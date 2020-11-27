Росія почала произов жителів ОРДЛО, які отримали паспорти РФ, до своєї армії, - представник омбудсмена Лисянський
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Російська Федерація почала призов жителів окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) до своєї армії. На службу призивають чоловіків з російськими паспортами.
Про це на пресконференції заявив представник уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Донецькій і Луганській областях Павло Лисянський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна
За його словами, з 2019 року Росія роздає на окупованому Донбасі свої паспорти.
"І зараз там нарощується потенціал видачі цих паспортів. І вже, як мені доповідають правозахисники, є громадяни, які отримали російські паспорти, і їх уже призивають до Збройних сил Російської Федерації", - заявив Лисянський.
За його словами, у жителя ОРДЛО з російським паспортом немає права на російську пенсію, але є обов'язок служити в армії.
Будь ласка, зачекайте...
барыгбиндер!
Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі." Конституція України. Розділ ІІ.
І які безкоштовні поставки? Якби ти хоч трохи розумів схему енерго- та водопостачання, то знав би, що від однієї лінії живляться кілька н/п, що можуть бути по два боки від фронту.
Їй богу, аби ляпнути і Пороха приліпити.
І давай відключимо кілька ЛЕП. Нехай разом з колаборантами без напруги посидять і жителі неокупованих територій))
Россия ударила ракетами "Уран" по району с эсминцем ВМФ США, нарушившим границу. Ранее эсминец "Джон Маккейн" нарушил российскую госграницу на Дальнем Востоке.
Россия нанесла удар противокорабельными ракетами по району, где находится военный эсминец США "Джон Маккейн"…
*Громко и заливисто смиюсь*
Давайте я вам, друзья, переведу эту фейкньюз с российского новояза на обычный русский язык:
"Россия нанесла удар противокорабельными ракетами по району, где днëм ранее находился военный эсминец США "Джон Маккейн"
Не правда ли, несколько иначе звучит эта потрясающая новость. Не собираюсь здесь касаться вопроса о законности притязаний расиян на международные воды залива Петра Великого. Рано или поздно этот вопрос будет урегулирован с руководством Дальневосточной Народной Республики, которая возникнет на Дальнем Востоке после развала РФ. А пока, эта нелепая стрельба, чертовски мне напоминает давнюю историю про персидского царя Ксеркса. Ставший царем Персии после своего отца Дария, он вынашивал те же честолюбивые планы, что и его властный папаша и страстно желал расспространить своë влияние на греческие города, находившиеся в Европе. Он повел свою могучую армию в Европу. Еë численность превышала миллион человек.
"Отец истории", Геродот
так описывает переправу воинства через Геллеспонт (ныне Дарданеллы):
…Ксеркс приказал навести через пролив мост из кораблей. Но конструкция оказалась шаткой и хрупкой. Налетевший шторм разметал ее, и часть войска погибла в пучине. Ксеркс был разгневан. Строителей моста царь велел казнить. Наказание, по воле Ксекрса, именовавшего себя Героем среди царей, понес и Геллеспонт. Люди Ксеркса в течение нескольких дней секли непокорный пролив плетьми.
Правда, похоже? За две с половиной тысячи лет человеческая природа не претерпела никаких изменений. Самодур Ксеркс порол море плетьми. Самодур Путин приказал по нему стрелять ракетами. Ещë через две тысячи лет, какой-нибудь галактический самодур прикажет стрелять по космическому вакууму из мезонных деструкторов…
Верно заметил Эйнштейн:
"Есть две бесконечные вещи - Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчёт Вселенной я не уверен".
отака *****, малята.
призов на військову службу завжди здійснюється в межах тієї країни до чиїх ЗС призивають, отже, коли з Донецька чи Луганська призивають до російської армії тим самим росія заявляє про те, що вважає ці міста частиною росії.
Так у всіх країнах. Багато ізраїльтян проживає у США та Німеччині, проте коли їх призивають до армії Ізраілю- вони їдуть і служать. І це не означає, що Ізраїль вважає територію США чи Німеччини своєю.
Якщо дурні з ордло захотіли расєянський паспорт- нехай служать (бажано у Сирії чи ще десь, де гаряче).
я не знаю яким документом в Ізраїлі викликають до умовних призовних пунктів (давайте припустимо, що повісткою), то їм що, повістку вручають на території Німеччини або США?
зворотнього я й не стверджував, адже зрозуміло, що держава може призивати виключно своїх громадян.
как мне докладывают правозащитники, есть граждане, которые получили российские паспорта, и их уже призывают Источник: https://censor.net/ru/n3233685
Командование оперативной группировки российско-оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях использует "режим тишины" для совершенствования инженерного оборудования передовых позиций. об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР. Источник: https://censor.net/ru/n3233633
представитель уполномоченного Верховной Рады ссылается на пост в Фейсбуке
Поддержал пропаганду Кремля: нардеп-слуга заявил, что «преступления военных против мирного населения Донбасса» должны быть расследованы
Известный своей пророссийской политикой телеканал «НАШ» пустил в эфир кремлевскую пропаганду о «карателях» из ВСУ, якобы убивавших мирных жителей Донбасса.
В эфире канала жительница оккупированной части Донецкой области по имени Валентина рассказали о «бомбардировках мирных жителей».
«Вы знаете, кто видел это все, кто вытерпел… Когда идешь по улице, а ваш самолет вэсэушный летит низко… Люди прятались в подвалы от того, что он летит низко. Еще и смеется тебе в глаза. Видно летчика», - заявила женщина.
Никто из ведущих канала не возразил зрительнице и не попытался оспорить этот поток сознания.
Более того, спокойно поддержал риторику жительницы Донбасса депутат от «Слуги народа» Евгений Брагар.
«Мы должны дать четкие месседжи жителям оккупированных территорий, что каждое преступление против мирного населения военными должно быть расследовано. Каждое убийство военнопленных также должно быть расследовано. Каждый случай мародерства также должен быть расследован. После завершения войны должен быть специальный трибунал, подобный тому, что создан в Югославии», - отметил Брагар.
На скандал отреагировал украинский журналист Денис Казанский.
«Раньше фейки про распятых мальчиков и изнасилованных карателями бабушек показывали российские СМИ. А теперь этим занимаются уже украинские телеканалы», - рассказал Казанский в своем Telegram-канале.