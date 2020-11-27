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Новини За кордоном Війна в Лівії Агресія Росії проти України
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авіація (1679) ВПС (169) війна (56949) Лівія (82) Пентагон (1099) росія (47349) США (14537) ПВК "Вагнер" (1477)

У Лівії воюють до 4 тис. найманців РФ, і у них є власна авіація, - Департамент оборони США

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

У Лівії воюють до 4 тис. найманців РФ, і у них є власна авіація, - Департамент оборони США

Тільки за останній квартал до війни в Лівії залучені ще близько 2000 найманців ПВК "Вагнера". Режим Путіна передав їм 14 бойових літаків, таким чином, у найманців Росії в Лівії є своя авіація.

Про це німецьке видання Bild пише, посилаючись на щоквартальний звіт Департаменту оборони США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

В американській доповіді вказано, що впродовж останнього кварталу в Лівії "залучені близько 2 тисяч бійців групи "Вагнер"". Крім того, Росія відправила в африканську країну близько 2 тисяч бійців з Сирії.

"Пріоритети групи "Вагнер" у Лівії - це оборона міста Сирт (розташоване на лінії фронту між ворогуючими сторонами, - Bild), авіабази Аль-Джуфра і оборонної лінії між цими двома пунктами", - йдеться в звіті Пентагону.

Видання зауважує, що документ розкриває ще дві важливі деталі про найманців Кремля. По-перше, в ньому йдеться про те, що режим Володимира Путіна передав групі "Вагнер" 14 російських бойових літаків "для підтримки Лівійської національної армії", яку контролює Хафтар.

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"Тобто, простіше кажучи, у російських найманців вперше з'явилася власна військова авіація, за допомогою якої вони можуть виконувати операції за дорученням Кремля і Халіфи Хафтара", - пише видання.

По-друге, у Пентагоні вважають, що діяльність "Вангера" в Лівії фінансує не лише Росія. Гроші можуть також надходити від найбільшого союзника лівійського заколотника, який перебуває в Дубаї. В американському документі про це сказано так: "Фінансування діяльність групи, можливо, забезпечують ОАЕ".

Військовий аналітик і експерт з питань Лівії в Міжнародному інституті стратегічних досліджень Джозеф Демпсі наголошує на важливості того, що сили Хафтара отримали підтримку з повітря.

"Відправка щонайменше 12 винищувачів МіГ-29 і фронтових бомбардувальників Су-24 означає збільшення потенціалу повітряних сил, які підтримують Хафтара", - вважає Демпсі.

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Він визнає, що поки немає доказів, які б вказували на безпосередню участь цих російських літаків у боях. Також на Су-24 був нанесений прапор Лівії. Але експерт сумнівається, що екіпаж цих винищувачів лівійський.

"Найвірогідніше, це члени ВПС Росії або кадри, які нещодавно були звільнені", - вважає він.

Bild додає, що це означає, що за штурвалом російських літаків, які видають себе за лівійські, насправді сидять найманці "Вагнера".
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Топ коментарі
+11
В Ливии воюют до 4 тыс. наемников РФ, и у них есть собственная авиация, - Департамент обороны США - Цензор.НЕТ 6458
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27.11.2020 19:14
+6
Наверное, с авиацией легче всего покончить, если захотеть.
Я думаю, ЦРУ знает обо всех особенностях, просто Трамп ставил палки в колёса эффективного решения вопроса.
Надо, конечно, Байдену не выпустить это направление, иначе там поднимется путинская марионетка, которую позже сковырнуть будет уже куда тяжелее...
А, вообще-то, Ливия - это прямая сфера интересов Италии - страны НАТО. Вот, пусть туда вводят свой контингент и решают вопросы.
Потому что задолбали все за спину США прятаться.
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27.11.2020 19:16
+3
Да ладно..... неужели после выборов разведка США проснулась? В Ливии воюют до 4 тыс. наемников РФ, и у них есть собственная авиация, - Департамент обороны США - Цензор.НЕТ 5668 Доброго ранку, ребята.
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27.11.2020 19:17
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В Ливии воюют до 4 тыс. наемников РФ, и у них есть собственная авиация, - Департамент обороны США - Цензор.НЕТ 6458
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27.11.2020 19:14 Відповісти
- А я тебе пасть порву, паршивец этакий!
- Пасть, пасть... Чуть что сразу - пасть! (с)
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27.11.2020 20:02 Відповісти
Наверное, с авиацией легче всего покончить, если захотеть.
Я думаю, ЦРУ знает обо всех особенностях, просто Трамп ставил палки в колёса эффективного решения вопроса.
Надо, конечно, Байдену не выпустить это направление, иначе там поднимется путинская марионетка, которую позже сковырнуть будет уже куда тяжелее...
А, вообще-то, Ливия - это прямая сфера интересов Италии - страны НАТО. Вот, пусть туда вводят свой контингент и решают вопросы.
Потому что задолбали все за спину США прятаться.
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27.11.2020 19:16 Відповісти
Байден сейчас исправит всё, что напортачил Трамп, помирится с Турцией, наведет порядок в Сирии, потом двинется дальше. Если покончить с бардаком в Сирии, остальное всё само устаканится. Арабам самим набрыдло уже это.
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27.11.2020 19:21 Відповісти
Ну, не знаю, как помирятся, т.к. у них разные взгляды на ближний Восток и, прежде всего, курдов, но, хотя бы начнут работать и строить диалог. Если бы Трамп и далее действовал методами "бешеного пса" Мэттиса, то в Сирии уже ни рашки, ни Асада не было бы.
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27.11.2020 19:34 Відповісти
По-большому счету США глубоко однофигствены курды. Они просто инструмент в арабском болоте. Как в Ираке, так и в Ливии с Сирией. Как вариант отрежут по кусочку от Ирака и Сирии, слепят Курдистан.
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27.11.2020 20:12 Відповісти
Это был бы самый лучший вариант.
Но Турция понимает, что курды, получив государственность и нарастив через какое-то время мускулы, на этом не остановятся, имея в Турции, как раз в примыкающих местах компактное проживание курдов.
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27.11.2020 20:20 Відповісти
Не полезут курды в Турцию, душка не хватит, а компактно курды проживают в основном на Юго-Западе Турции и частично на Севере от Кипра. Так что примыкать не будут.
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27.11.2020 20:47 Відповісти
Курды компактно проживают, как раз, на юго-востоке Турции. Аккурат вдоль границ с Сирией и Ираком.
https://en.wikipedia.org/wiki/Turkish_Kurdistan#/media/File:Kurdistan_of_Turkey_(CIA).png
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28.11.2020 02:41 Відповісти
Да, я уже смотрела, ошиблась как ни странно.........
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28.11.2020 02:59 Відповісти
Да ладно..... неужели после выборов разведка США проснулась? В Ливии воюют до 4 тыс. наемников РФ, и у них есть собственная авиация, - Департамент обороны США - Цензор.НЕТ 5668 Доброго ранку, ребята.
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27.11.2020 19:17 Відповісти
Довболоби,це і є росіянська армія))
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27.11.2020 19:17 Відповісти
Ото не тре було старого кадахку скидати..то не було б ніяких там кацапів..
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27.11.2020 19:21 Відповісти
One way ticket .
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27.11.2020 19:21 Відповісти
Ливийцы наверное вспоминают времена Каддафи как рай.
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27.11.2020 19:22 Відповісти
Совки точно также о Сталине грезят.
Однако это не означает, что надо Сталина вернуть.
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27.11.2020 19:36 Відповісти
не, а Алеппо ж не могло само себя запахать под ноль
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27.11.2020 19:26 Відповісти
чем больше кацпской мрази подохнет на далеких берегах тем лучше
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27.11.2020 19:38 Відповісти
Для кого?
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27.11.2020 19:56 Відповісти
Для всех... Чем больше вас подохнет там, тем меньше вас будет здесь...
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27.11.2020 20:15 Відповісти
Немного уточню ответ выше. "Чем больше сдохнет на далеких берегах, тем лучше"
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27.11.2020 20:47 Відповісти
У Лівії воюють до 4 тис. найманців РФ, і у них є власна авіація, - Департамент оборони США - Цензор.НЕТ 8324
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27.11.2020 19:45 Відповісти
Да, да... Назови хоть одну страну куда вы принесли достаток??? У вас везде получается КНДР и Абхазия...
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27.11.2020 20:18 Відповісти
Ты чего своей власовской тряпки стесняешься?) Брезгуешь?)
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27.11.2020 20:20 Відповісти
Опасный сигнал, завтра шахтёры на донбассе могут тоже откопать самолёты, надо готовиться
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28.11.2020 05:05 Відповісти
 
 