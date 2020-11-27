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обшук (1339) ДБР (2566) Василевська-Смаглюк (62)

ДБР проводить обшуки в ексмитника Романенка, який може бути причетний до мільярдних контрабандних схем

Новини Цензор.НЕТ Події

ДБР проводить обшуки в ексмитника Романенка, який може бути причетний до мільярдних контрабандних схем

Державне бюро розслідувань проводить обшук у ексмитника Геннадія Романенка, який може бути організатором контрабандних схем.

Про це в Telegram повідомила нардепка "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк, інформує Цензор.НЕТ.

"За матеріалами суду, він може бути організатором контрабандних схем, які привели до мільярдних збитків державного бюджету. Правоохоронці зараз працюють в його офісі в Києві на бульварі Дружби народів 14-16, корпус 2, офіс 241. А також у його маєтку в Романкові, вулиця Зелена, 29. У його автомобілі Рендж Ровер, який формально належить громадянину К, АА1234ОІ. У будинку в Києві по Столичному шосе, 129", - сказано в повідомленні.

За словами нардепа, обшуки також проходять зараз у начальника внутрішньої безпеки митної служби Мірошниченка, директора департаменту боротьби з контрабандою Резніка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДБР проводить обшуки у чиновників Держмитслужби Мірошниченка і Резніка. ФОТО

Також нардеп опублікувала постанови суду, в яких, за її словами, "повністю зображена схема зв'язків між Романенком, людьми, яких журналісти називають контрабандистами і співробітниками митних органів".

"Я думаю, гроші для оплати пенсій, субсидій, кисневих концентраторів і доріг слід шукати не в МВФ, а вдома у вищевказаних осіб", - підсумувала Василевська-Смаглюк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ДБР проводить обшуки у чиновників Держмитслужби Мірошниченка і Резніка, а також ексмитника Геннадія Романенка.

ДБР проводить обшуки в ексмитника Романенка, який може бути причетний до мільярдних контрабандних схем 01
ДБР проводить обшуки в ексмитника Романенка, який може бути причетний до мільярдних контрабандних схем 02
ДБР проводить обшуки в ексмитника Романенка, який може бути причетний до мільярдних контрабандних схем 03
ДБР проводить обшуки в ексмитника Романенка, який може бути причетний до мільярдних контрабандних схем 04
ДБР проводить обшуки в ексмитника Романенка, який може бути причетний до мільярдних контрабандних схем 05
ДБР проводить обшуки в ексмитника Романенка, який може бути причетний до мільярдних контрабандних схем 06
ДБР проводить обшуки в ексмитника Романенка, який може бути причетний до мільярдних контрабандних схем 07
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Топ коментарі
+7
Українська мафія, очолювана українськими олігархами, спроможна фінансово підтримати Міжнародний Валютний Фонд.
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27.11.2020 17:25
+5
Слушайте пан Президент- а спец. службы Украины вам подчиняются???? Или это так сложно узнать кто и чем живет????
Каждый чиновник вор- задолбали!!!
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27.11.2020 17:14
+4
У твоего бородатого хозяина надо искать, журнашлюшка тупая.
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27.11.2020 17:11
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У твоего бородатого хозяина надо искать, журнашлюшка тупая.
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27.11.2020 17:11 Відповісти
Я думаю що у Романенко знайдуть кілька мільярдів гривень, це допоможе дожити до Нового Року без траншу МВФ.
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27.11.2020 17:15 Відповісти
Игореша ты бы слазил с тяжелых наркотиков, оно до добра не доведет.
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27.11.2020 17:36 Відповісти
Очередной цирк кто то из прокуратуры и судей станет богаче на пару лимонов а государство просто поимеют эти частные опг которые просто озверели при Зе который кроме видосиков в реале ни на что не способен
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27.11.2020 17:12 Відповісти
Слушайте пан Президент- а спец. службы Украины вам подчиняются???? Или это так сложно узнать кто и чем живет????
Каждый чиновник вор- задолбали!!!
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27.11.2020 17:14 Відповісти
ти кому оце пишеш.. сам зелений теж ворюга як і його крестний батько коломойский.
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27.11.2020 17:44 Відповісти
ворон ворону око не виклює
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27.11.2020 18:02 Відповісти
Ні каждий вор - чіновнік. Но каждий чіновнік - вор..🤪
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27.11.2020 18:46 Відповісти
"Я думаю, деньги для оплаты пенсий, субсидий, кислородных концентраторов и дорог следует искать не в МВФ, а дома у вышеуказанных лиц", - подытожила Василевская-Смаглюк.

Вах-вах-вах!
Неужели "Слуги" нашли очередного "Свинарчука" виноватого во всех бедах Зе-наркомана?
300 миллиардов из Бюджета именно он разворовал?
ГБР проводит обыски у экс-таможенника Романенко, который может быть причастен к миллиардным контрабандным схемам - Цензор.НЕТ 9781
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27.11.2020 17:16 Відповісти
да нахрена нам ваши зелені понти... ви там всі вори ..хватить нам лапшу вішати... в тюрму садять тікі робочих і крестьян...а ви небожителі непідсудні...вас треба просто знищити . фізично знищити..
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27.11.2020 17:25 Відповісти
Українська мафія, очолювана українськими олігархами, спроможна фінансово підтримати Міжнародний Валютний Фонд.
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27.11.2020 17:25 Відповісти
Тю, а навіщо вони туди і перлися б.
Ще коли йдуть вчитися, то знають -
Хабар, або якась схема...
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27.11.2020 17:40 Відповісти
А що вони шукають через 5 років, хіба можна обілетити. Це ексмитник часів Кучми, Ющенка, мабуть і Януковича. А чому не шукають клондайк і скарбів у львівського ексмитника тих же часів 3-х екс-президентів Козака Тараса (соратника Медведчука), який заробив свої мільйонні доларові статки за 10 років роботи в ДПА і митниці, тепер скупив медіа-канали і пропагує "руцький мір". А як красиво починав з митника у 28 років, очоливши львівську регіональну митницю, ну подібно як Романенко Г.
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27.11.2020 17:44 Відповісти
Якщо печерний суд, то і справа буде робитися по печерному.
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27.11.2020 17:45 Відповісти
гбр открою вам секрет, за таможенными схемами стоит кремлевская Крыса ермак и Харьковский казнокрад, педофильный гомик с липовым дипломом и званием сАбаков,,,,
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27.11.2020 18:08 Відповісти
Поздно всрались. Бабки уже давно в офшорах загорают. Это же надо, почти два года смотреть, как таможня не дает бюджету десятками миллиардов и даже не чухаться! ДБР проводить обшуки в ексмитника Романенка, який може бути причетний до мільярдних контрабандних схем - Цензор.НЕТ 4234
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27.11.2020 18:24 Відповісти
Бог в помощь! "Таможня! Даешь добро?" - золотые слова!
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27.11.2020 18:28 Відповісти
Очередные маски-шоу которые закончатся заносом денег в ДБР и прокуратуру. Но об этом в прессе уже не сообщат.
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27.11.2020 18:53 Відповісти
не толпитесь, денех нет и не будет
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27.11.2020 23:01 Відповісти
 
 