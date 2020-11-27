МОЗ оновило список країн "червоної" та "зеленої" зон за кількістю активних випадків COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Міністерство охорони здоров'я України оновило перелік країн, які за кількістю активних випадків COVID-19 на 100 тис. населення віднесені до "зеленої" та "червоної" зон.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.

У "червоній" зоні розміщуються 38 країн. Серед них США, Грузія, Португалія, Франція, Швейцарія, Італія, Польща, Угорщина, Чехія, Швеція, Румунія та інші.

Водночас в "зеленій" зоні перебувають 155 країн. Серед них Велика Британія, Словаччина, Німеччина, Греція, Росія, Білорусь, Іспанія, Молдова, Ізраїль, Єгипет, Канада, Нідерланди, КНР.

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