Тарифи на електрику для населення не змінювалися 4 роки при інфляції 20-25%, - Паращій
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Тарифи на електроенергію для побутових споживачів не змінювалися впродовж 4 років при інфляції 20-25%.
Про це повідомив керівник аналітичного департаменту Concorde Capital Олександр Паращій.
"У нас тарифи для населення з 2016 року не змінювалися. За 4 роки у нас інфляція 20% або 25% була, а електроенергія для населення не зростає. Таке довго не може бути. Так, ми знаємо, у нас постійно з цим проблеми. Тому що до 2015 року воно теж 5 років не змінювалося. Але рано чи пізно доводиться", - зазначив аналітик.
Посилаючись на заяви в.о. міністра енергетики Юрія Бойка, Паращій зазначив, що зараз фактично населення платить тільки за послуги з постачання та розподілу електроенергії. "Якщо ми говоримо, що у нас зараз тарифи на розподіл виростуть через реформи в обленерго, то виходить, що зараз ринок буде ще населенню доплачувати за те, що вони споживають електроенергію", - додав керівник аналітичного департаменту Concorde Capital.
При цьому Паращій зазначив, що оскільки плановані параметри підвищення тарифів поки невідомі, говорити про ступінь впливу цього рішення на економіку та обсяг крос-субсидування передчасно.
Нагадаємо, тарифи на електроенергію для населення не переглядалися з 2017 р. Вони становлять 0,9 грн/кВт.год на перші 100 кВт.год і 1,68 грн/кВт.год на решту обсягу місячного споживання. За даними Міністерства енергетики, тариф для населення в грудні 2020 року навіть не покриватиме витрати на доставку електроенергії від електростанцій до кінцевих споживачів. Щорічні дотації через занижені тарифи на електроенергію для населення досягли 65-70 млрд грн. Глава Міненерго Юрій Бойко 26 листопада заявив про вимушений перегляд підходів до формування тарифів для населення найближчим часом.
Будь ласка, зачекайте...
И шо? Зато в магазинах по три раза в день ценники меняют. Пусть они с "электриками" поделятся.
А главное, почему зебилы заткнулись и терпят?
помнится они орали что "если что-то пойдет не так - мы его сметём".. ну и где те "сме(ок)туны"?
По друге - тарифи залежать від відпускної ціни виробників та цін на передачу від виробника до споживача. По АЕС (50% виробництва) відпускна ціна майже не змінилася, по тепловій за 4 роки ТОЧНО НЕ ЗБІЛЬШИЛАСЯ НА 100% (20-25% на рік).
Остаточний висновок - Паращій бреше, як сивий мерин!
Задача Паращія, підготувати лохторат до покриття ринкових неплатежів, котрі виникли завдяки недолугому ринку електоенергії, прийнятому в турборежимі тупорилими ЗЕбілами!
почему-то там мужик, при котором тарифы были намноооого меньше...
ты зелупу, зелупу рисуй!
смелее, бобик.
будь последовательным.
інфляція 5-7 %, а минулого року і дефляція була..
оце ахметка розкрив ротяку ..
25% х 4 роки , тобто хоче підвищення е/е на 100%
зы. малая угарная))
про Сороса, про Сороса еще задвинь.
но главное, что голобородька за народ.
голобородька нас спасет.
Якщо проаналізувати, яку частку оплата за електроенергію займає в середньомісячному доході населення, з'ясовується, що українці при найнижчих цінах платять більше, відносно всіх європейців.
Данія - 1,47%
Бельгія - 1,79%
Германія - 1,92%
Італія - 2,01%
Україна - 3,43%
От, хто в пекло потрапить, той хто стелить, чи кому стелять, не відомо.
Але точно одне, ми йдемо до КОЛІЇВЩИНИ.
а доходи громадян шо в цей час робили?