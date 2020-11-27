Громадяни України посідають перше місце за кількістю отриманих дозволів на проживання в ЄС, - Євростат
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Громадяни України в 2019 році отримали найбільше дозволів на проживання в країнах, що входять до Європейського Союзу.
Про це повідомила в п'ятницю Статистична служба ЄС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Згідно з повідомленням, торік 757 тис. перших посвідок на проживання дісталося українцям. Громадяни України посідають перше місце за кількістю отриманих дозволів серез усіх осіб, кому вони були видані. Майже чотири з п’яти таких дозволів видала Польща. Зокрема, 87% українців отримали дозвіл для працевлаштування.
На другому місці йдуть громадяни Марокко – їм було видано 133 тис. дозволів, з яких 47% видала Іспанія. На третьому місці – громадяни Індії, яким було видано 131 тис. дозволів, з них 19% у Німеччині.
Загалом у 2019 році в Євросоюзі було видано майже 3 мільйони перших дозволів на проживання. У порівнянні з 2018 роком це більше на 6%, або на 163 тис.
Минулого року найбільша кількість дозволів була видана у зв’язку з працевлаштуванням (41%), а також з родинних причин (27%) та освітніх причин (14%). Інші причини, зокрема й міжнародний захист, становлять 18%.
Найбільше в Євросоюзі дозволів для працевлаштування видала Польща – 52%, або 625 тис., з них 551 тис. дозволів було видано українцям. Франція видала найбільше дозволів для навчання (23%, або 90 тис.), Німеччина – дозволів з сімейних причин (21%, або 167 тис.).
Це вже четвертий рік поспіль, коли українці отримали найбільше посвідок на проживання в ЄС.
Будь ласка, зачекайте...
Это единственный выход
Что и делаю .
Если б не безвиз, то были бы мы позади Марокко и пр.
"Во время своей инаугурации я говорил, что во всем мире украинцев 65 миллионов и мы очень хотим, чтобы вы вернулись домой. Мы также хотим, чтобы те, кто опустил руки и планирует уехать из Украины - остались. Поэтому мы запускаем новую государственную программу "Возвращайся и оставайся", - заявил Зеленский в своем видеообращении в соцсети."
Это уже четвертый год подряд, когда украинцы получили больше всех разрешений ....
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Это включает '16, '17, '18, '19 - года правления Порошенко.
Майдан - 2014. Первые уже в 2016. Безвиз только c 11 Июня 2017. При чем тут безвиз?