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Виробник ракет і снарядів ДАХК "Артем" з 2021 року переходить на одноденний робочий тиждень: замовлень немає

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Виробник ракет і снарядів ДАХК

Державна акціонерна холдингова компанія "Артем" переходить від початку 2021 року на одноденний робочий тиждень через брак замовлень на "Нептун", "Вільха", РС-80 і снаряди.

Про це виданню Defence News розповів директор ДАХК "Артем" Володимир Зимін, інформує Цензор.НЕТ.

"На сьогодні у нас немає великих діючих контрактів за державним оборонним замовленням, які могли б завантажити наші виробничі потужності, хоча ми освоїли і готові поставляти для МОУ такі необхідні вироби, як снаряд 152-мм, снаряд ОФ29 і РС-80. З першого кварталу 2021 року "Артем" вимушено переводить близько 70% працівників на одноденний робочий тиждень. Це 1200 осіб", - розповів Зимін.

За його словами, працювати повний тиждень залишається "ядро" з 500-600 осіб. Ці фахівці будуть виконувати наявні контракти, зокрема імпортні. Тільки вони, підкреслив Зимін, ще тримають підприємство "на плаву".

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Роботи з постачання "Вільха" і "Нептуна" досі на етапі обговорення.

"З огляду на складну ситуацію, великі витрати на теплоносії, епідемічну ситуацію та загрозу повного локдауна, на жаль, це єдине можливе рішення. Як тільки ДАХК "Артем" отримає стабільне замовлення для держави, ми зможемо дати людям роботу", - додав Зимін.

ДАХК "Артем" - один із ключових українських виробників ракетного озброєння. Компанія бере участь у серійному виробництві систем "Нептун" і "Вільха". Входить у концерн "Укроборонпром".
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Топ коментарі
+83
Производитель ракет ГАХК "Артем" с 2021 года переходит на однодневную рабочую неделю: заказов нет - Цензор.НЕТ 9215
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27.11.2020 18:01
+74
Стратегическое предприятие представляет опасность для ********** и должно быть ликвидировано зелеными коллаборантами. Ответственный - Ермак.
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27.11.2020 17:56
+55
Производитель ракет ГАХК "Артем" с 2021 года переходит на однодневную рабочую неделю: заказов нет - Цензор.НЕТ 5994
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27.11.2020 17:59
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"Так проста прєкратілі стрєлять!"
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27.11.2020 22:50 Відповісти
Не, ну а че? У нас разве война?
Мы ж не азеры, зачем нам возвращать свои земли?
Помиримся чай, "брацкий нарот"
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27.11.2020 22:50 Відповісти
Кляті свинарчуки поназапускали. Найвеличніший ледь спинив усе.
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27.11.2020 22:53 Відповісти
Стратегическое гос. предприятие простаивает, а снаряды будет изготавливать фирма коломойского совместно с американским офшором того же коломойского.
Кстати, название офшора Gray Fox (Серый Лис) больше подходит мошеннической организации чем производителю снарядов. Серым лисом коломойский наверно считает себя и таким названием он издевается над нами.
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27.11.2020 23:13 Відповісти
Когда-то вёл переписку с коррумпированным чиновником, так он мне присылал ответы с противозаконной ахинеей, в конвертах на которых картинка была, 1 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ ЮМОРА, так падло издевалось над зверненнями громадян, что даже конверты соответствующие закупило. Сейчас у нас вообще смешная власть, то ли ещё будет...
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29.11.2020 08:49 Відповісти
Снаряды это стратегический продукт. И выпускать для Украины его должны гос. предприятия, а не какие-то бени.
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27.11.2020 23:16 Відповісти
Випускати зброю має той хто може робити це найкраще.
В США усі виробники зброї - приватні компанії. І якось усе гаразд у них з озброєннями.
Бо там живуть громадяни, а не манкурти та ідіоти
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28.11.2020 13:29 Відповісти
Справа не у громадянах, а у капіталізьмі і конкуренції.
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28.11.2020 15:18 Відповісти
Ну Беня все життя снаряди випускає.
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28.11.2020 15:28 Відповісти
Виробник ракет і снарядів ДАХК "Артем" з 2021 року переходить на одноденний робочий тиждень: замовлень немає - Цензор.НЕТ 9613
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27.11.2020 23:55 Відповісти
И самое главное - дураков 73% и они уже ни когда не допустят что бы кто либо не из их пришёл к власти в Украине. Посмотрите на статистику голосования - ЕС, к сожалению замыкает пятёрку при том, что имеет тренд к росту.
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28.11.2020 10:01 Відповісти
Дивіться не по "сільрадах", а по облрадах - Зе -15%, ЄС-14%. Не ведіться на кацапську пропаганду)))
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28.11.2020 11:08 Відповісти
НАЙКРАЩИЙ президент: сказав "проста пєрєстать стрєлять" і ТАКИ ПЕРЕСТАВ! Людина СЛОВА!
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28.11.2020 00:45 Відповісти
Хай би ще перстав срати і здох від завороту кишок Виробник ракет і снарядів ДАХК "Артем" з 2021 року переходить на одноденний робочий тиждень: замовлень немає - Цензор.НЕТ 9440
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28.11.2020 01:40 Відповісти
Виробник ракет і снарядів ДАХК "Артем" з 2021 року переходить на одноденний робочий тиждень: замовлень немає - Цензор.НЕТ 3530
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28.11.2020 01:38 Відповісти
вот ненадо очернять зеленским ету группу шведов
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28.11.2020 12:59 Відповісти
Виробник ракет і снарядів ДАХК "Артем" з 2021 року переходить на одноденний робочий тиждень: замовлень немає - Цензор.НЕТ 3737
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28.11.2020 01:42 Відповісти
152 мм не калибр НАТО. Поэтому эти снаряды и не заказывают. А просят 155 мм, которые саботируют производители.
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28.11.2020 17:44 Відповісти
идиот на вооружение стоят старые советские 152 пока что ..
а Нетун и Ольха - это новые разработки, тоже саботируют, полудурок зеленый?
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29.11.2020 09:27 Відповісти
Виробник ракет і снарядів ДАХК "Артем" з 2021 року переходить на одноденний робочий тиждень: замовлень немає - Цензор.НЕТ 6797
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28.11.2020 01:43 Відповісти
Скоріше - ХТО?
Коли - вчора!
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28.11.2020 07:52 Відповісти
Ну що, украінці, довибирались, довоювались, доскакались? Привели Украіну до черговоі руіни. Знов будете приклинати "воріженьків" і плакати над своєю долею ? Дав вам Бог кусок Раю, а ви його віддаєте чорту в зуби, скільки існуєте на цій землі. Ні на що не варті ні наші гетьмани, ні наші "авторитети націі". Ворог хазяйнує в вашій хаті, а ви, замість раз і назавжди , вимести його з неі, виирізатти, як Гонта колись, лише лякаєте його своіми "здвигами" на майданах.
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28.11.2020 07:22 Відповісти
жодного шансу в українців не було.Ні з виборами, ні на війні, ніде.Бо хто хазяйнує в хаті?????????????????????
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28.11.2020 09:53 Відповісти
Усі шанси в українців були і є. Розуму тільки немає
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28.11.2020 13:27 Відповісти
розуму нема в того, хто не розуміє, хто править виборами в Україні, і як прокидають патріотичних і розумних кандидатів ще в першому турі.
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28.11.2020 20:16 Відповісти
На оборону країни грошей нема.
На асфальт - є.
Виробник ракет і снарядів ДАХК "Артем" з 2021 року переходить на одноденний робочий тиждень: замовлень немає - Цензор.НЕТ 2067

Виробник ракет і снарядів ДАХК "Артем" з 2021 року переходить на одноденний робочий тиждень: замовлень немає - Цензор.НЕТ 1808
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28.11.2020 08:32 Відповісти
Треба дивитись в корiнь,тобто якоi якостi стара украiнська полiтична елiта та який суспiльно-полiтичний лад в Украiнi .Ця "елiта" бездарна,корумпована,цинiчна,користолюбна,брехлива,безвiдповiдальна.Прикладiв безлiч.Була створена цiэю "елiтою" кланово-феодально-олiгархiчна соцiально-полiтична система,яка унеможливлюэ розвиток краiни.Красномовний,кричущий факт:тiльки двi краiни в свiтi не змогли перевищити ВВП 1994 р.,це Украiна i Зiмбабве.Эдиний "вдалий" ,"успiшний" проект такоi "елiти"-це постiйно робити украiнцiв ,виборцiв, лохами,а полiтику перетворювати в полiтичний лохотрон.Зеленський-це наслiдки дiяльностi так званоi украiнськоi полiтичноi ,мененджерськоi елiти.Бiльшiсть критикiв Зеленського переплутали причини з наслiдками,тобто,вони не ладах з логiкою.Бiльш того,менi здаэться,що вони або верхогляди ,або найманцi олiгархату,староi елiти.Замicть того,щоб лаяти олiгархiв,продажних полiтикiв,вони поливають брудом жертву-несчасний украiнський народ.Два майдани не були револiцэю,а були "повстанням мас"(Ортега i Гассет).Справжня революцiя-це повалення клановоi-олiгархичноi полiтичноi системи,для цього повинна бути полiтична партiя ("дайте нам организацию профессионалов- революционеров и мы перевернем Россию"-Ленiн),яка очолила б антиолiгархiчну справжню революцию,а не чергове повстання масс,коли трохи лякають можновладцiв.
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28.11.2020 08:42 Відповісти
Интересно какую зарплату будут получать работники-инжинеры этого преприятия, при таком рабочем графике?
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28.11.2020 09:34 Відповісти
На виборах 19-го р бидломаса 73% зганьбилася сама, зганьбила своїх дітей і зганьбила Україну на весь світ.
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28.11.2020 09:39 Відповісти
бойко, что ли, юля, смешко = медведчук******. Так?
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28.11.2020 10:05 Відповісти
У Кварталі-95 пусувєтувалісь і рєшилі, шо нам етого нє нада, бо Юзік боїться, коли бахає...
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28.11.2020 10:31 Відповісти
У Юзика дно может прорвать)
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28.11.2020 14:03 Відповісти
Шмаркля выполняет взятые на себя обязательства по уничтожении нашей страны.
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28.11.2020 10:53 Відповісти
Вава, ответишь за все! Твои полномочия *********** когда нибудь закончатся...
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28.11.2020 11:58 Відповісти
Этого карликого кондо*а пора повесить
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28.11.2020 12:30 Відповісти
Самі Порохоботи. А що ж не чуть голосу 73и сильного електорату. А у у у! Де ви, захисники пісюаніста?
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28.11.2020 12:51 Відповісти
Зараз 73% люто вишукують винних у своїй перемозі...
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29.11.2020 12:40 Відповісти
Кляті бариги і мародери розробляли і будували ракети.
Нарешті це побороли! Будем ворога зустрічати на хороших дорогах
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28.11.2020 13:25 Відповісти
Вот работа, изменника Тарана, агента Демченко Ермака и уРусского, при кровавом пастыре, кролике и барыге, работало и закупалось а тут пи.да пришла
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28.11.2020 14:01 Відповісти
А величайший главковерх тут не причем ?
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28.11.2020 16:28 Відповісти
Виробник ракет і снарядів ДАХК "Артем" з 2021 року переходить на одноденний робочий тиждень: замовлень немає - Цензор.НЕТ 978
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28.11.2020 17:36 Відповісти
Американские соучредители обещают привлечь в Украину инвестиции и технологии из США в производство 155 мм снарядов и даже в производство артиллерийских стволов 155 мм. Якобы американские соучредители заявляют, что у них есть экспортные заказы на 155 мм снаряды и стволы, и они считают, что выгодней всего это производить в Украине.
Возможно ли сие?
155 мм артиллерийские снаряды и стволы орудий 155 мм - это особо важная военная технология. Орудия 155 мм производятся на трех государственных арсеналах США, это не доверяется частным фирмам, это собственность правительства США. Могут ли продать американцы эти технологии частным фирмам? Нет. Только государству.
Для экспорта такого высокого уровня необходима специальная лицензия, которую надо согласовывать в Вашингтоне. Можно ли это сделать без участия украинских дипломатов и военных? Нет.
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28.11.2020 17:41 Відповісти
Щяз прокацапська влада почне закупати зброю для знищення кацапського миру. Вже розігналися.
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29.11.2020 09:32 Відповісти
Данная ситуация выглядит как диверсия со стороны провластной зеленой плесени.
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29.11.2020 09:39 Відповісти
А для чого нашій армії снаряди коли ЗЕслуга резидента ФСБ в Україні "Козиря" віддав наказ "прекратить стрелять"!!!
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29.11.2020 10:24 Відповісти
Однодневная рабочая неделя - это:
- для предприятия - агония;
- для руководства - жалкая попытка сохранить осколки персонала;
- для персонала - убедительное предложение уволиться по собственному желанию.
Отсюдова несокрушимый вывод - Артёмовские ракеты "вылетели в трубу"
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29.11.2020 10:48 Відповісти
"Опущеные 73%" - это титул до конца жизни.
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29.11.2020 11:21 Відповісти
как нет ракет когда вы должны стрелять каждый день
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29.11.2020 11:29 Відповісти
У Осла все правильно. Если нечем стрелять - значит мир наступил.
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29.11.2020 12:32 Відповісти
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