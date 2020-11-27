Степанов про роботу громадського транспорту під час локдауну: ризик інфікування в напівпорожньому автобусі "дуже-дуже низький"
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов допустив, що громадський транспорт продовжить працювати в разі жорсткого локдауну в Україні.
Про це він сказав в ефірі телеканалу Україна 24, передає Цензор.НЕТ.
"Що стосується конкретних обмежень та питань транспорту. Ми розуміємо, що яким би жорстким карантин не був, проте залишаються об'єкти критичної інфраструктури, де працюють люди, які мають добиратися до роботи. Це стосується лікарів, медичних працівників та інших категорій громадян", - сказав він.
Степанов наголосив на необхідності чіткого дотримання і виконання існуючих карантинних обмежень.
"Наприклад, візьмемо карантин вихідного дня. Уявімо, що його всі без винятку дотримуються, все закрито в повному обсязі. Навіть при роботі громадського транспорту людям нікуди їхати. Це тільки продуктовий магазин або аптека, яка дуже часто є біля будинку. І просто в транспорті не буде навіть теоретично якогось скупчення людей. Якщо ми говоримо, що люди переміщаються транспортом у невеликій кількості, наприклад у маршрутці, то ризик інфікування, якщо вони дотримуються всіх правил, перебувають у масці, дуже-дуже низький", - пояснив міністр.
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Я не против локдауна на 3 недели, но не надо это так неуклюже обосновывать, как это делает Степанов.
А по телеку, в инете - жуть от рассказов про ковид палаты.
Не понимаю этих, без масок которые.
Это ж они, потом, здыхая от короны, кричат, что все вокруг виноваты, от врачей до правительства.
Не, но, *****, есть же системы распознавания лиц. Сняли уродов на камеру, идентифицировали, и загнали в базы данных, как не подлежащих лечению от ковид. И близких родственников. И "письмо счастья" с уведомлением об этом.
Виявляється тільки їх бідних нещасних примушують носити маски. Весь захід носить, і не скавулить, бо це викликано необхідністю.. А вони все проти вітру намагаються плюнути ((
Тільки от фуйня якась вийшла, за перше півріччя 2020 померло на 12,5к менше ніж за перше півріччя 2019. Куди млядь ті фашисти дивляться?
Особенно если "правильно" соблюдаются нормы и правила нахождения в нём во время карантина.