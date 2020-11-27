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Новини Політика України Бюджет-2021
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ВР (11782) держбюджет (907) Кабмін (6255) Міносвіти (1130) Офіс Генпрокурора (2360)

Оновлений проєкт Держбюджету-2021: витрати на Офіс генпрокурора збільшили на 2 млрд грн, на Раду - на 247 млн грн, на Міносвіти - зменшили на 4 млрд грн

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Оновлений проєкт Держбюджету-2021: витрати на Офіс генпрокурора збільшили на 2 млрд грн, на Раду - на 247 млн грн, на Міносвіти - зменшили на 4 млрд грн

Кабінет Міністрів України пропонує в проєкті державного бюджету на 2021 рік до другого читання збільшити на 2 млрд грн видатки на Офіс генерального прокурора та зменшити на 4 млрд грн - на Міністерство освіти і науки порівняно з попередньою редакцією.

Зокрема Кабмін пропонує збільшити видатки на Офіс генерального прокурора порівняно з проєктом бюджету до першого читання на 2,034 млрд грн. Також пропонується збільшити видатки: на апарат Міністерства внутрішніх справ - на 797,4 млн грн, на Держспоживслужбу - на 538,1 млн грн, на Міністерство закордонних справ - на 498,2 млн грн, на Міністерство охорони здоров'я - на 3,946 млрд грн, на Міністерство енергетики на 350 млн грн, на Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів - на 491,1 млн грн, на Міністерство інфраструктури – на 2,405 млн грн, на Міністерство молоді та спорту - на 427,3 млн грн, на Міністерство культури та інформаційної політики - на 1,146 млрд грн і на Державне космічне агентство - на 549,5 млн грн, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Водночас уряд пропонує скоротити на 130 млн грн видатки на Державне управління справами, на 1,129 млрд грн - на державні капітальні витрати на розробку та реалізацію інвестиційних проєктів, на 4,097 млрд грн - на Міністерство освіти і науки, на 8,5 млрд - на Пенсійний фонд і на 4,86 млрд - на Державний фонд регіонального розвитку.

Видатки загального фонду державного бюджету на Апарат Верховної ради в 2021 році складуть 2 529 712,2 тисяч гривень. Це на 24,1% більше, ніж у поточному році (2 038 424,8 тисяч гривень). Крім того, витрати на Верховну раду на 247 026,4 тисяч гривень більше, ніж це було передбачено в проекті держбюджету першого читання у вересні, пише РБК-Україна.

Крім того, в проєкті Держбюджету витрати на Державне бюро розслідувань передбачені в сумі 2 484 078,0 тисяч гривень. Це на 75,4% більше, ніж цьогоріч (1 416 535,9 тисяч гривень). Порівняно з першим читанням сума не змінилася, пише видання.

Оновлений проєкт Держбюджету-2021: витрати на Офіс генпрокурора збільшили на 2 млрд грн, на Раду - на 247 млн грн, на Міносвіти - зменшили на 4 млрд грн 01

Витрати на Службу безпеки передбачені на суму 14 746 278,1 тисяч гривень. Це на 23,2% більше, ніж цьогоріч (11 971 795,4 тисяч гривень). Порівняно з першим читанням сума не змінилася.

Витрати на Національне антикорупційне бюро України становитимуть 1 065 797,6 тисяч гривень. Це на 15,3% більше, ніж цьогоріч (924 100,9 тисяч гривень). Порівняно з першим читанням сума не змінилася.

Витрати на Міністерство внутрішніх справ заплановані в сумі 85 815 607,1 тисяч гривень. Це на 4,6% більше, ніж цьогоріч (82 036 681,1 тисяч гривень). Порівняно з першим читанням сума не змінилася.

Витрати на Управління державної охорони становитимуть 1 651 204,0 тисяч гривень. Це на 15,3% більше, ніж цьогоріч (1 582 699,4 тисяч гривень). Порівняно з першим читанням сума не змінилася.
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Топ коментарі
+24
Дуже шкода, що тільки порохоботи бачать, що значать ці цифри.
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27.11.2020 16:56
+18
Ну шо ж, у наступному роцi податки хай плотють зелохи.
А я краще батькам їх вiддам.
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27.11.2020 16:56
+18
Необразованных зебилов проще стричь. А ежели они с голодухи бузить начнут - так на то и нужны менты, судьи и прокуроры.
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27.11.2020 16:57
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Яка чудова новина!
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27.11.2020 16:52 Відповісти
Это пи… хуже урода зеленского уже и быть не может ! Прокурорша **** вонючая с госказны тырит
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27.11.2020 17:02 Відповісти
есть такая поговорка касается прокурорши-***** і зайці доведуть у старці
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27.11.2020 17:30 Відповісти
неужто и в 2021 году учителя-зебилы не получат обещанные 4000 баксов в месяц?
ладно.. хоть за год-то?!)) ан нет.. повышение зп на 70% осенью отменяют ВТОРОЙ год подряд))
Более того, им повышение зп отменили и в 2021 году..
А ведь всего лишь нужно было ДУМАТЬ, а не смотреть тупые сериальчики - и сейчас бы получали в 2+ раза больше чем в 2019 году... Оновлений проєкт Держбюджету-2021: витрати на Офіс генпрокурора збільшили на 2 млрд грн, на Раду - на 247 млн грн, на Міносвіти - зменшили на 4 млрд грн - Цензор.НЕТ 773
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27.11.2020 18:34 Відповісти
Оновлений проєкт Держбюджету-2021: витрати на Офіс генпрокурора збільшили на 2 млрд грн, на Раду - на 247 млн грн, на Міносвіти - зменшили на 4 млрд грн - Цензор.НЕТ 8425
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27.11.2020 21:00 Відповісти
Так, а "Хуже нє будєт!" тепер куди?!
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27.11.2020 18:55 Відповісти
як кажуть оптимісти: "будєт, будєт!"
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27.11.2020 21:52 Відповісти
Підерсія !
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27.11.2020 17:22 Відповісти
Как раз для его лохтората. Приоритеты однако.

Оновлений проєкт Держбюджету-2021: витрати на Офіс генпрокурора збільшили на 2 млрд грн, на Раду - на 247 млн грн, на Міносвіти - зменшили на 4 млрд грн - Цензор.НЕТ 4277
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27.11.2020 17:36 Відповісти
Дуже шкода, що тільки порохоботи бачать, що значать ці цифри.
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27.11.2020 16:56 Відповісти
слухай ти недоумок чи краще ********...вийми голову с жопи..скоро вже твому зеленському на вихоб а ти ще поносиш на порошенка.. да в нас небуло кращего президента за пороха . патриота...
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27.11.2020 17:02 Відповісти
У Вас дуже дивний коментар, як на мене.
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27.11.2020 17:05 Відповісти
Оновлений проєкт Держбюджету-2021: витрати на Офіс генпрокурора збільшили на 2 млрд грн, на Раду - на 247 млн грн, на Міносвіти - зменшили на 4 млрд грн - Цензор.НЕТ 1124
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27.11.2020 18:27 Відповісти
чувак не в'їхав, буває...
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27.11.2020 21:53 Відповісти
Ось звідки взялась ця цифра, Зепрез. коли був кандидатом в президенти забув слова, і замість того щоб сказати що зменшить фінансування міносвіти сказав що підніме зарплати вчителям.
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27.11.2020 18:44 Відповісти
Ну шо ж, у наступному роцi податки хай плотють зелохи.
А я краще батькам їх вiддам.
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27.11.2020 16:56 Відповісти
Оновлений проєкт Держбюджету-2021: витрати на Офіс генпрокурора збільшили на 2 млрд грн, на Раду - на 247 млн грн, на Міносвіти - зменшили на 4 млрд грн - Цензор.НЕТ 9888
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27.11.2020 17:38 Відповісти
Оновлений проєкт Держбюджету-2021: витрати на Офіс генпрокурора збільшили на 2 млрд грн, на Раду - на 247 млн грн, на Міносвіти - зменшили на 4 млрд грн - Цензор.НЕТ 8467
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27.11.2020 21:01 Відповісти
Необразованных зебилов проще стричь. А ежели они с голодухи бузить начнут - так на то и нужны менты, судьи и прокуроры.
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27.11.2020 16:57 Відповісти
Прийшло на колгосп 2 машини Волга. На засіданні встає голова і каже:
-Пропоную одну Волгу віддати мені, а другу - моїй жінці.
-А нам? А нам?
-Буї вам! На цьому засідання закінчено! )))
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27.11.2020 16:59 Відповісти
вот падло..вот єто слуги..путіна і сатани..зеленський вор.
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27.11.2020 17:00 Відповісти
Рыло полшестого уже не влазит в экран... На это нужно много денег...Обновленный проект Госбюджета-2021: расходы на Офис Генпрокурора увеличили на 2 млрд грн, на Раду - на 247 млн грн, на Минобразования - уменьшили на 4 млрд грн - Цензор.НЕТ 2181
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27.11.2020 17:01 Відповісти
Уродов проще пристрелить, чем прокормить! Обновленный проект Госбюджета-2021: расходы на Офис Генпрокурора увеличили на 2 млрд грн, на Раду - на 247 млн грн, на Минобразования - уменьшили на 4 млрд грн - Цензор.НЕТ 1760
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27.11.2020 17:01 Відповісти
Всё верно, образованные граждане не будут голосовать за проходимцев, финансировать образование это для "слуг" самоубийство.
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27.11.2020 17:01 Відповісти
Не зря же Каломойша на своём быдлоканале Г+Г 🐏🐑 их десятилетиями Шапито 95 👃🏻🎹🤢🤡, сватами голобородьками зомбировал
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27.11.2020 17:06 Відповісти
танунах)))зебилы счастливы
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27.11.2020 17:01 Відповісти
Все вірно! Бидло повинно бути неосвіченим і у ярмі! Ви себе зробили разом, тупе зубожіле стадо!
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27.11.2020 17:02 Відповісти
Оборона де??????
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27.11.2020 17:03 Відповісти
в рифме
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27.11.2020 17:08 Відповісти
уроды
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27.11.2020 17:03 Відповісти
А на фига вам образование?
Видосики смотреть и крестики ставить за клоуна? Образования не надо...
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27.11.2020 17:04 Відповісти
Обновленный проект Госбюджета-2021: расходы на Офис Генпрокурора увеличили на 2 млрд грн, на Раду - на 247 млн грн, на Минобразования - уменьшили на 4 млрд грн - Цензор.НЕТ 7715
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27.11.2020 17:04 Відповісти
Ну, учителя обязаны понимать, у нас кризис, МВФ денег не даёт! А "95", при чём?
А про 4 тыщ баксов, просто оговорка, хотел сказать "гривен"... Зато великолепная шутка! Мавр (учителя) сделал своё дело (на избирательных участках).
Мавр может быть свободен!
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27.11.2020 17:05 Відповісти
Здец полный песов вообще задавят.
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27.11.2020 17:06 Відповісти
"Корупція, "відосики" та імітація держдіяльності", - Віктор Небоженко про роботу влади
27.11.2020, 16:44 • 104 • 0

Чинна українська влада не здійснює стратегічного державного планування життя країни, не продемонструвала жодних ефективних управлінських рішень, натомість мають місце глибокі соціально-економічна та політична кризи.
Про це під час круглого столу на тему «Безпорадність влади - чи є альтернатива цій суспільній небезпеці?» сказав директор соціологічної служби «Український барометр» Віктор Небоженко, повідомляє Інтерфакс-Україна, інформує UAINFO.org.
«У нас поєднання глибокої соціально-економічної, політичної і соціально-медичної криз. Все це поєдналось в єдиній одиниці часу і простору. Наша ситуація на кшталт ножиць: з одного боку високо ростуть складнощі і проблеми, а з іншої - падає компетенція і легітимність влади. Тут навіть чорного лебедя не потрібно шукати. Це все створює рух в сторону катастрофи», - сказав він і пояснив, що така ситуація неминуче позначиться на стабільності держави.
Політолог також вказав на те, що за два роки діяльності нової влади в Україні не було здійснено належних якісних управлінських рішень, на що сподівалось українське суспільство.
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«Натомість ви вмієте робити чудові «відосики», вмієте чудово корумпувати, імітувати державну діяльність. Але покажіть хоча б один управлінський результат: тобто, що хвалено певне рішення, і отриманий якісний результат. Але навіть цього немає!» - обурився він.
Віктор Небоженко також додав, що український уряд не створює стратегічну та ефективну програму реформ виходу із кризи, натомість «вони говорять про більш простий інструмент роботи - якийсь «план».
«Але ми розуміємо, що планування без відповідальності і без ресурсів - це марення. Чим відрізняється підліток від дорослої людини: він марить! Він бурхливо марить, але там немає ані відповідальності, ані цілі, ані ресурсів, ані його особистої участі. Мені здається, що саме у таких перманентних мріях перебуває і уряд, і ВРУ, і Офіс Президента», - сказав він.
Політолог додав, що на його переконання Президент України Володимир Зеленський «навіть не підозрює, що відбувається в країні».
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«Його політична культура не вміщує в собі всі ті проблеми і складнощі, що існують в Україні. Він вважає, що переговори з МВФ - це весела прогулянка, де можна когось переговорити. Але він не розуміє, що це потужний механізм і інституція», - впевнений він.
Віктор Небоженко також зазначив, що крім партій і політичний сил, починає «розкладатись» політична еліта, яка раніше впливала на державні процеси, а за результатами місцевих виборів можна сказати, що утворюються «жахливі за своїм цинізмом ситуативні союзи».
«Жахливо, що заради влади здійснюються такі фантастичні цинічні союзи. І потім незрозуміло взагалі, як виборець розбереться: хто наш, а хто - ні», - завершив він.
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27.11.2020 17:06 Відповісти
Скорочення... на 8,5 млрд на Пенсионный фондИсточник: https://censor.net/ru/n3233698

Тобто, в другому уряді Зеленського вже навіть прикинули на скільки скоротить кількість пенсіонерів?
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27.11.2020 17:11 Відповісти
вот именно! жесть. Оновлений проєкт Держбюджету-2021: витрати на Офіс генпрокурора збільшили на 2 млрд грн, на Раду - на 247 млн грн, на Міносвіти - зменшили на 4 млрд грн - Цензор.НЕТ 3969
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27.11.2020 21:58 Відповісти
Ларісу і Ігарька L в студію!
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27.11.2020 17:19 Відповісти
Кому нужно это образование? Вот Зё - почти без образования
( В школе мечтал стать дипломатом и даже готовился в МГИМО, но поступил на обучение по специальности «Правоведение» в Криворожский экономический институт Киевского национального экономического университета[21], который окончил в 2000 году. По полученной специальности никогда не работал[22]),
а каким мировым деятелем стал! Да половина СН - без образования! А как страной правят!
Куда ведут! И куда завели?
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27.11.2020 17:21 Відповісти
Ментам і холуям- збільшили, пенсіонерам і дітям- зменшили, а де армія?
Це той бюджет, який схвалив МВФ? Сильно сумніваюсь.
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27.11.2020 17:23 Відповісти
Они специально с эпидемией очень плохо борятся , чем больше пенсионеров вымрет , тем больше слуги смогут грабить
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27.11.2020 17:24 Відповісти
Что же, во время принятия бюджета, надо ожидать "захват" поезда с заложниками, может самолёта, давно "Мики Маус" не показывали! И Сам язЕлох, договорится с "террористами" об освобождении!!!
Какой сценарий у "95" на этот раз, а может судьи "КС" выздоровят?
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27.11.2020 17:27 Відповісти
"Щось мямлить". Супрун відповіла Степанову на звинувачення у колапсі медсистеми

Катерина Хорощакжурналістка УП.Життя

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Міністр охорони здоров'я Максим Степанов, що реформування системи охорони здоров'я за часів Уляни Супрун було руйнівним.
За словами міністра, діяльність могла б призвести до падіння при 2-3 тисячах хворих на COVID-19.
Ексочільниця МОЗ Уляна Супрун відреагувала на звинувачення.
"Не розумію, як людина, яка досі не налагодила систему тестування і відстеження контактів на належному рівні, може щось мямлити про "колапс при 3-х тисячах випадків".
Це, напевно, новий мем, бо старі про "50 тисяч лікарів втратять роботу" і "ми чемпіони у боротьбі з COVID-19" уже не працюють", - написала Супрун у Facebook.Оновлений проєкт Держбюджету-2021: витрати на Офіс генпрокурора збільшили на 2 млрд грн, на Раду - на 247 млн грн, на Міносвіти - зменшили на 4 млрд грн - Цензор.НЕТ 4018Уляна Супрун, ексочільниця Міністерства охорони здоров'я

За її словами, трансформація системи охорони здоров'я, яку запровадила її команда, базується на британській моделі.
"Совок в костюмі її не обирав. Як і не обирав жодну іншу, бо навряд чи розуміє відмінності, чи більше того має якесь бачення, крім набору популістичних гасел.
Але хтось написав йому про британську модель і зробив правильно, бо це правильний варіант для України", - сказала Супрун.
Ексочільниця МОЗ вважає, що ситуація ставатиме лише гіршою.
"Відповідно, заяви міністра будуть ставати ще безглуздішими, а полювання на відьом - ще актуальнішим. Сьогодні в Україні "здоровий глузд" оголошено в розшук.
Тож якщо іноді, слухаючи чи читаючи заяви наших топпосадовців, вам здаватиметься, що вас мають за ідіотів - не сумнівайтесь, так скоріш за все і є", - додала вона.
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27.11.2020 17:29 Відповісти
Что Супрун, что окончательно развалила медицину своей британской системой, что Степанов, который вообще ничего не делает...
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27.11.2020 18:00 Відповісти
Не скажи. Подумай. Нормальным врачам стало лучше, а вонь подымали бездельники и неучи. Нормальные врачи лечить стали, а не отсиживать время.
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27.11.2020 18:13 Відповісти
Супрун встигла реформувати лише первинну ланку. Попутно впровадивши цифрові технології. Але ж прийшли зелені макаки, і давай красти, і розмазувать гімно по монітору.
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27.11.2020 23:17 Відповісти
Оновлений проєкт Держбюджету-2021: витрати на Офіс генпрокурора збільшили на 2 млрд грн, на Раду - на 247 млн грн, на Міносвіти - зменшили на 4 млрд грн - Цензор.НЕТ 8087
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27.11.2020 17:33 Відповісти
Где армия? Вообще про нее скромно промолчали...На ВР аж на 24% больше, видать батальон формировать будут и на ноль...
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27.11.2020 17:36 Відповісти
судя по проекту Госбюджета больше всего от пандемии пострадали правоохранительные и судебные органы, а также Аппарат ВР.
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27.11.2020 17:39 Відповісти
значит не так все плохо при таких расскладах .зебилы всех одурачивают получается
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27.11.2020 17:45 Відповісти
Ось вам і мародери, і бариги с Свинарчуки. Ви ж цього бажали?
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27.11.2020 17:47 Відповісти
Безумие, приди!
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27.11.2020 17:51 Відповісти
так оно не только пришло, оно уже вовсю рулит!
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27.11.2020 22:00 Відповісти
ну поки це тільки "хотєлкі"
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27.11.2020 17:58 Відповісти
Бюджет недополучил 40 млрд!, а они, которые в ответе за эти цифры на себя, любимых, увеличили расходы! Оновлений проєкт Держбюджету-2021: витрати на Офіс генпрокурора збільшили на 2 млрд грн, на Раду - на 247 млн грн, на Міносвіти - зменшили на 4 млрд грн - Цензор.НЕТ 8184
Позор Зеленскому и СН, а так же всем депутатам, которые поддержали этот маразм!
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27.11.2020 17:58 Відповісти
А зачем быдлу зеленому учеба)им только срать/жрать/спать
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27.11.2020 18:12 Відповісти
Скоты зелёные. А ещё хуже те,кто за это голосовал.
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27.11.2020 18:19 Відповісти
Праально, в школу вони точно вже не підуть.
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27.11.2020 18:20 Відповісти
В народной республике - все для народа! - лозунг Троцкого!!! 350 с лишним партий и, все за народ! Пора и народу спросить:- где они?
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27.11.2020 18:39 Відповісти
Все для народа!!!
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27.11.2020 18:43 Відповісти
Все для народа!!!
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27.11.2020 18:45 Відповісти
Все для народа!!!
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27.11.2020 18:46 Відповісти
Заводи - рабочім!
Зємлю - крєстьянам!
Камунізм - камуністам! Ура!
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27.11.2020 23:19 Відповісти
Учителей надо учить дабы не хотелось 4000. А образование платное!
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27.11.2020 18:56 Відповісти
И КОГДА ВЫ ВСЕ ЧИНОВНИКИ ПЕРЕСТАНЕТЕ УЖЕ ЖРАТЬ В ТРИ ГЛОТКИ????????КАКИЕ ЖЕ НЕЛЮДИ!!!!!!!!!!!
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27.11.2020 19:21 Відповісти
Эту антинародную власть надо менять и чем быстрее тем лучше. Иначе они доведут страну до полного распада.
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27.11.2020 19:26 Відповісти
Все правильно. В школу они уже учиться не пойдут, а сидеть придется...
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27.11.2020 20:43 Відповісти
Цього хотіли 73% виродків.
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28.11.2020 01:05 Відповісти
 
 