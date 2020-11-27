У бюджеті-2021, як і раніше, заплановано 40-відсоткове зростання витрат на Офіс Президента
Новини Цензор.НЕТ Політика України
План витрат на утримання Офісу Президента в проєкті держбюджету на 2021 рік не змінився порівняно з першим читанням. Витратити на нього збираються 1,227 млрд гривень.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "РБК-Україна".
Видатки загального фонду державного бюджету на обслуговування діяльності президента та Офісу Президента в 2021 році становитимуть 1 266 795,2 тис. гривень. Це на 39,4% більше, ніж у поточному році (909 058,7 тис. гривень).
Відповідна норма закладена у проєкті державного бюджету до другого читання, який оприлюднено на сайті Верховної Ради (проєкт № 4000).
У порівнянні з проєктом державного бюджету, який уряд подав до Верховної Ради у вересні, сума витрат на обслуговування діяльності президента та Офісу Президента не змінилася.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Кабінет Міністрів передав до Верховної Ради проєкт державного бюджету на 2021 рік. Доходи проєкту державного бюджету на 2021 рік до другого читання передбачені в сумі 1 092 083,3 млн грн. Доходи пропонується збільшити у порівнянні з першим читанням на 20 938,5 млн грн.
Витрати в проєкті держбюджету на 2021 рік передбачені в сумі 1 328 201,6 млн грн, що на 2 779,9 млн грн менше, ніж у першому читанні.
Будь ласка, зачекайте...
При огромной, просто фантастической коррупции при Зеленском, размеры которой мы обязательно узнаём, нам снова пытаются навязать историю про «народного президента Голобородько» с окорочками и оливье. Чтоб ближе к народу. И это самая циничная манипуляция Зеленского прикрыться самыми близкими ему людьми в этой постановке.
...
Своим -- все,
плебсу -- видосики.
Кинь инфу, плиз
Я з машини ;За ЗЕ; наліпку зірвав
Сподівання всі згоріли як сірник
Я й раніше ні хріна в житті не мав-
Та в такім лайні ще жити я не звик
Рот відкривши я дивився серіал
Я ж повірим отим слуґам як собі,
І стікає тепер з вух зелений кал,
І щемить душа довірлива в журбі...
Ти ж для мене був величний наче Бог,
Я ж молився на красівий твій партрєт,
Ти ж пацанчик із народу, ;тот што смог;-
Але ж де тепер твій дівся лісапєт?!-
Ти ж казав що продаси ті літаки,
Ну а дачі- так ті дітям віддаси,
Тільки ж вийшло усе якось навпаки-
Ти ж з наріду зняв останні вже труси.
Я розкаявся, тепер я атеїст!
І не вірю я в красіві більш слова
Будь ти проклятий, кошерний гуморист,
Мука хай твоя до скону аж трива!
Та й не був же ти ніколи із низів
І не слуґ народа бачу- швидше срак,
Розумнішим став я в тисячу разів!....
.................
Медведчук же он говорить гарно як....
08.10.20.
Чистий прибуток:
2010:+9 млн.
2011:+35 млн.
2013:+233 млн.
2014:+75 млн.
2015:+21.8 млн.
2016:+386 млн.
2017:+1 млрд. 891 млн.
2018: +499 млн.
2019: мінус 1 млрд. 979 млн.
2020: мінус 163 млн.
Чистий прибуток:.
2012 -11 млрд.
2013 -18 млрд
2014 -90 млрд.
2015 -25 млрд
2016 +26.5 млрд
2017 +39.3 млрд
2018 +13.6 млрд
2019 +63.8 млрд
2020 -17 млрд
Вдумайтесь, не на 3,9%, ни на 10-15%, а на 39(!), не вы там в бюджетном комитете все е..ые или через одного
Офіс президента-це всього на всього канцелярія з організації роботи президента, а не державний антиконституційний центр з управління парламентом, кабміном і державою. Для вирішення глобальних і стратегічних питань при президенті існує РНБО, але аж ніяк ОП.
Пора цим хлопцям уже це усвідомити, часи Януковича давно минули. І піплс уже цього так просто не схаває у часи повної кризи, розрухи, бідності , а ще й пандемії.
Які щасливі виборці. Все, як вони хотіли.
=Зато посмєйомся= (с)
=Гірше не буде= (с) і т.д.
Далі буде.
@olivia88877
· 4 ч
Кабмин предлагает в бюджете на 2021 предлагает увеличить на 2 млрд грн расходы на Офис Генпрокурора и уменьшить на 4 млрд грн - на Министерство образования и науки. Также увеличить расходы МВД на 797,4 млн грн, на Верховную Раду на 24,1%, и СБУ на 23,2% больше чем в 2020 году.
Барщина процветает