
Вот дебилы.. Год ковид гуляет...
А у них стратегии даже нет.
И проФессоров у нас нет.... Только два молодца из лАрца степашка и ляшко
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27.11.2020 16:19 Відповісти
Повна заборона переміщення осіб, бо саме вони розповсюджують заразу. Нема чого скиглити, вже піздно. Їздять на дорогих авто, а потім жаліються на медицину.
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27.11.2020 16:25 Відповісти
Стратеги херовы - где бесплатный стратегический запас масок для населения?
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27.11.2020 16:30 Відповісти
"Сміяться при слові "лопата"... Коли людям що отримали "поліфункціональне зараження легенів" відмовляють в ковіді, я мовчу...
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27.11.2020 16:48 Відповісти
очередной мыльный пузырь
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27.11.2020 18:31 Відповісти
 
 