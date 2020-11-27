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держбюджет (907) Зеленський (17537) Офіс Президента (1752)

У бюджеті-2021, як і раніше, заплановано 40-відсоткове зростання витрат на Офіс Президента

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У бюджеті-2021, як і раніше, заплановано 40-відсоткове зростання витрат на Офіс Президента

План витрат на утримання Офісу Президента в проєкті держбюджету на 2021 рік не змінився порівняно з першим читанням. Витратити на нього збираються 1,227 млрд гривень.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "РБК-Україна".

Видатки загального фонду державного бюджету на обслуговування діяльності президента та Офісу Президента в 2021 році становитимуть 1 266 795,2 тис. гривень. Це на 39,4% більше, ніж у поточному році (909 058,7 тис. гривень).

Відповідна норма закладена у проєкті державного бюджету до другого читання, який оприлюднено на сайті Верховної Ради (проєкт № 4000).

Читайте на "Цензор.НЕТ": З приходом президента Зеленського у всіх нас з'явився історичний шанс, ми на зламі епохи, - Єрмак

У порівнянні з проєктом державного бюджету, який уряд подав до Верховної Ради у вересні, сума витрат на обслуговування діяльності президента та Офісу Президента не змінилася.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Кабінет Міністрів передав до Верховної Ради проєкт державного бюджету на 2021 рік. Доходи проєкту державного бюджету на 2021 рік до другого читання передбачені в сумі 1 092 083,3 млн грн. Доходи пропонується збільшити у порівнянні з першим читанням на 20 938,5 млн грн.

Витрати в проєкті держбюджету на 2021 рік передбачені в сумі 1 328 201,6 млн грн, що на 2 779,9 млн грн менше, ніж у першому читанні.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+37
В бюджете-2021 по-прежнему запланирован 40-процентный рост расходов на Офис Президента - Цензор.НЕТ 5975
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27.11.2020 17:39
+35
В бюджете-2021 по-прежнему запланирован 40-процентный рост расходов на Офис Президента - Цензор.НЕТ 2313
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27.11.2020 17:40
+27
В бюджете-2021 по-прежнему запланирован 40-процентный рост расходов на Офис Президента - Цензор.НЕТ 9468
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27.11.2020 17:44
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В бюджете-2021 по-прежнему запланирован 40-процентный рост расходов на Офис Президента - Цензор.НЕТ 5975
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27.11.2020 17:39 Відповісти
Брехливе сцикло!
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27.11.2020 17:40 Відповісти
Гомно..
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27.11.2020 18:00 Відповісти
У бюджеті-2021, як і раніше, заплановано 40-відсоткове зростання витрат на Офіс Президента - Цензор.НЕТ 654
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27.11.2020 18:35 Відповісти
Эта мразота о себе не забывает, ему раходы нужно повышать, а как же, он же бот, его же часто рисуют для людей, а для этого деньги нужны, скоро новогоднее представление клоуна. https://www.youtube.com/watch?v=dswR_UaSVmw
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27.11.2020 18:09 Відповісти
В бюджете-2021 по-прежнему запланирован 40-процентный рост расходов на Офис Президента - Цензор.НЕТ 6886
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27.11.2020 17:39 Відповісти
прастой пацан с нарота...на лісапєт дєнєг знаєте скіко тре В бюджете-2021 по-прежнему запланирован 40-процентный рост расходов на Офис Президента - Цензор.НЕТ 6720
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27.11.2020 17:39 Відповісти
Тарас Березовец
При огромной, просто фантастической коррупции при Зеленском, размеры которой мы обязательно узнаём, нам снова пытаются навязать историю про «народного президента Голобородько» с окорочками и оливье. Чтоб ближе к народу. И это самая циничная манипуляция Зеленского прикрыться самыми близкими ему людьми в этой постановке.В бюджете-2021 по-прежнему запланирован 40-процентный рост расходов на Офис Президента - Цензор.НЕТ 7338
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27.11.2020 17:43 Відповісти
В бюджете-2021 по-прежнему запланирован 40-процентный рост расходов на Офис Президента - Цензор.НЕТ 9468
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27.11.2020 17:44 Відповісти
У бюджеті-2021, як і раніше, заплановано 40-відсоткове зростання витрат на Офіс Президента - Цензор.НЕТ 3000
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27.11.2020 20:20 Відповісти
Щирі українці.
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27.11.2020 21:19 Відповісти
чистые тарелки.. и никто не ест - выставили "для видосиков"))
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27.11.2020 18:31 Відповісти
И в рюмках пусто - уже все выпили.
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27.11.2020 19:17 Відповісти
Он обещает нам на 40% больше смеха ?
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27.11.2020 17:40 Відповісти
В бюджете-2021 по-прежнему запланирован 40-процентный рост расходов на Офис Президента - Цензор.НЕТ 3292
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27.11.2020 17:41 Відповісти
Терпи, зебилятко
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27.11.2020 23:25 Відповісти
В бюджете-2021 по-прежнему запланирован 40-процентный рост расходов на Офис Президента - Цензор.НЕТ 2313
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27.11.2020 17:40 Відповісти
Уважаемые, во-первых 73% и говорите только от своего имени; во-вторых, президент - это лицо страны; в третьих, не так страшен чорт, как вы пытаетесь намалевать. Давайте факты, а не бла-бла-бла! В бюджете-2021 по-прежнему запланирован 40-процентный рост расходов на Офис Президента - Цензор.НЕТ 4711
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27.11.2020 17:48 Відповісти
янукович был лицо страны и чо? В четвертых, 73% это зебуины! умных всегда меньше.
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27.11.2020 17:53 Відповісти
вова,а ты кем у слугонародцев шестеришь ?
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27.11.2020 17:53 Відповісти
Мабуть теж з великого крадівництва привалило шо так захищає зекидалово
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27.11.2020 18:02 Відповісти
На жаль,обраний вами президент виявився не обличчям країни,а її дупою.А на рахунок фактів:ріст корупції в міжнародних рейтингах,ріст цін,ріст тарифів,небувала діра в бюджеті - тобі не факти?
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27.11.2020 18:09 Відповісти
Без проблем. Это подойдет?

У бюджеті-2021, як і раніше, заплановано 40-відсоткове зростання витрат на Офіс Президента - Цензор.НЕТ 5977
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27.11.2020 18:31 Відповісти
А это?

У бюджеті-2021, як і раніше, заплановано 40-відсоткове зростання витрат на Офіс Президента - Цензор.НЕТ 9649
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27.11.2020 18:33 Відповісти
И вот это.

У бюджеті-2021, як і раніше, заплановано 40-відсоткове зростання витрат на Офіс Президента - Цензор.НЕТ 715
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27.11.2020 18:34 Відповісти
И еще это

У бюджеті-2021, як і раніше, заплановано 40-відсоткове зростання витрат на Офіс Президента - Цензор.НЕТ 9042
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27.11.2020 18:36 Відповісти
Хватит? Или про тарифы поговорим?

У бюджеті-2021, як і раніше, заплановано 40-відсоткове зростання витрат на Офіс Президента - Цензор.НЕТ 1762
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27.11.2020 18:38 Відповісти
Парк велосипедов нужно поддерживать прийдется раскошелиться на десятки тысяч гривень
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27.11.2020 17:42 Відповісти
В бюджете-2021 по-прежнему запланирован 40-процентный рост расходов на Офис Президента - Цензор.НЕТ 9509

...
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27.11.2020 17:42 Відповісти
Таки да.
Своим -- все,
плебсу -- видосики.
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27.11.2020 17:45 Відповісти
В бюджете-2021 по-прежнему запланирован 40-процентный рост расходов на Офис Президента - Цензор.НЕТ 5843
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27.11.2020 17:43 Відповісти
Яка ж бридка харя! Та яка кругленька, ось-ось наздожене харю дЄрьмака! То , може він "на покушать" собі і Ко бюджет збільшив? Типу: ПОМІРАТЬ,- ТАК С МУЗИКАЙ і за багато накритим столом!?
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27.11.2020 18:04 Відповісти
Кому «кінець епохи бідності», а кому велосипедика ....без сідла... з побитими колесами.
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27.11.2020 17:45 Відповісти
А чё такова? А ничё,пля! Патамушта ми слуги народа!
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27.11.2020 17:45 Відповісти
Що заважає, відсутність інтернету?
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27.11.2020 17:49 Відповісти
Ага.
Кинь инфу, плиз
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27.11.2020 17:57 Відповісти
Користуватися гуглом не вмієш?Тьху,я й забув,у вас же яндекс.
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27.11.2020 18:11 Відповісти
За часів козатчини казали... що цю недолугу та й Богом не визнату потвору простіше вбити ніж прогодувати. В бюджете-2021 по-прежнему запланирован 40-процентный рост расходов на Офис Президента - Цензор.НЕТ 6736
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27.11.2020 17:48 Відповісти
Зе-чмо.
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27.11.2020 17:48 Відповісти
Шлях ЗЕбіла
Я з машини ;За ЗЕ; наліпку зірвав
Сподівання всі згоріли як сірник
Я й раніше ні хріна в житті не мав-
Та в такім лайні ще жити я не звик
Рот відкривши я дивився серіал
Я ж повірим отим слуґам як собі,
І стікає тепер з вух зелений кал,
І щемить душа довірлива в журбі...
Ти ж для мене був величний наче Бог,
Я ж молився на красівий твій партрєт,
Ти ж пацанчик із народу, ;тот што смог;-
Але ж де тепер твій дівся лісапєт?!-
Ти ж казав що продаси ті літаки,
Ну а дачі- так ті дітям віддаси,
Тільки ж вийшло усе якось навпаки-
Ти ж з наріду зняв останні вже труси.
Я розкаявся, тепер я атеїст!
І не вірю я в красіві більш слова
Будь ти проклятий, кошерний гуморист,
Мука хай твоя до скону аж трива!
Та й не був же ти ніколи із низів
І не слуґ народа бачу- швидше срак,
Розумнішим став я в тисячу разів!....
.................
Медведчук же он говорить гарно як....
08.10.20.
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27.11.2020 17:49 Відповісти
Вот учителя обрадуются и все лохи которые поверили клоуну )))
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27.11.2020 17:49 Відповісти
Даже у самых честных журналистов речь отобрало!
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27.11.2020 17:50 Відповісти
В бюджете-2021 по-прежнему запланирован 40-процентный рост расходов на Офис Президента - Цензор.НЕТ 2709
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27.11.2020 17:53 Відповісти
ПАТ "Центренерго"
Чистий прибуток:
2010:+9 млн.
2011:+35 млн.
2013:+233 млн.
2014:+75 млн.
2015:+21.8 млн.
2016:+386 млн.
2017:+1 млрд. 891 млн.
2018: +499 млн.
2019: мінус 1 млрд. 979 млн.
2020: мінус 163 млн.
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27.11.2020 17:54 Відповісти
"Нафтогаз"
Чистий прибуток:.
2012 -11 млрд.
2013 -18 млрд
2014 -90 млрд.
2015 -25 млрд
2016 +26.5 млрд
2017 +39.3 млрд
2018 +13.6 млрд
2019 +63.8 млрд
2020 -17 млрд
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27.11.2020 17:55 Відповісти
Это на 39,4% больше, чем в текущем годуИсточник: https://censor.net/ru/n3233716
Вдумайтесь, не на 3,9%, ни на 10-15%, а на 39(!), не вы там в бюджетном комитете все е..ые или через одного
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27.11.2020 17:58 Відповісти
сразу вспомнил совковский анекдот. собрание в кохохе выступает председатель - в наш колхоз пришла автомашина "Волга" , шофёр я, машина моя! колхозники хором - а нам??? председатель - йух вам , работать надо!!!! похоже?
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27.11.2020 18:02 Відповісти
Зе-выродки !!!!! Майдан все ближе !!!!!!
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27.11.2020 18:03 Відповісти
А шо мільярдів з великого крадівництва не вистачає, а ще ж літак на Мальдіви це теж не зі своєї кишені, це ж яка гульня буде коли всі сидітимуть на нокдауні а вони будуть ржати зі свого лохторату і якийсь з-біл все одно викладе в інтернет бо не зможе не похвастатись як круто було
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27.11.2020 18:10 Відповісти
Класс! На вооружение ВСУ - нет,а на ОПУ(может всетаки СРАКУ?) геральдаста - лохдауна - есть!
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27.11.2020 18:32 Відповісти
Що ж обрали клоуна тепер він може розкошувати за державний кошт ,що йому війна і короновірус ? Ну а Бені взагалі подарунок ВР зробила списали борг 30 мільярдів,все це відбуваєтся із за мовчазної згоди народу ,я у'являю яка реакція суспільства була б на такі витівки в цивілізованих країнах.?
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27.11.2020 18:38 Відповісти
Он же обещал 4000$,- вот и выполнит обещание!
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27.11.2020 18:55 Відповісти
Кол ви вже луснете від жиру соросята-поросята..
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27.11.2020 19:01 Відповісти
Офіс президента намагається встановити свою владу над парламентом (у парламентсько-президентській республіці), партіями, кабміном у всіх сферах державного, партійного життя, а став тупим дублем кабміну, який намагається контролювати усі злочинні потоки, найвищі призначення. За провали в управлінні, організації президентського офісу, зраді на всіх щаблях військової стратегії і контррозвідувальної діяльності, причетності до загрози національним інтересам держави українці повинні тим клеркам шикарно платити. Той офіс повинен бути скорочений в 10 раз, а бюджет повинен становити не більше 100 млн.грн. ( з урахуванням комунальних платежів на утримання будівлі та охорону.
Офіс президента-це всього на всього канцелярія з організації роботи президента, а не державний антиконституційний центр з управління парламентом, кабміном і державою. Для вирішення глобальних і стратегічних питань при президенті існує РНБО, але аж ніяк ОП.
Пора цим хлопцям уже це усвідомити, часи Януковича давно минули. І піплс уже цього так просто не схаває у часи повної кризи, розрухи, бідності , а ще й пандемії.
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27.11.2020 19:03 Відповісти
Ти чого зелений смердючий випердок зовсім обкурився і здурів.
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27.11.2020 19:10 Відповісти
=сдєлалі-сєбя-вмєстє= - 1
Які щасливі виборці. Все, як вони хотіли.

=Зато посмєйомся= (с)
=Гірше не буде= (с) і т.д.

Далі буде.
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27.11.2020 21:14 Відповісти
Оливия

@olivia88877

· 4 ч

Кабмин предлагает в бюджете на 2021 предлагает увеличить на 2 млрд грн расходы на Офис Генпрокурора и уменьшить на 4 млрд грн - на Министерство образования и науки. Также увеличить расходы МВД на 797,4 млн грн, на Верховную Раду на 24,1%, и СБУ на 23,2% больше чем в 2020 году.
Барщина процветает
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27.11.2020 21:15 Відповісти
 
 