Лерос: $3 млрд, яких не вистачає в бюджеті - "саме та сума, яка йде в тіньову економіку і в кишеню Банкової"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Виключений із фракції СН народний депутат Гео Лерос стверджує, що в бюджеті не вистачає до кінця року саме ту суму, яка через скрутки ПДВ "йде в тіньову економіку і в кишеню Банкової".
Про це він написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Якщо міністру фінансів не вистачає 3 млрд доларів (насправді, втричі більше), може, варто хоч на кінець року зупинити скрутки ПДВ? Це саме та сума, яка йде в тіньову економіку і в кишеню Банкової. Чи в кишеню "Кварталу" лізти не можна?" - написав Лерос.
Раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявив в інтерв'ю "ВВС Україна", що через неотримання траншу МВФ у бюджеті України до кінця року не вистачає $3 млрд.
"Я нікого не обманюю, просто кажу, що так склалося, що значна сума коштів досі нам не надійшла. Йдеться про більш ніж $3 млрд, які були закладені у нас у бюджеті", - сказав Марченко.
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Мнения 27-ноя, 05:369 1 311 0
В свое время я писал о том, что все назначенцы Зеленского рано или поздно его предадут и станут его непримиримыми врагами, сливая на него тонны компромата. Об этом напоминает сегодня в Фейсбуке политический и экономический эксперт Андрей Головачев.
Так произошло с Богданом, Рябошапкой, Гончаруком, Уманским, Саакашвили и многими другими.
Так обязательно произойдет с Разумковым, Шмыгалем, Бакановым и даже Ермаком.
А сейчас такое происходит с Венедиктовой.
То, что генеральная прокуроркиня стала копать под любимое детище Зеленского - Великую стройку, где расхищались деньги COVID фонда, говорит о том, что Венедиктова переходит в оппозицию к Зеленскому и хочет заранее обставить свое предстоящее увольнение, как месть за расследование махинаций.
После увольнения, если все таки Зеленский на это решится, ушлая тетя многое расскажет о внутренней кухне в ОП.
Почему Зеленского обязательно все предадут?
Вообще-то то уже объяснял, но повторюсь еще раз.
На то есть две причины.
1. Те, кто знаком с Зеленским ближе, знают, что он - редкий лицемер.
То есть любит изображать из себя на людях эдакого Голобородько, являясь на самом деле падким на роскошь, богатство, лесть.
Довольно злопамятный, самолюбивый, честолюбивый и т.п. Про таких говорят, человек - говно.
2. Все назначенцы Зеленского отлично понимают, что все они политически значительно опытнее него. Что он против них - политический пигмей.
По этим двум причинам Зеленского все попросту презирают и внутри себя считают его откровенным дураком, выскочкой, бабником и нарцисистом. И правильно, кстати, делают .
При таком презрительном типе отношений между Зеленским и его назначенцами последние немедленно начинают работать исключительно на себя. Разумеется, когда конфликт становится неизбежным, все они хлопают дверью и вываливают на Зелю весь компромат.
Венедиктова вместе с мужем просто в наглую, без всяких моральных ограничений, работала на себя с первого дня и поэтому разрыв стал неизбежным.
Никаких шансов у Зеленского создать преданную себе эффективную команду не было, нет и не будет по причине отсутствия у него необходимых для столь сложноq задачи качеств.
Поэтому все управление при нем превращается в хаос.
Об этом рассказал ВВС News Україна министр финансов Сергей Марченко.
По его словам, у правительства есть «план на случай событий А, Б и В - как мы действуем, как завершить этот год, чтобы мы профинансировали все расходы, предусмотренные в бюджете, по максимуму».
Министр объяснил нехватку трех миллиардов долларов тем, что Украина до сих пор не получила внешние заимствования, на которые рассчитывала.
«Велике крадівництво»: как мародеры с ОП разграбили коронавирусный фонд - экс-вице-премьер Ноябрь 27, 2020Без рубрикиКомментарии: 1
Хочу рассказать о том, как Офис президента, руководство Мининфраструктуры и Укравтодора «кормят» нас откровенной ложью о короновирусном фонде (укр.).
Такие желание изъявил и осуществил экс-вице-премьер-министр Павел Розенко, передает сегодня «Обозреватель».
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Особливо відзначається тим Кирило Тимошенко, який з екранів телевізорів говорить цинічну неправду про те, як формувавався коронавірусний фонд, і саме головне, на що витрачалися коштів.
Основна думка цих Ковід-мародерів полягає в тому, что коронавірусний фонд передбачав лише 32 млрд грн на надання медичної допомоги українцям і системі охорони здоров'я для боротьби з COVID-19, а інша частина - 35 млрд грн, начебто прийшла від «Нафтогазу» і мала відразу йти на «будівництво доріг». І що єдина помилка команди Зеленського полягає в тому, що вони начебто «неправильно скомунікували цю позицію», що короновірусний фонд це просто «мем» і трохи не «фейк».
Так ось!! Кирило Тимошенко і Офіс Президента відверто брешуть всім нам!!!
І от чому: коронавірусний фонд був створений в межах державного бюджету України. І рішення про його створення було прийнято Верховною Радою України 13 квітня 2020 року. Якщо відкрити відповідний Закон, то дуже легко пересвідчитися :Коронавірусний фонд був створений ВИКЛЮЧНО для боротьби з COVID-19. Напрямки витрат передбачали ЛИШЕ: допомогу системі охорони здоров'я і соціальні видатки. ЖОДНОЇ ЗГАДКИ про будівництво доріг, про спрямування якоїсь частини короновірусного фонду Укравтодору в цьому законі НЕ МАЄ.
В «ковідний» фонд на охорону здоров'я і соціалку було спрямовано САМЕ 64,6 млрд грн. Ще раз наголошую - не 32, не 35 а саме 64,6 млрд грн і виключно на боротьбу з COVID-19!!
Більше того, Володимир Зеленський і його Уряд підтвердили саме таке створення і використання коштів коронавірусного фонду в Меморандумі з МВФ, який був підписаний Зеленським, керівником Уряду і керівником Нацбанку 2 червня 2020 року.
В тексті Меморандуму з МВФ бачимо, що «ковідний фонд» створений, що там є 64,6 млрд грн і що кошти фонду використовуються ВИКЛЮЧНО для допомоги системі охорони здоров'я і на соціальні видатки, для боротьби з COVID-19. І знов - ЖОДНОГО слова про «будівництво доріг» тут немає!!
10 червня 2020 року МВФ на підставі цього Меморондуму виділяє Україні 2,1 млрд доларів. (59 млрд грн). І виділяє саме на боротьбу з COVID-19 і на наповнення коронавірусного фонда.
11 червня 2020 року ці кошти поступають в Україну. І тут трапляється неочікуваний і неприємний сюрприз для МВФ. 18 червня, після отримання цих коштів, Верховна Рада приймає рішення забрати 35 млрд грн з коронавірусного фонду і передати його саме на будівництво доріг.
Таке рішення української влади обурило МВФ. Адже по-факту МВФ був обманутий українською владою. Саме через таку позицію української влади місія МВФ не з'явилася в Україні ні в липні, ні в серпні, ні в вересні 2020 року. Саме через такий обман ЗЕ- влади Україна вчасно не отримала обіцяний транш $ 3 млрд від МВФ. Саме тому, Україна зараз опинилася у катастрофічній ситуації із фінансуванням бюджетних програм. Саме тому, перед новим роком Україна де-факто опинилась в стані дефолту.
Висновки. Керівники Офісу президента України, урядовці відверто і цинічно БРЕШУТЬ нам, журналістам, усьому українському суспільству, так і нашим міжнародним партнерам. Немає і ніколи не було 35 млрд. грн «Нафтогазу» які «відразу повинні були йти на дороги»;Був справді створений бюджетний короновірусний фонд. І його ресурс був саме 64 млрд.грн;Ці 64 млрд. мали йти лише на охорону здоров'я та соціальні програми;По факту ми не маємо ні достатньої закупівлі кисню для важкохворих, ні апаратів ШВЛ, ні належних зарплат медикам, ні створення нормальної системи соціального захисту для людей, які потерпають від коронавірусу, ні програм допомоги малому і середньому бізнесу, підприємцямКоронавірусний фонд по факту розграбований і пущений на «Велике крадівництво» Володимира Зеленського.
Досить!! Досить дурити нас і вважати всіх ідіотами!!
Ми знаємо ПРАВДУ!! Весна таки прийде… Точно знаю!!
І Ковід-мародери будуть сидіти! І точно не на Банковій!