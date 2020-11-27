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Україна посилить моніторинг ситуації щодо можливої ​​захворюваності норок на коронавірус, - Держпродспоживслужба

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Україна посилить моніторинг ситуації щодо можливої ​​захворюваності норок на коронавірус, - Держпродспоживслужба

За дорученням глави Держпродспоживслужби Владислави Магалецької буде організовано посилений контроль за ситуацією щодо можливої появи коронавірусу у норок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Буде організовано активний моніторинг можливої ​​захворюваності норок на коронавірус на фермах.

За словами Магалецької, за результатами моніторингу будуть вживатися заходи щодо мінімізації ризиків поширення захворювання. Крім того, організують лабораторні дослідження норок на SARS-CoV-2 на основі європейського досвіду.

"Звертаюся до всіх: мова не йде про масові вбивства звірів, закриття ферм чи корупційні перевірки… Ніхто не буде створювати проблеми там, де їх нема. Але держава має контролювати ситуацію. Вірус смертельно небезпечний, він мутує і дедалі в більшій кількості країн виникають проблеми з цими тваринами. Тому запрошую всіх до конструктивної співпраці заради загального блага!" - зазначила Магалецька.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що влада Данії вирішила знищити всіх норок на фермах після того, як у цих тварин знайшли мутацію коронавірусу SARS-CoV-2, яка може поширюватися серед людей.

Всесвітня організація охорони здоров'я вважає поспішним рішення Данії про знищення 17 мільйонів норок.

Асоціація тваринників України повідомила, що випадків коронавірусу на фермах норок в Україні немає.

Також читайте: Держпродспоживслужба про закриття метро в Києві на карантин: Рішення має ухвалюватися на рівні Кабміну, але запроваджувати локдаун потрібно одночасно по всій країні

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
писец норкам
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27.11.2020 16:49
+2
Самое главное в этом вопоосе, что бы один поц не взял это под личный контроль. Если возтмет, считай все пропало. А, что, ведь он кроме, как красть, лгать и играть х..м на рояле, больше ни чего не умеет.
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27.11.2020 16:42
+2
Украина усилит мониторинг ситуации относительно возможной заболеваемости норок коронавирусом, - Госпродпотребслужба - Цензор.НЕТ 5190 ***!!!! В Україні більше проблем немає ??????????? Украина усилит мониторинг ситуации относительно возможной заболеваемости норок коронавирусом, - Госпродпотребслужба - Цензор.НЕТ 7626 Украина усилит мониторинг ситуации относительно возможной заболеваемости норок коронавирусом, - Госпродпотребслужба - Цензор.НЕТ 4861 Украина усилит мониторинг ситуации относительно возможной заболеваемости норок коронавирусом, - Госпродпотребслужба - Цензор.НЕТ 4861
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27.11.2020 16:43
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Самое главное в этом вопоосе, что бы один поц не взял это под личный контроль. Если возтмет, считай все пропало. А, что, ведь он кроме, как красть, лгать и играть х..м на рояле, больше ни чего не умеет.
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27.11.2020 16:42 Відповісти
Украина усилит мониторинг ситуации относительно возможной заболеваемости норок коронавирусом, - Госпродпотребслужба - Цензор.НЕТ 4391 Норки - наше всё.
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27.11.2020 16:43 Відповісти
Щось багато депутатів хворіє на цей вірус.............. та і президент також..........
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27.11.2020 16:43 Відповісти
Украина усилит мониторинг ситуации относительно возможной заболеваемости норок коронавирусом, - Госпродпотребслужба - Цензор.НЕТ 5190 ***!!!! В Україні більше проблем немає ??????????? Украина усилит мониторинг ситуации относительно возможной заболеваемости норок коронавирусом, - Госпродпотребслужба - Цензор.НЕТ 7626 Украина усилит мониторинг ситуации относительно возможной заболеваемости норок коронавирусом, - Госпродпотребслужба - Цензор.НЕТ 4861 Украина усилит мониторинг ситуации относительно возможной заболеваемости норок коронавирусом, - Госпродпотребслужба - Цензор.НЕТ 4861
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27.11.2020 16:43 Відповісти
может и есть, но нужно придерживаться общей линии управления мудрым наридом и подавать сигналы наверх о понимании вопроса...
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27.11.2020 17:08 Відповісти
Російський журналіст Олексій Пивоваров, який брав участь у випробуваннях російської вакцини від коронавірусу Sputnik V, захворів на Covid-19.

Свою думку щодо російського препарату він висловив у Twitter.
За словами Пивоварова, Sputnik V виявився не вакциною, а звичайним плацебо."Два місяці тому я робив щеплення від Covid-19. Ось - дослідним шляхом встановив, що це було плацебо. Або "Супутник" в моєму випадку не спрацював. Загалом, подав заявку на вступ в клуб перехворілих. Самопочуття цілком терпиме", - прокоментував журналіст. https://gazeta.ua/articles/world-life/_rosijskij-zhurnalist-zrobiv-scheplennya-putinskoyu-vakcinoyu-ta-zahvoriv-na-kovid/999545
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27.11.2020 16:44 Відповісти
начинать нужно с котов...
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27.11.2020 16:47 Відповісти
Прикусіть мову! Кицюнчики - то святе!
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27.11.2020 17:16 Відповісти
писец норкам
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27.11.2020 16:49 Відповісти
Я ЗА НОРОК !!! лутши миллиалд идейных уйдут в покон чем один НОРОК !!!
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27.11.2020 16:53 Відповісти
О, песець прийшов. Добривечір!
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27.11.2020 17:28 Відповісти
Хоч я і не веган, але норок шкода.
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27.11.2020 17:38 Відповісти
норки...да... це дійсно основна, найвагоміша проблема поширення іфекції...норки... вашу ж... курви в що ви граєтесь?
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27.11.2020 18:12 Відповісти
 
 