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Степанов про роботу громадського транспорту під час локдауну: ризик інфікування в напівпорожньому автобусі "дуже-дуже низький"

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Степанов про роботу громадського транспорту під час локдауну: ризик інфікування в напівпорожньому автобусі

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов допустив, що громадський транспорт продовжить працювати в разі жорсткого локдауну в Україні.

Про це він сказав в ефірі телеканалу Україна 24, передає Цензор.НЕТ.

"Що стосується конкретних обмежень та питань транспорту. Ми розуміємо, що яким би жорстким карантин не був, проте залишаються об'єкти критичної інфраструктури, де працюють люди, які мають добиратися до роботи. Це стосується лікарів, медичних працівників та інших категорій громадян", - сказав він.

Степанов наголосив на необхідності чіткого дотримання і виконання існуючих карантинних обмежень.

"Наприклад, візьмемо карантин вихідного дня. Уявімо, що його всі без винятку дотримуються, все закрито в повному обсязі. Навіть при роботі громадського транспорту людям нікуди їхати. Це тільки продуктовий магазин або аптека, яка дуже часто є біля будинку. І просто в транспорті не буде навіть теоретично якогось скупчення людей. Якщо ми говоримо, що люди переміщаються транспортом у невеликій кількості, наприклад у маршрутці, то ризик інфікування, якщо вони дотримуються всіх правил, перебувають у масці, дуже-дуже низький", - пояснив міністр.

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Топ коментарі
+6
Степанов про роботу громадського транспорту під час локдауну: ризик інфікування в напівпорожньому автобусі "дуже-дуже низький" - Цензор.НЕТ 8375
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27.11.2020 18:20
+5
а на остановках, забитых не попавшими в полупустой транспорт пассажирами, стоящими при плохой погоде часами??? там все пучком и рыло пятачком????
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27.11.2020 18:52
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Степанов про роботу громадського транспорту під час локдауну: ризик інфікування в напівпорожньому автобусі "дуже-дуже низький" - Цензор.НЕТ 8375
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27.11.2020 18:20 Відповісти
Під час кожного видоху хворого на коронавірус видихається більше мільйона активних вірусних чаток, які можуть заразити інших людей. Про що говорить Степанов, якщо люди знаходяться в спільному повітряному просторі всю дорогу. А взимку ще і вікна закриті.
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27.11.2020 18:28 Відповісти
Це ще не враховується що пасажири бздять! Цікаво стєпашка порахував усі частинки , багсьор лисий? Степанов про роботу громадського транспорту під час локдауну: ризик інфікування в напівпорожньому автобусі "дуже-дуже низький" - Цензор.НЕТ 7627
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27.11.2020 22:13 Відповісти
Степанов про роботу громадського транспорту під час локдауну: ризик інфікування в напівпорожньому автобусі "дуже-дуже низький" - Цензор.НЕТ 6998
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27.11.2020 18:33 Відповісти
Степанов о работе общественного транспорта во время локдауна: риск инфицирования в полупустом автобусе "очень-очень низкий" - Цензор.НЕТ 3532 Степанов о работе общественного транспорта во время локдауна: риск инфицирования в полупустом автобусе "очень-очень низкий" - Цензор.НЕТ 5925
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27.11.2020 18:13 Відповісти
Это меньше даже чем полупустой ! 😄
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27.11.2020 18:15 Відповісти
Полупустой ? Аххахв ха хаха ххаааааа.... 🤪😆😄😂🤣😭👀
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27.11.2020 18:13 Відповісти
ну ему со своего кабинета виднее )))
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27.11.2020 18:55 Відповісти
Людям некуда ехать на выходных ? У него есть бабушка , дедушка ? Неважно , будет что-либо работать , или нет , они все равно будут ехать .
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27.11.2020 18:14 Відповісти
Меня тоже резанула эта фраза про то, что людям некуда ехать на выходных. Степанов не знает, что в субботу, кроме посещения бабушек и дедушек, люди едут за покупками не только еды, которую действительно можно купить в ближнем магазине. В субботу большие рынки, а они не находятся рядом с домом, гудят от покупателей промышленных и продтоваров. Почему гудят? Потому, что нормальные люди 5 дней в неделю работают, и у них нет возможности после работы ехать на рынки, которые в позднее время не работают. Есть и другие заботы, отложенные на субботу, требующие перемещения по городу.
Я не против локдауна на 3 недели, но не надо это так неуклюже обосновывать, как это делает Степанов.
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27.11.2020 18:58 Відповісти
То він зі свого мерса просто не бачив трамвай на Борщагу..мабудь вікна тоновані..
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27.11.2020 18:19 Відповісти
То хай в трамваї *затонують * ..щоб і пасажирів не бачили ! Степанов про роботу громадського транспорту під час локдауну: ризик інфікування в напівпорожньому автобусі "дуже-дуже низький" - Цензор.НЕТ 9497
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27.11.2020 18:23 Відповісти
Непоган думка..🤔
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27.11.2020 18:24 Відповісти
а в пустом метро еще ниже
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27.11.2020 18:22 Відповісти
На улице народ попивает кафиёк, мило беседует, обжимается, садится в такси и в маршрутки без масок, в маленьких магазинах многие на маски забили вообще.
А по телеку, в инете - жуть от рассказов про ковид палаты.
Не понимаю этих, без масок которые.
Это ж они, потом, здыхая от короны, кричат, что все вокруг виноваты, от врачей до правительства.
Не, но, *****, есть же системы распознавания лиц. Сняли уродов на камеру, идентифицировали, и загнали в базы данных, как не подлежащих лечению от ковид. И близких родственников. И "письмо счастья" с уведомлением об этом.
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27.11.2020 18:23 Відповісти
заставить всех носить маски- потуги импотентной власти и немощной медицины перевалить свои проблемы на головы граждан. Маску не выдают, а заставляют приобретать. Маска не может задержать вирус, настолько он мал. Вся протухшая система "здравохранения" основанная на открытом воровстве и вранье не вызывает ни у кого доверия. Так почему эти люди "уроды"? Больны они или нет никто точно не знает.
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27.11.2020 19:07 Відповісти
Нет слов...
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27.11.2020 19:20 Відповісти
і таких половина (((...
Виявляється тільки їх бідних нещасних примушують носити маски. Весь захід носить, і не скавулить, бо це викликано необхідністю.. А вони все проти вітру намагаються плюнути ((
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27.11.2020 21:04 Відповісти
Так здихають інтенсивно що стєпашка не встигає їх добивати! Степанов про роботу громадського транспорту під час локдауну: ризик інфікування в напівпорожньому автобусі "дуже-дуже низький" - Цензор.НЕТ 4546
Тільки от фуйня якась вийшла, за перше півріччя 2020 померло на 12,5к менше ніж за перше півріччя 2019. Куди млядь ті фашисти дивляться?
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27.11.2020 22:18 Відповісти
"Риск инфицирования в полупустом автобусе "очень-очень низкий".

Особенно если "правильно" соблюдаются нормы и правила нахождения в нём во время карантина. Степанов про роботу громадського транспорту під час локдауну: ризик інфікування в напівпорожньому автобусі "дуже-дуже низький" - Цензор.НЕТ 3396
Степанов про роботу громадського транспорту під час локдауну: ризик інфікування в напівпорожньому автобусі "дуже-дуже низький" - Цензор.НЕТ 7529
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27.11.2020 18:36 Відповісти
Вообщем понятно цель карантина пощемить малый бизнес
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27.11.2020 18:43 Відповісти
а на остановках, забитых не попавшими в полупустой транспорт пассажирами, стоящими при плохой погоде часами??? там все пучком и рыло пятачком????
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27.11.2020 18:52 Відповісти
"прєдставім..." ох... гаттака... та ну нафіг...займіться заразою. зараз.
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27.11.2020 21:07 Відповісти
КИТАЙ ЗА МІСЯЦЬ НАКРИВ ОЙ ПЕРЕМІГ.....наші увійшли у фазу
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27.11.2020 22:10 Відповісти
Раз стёпка всегда врёт, то я бы не советовал ездить в маршрутках Степанов про роботу громадського транспорту під час локдауну: ризик інфікування в напівпорожньому автобусі "дуже-дуже низький" - Цензор.НЕТ 675
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28.11.2020 09:28 Відповісти
 
 