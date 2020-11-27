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Київ (13837) прокуратура (3170) Банк Хрещатик (8)

Ексспівробітницю банку "Хрещатик" підозрюють у розкраданні понад 10 млн грн вкладників, - прокуратура

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Ексспівробітницю банку

Колишній співробітниці регіонального відділення банку "Хрещатик" повідомлено про підозру через службове підроблення та заволодіння коштами вкладників шляхом зловживання службовим становищем.

Про це повідомила пресслужба Київської міськпрокуратури, передає Цензор.НЕТ.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що підозрювана, будучи відповідальною за оформлення договорів та вступивши у змову з іншими працівниками банку, надавала вкладникам завідомо підроблені документи, що нібито підтверджували належність передачі банку коштів за депозитними договорами", - повідомляє прокуратура.

Зазначається, що отримані від клієнтів кошти підозрювана не обліковувала належним чином та разом з іншими співучасниками використовувала на власний розсуд.

"Вказаними діями клієнтам банку заподіяно збитків на загальну суму понад 10 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу. У межах слідства встановлюються інші співучасники злочину.

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Автор: Наталя Джума
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у Гонтаревой научилась
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27.11.2020 17:36 Відповісти
Итить вы дебилоиды...
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27.11.2020 19:26 Відповісти
бывает, все имеют право на ошибку.
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27.11.2020 18:20 Відповісти
На кОл.4482в7
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27.11.2020 18:26 Відповісти
 
 