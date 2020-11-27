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Найманці РФ від початку доби 5 разів порушили режим припинення вогню, втрат немає, - штаб ОС

Новини Цензор.НЕТ Події

Найманці РФ від початку доби 5 разів порушили режим припинення вогню, втрат немає, - штаб ОС

Російсько-окупаційні війська від початку доби 5 разів порушували режим припинення вогню, використовуючи гранатомети, кулемети і стрілецьку зброю.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресцентр штабу ОС, інформує Цензор.НЕТ.

У передмісті Авдіївки противник відкривав вогонь з великокаліберного кулемета, підствольного гранатомета і стрілецької зброї.

У районі населеного пункту Опитне ворог застосував ручний протитанковий гранатомет, а поблизу Шумів двічі провокував українських захисників з підствольного гранатомета і стрілецької зброї. Крім того, в районі населеного пункту Водяне російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з великокаліберного кулемета.

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил немає.

У районі проведення операції виконують завдання й інші складові сил оборони. Так, у районах уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано більш як 7 гектарів території та передано на знищення 122 вибухонебезпечні предмети.

Об'єднані сили повністю контролюють ситуацію в районі проведення операції на території Луганської та Донецької областей.

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Автор: Наталя Джума
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Та вже пора ******* по ним ракетним ударом. Де там Байрактари? Вони ще жодного терориста не вбили, а Хомчак вже хоче нові Байрактари в Туреччині купляти. Випробовуйте на терористах цю зброю, щоб розуміти підходить вона нам чи не підходить. Навіщо вона стоїть без діла, коли йде війна?
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27.11.2020 17:20 Відповісти
"Наемники РФ с начала суток 5 раз нарушили режим прекращения огня, потерь нет, - штаб ОС"

Ви хоч розумієте, якими ідіотами ви вигядаєте, роблячи такі заяви? Хоч в лапки беріть, той режим.
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27.11.2020 17:28 Відповісти
Зк-ленський,Хомчак,Таран - група відчайдухів-напівзрадників,напівколоборантів,напівворогів. Це так,по дипломатичному, щоби нікого не зобідити на метення блискавок. Характеристика усіх цих "главковерхів", як в загальному: хто вони по собі і хто такі? Лише питанням,бо відповідей не має. Вірніш,вони є,але не на користь України,та і народу,як господарю цієї країни. Судять по результатам ( без матюків буду,хоча важко). Оскільки країна зараз доведена до " цугундера" після такого підняття з 2014 по весну 2019, то і паралельні результати для армії на сьогодні такі ж самі.Не знаю,бачили ви чи ні, як наші солдати зараз на передовій набивають патронташі ВКП,НЦВТ,ЗРБ або КПВТ? Коротко,не для слабонервних і недолугих....НОГАМИ. Правда...НОГАМИ. Навітьу воюючих африканських племенах...заряджають( набивають) патронташ...Набивними автомеханічними засобами. Дякувати,що не молотилами,бо вже всі б стволи у зброї ...покорючало б. За таку "увагу" до армійських проблем в англійськіх Королівських ЗС та ВМФ генералів та адміралів,не зважаючи на статуси ( лорди,пери) , замість м'яких пенсійних крісел біля каміну та з неокругленою сумою на рахунках виплат....королі відправляли таких "главковерхів" ....на острови каміння тягати десь в Індійському океані. Може тому в маленькій по розміру острівній Англіі один із сильних флотів та ************ мобільна суходольна армія. А що у нас вже за рік відбулось з цими "генералами"? Ногами по вибуховим....***..ть,якщо ви йшли голосувати,про що ви думали і яким місцем ?
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28.11.2020 08:14 Відповісти
 
 