Україна має виконати зобов'язання щодо викорінення корупції, щоб ЄС і МВФ продовжили підтримувати її, - ПРООН

Постійний представник Програми розвитку ООН в Україні Дафіна Герчева вважає, що Україна повинна виконати низку зобов'язань щодо викорінення корупції, щоб партнери по розвитку, включаючи Європейський союз, Міжнародний валютний фонд та інших партнерів, продовжили надавати підтримку, якої потребує країна.

Про це Герчева повідомила в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ

"Рішення Конституційного суду (про часткове скасування антикорупційної реформи, -ред.) може негативно вплинути на ті зусилля, які Україна вже доклала для того, щоб стати сучасною, демократичною, процвітаючою країною", - сказала Герчева.

"Україна вже взяла на себе цілу низку зобов'язань щодо викорінення корупції, і такі зобов'язання повинні бути виконані для того, щоб партнери з розвитку, включно з ЄС, МВФ та іншими партнерами, продовжили надавати підтримку, якої потребує країна. Тож тут багато чого стоїть на кону, але ми переконані, що мудрість і розважливість таки візьмуть верх, і незабаром з’явиться виважене рішення з цього питання", - пояснила вона.

За її словами, дві найважливіші і найскладніші реформи в Україні - судова і медична.

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"Тут багато що стоїть на кону, є багато груп з корисливими інтересами. Успішне впровадження цих реформ залежить від багатьох інших чинників. Для того, щоб ці реформи були успішними, потрібна комплексна підтримка і активне залучення зацікавлених сторін та всіх секторів. Це непросто, але над цим все одно потрібно працювати. Уряд повинен виконувати свої зобов'язання перед громадянами України та таки досягати прогресу в цих реформах, хоча це і складний процес", - підкреслила постійний представник ПРООН в Україні.