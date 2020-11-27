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МОЗ оновило список країн "червоної" та "зеленої" зон за кількістю активних випадків COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

МОЗ оновило список країн

Міністерство охорони здоров'я України оновило перелік країн, які за кількістю активних випадків COVID-19 на 100 тис. населення віднесені до "зеленої" та "червоної" зон.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.

У "червоній" зоні розміщуються 38 країн. Серед них США, Грузія, Португалія, Франція, Швейцарія, Італія, Польща, Угорщина, Чехія, Швеція, Румунія та інші.

Водночас в "зеленій" зоні перебувають 155 країн. Серед них Велика Британія, Словаччина, Німеччина, Греція, Росія, Білорусь, Іспанія, Молдова, Ізраїль, Єгипет, Канада, Нідерланди, КНР.

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МОЗ оновило список країн червоної та зеленої зон за кількістю активних випадків COVID-19 01

Автор: Наталя Джума
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в новом алгоритме нет ни слова о красной и зелёной зоне
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27.11.2020 17:17 Відповісти
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потому Лукашенку и убирают под вопли была - не захотел экономику гробить локдаунами...
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МОЗ оновило список країн "червоної" та "зеленої" зон за кількістю активних випадків COVID-19 - Цензор.НЕТ 8742

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МОЗ оновило список країн "червоної" та "зеленої" зон за кількістю активних випадків COVID-19 - Цензор.НЕТ 2468
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27.11.2020 17:19 Відповісти
 
 