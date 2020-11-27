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Новини Політика УкраїниСуспільство Агресія Росії проти України Окуповані території - Крим і Донбас
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армія рф (13574) паспорт (875) призов (381) росія (47340) Донбас (21703) подвійне громадянство (123) Лисянський Павло (100)

Росія почала произов жителів ОРДЛО, які отримали паспорти РФ, до своєї армії, - представник омбудсмена Лисянський

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Росія почала произов жителів ОРДЛО, які отримали паспорти РФ, до своєї армії, - представник омбудсмена Лисянський

Російська Федерація почала призов жителів окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) до своєї армії. На службу призивають чоловіків з російськими паспортами.

Про це на пресконференції заявив представник уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Донецькій і Луганській областях Павло Лисянський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна

За його словами, з 2019 року Росія роздає на окупованому Донбасі свої паспорти.

Також читайте: Україна розширила перелік невизнаних паспортів Росії

"І зараз там нарощується потенціал видачі цих паспортів. І вже, як мені доповідають правозахисники, є громадяни, які отримали російські паспорти, і їх уже призивають до Збройних сил Російської Федерації", - заявив Лисянський.

За його словами, у жителя ОРДЛО з російським паспортом немає права на російську пенсію, але є обов'язок служити в армії.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+28
Свежее мясо для "Байрактаров" уже в пути. Россия начала призывать получивших паспорта РФ жителей ОРДЛО в свою армию, - представитель омбудсмена Лисянский - Цензор.НЕТ 1053
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27.11.2020 16:07
+20
Сразу рассийскую вакцину им от ковида вколите)))
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27.11.2020 16:09
+18
парашный паспорт ,по умолчанию не предоставлет никаких прав, а получившие его сепаратно, лишаются даже тех которые у них были до этого ))) по своему весу в мире, он равен "волчьему билету" известному в совке )
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27.11.2020 16:09
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Свежее мясо для "Байрактаров" уже в пути. Россия начала призывать получивших паспорта РФ жителей ОРДЛО в свою армию, - представитель омбудсмена Лисянский - Цензор.НЕТ 1053
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27.11.2020 16:07 Відповісти
Самі ж ***** позвали...
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27.11.2020 16:09 Відповісти
зато без барыг биндер!
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27.11.2020 16:13 Відповісти
Ну да... І чєлюсті ніхто не примушує пєрєдєливать Росія почала произов жителів ОРДЛО, які отримали паспорти РФ, до своєї армії, - представник омбудсмена Лисянський - Цензор.НЕТ 6078
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27.11.2020 16:24 Відповісти
И самое главное не призовут в войска НАТО, где негры страшнее биндеровцев.
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27.11.2020 17:48 Відповісти
парашный паспорт ,по умолчанию не предоставлет никаких прав, а получившие его сепаратно, лишаются даже тех которые у них были до этого ))) по своему весу в мире, он равен "волчьему билету" известному в совке )
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27.11.2020 16:09 Відповісти
Это соответствует твоему мировосприятию. Голову включай.
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27.11.2020 19:49 Відповісти
Сразу рассийскую вакцину им от ковида вколите)))
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27.11.2020 16:09 Відповісти
Обязанность есть,прав нет-девиз рашки
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27.11.2020 16:10 Відповісти
Зебики , вы и дальше будете настаивать на антигосударственном двойном гражданстве?
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27.11.2020 16:13 Відповісти
предлагаю незамедлительно лишить всех предателей с чуждым нам гражданством украинского. В лучшем случае, предоставить аусвайс без права голоса.
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27.11.2020 16:16 Відповісти
нет такого законного основания. По крайней мере надо установить наличие второго гражданства. Да и ни кто в раде а это не пойдет, "там же ж наши люди"
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27.11.2020 16:18 Відповісти
Здрасти я ваша тетя, отдельным указом зебик, до принятия закона.
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27.11.2020 16:28 Відповісти
"Стаття 25. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.
Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі." Конституція України. Розділ ІІ.
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27.11.2020 16:56 Відповісти
А разве чел не попадает под действие УК Украины за изменение гражданства?
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27.11.2020 17:23 Відповісти
це пряма стаття Конституції. Все інше законодавство мало б бути улагоджено з цією статтею "основного закону", але на жаль, не є (як і в багатьох інших випадках)... тому й користуються дірою/ами. Ще й закони, прийняті за допомогою кнопкодавства.... взагалі мають ...ну...(мабуть тому з маленької літери)... Що мене, наприклад, не тішить...
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27.11.2020 17:46 Відповісти
Лесовой, ну какого, пардон, х.., вы пишите на украинском на русскоязычном сайте?! Я тоже хочу вас прочесть, но я родом из Азербайджана, как я могу знать ваш язык?! Блин, достало...
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27.11.2020 18:43 Відповісти
Я конечно дико извиняюсь, но это в первую очередь украинский сайт.
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27.11.2020 18:56 Відповісти
Перший раз за багато років на сайті таке читаю. Це український сайт і тут використовується українська мова, іноземцю.. Якщо тебе наша мова "достала" - то покинь цю сторінку. Якщо ти дещо не розумієш - то скористайся словником. Це не так складно навіть для уродженця Азербайджану.
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28.11.2020 18:02 Відповісти
alexandr shamov И тебя Гонг Конского?)))
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27.11.2020 19:51 Відповісти
Вот сейчас и посмотрим, сколько молодежи призывного возраста из ОРДЛО в Украину убежит. А мы им и диалог, и реинтеграцию, и бесплатное образование. Надоели эти сказки про наших людей на Донбассе. Седьмой год война и наших там все меньше, а долбасян с промытыми мозгами все больше
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27.11.2020 16:16 Відповісти
Опять уподобляемся ихнему "А шо там у хохлов?". Да пох, кого и куда там призывают. Меня, например больше интересует вопрос призыва граждан с украинскими паспортами (в ВСУ т.е.). У нас все в порядке? Недобор 70-80% не, не проблема? Мажоры в клубах, а селюки в армию? Не проблема? Не волнует нашего омбудсмена?
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27.11.2020 16:17 Відповісти
Військових строкової служби у зону ООС не посилають.
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27.11.2020 16:34 Відповісти
Знаю. А это правильно? Родину защищать - это не айс? Или у нас бабла немеряно и мы можем нанять и содержать 300 000 контрактников и платить им по 1 000 - 1 500$/мес?
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27.11.2020 16:49 Відповісти
Ти бачив як воюють строковики? Квітень-липень 2014, згадай що було. Знаєш чому пішли на контракт у 2014 ті, хто вже давно відслужив? Бо не могли дивитись, як діти гинуть. А хлопці 17-20 років- це переважно ще діти. Зараз служать рік. Скільки часу потрібно, щоб навчити військового стріляти? Не лише з легкого озброєння, але й з гранатометів, артилерії, мінометів. Це ціла наука. І скільки часу лишиться, щоб поїхати в зону ООС? Місяць? Два?
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27.11.2020 16:56 Відповісти
Владислав, вы или читать не умеете или намеренно манипулируете. Разве я призвал необученных срочников на фронт отправлять? И в вашем коменте содержаться все ответы на ваши же вопросы. "Служат год" А это правильно? Так должно быть в воющей стране, окруженной со всех сторон мордором желающим нашей гибели? "Сколько времени ... научить" 3 мес!!! И пол-года для сложных специальностей. Это если УЧИТЬ, а не создавать видимость. Утверждаю это как служивший. И на счет "гибели детей 17-20 лет". Вы какого будущего хотите для своих детей? А для внуков? Это будущее борьбы стоит?
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27.11.2020 18:39 Відповісти
получил аусвайс паРашы - вперед дохнуть за нее. что не так?
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27.11.2020 16:20 Відповісти
Так они рассчитывали, что паспорт нужен только для пособия по безработице
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27.11.2020 16:31 Відповісти
А який Зебіл дума шо там наші громадяни ще й пенсії платим ,та безкоштовно електрику даєм, там вже росєя не залишилось ні каплі Українського
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27.11.2020 16:21 Відповісти
Вот это поворот! В Сирию их!
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27.11.2020 16:25 Відповісти
Може хай просто у шахти повкидають? Навіщо на переліт і цинк витрачатись?
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27.11.2020 16:29 Відповісти
Хе-хе-хе.
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27.11.2020 16:26 Відповісти
Так а в чому проблема позбавляти власників расєйських паспортів українського громадянства?
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27.11.2020 16:28 Відповісти
Ти ідіот? Є пенсіонер, громадянин України. Як законним шляхом позбавити його пенсії?
І які безкоштовні поставки? Якби ти хоч трохи розумів схему енерго- та водопостачання, то знав би, що від однієї лінії живляться кілька н/п, що можуть бути по два боки від фронту.
Їй богу, аби ляпнути і Пороха приліпити.
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27.11.2020 16:32 Відповісти
Забезпечення всіх потреб жителів окупованих територій повинен здійснювати окупант. Що не ясно? Це міжнародне право. Закон у всьому світі.
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27.11.2020 16:37 Відповісти
Їм пенсії у Донецьк возять?)))
І давай відключимо кілька ЛЕП. Нехай разом з колаборантами без напруги посидять і жителі неокупованих територій))
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27.11.2020 16:41 Відповісти
за 7 років можна було і ЛЕП відімкнути окупантам
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27.11.2020 16:59 Відповісти
Вони у приватній власності. Всі претензії до власника)
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27.11.2020 17:00 Відповісти
Лишити не можна.Але можна створити такі перепони,для того щоб приїхати з ордло по пенсію,що отримувати її стане майже неможливо.
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27.11.2020 17:43 Відповісти
Паспорта раздаются там естессно не просто так. Хотят как-то аргументировать применение силы против Украины на будущие (в случае чего), перед Западом(как в Грузии). И отдельно- намёк для Украины, мол если что - "мы там теперь есть" и защищаем своих сограждан (как-бы уже не стесняясь).
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27.11.2020 16:29 Відповісти
А слабо нам в ВСУ призвать с лугандонии держателей наших паспортов?
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27.11.2020 16:30 Відповісти
А нах вони потрібні в ВСУ ? Нашим хлопцям в спини стріляти ?
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27.11.2020 16:40 Відповісти
Ну, могли бы разминированием родного Донбасса заняться...
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27.11.2020 16:56 Відповісти
И восстановлением инфраструктуры в стройбате. да и окопы для наших кому-то нужно рыть
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27.11.2020 17:24 Відповісти
Ви натякаєте на китайську "чорну піхоту"?
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27.11.2020 17:45 Відповісти
Хомчак зрадник і так збирається зменшить військо бо у потерпілого війна вже закінчилась, а з другої сторони заявляють шо ми не зможемо воювати бо нічим і грошей все менше на оборону, Не вистачає на велике крадівництво і силові каральні структури авакяна
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27.11.2020 16:41 Відповісти
даже на підконтрольній Україні території Українців Птріотів 2-3 відсотки, Інші готові знову ****** звати, кого ми захищаємо, висилить всіх сеперів з нашої землі примусово як росєя кримчан з Криму
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27.11.2020 16:32 Відповісти
И приказал выпороть море…

Россия ударила ракетами "Уран" по району с эсминцем ВМФ США, нарушившим границу. Ранее эсминец "Джон Маккейн" нарушил российскую госграницу на Дальнем Востоке.

Россия нанесла удар противокорабельными ракетами по району, где находится военный эсминец США "Джон Маккейн"…
*Громко и заливисто смиюсь*
Давайте я вам, друзья, переведу эту фейкньюз с российского новояза на обычный русский язык:
"Россия нанесла удар противокорабельными ракетами по району, где днëм ранее находился военный эсминец США "Джон Маккейн"
Не правда ли, несколько иначе звучит эта потрясающая новость. Не собираюсь здесь касаться вопроса о законности притязаний расиян на международные воды залива Петра Великого. Рано или поздно этот вопрос будет урегулирован с руководством Дальневосточной Народной Республики, которая возникнет на Дальнем Востоке после развала РФ. А пока, эта нелепая стрельба, чертовски мне напоминает давнюю историю про персидского царя Ксеркса. Ставший царем Персии после своего отца Дария, он вынашивал те же честолюбивые планы, что и его властный папаша и страстно желал расспространить своë влияние на греческие города, находившиеся в Европе. Он повел свою могучую армию в Европу. Еë численность превышала миллион человек.
"Отец истории", Геродот
так описывает переправу воинства через Геллеспонт (ныне Дарданеллы):
…Ксеркс приказал навести через пролив мост из кораблей. Но конструкция оказалась шаткой и хрупкой. Налетевший шторм разметал ее, и часть войска погибла в пучине. Ксеркс был разгневан. Строителей моста царь велел казнить. Наказание, по воле Ксекрса, именовавшего себя Героем среди царей, понес и Геллеспонт. Люди Ксеркса в течение нескольких дней секли непокорный пролив плетьми.

Правда, похоже? За две с половиной тысячи лет человеческая природа не претерпела никаких изменений. Самодур Ксеркс порол море плетьми. Самодур Путин приказал по нему стрелять ракетами. Ещë через две тысячи лет, какой-нибудь галактический самодур прикажет стрелять по космическому вакууму из мезонных деструкторов…
Верно заметил Эйнштейн:
"Есть две бесконечные вещи - Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчёт Вселенной я не уверен".
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27.11.2020 16:36 Відповісти
Бандеровка выпивает кровь русского младенца. Холст, масло

Росія почала произов жителів ОРДЛО, які отримали паспорти РФ, до своєї армії, - представник омбудсмена Лисянський - Цензор.НЕТ 8233
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27.11.2020 16:37 Відповісти
Підтримую.Хай їх там москалі хоч в дупу трахають.
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27.11.2020 17:48 Відповісти
А хто казав, що це для них кара?)))
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27.11.2020 21:50 Відповісти
😁 ну шо, вперед "пушечне м'ясо" за сцаря і отєчєство
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27.11.2020 16:43 Відповісти
якщо це справді так, то це означає тільки одне - росія де-факто визнає ці території частиною себе.
отака *****, малята.
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27.11.2020 16:45 Відповісти
Як? Вони здійснюють призов власників паспортів расєї, що отримані у ростові. Не в Донецьку, не в Луганську, а в ростові. З наступного року взагалі планується припинення фінансування ордло.
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27.11.2020 17:02 Відповісти
от тільки проживають ці власники російсько-ростовських паспортів на теріторії іншої держави - України.
призов на військову службу завжди здійснюється в межах тієї країни до чиїх ЗС призивають, отже, коли з Донецька чи Луганська призивають до російської армії тим самим росія заявляє про те, що вважає ці міста частиною росії.
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27.11.2020 21:33 Відповісти
Ні. Якщо громадянин України буде в умовному "Ростові", то його не будуть призивати до армії расєї. А от у межах призовного віку він зобов'язаний з'являтись у військкомат в Україні у часи призовів.
Так у всіх країнах. Багато ізраїльтян проживає у США та Німеччині, проте коли їх призивають до армії Ізраілю- вони їдуть і служать. І це не означає, що Ізраїль вважає територію США чи Німеччини своєю.

Якщо дурні з ордло захотіли расєянський паспорт- нехай служать (бажано у Сирії чи ще десь, де гаряче).
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27.11.2020 22:16 Відповісти
Багато ізраїльтян проживає у США та Німеччині, проте коли їх призивають до армії Ізраілю- вони їдуть і служать
я не знаю яким документом в Ізраїлі викликають до умовних призовних пунктів (давайте припустимо, що повісткою), то їм що, повістку вручають на території Німеччини або США?
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27.11.2020 22:57 Відповісти
Якщо громадянин України буде в умовному "Ростові", то його не будуть призивати до армії расєї.
зворотнього я й не стверджував, адже зрозуміло, що держава може призивати виключно своїх громадян.
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27.11.2020 23:00 Відповісти
орки не хотели служить во Лвове пусть служат во Владивостоке
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27.11.2020 16:52 Відповісти
пф ...тихого океану вони 100% не побачать... у цьому житті...
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27.11.2020 17:32 Відповісти
Украине необходимо создать законодательство, которое бы четко лишало гражданства Украины в случае обнаружения двойного гражданства. Выявленных коллаборантов депортировать из страны с запретом на въезд на 25 лет..
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27.11.2020 16:54 Відповісти
Об этом на пресс-конференции заявил представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский,

как мне докладывают правозащитники, есть граждане, которые получили российские паспорта, и их уже призывают Источник: https://censor.net/ru/n3233685
Командование оперативной группировки российско-оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях использует "режим тишины" для совершенствования инженерного оборудования передовых позиций. об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР. Источник: https://censor.net/ru/n3233633
представитель уполномоченного Верховной Рады ссылается на пост в Фейсбуке
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27.11.2020 16:58 Відповісти
А это вместе со "сватами" показывают, как одну из серий.


Поддержал пропаганду Кремля: нардеп-слуга заявил, что «преступления военных против мирного населения Донбасса» должны быть расследованы

Известный своей пророссийской политикой телеканал «НАШ» пустил в эфир кремлевскую пропаганду о «карателях» из ВСУ, якобы убивавших мирных жителей Донбасса.
В эфире канала жительница оккупированной части Донецкой области по имени Валентина рассказали о «бомбардировках мирных жителей».
«Вы знаете, кто видел это все, кто вытерпел… Когда идешь по улице, а ваш самолет вэсэушный летит низко… Люди прятались в подвалы от того, что он летит низко. Еще и смеется тебе в глаза. Видно летчика», - заявила женщина.
Никто из ведущих канала не возразил зрительнице и не попытался оспорить этот поток сознания.
Более того, спокойно поддержал риторику жительницы Донбасса депутат от «Слуги народа» Евгений Брагар.
«Мы должны дать четкие месседжи жителям оккупированных территорий, что каждое преступление против мирного населения военными должно быть расследовано. Каждое убийство военнопленных также должно быть расследовано. Каждый случай мародерства также должен быть расследован. После завершения войны должен быть специальный трибунал, подобный тому, что создан в Югославии», - отметил Брагар.
На скандал отреагировал украинский журналист Денис Казанский.
«Раньше фейки про распятых мальчиков и изнасилованных карателями бабушек показывали российские СМИ. А теперь этим занимаются уже украинские телеканалы», - рассказал Казанский в своем Telegram-канале.
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27.11.2020 16:59 Відповісти
Вас особисто не дивує, що зреагував на це ********, донетчанин Денис? А не "пастор-Шланг" (в міру... лєтьоха-баканов) зі Служби Безпеки....чогось...
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27.11.2020 17:17 Відповісти
Меня в скоморохах уже ничего не удивляет. Просто гниды.
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27.11.2020 17:23 Відповісти
прокотило з окупованим кримом, нуль реакції на дії окупанта, окрім "занепокоєння".... а м'ясо мордору завжди потрібне... ...паєхалі! тварі...
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27.11.2020 17:07 Відповісти
"у жителя ОРДЛО с российским паспортом нет права на российскую пенсию, но есть обязанность служить в армии",- просто мясо для беспилотников армяне не дадут соврать.
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27.11.2020 17:14 Відповісти
Свободную экономическую. зону, пенсию, амнистию и братья наши вернутся , заблудшие они.
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27.11.2020 18:07 Відповісти
А этих в Карабах? Убьют, и пенсии родне не надо платить !
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27.11.2020 18:17 Відповісти
Росія почала произов жителів ОРДЛО, які отримали паспорти РФ, до своєї армії, - представник омбудсмена Лисянський - Цензор.НЕТ 2745
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27.11.2020 18:33 Відповісти
Самое главное, пыня муйней занимается... Там Владивостоку пришел трындец, минимум 100 000 населения без электричества выживает, после рядового для Дальнего Востока циклона. По городу невозможно и шаг сделать , все обмерзло, провода оборванные висят, деревья поваленные валяются, а пыне в бункере - тепло, тешит себя дыэрловскими паспортами.
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27.11.2020 18:44 Відповісти
Повезло пацанам, Магадан с Колымой увидят!
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27.11.2020 23:57 Відповісти
І це просто чудово - вмісті з паспортом кацапії зразу ж видається і смертний лист.
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28.11.2020 08:47 Відповісти
Всі кремлівські режими більше за все боялися і бояться прозріння саме власного народу. Тому типова вікова кремлівська політика : затіяти побільше війн, а, чим більше бидла уб"ють в численних московських авантюрах, тим краще: менше ротів годувати і менше бунтуватимуть.
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28.11.2020 19:10 Відповісти
 
 