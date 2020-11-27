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Рада Європи розгляне виконання Україною рішення ЄСПЛ щодо вбивства журналіста Гонгадзе

Новини Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

Рада Європи розгляне виконання Україною рішення ЄСПЛ щодо вбивства журналіста Гонгадзе

Комітет міністрів Ради Європи наступного тижня розгляне імплементацію українською владою рішення Європейського суду з прав людини у справі "Гонгадзе проти України".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", це питання включене до порядку денного засідання КМРЄ, яке відбудеться 1-3 грудня.

У раках справи Гонгадзе у Раді Європи розглянуть вжиті урядом Україні заходи із реагування на порушення Європейської конвенції з прав людини у частині "убивства журналістів та недостатності ефективних розслідувань".

На попередньому розгляді цієї справи у листопаді 2019 року Комітет міністрів РЄ висловив розчарування, що після 18 років розслідування обставин загибелі журналіста Георгія Гонгадзе організатори і замовники убивства досі не виявлені.

У Раді Європи наполегливо спонукали українське керівництво забезпечити швидке завершення розслідування цієї справи згідно із Європейською конвенцією з прав людини.

Як повідомлялося, Мирослава Гонгадзе, дружина журналіста Георгія Гонгадзе, у 2005 році звернулася до Європейського суду з прав людини з позовом у зв’язку із неналежним розслідуванням з боку Української держави справи щодо зникнення та вбивства чоловіка.
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Совет Европы рассмотрит выполнение Украиной решения ЕСПЧ по убийству журналиста Гонгадзе

Совет Европы рассмотрит выполнение Украиной решения ЕСПЧ по убийству журналиста Гонгадзе - Цензор.НЕТ 6484 Руки прочь от Гонгадзе! Он нужен всем украинским политикам для предвыборных обещаний. Не позволим!
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27.11.2020 17:42 Відповісти
18 лет "расследования", а у Кучмы и Литвина и всего стада генпрокуроров до сих пор всё хорошо
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27.11.2020 17:42 Відповісти
В нашей стране один враг - мы . Прощаем , голосуем , прощаем , голосуем .....
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27.11.2020 17:44 Відповісти
ГОНГАДЗЕ ЖУРНАЛИСТ ОСТАЯЛ УКРАИНУ ОТ ванючего,одноразого,русского,рабского и нечтожного ,миратворса))
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27.11.2020 18:37 Відповісти
Кучматвари голову отрезать и закопать в лесополосе , вот и вся справедливость.
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27.11.2020 20:02 Відповісти
 
 