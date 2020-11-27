"Таких слів не лунало", - глава МЗС Кулеба спростував слова Лукашенка, що Україна хотіла "душити Білорусь"
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що жодних слів про необхідність "душити" Білорусь у його розмовах із міністром закордонних справ Німеччини Хайко Маасом не звучало.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Кулеба написав у Twitter.
"Жодних таких слів у наших розмовах з Гайко Маасом не лунало. Я принципово проти "душити" Білорусь, її бізнес і виробництво. Я навпаки за те, щоб дати Білорусі дихати вільно", - написав міністр.
Президент Білорусі Олександр Лукашенко раніше заявив про те, що отримав від КДБ зведення, в яких також були дані про розмову міністра закордонних справ України з німецьким колегою.
"Ми втрачаємо наші можливості, не вживаючи рішучих заходів. Євросоюзу слід ввести серйозні санкції проти Білорусі, щоб паралізувати діяльність держави, бізнесу і виробництв", - наводиться цитата в матеріалі "Белта".
Лукашенко зазначив, що незважаючи на братські відносини між білоруським і українським народами, під Києвом все одно з'явився центр інформаційного впливу на Білорусь.
"Прості люди до нас дуже добре ставляться, по-людськи, бо ми до них по-братськи ставилися. Але ж який цинізм: запізнюємося, треба чимшвидше душити Білорусь", - сказав Лукашенко.
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Если честно, в принцыпе этого из команде зебиликов считал единственным чуть разумным министром, ну вот зачем отвечать какому то таракану, который времнно захватил власть в Белоруси.
- оно и заметно, а еще в Белорусской Милиции эмблема карателей НКВД это уже факт. Странный факт.
А белорусы как раз к украинцам самый близкий этнически народ . Любой украинец может в этому убедиться открыв сайт "Белстат" и поняв всё , что говорят люди на белоруском . Московит не поймёт и половину слов , поляк -- тоже .
а там в конце военный конфликт и миротворцы как в армении