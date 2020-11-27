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Громадяни України посідають перше місце за кількістю отриманих дозволів на проживання в ЄС, - Євростат

Новини Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

Громадяни України посідають перше місце за кількістю отриманих дозволів на проживання в ЄС, - Євростат

Громадяни України в 2019 році отримали найбільше дозволів на проживання в країнах, що входять до Європейського Союзу.

Про це повідомила в п'ятницю Статистична служба ЄС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Згідно з повідомленням, торік 757 тис. перших посвідок на проживання дісталося українцям. Громадяни України посідають перше місце за кількістю отриманих дозволів серез усіх осіб, кому вони були видані. Майже чотири з п’яти таких дозволів видала Польща. Зокрема, 87% українців отримали дозвіл для працевлаштування.

На другому місці йдуть громадяни Марокко – їм було видано 133 тис. дозволів, з яких 47% видала Іспанія. На третьому місці – громадяни Індії, яким було видано 131 тис. дозволів, з них 19% у Німеччині.

Загалом у 2019 році в Євросоюзі було видано майже 3 мільйони перших дозволів на проживання. У порівнянні з 2018 роком це більше на 6%, або на 163 тис.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 507 тис. громадян України легально працюють у Польщі, - глава Фонду соціального страхування Ушчинська

Минулого року найбільша кількість дозволів була видана у зв’язку з працевлаштуванням (41%), а також з родинних причин (27%) та освітніх причин (14%). Інші причини, зокрема й міжнародний захист, становлять 18%.

Найбільше в Євросоюзі дозволів для працевлаштування видала Польща – 52%, або 625 тис., з них 551 тис. дозволів було видано українцям. Франція видала найбільше дозволів для навчання (23%, або 90 тис.), Німеччина – дозволів з сімейних причин (21%, або 167 тис.).

Це вже четвертий рік поспіль, коли українці отримали найбільше посвідок на проживання в ЄС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна друга у світі за кількістю дітей, усиновлених громадянами США у 2019 році.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
Вот провод для гордости. Из Украины бегут активнее всего. Граждане Украины занимают первое место по количеству полученных разрешений на проживание в ЕС, - Евростат - Цензор.НЕТ 1184
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27.11.2020 17:29
+6
Народ стабильно и уверено убегает из страны. Привет нашим гавно-политикам последних 20 лет
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27.11.2020 17:30
+6
В статье сказано, что 4 года подряд - первые.
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27.11.2020 17:49
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Вот провод для гордости. Из Украины бегут активнее всего. Граждане Украины занимают первое место по количеству полученных разрешений на проживание в ЕС, - Евростат - Цензор.НЕТ 1184
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27.11.2020 17:29 Відповісти
Аж дивно.....Вже видно насміялись?
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27.11.2020 17:33 Відповісти
При Порошенко были на 3-5 месте а вот при зебилах...
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27.11.2020 17:37 Відповісти
В статье сказано, что 4 года подряд - первые.
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27.11.2020 17:49 Відповісти
Люди бегут из страны.
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27.11.2020 17:30 Відповісти
Зато 757 тысяч украинцев стали европейцами. Если гора не идет к Магомеду.
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27.11.2020 17:32 Відповісти
А кем они были до этого?
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27.11.2020 17:43 Відповісти
украинцами
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27.11.2020 19:19 Відповісти
Народ стабильно и уверено убегает из страны. Привет нашим гавно-политикам последних 20 лет
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27.11.2020 17:30 Відповісти
И миллиарды евро ввозят в Украину , больше чем олигархи
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27.11.2020 17:32 Відповісти
Я бы там на месте потратил. Рестораны, кафе,боулинги .
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27.11.2020 17:44 Відповісти
Вы рассуждаете как все бедные люди 😀😀😀
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27.11.2020 17:50 Відповісти
Ленивая Европа уже не хочет работать . Для этого есть мы .
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27.11.2020 17:34 Відповісти
нет настроения!!(и вправду ленивый)а то б я тебе рассказал и про ,,ленивых европейцев" и украинских,,трударей" Громадяни України посідають перше місце за кількістю отриманих дозволів на проживання в ЄС, - Євростат - Цензор.НЕТ 3609 Громадяни України посідають перше місце за кількістю отриманих дозволів на проживання в ЄС, - Євростат - Цензор.НЕТ 7408
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28.11.2020 00:12 Відповісти
Украине надо входить в Евросоюз и вопросы все снимутся сами собой
Это единственный выход
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27.11.2020 17:34 Відповісти
Ага. Вы уже вошли? Назад не хотите?
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27.11.2020 17:37 Відповісти
А зачем мне назад ? Я Украину в ЕС ЛУЧШЕ ПОДТЯНУ.

Что и делаю .
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27.11.2020 17:52 Відповісти
Это как же вы Украину в ЕС подтягиваете? Тем что налоги там платите, а не здесь?
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27.11.2020 18:13 Відповісти
Назад це куди? В ČSSR і Варшавський договір?
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27.11.2020 17:59 Відповісти
Куди це "сметуни" побігли?
Граждане Украины занимают первое место по количеству полученных разрешений на проживание в ЕС, - Евростат - Цензор.НЕТ 7980
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27.11.2020 17:46 Відповісти
😀😀😀
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27.11.2020 17:52 Відповісти
Громадяни України посідають перше місце за кількістю отриманих дозволів на проживання в ЄС, - Євростат - Цензор.НЕТ 511
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27.11.2020 21:13 Відповісти
Статью читала? Больше всех разрешений выдает Польша, а в Польшу люди стали езать потому что безвиз. Да, спасибо сивочолому Гетьману что добился безвиза.
Если б не безвиз, то были бы мы позади Марокко и пр.
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27.11.2020 18:13 Відповісти
Та ви шо? І при чийому керівництві на перше місце вибігли?
"Во время своей инаугурации я говорил, что во всем мире украинцев 65 миллионов и мы очень хотим, чтобы вы вернулись домой. Мы также хотим, чтобы те, кто опустил руки и планирует уехать из Украины - остались. Поэтому мы запускаем новую государственную программу "Возвращайся и оставайся", - заявил Зеленский в своем видеообращении в соцсети."
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27.11.2020 18:15 Відповісти
ще при гетьману почали втікати інтенсивно!!!
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27.11.2020 18:05 Відповісти
потому что безвиз появился.
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27.11.2020 18:15 Відповісти
Забавно, если бы это была Швейцария или Норвегия! Но в процентном соотношении, в плане миграции внутри ЕС, мы не на первом (в % от населения), так сказать!
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27.11.2020 18:20 Відповісти
,бегом в ДНР
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27.11.2020 20:19 Відповісти
нифига малята - пока Украина не станет 51-м Европейским Штатом в ЕС ( утопия - да Громадяни України посідають перше місце за кількістю отриманих дозволів на проживання в ЄС, - Євростат - Цензор.НЕТ 1339) как минимум на 40 лет....- никакие "коломойские и пЭйсхатые" никуда Украину не отдадут и не отпустят - им самим дойная корова всегда нужна...- ну а про карлика пУтлера и северного "соседа " и говорить не стоить- так что все это сегодняшнее здесь- еще на очень долго...
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27.11.2020 20:57 Відповісти
Граждане Украины в 2019 году получили больше всех разрешений .....

Это уже четвертый год подряд, когда украинцы получили больше всех разрешений ....

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Это включает '16, '17, '18, '19 - года правления Порошенко.

Майдан - 2014. Первые уже в 2016. Безвиз только c 11 Июня 2017. При чем тут безвиз?
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27.11.2020 23:18 Відповісти
 
 