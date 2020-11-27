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Україна має виконати зобов'язання щодо викорінення корупції, щоб ЄС і МВФ продовжили підтримувати її, - ПРООН

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Україна має виконати зобов'язання щодо викорінення корупції, щоб ЄС і МВФ продовжили підтримувати її, - ПРООН

Постійний представник Програми розвитку ООН в Україні Дафіна Герчева вважає, що Україна повинна виконати низку зобов'язань щодо викорінення корупції, щоб партнери по розвитку, включаючи Європейський союз, Міжнародний валютний фонд та інших партнерів, продовжили надавати підтримку, якої потребує країна.

Про це Герчева повідомила в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ

"Рішення Конституційного суду (про часткове скасування антикорупційної реформи, -ред.) може негативно вплинути на ті зусилля, які Україна вже доклала для того, щоб стати сучасною, демократичною, процвітаючою країною", - сказала Герчева.

"Україна вже взяла на себе цілу низку зобов'язань щодо викорінення корупції, і такі зобов'язання повинні бути виконані для того, щоб партнери з розвитку, включно з ЄС, МВФ та іншими партнерами, продовжили надавати підтримку, якої потребує країна. Тож тут багато чого стоїть на кону, але ми переконані, що мудрість і розважливість таки візьмуть верх, і незабаром з’явиться виважене рішення з цього питання", - пояснила вона.

За її словами, дві найважливіші і найскладніші реформи в Україні - судова і медична.

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"Тут багато що стоїть на кону, є багато груп з корисливими інтересами. Успішне впровадження цих реформ залежить від багатьох інших чинників. Для того, щоб ці реформи були успішними, потрібна комплексна підтримка і активне залучення зацікавлених сторін та всіх секторів. Це непросто, але над цим все одно потрібно працювати. Уряд повинен виконувати свої зобов'язання перед громадянами України та таки досягати прогресу в цих реформах, хоча це і складний процес", - підкреслила постійний представник ПРООН в Україні.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+10
не посажен ни один корупционер, ни при парашенки, ни при зеленском
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27.11.2020 16:17
+10
Украина должна выполнить обязательства по искоренению коррупции, чтобы ЕС и МВФ продолжили поддерживать ее, - ПРООН - Цензор.НЕТ 3678
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27.11.2020 16:19
+9
да не катит)но зесрань может повторять это как мантру в неизбежной агонии
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27.11.2020 16:29
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не посажен ни один корупционер, ни при парашенки, ни при зеленском
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27.11.2020 16:17 Відповісти
дякую, дуже дякую!
Україна має виконати зобов'язання щодо викорінення корупції, щоб ЄС і МВФ продовжили підтримувати її, - ПРООН - Цензор.НЕТ 2274
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27.11.2020 16:38 Відповісти
Украина должна выполнить обязательства по искоренению коррупции, чтобы ЕС и МВФ продолжили поддерживать ее, - ПРООН

Украина должна выполнить обязательства по искоренению коррупции, чтобы ЕС и МВФ продолжили поддерживать ее, - ПРООН - Цензор.НЕТ 234Суки, так тут тогда людей не останется.
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27.11.2020 16:18 Відповісти
Украина должна выполнить обязательства по искоренению коррупции, чтобы ЕС и МВФ продолжили поддерживать ее, - ПРООН - Цензор.НЕТ 3678
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27.11.2020 16:19 Відповісти
Лохами были. Україна має виконати зобов'язання щодо викорінення корупції, щоб ЄС і МВФ продовжили підтримувати її, - ПРООН - Цензор.НЕТ 7880
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27.11.2020 16:20 Відповісти
лохами оксфордовских мальчиков может считать только полный лох)
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27.11.2020 16:27 Відповісти
или нелох... может лохдаун ещё... в крайнем случае какой-нибудь дурачок
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27.11.2020 16:41 Відповісти
Відповідянечко - тому що ще при Петрі за*балися давати, тому зараз вже не дають.
Це як сусід-алкаш пару раз випросить грошей, ти йому даш, а потім його просто посилаєш подалі.
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27.11.2020 16:24 Відповісти
да не катит)но зесрань может повторять это как мантру в неизбежной агонии
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27.11.2020 16:29 Відповісти
Коррупция, что при Януковиче, что при Порошенко, что при Зеленском цветет пышным цветом. Мы сами виноваты, выбирая во власть всяких аферюг. Украина должна выполнить обязательства по искоренению коррупции, чтобы ЕС и МВФ продолжили поддерживать ее, - ПРООН - Цензор.НЕТ 8681
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27.11.2020 16:20 Відповісти
а у нас другие есть? Україна має виконати зобов'язання щодо викорінення корупції, щоб ЄС і МВФ продовжили підтримувати її, - ПРООН - Цензор.НЕТ 5061
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27.11.2020 16:26 Відповісти
Ну не знаю. Я голосую за Тимошенко. Она наверное не ангел, но это смотря с кем сравнивать.
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27.11.2020 16:35 Відповісти
Ваше "не знаю" і відповідне голосування і є відповідь на причину неубієнної корупції в нашій країні.
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27.11.2020 16:47 Відповісти
За нее еще твой дед голосовал. а теперь ты голосуешь. Что то поменялось? Или ты по жизни поприколист?
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27.11.2020 17:21 Відповісти
Вы оцениваете политика по возрасту? С таким же успехом можете это делать по его весу или росту. Україна має виконати зобов'язання щодо викорінення корупції, щоб ЄС і МВФ продовжили підтримувати її, - ПРООН - Цензор.НЕТ 3581
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27.11.2020 17:26 Відповісти
То шо Ю.В. очень сильный потикик - это и так всем известно Я спросил как это помогло лично тебе?
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27.11.2020 17:33 Відповісти
Так УЖЕ искоренили, еще при Порошенко!
Они что об ЭТОМ не знают?!!!
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27.11.2020 16:20 Відповісти
Україна має виконати зобов'язання щодо викорінення корупції, щоб ЄС і МВФ продовжили підтримувати її, - ПРООН - Цензор.НЕТ 3990 Україна має виконати зобов'язання щодо викорінення корупції, щоб ЄС і МВФ продовжили підтримувати її, - ПРООН - Цензор.НЕТ 1933 Україна має виконати зобов'язання щодо викорінення корупції, щоб ЄС і МВФ продовжили підтримувати її, - ПРООН - Цензор.НЕТ 2232
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27.11.2020 16:26 Відповісти
при вазелине коррупция вернулась на уровень яныка. плюс добавилась наглость власти и коррупционеров в немеренных количествах.
если представитель ОПы в интервью отк5рыто заявляет "ну да, мы выводили из фонда борьбы с эпидемией деньги в дорстрой. и чо?" то о чем можно говорить? каждый день факты (а не измышления бихуса) и похеру власти. режим "а чо вы мне сделаете" включен на полную катушку
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27.11.2020 16:28 Відповісти
Откуда вернулась, она никуда не уходила!
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27.11.2020 16:46 Відповісти
вернулась из времени до 2014 года. ты тупой?
если бы при порохе как ты кукарекаешь коррупция "никуда не уходила" то западные партнеры ни денег бы не давали ни поддержку бы не оказывали. а так

19.10.2018

Соединенные Штаты ожидают продолжения антикоррупционных реформ в Украине. Об этом заместитель государственного секретаря США - руководитель Бюро Госдепартамента по вопросам противодействия международному наркотрафику и развития правоохранительной системы Кирстен Мэдисон (Kirsten D. Madison) сказала на брифинге в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) 19 октября, во время своего визита в Украину.
«Мы ждем усилий по внедрению реформы. Это независимые антикоррупционные институты, которые очень важны в этом процессе (борьбе с коррупцией - Укринформ). Принятие законодательства по вопросам образования Высшего антикоррупционного суда было важным этапом. Следующим шагом является создание полноценного функционального независимого и эффективного Антикоррупционного суда в Украине, и мы ожидаем, что Украина сделает определенные шаги в этом направлении вскоре, как это было обещано», - сказала Кирстен Мэдисон, сообщает Украинское национальное информационное агентство.
Заместитель госсекретаря США подчеркнула, что для интеграции в Европу, привлечения инвестиций и развития своей экономики Украина должна выполнить обязательства и искоренить коррупцию, которая противоречит принципам и признакам демократического общества. «Я считаю, что народ Украины все еще имеет высокие требования и ожидания от правительства. На основании того, что я увидела, изменения возможны», - подчеркнула она
В то же время Мэдисон признала, украинская власть прилагает неимоверные усилия в проведении реформ и преобразовании старой правоохранительной системы в современную и эффективную организацию, способную обеспечить безопасность граждан.
«Соединенные Штаты могут гордиться тем, что они стали частью таких преобразований», - добавила Кирстен Мэдисон.

https://www.golosameriki.com/a/us-calls-for-anticorruption-reforms-in-ukraine/4621050.html
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27.11.2020 16:52 Відповісти
Ты "острый"?
Деньги давали под проекты и реформы, которые так и не были реализованы!
Наплодили кучу "антикоррупционных органов", которые сидели на недетских зарплатах от иностранных спонсоров и НЕХРЕНА НЕ ДЕЛАЛИ! Только имитировали "бурную деятельность".

Если не затруднит, назови хоть три фамилии, кого посадили за коррупцию при Порошенко!
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27.11.2020 16:57 Відповісти
не затруднит
http://argumentua.com/stati/top-korruptsionery-prigovory-za-2015-2017-gody
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27.11.2020 17:01 Відповісти
ПОТУЖНО!
Приговоры по древним делам 2000-х, которые вытащили из архивов.
Насиров и прочая шелупень типа "бриллиантовых прокуроров" или судьи Чауса не пострадали!
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27.11.2020 17:08 Відповісти
чем ты недоволен дятел? ты попросил, я снизошел. не нравится? твои проблемы. коррупции при порохе было гораздо меньше чем при яныке и в разы меньше чем сейчас. это факт как говорится медицинский.

я тут как то писал, у меня был заказчик. сына отдал учиться "на судью" в 2010 году. платил как положенео штуку в семестр взятки и машину сельских "смаколиков" тягал к каждой сессии. место приготовил в районном суде. все было на мази. нго тут случился 2014 год и его сын так и не стал судьей с формулировкой "зажали суки житья нет никакого". занялся папиным бизнесом - два супермаркета и пара магазинов. Месяц назад был я в тех к4раях ну и заскочил кофе попить. пообщались. сынок.. усиленно готовится к комиссии в киеве на назначение судьей. папа собирает деньги и горюет что надо будет туарег продавать потому как много хотят чтобы сынок без проблем вошел в систему.
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27.11.2020 17:13 Відповісти
"Почти" не было... Как и мозгов у тебя
https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-38445621
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27.11.2020 17:15 Відповісти
дебил. если бы небыло борьбы с коррупцией то откуда известно об этих громких делах? мозги совсем мочой промыл? иди нах притрушеный
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27.11.2020 17:18 Відповісти
Обосрался, сказать нечего - иди.
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27.11.2020 17:24 Відповісти
у вас зебаранов как и у кацапов есть одна черта характера. вы вначале кукарекаете херьб полную, потом когда вам пруфы и доказательства вашего бреда приводишь то вам вначале не нравится источник, потом не нравится информация в источнике а потом вы тупо сливаетесь парой тройкой стандартных фраз "сказать нечего", "слив защитан" и т.п.
добавь еще "гы гы гы" и картина будет маслом - уровень умтсвенного развития у вас чисто кацапский. тупое быдло
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27.11.2020 17:27 Відповісти
Всё, опорожнился?
Свободен!
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27.11.2020 17:37 Відповісти
жри...те
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27.11.2020 17:38 Відповісти
Что, все никак? Пургенчика хапани!
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27.11.2020 17:39 Відповісти
дешевка ты вася... тупая дешевка. не интересен
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27.11.2020 17:46 Відповісти
Ну наконец-то ВСЁ?!
Слава богу!
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27.11.2020 17:49 Відповісти
Я конечно не уважаю 112, но ты почитай
https://112.ua/statji/poymali-i-otpustili-pochemu-v-ukraine-razvalivayutsya-dela-protiv-top-chinovnikov-473618.html
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27.11.2020 17:12 Відповісти
ты сам то читал? не потому что не хотят коррупционеров ловить и садить а потому что купленный следак делает маленькую процессуальную ошибку. и дело разваливается. но не все дела развалились и не всех отпустили. ссылку я тебе выше дал.

и еще - борьба с коррупцией начинается не с верху а снизу. когда у нас перестанут давать взятки полицаям, врачам, учителям, ректорам тогда что то изменится в стране. и никакие строгие меры не помогут. в китае расстрел. коррупция цветет буйным цветом. в ес все хорошо? хер там. попробуй выйти с продукцией к ним на рынок. при наличии всех сертификатов качества без взятки не выйдешь.
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27.11.2020 17:17 Відповісти
Номерні 00-зеботи, на кшталт 00-Василий Васильев 4e7382b9 злетілися... Україна має виконати зобов'язання щодо викорінення корупції, щоб ЄС і МВФ продовжили підтримувати її, - ПРООН - Цензор.НЕТ 4495
Україна має виконати зобов'язання щодо викорінення корупції, щоб ЄС і МВФ продовжили підтримувати її, - ПРООН - Цензор.НЕТ 7174
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27.11.2020 17:04 Відповісти
Что сцышься?
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27.11.2020 17:12 Відповісти
На, 00-Василий Васильев 4e7382b9, заслужив Україна має виконати зобов'язання щодо викорінення корупції, щоб ЄС і МВФ продовжили підтримувати її, - ПРООН - Цензор.НЕТ 2501

Україна має виконати зобов'язання щодо викорінення корупції, щоб ЄС і МВФ продовжили підтримувати її, - ПРООН - Цензор.НЕТ 5738
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27.11.2020 17:18 Відповісти
у тебя жажда? иди - отолью
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27.11.2020 17:20 Відповісти
саак в телеке сказал, что при бубочке коррупция увеличилась в 6 раз)
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27.11.2020 16:36 Відповісти
О чём Вы???
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27.11.2020 16:21 Відповісти
У кошер Ностры другие задачи ! Единственный выход - всех депутатов ОПЗЖ и слуг , их кукловодов - мертвечука , Каломоя и других сделать НЕВЫЕЗДНЫМИ
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27.11.2020 16:21 Відповісти
Сейчас главу НАБУ по "просьбе" Шмыргаля и Ко уволят и все - коррупция побеждена.
Україна має виконати зобов'язання щодо викорінення корупції, щоб ЄС і МВФ продовжили підтримувати її, - ПРООН - Цензор.НЕТ 6559
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27.11.2020 16:26 Відповісти
Остается ответить на вопрос: можно ли вообще у нас победить коррупцию? Україна має виконати зобов'язання щодо викорінення корупції, щоб ЄС і МВФ продовжили підтримувати її, - ПРООН - Цензор.НЕТ 2080
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27.11.2020 16:28 Відповісти
Потрібно посадити баригу з основними підбарижниками.
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27.11.2020 16:33 Відповісти
Опять андруша щеки надувает.В спам😂🌷
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27.11.2020 16:44 Відповісти
зекретин НИЧЕГО не будет делать. Он будет в постить фотки мамы Риммы доедающей без соли последний ху- и папу Сашу в заляпанной майке
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27.11.2020 16:34 Відповісти
🤢🤡💩калоботы номерные возбудились
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27.11.2020 16:58 Відповісти
Случайно прочитал УСКоРИТЬ коррупцию , больше соответствует реалиям.
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27.11.2020 17:02 Відповісти
с козырей пошли? да?
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27.11.2020 17:09 Відповісти
Урожай собран, озимые "посажены" - пусть толково скажут: - что они хотят? - для "ВЫСОКОРАЗВИТЫХ"
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27.11.2020 18:52 Відповісти
Урожай собран, озимые "посажены" - пусть толково скажут: - что они хотят? - для "ВЫСОКОРАЗВИТЫХ"
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27.11.2020 18:54 Відповісти
 
 