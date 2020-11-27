Рада Європи розгляне виконання Україною рішення ЄСПЛ щодо вбивства журналіста Гонгадзе

Комітет міністрів Ради Європи наступного тижня розгляне імплементацію українською владою рішення Європейського суду з прав людини у справі "Гонгадзе проти України".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", це питання включене до порядку денного засідання КМРЄ, яке відбудеться 1-3 грудня.

У раках справи Гонгадзе у Раді Європи розглянуть вжиті урядом Україні заходи із реагування на порушення Європейської конвенції з прав людини у частині "убивства журналістів та недостатності ефективних розслідувань".

На попередньому розгляді цієї справи у листопаді 2019 року Комітет міністрів РЄ висловив розчарування, що після 18 років розслідування обставин загибелі журналіста Георгія Гонгадзе організатори і замовники убивства досі не виявлені.

У Раді Європи наполегливо спонукали українське керівництво забезпечити швидке завершення розслідування цієї справи згідно із Європейською конвенцією з прав людини.

Як повідомлялося, Мирослава Гонгадзе, дружина журналіста Георгія Гонгадзе, у 2005 році звернулася до Європейського суду з прав людини з позовом у зв’язку із неналежним розслідуванням з боку Української держави справи щодо зникнення та вбивства чоловіка.