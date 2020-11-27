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Новини Політика України
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Білорусь (5972) МЗС (3558) Кулеба Дмитро (3205) Гайко Маас (200)

"Таких слів не лунало", - глава МЗС Кулеба спростував слова Лукашенка, що Україна хотіла "душити Білорусь"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що жодних слів про необхідність "душити" Білорусь у його розмовах із міністром закордонних справ Німеччини Хайко Маасом не звучало.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Кулеба написав у Twitter.

"Жодних таких слів у наших розмовах з Гайко Маасом не лунало. Я принципово проти "душити" Білорусь, її бізнес і виробництво. Я навпаки за те, щоб дати Білорусі дихати вільно", - написав міністр.

Читайте також: Україна хотіла "чимшвидше душити Білорусь", - Лукашенко

Президент Білорусі Олександр Лукашенко раніше заявив про те, що отримав від КДБ зведення, в яких також були дані про розмову міністра закордонних справ України з німецьким колегою.

"Ми втрачаємо наші можливості, не вживаючи рішучих заходів. Євросоюзу слід ввести серйозні санкції проти Білорусі, щоб паралізувати діяльність держави, бізнесу і виробництв", - наводиться цитата в матеріалі "Белта".

Лукашенко зазначив, що незважаючи на братські відносини між білоруським і українським народами, під Києвом все одно з'явився центр інформаційного впливу на Білорусь.

"Прості люди до нас дуже добре ставляться, по-людськи, бо ми до них по-братськи ставилися. Але ж який цинізм: запізнюємося, треба чимшвидше душити Білорусь", - сказав Лукашенко.
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Топ коментарі
+13
Маячня параноїдального шизофреніка "Русского мира" ,Луки Мудіщєва !!!)))
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27.11.2020 19:40
+8
"Таких слов не звучало", - глава МИД Кулеба опроверг слова Лукашенко, что Украина хотела "душить Беларусь" - Цензор.НЕТ 6092
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27.11.2020 19:48
+6
ТИ чого виправдовуєшься?? Заверни сєльодку в газетку і відправ Бацькі.
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27.11.2020 19:42
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Лука нашел на ком безопасно отвязаться
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27.11.2020 19:39 Відповісти
Больше никого не тронешь. Эх, было бы Зимбабве поближе... Хотя это как рассудить... Их путин на парад приглашал
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27.11.2020 19:42 Відповісти
Кулеба краще б шукав хто в українській делегації є агентом білоруської або російської розвідки і зливає зміст розмов ворожим розвідкам.
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27.11.2020 19:52 Відповісти
Єрмак - агент "козир".
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27.11.2020 21:02 Відповісти
"Таких слов не звучало", - глава МИД Кулеба опроверг слова Лукашенко, что Украина хотела "душить Беларусь" - Цензор.НЕТ 6092
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27.11.2020 19:48 Відповісти
Тарапунька і Штепсель !!))
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27.11.2020 19:51 Відповісти
"Таких слов не звучало", - глава МИД Кулеба опроверг слова Лукашенко, что Украина хотела "душить Беларусь" - Цензор.НЕТ 3964
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27.11.2020 19:52 Відповісти
Кулеба учит Германию как она должна поступить в отношении третьего государства "Таких слов не звучало", - глава МИД Кулеба опроверг слова Лукашенко, что Украина хотела "душить Беларусь" - Цензор.НЕТ 4734
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27.11.2020 19:54 Відповісти
Краще Кулеба розібрався б, хто душить українську економіку.
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28.11.2020 11:52 Відповісти
Маячня параноїдального шизофреніка "Русского мира" ,Луки Мудіщєва !!!)))
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27.11.2020 19:40 Відповісти
ТИ чого виправдовуєшься?? Заверни сєльодку в газетку і відправ Бацькі.
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27.11.2020 19:42 Відповісти
з чого то йому сельодку? хай просто дулю у вікно покаже
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28.11.2020 10:32 Відповісти
Параноику постоянно казалось, что за ним следят шизофреники…(с)
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27.11.2020 19:44 Відповісти
"Шизофреники вяжут веники,а параноики рисуют нолики,А те которие просто нервние,мертвим сном спят наверное." !!)))
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27.11.2020 19:50 Відповісти
Ви зомбак пацакській?
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27.11.2020 20:25 Відповісти
Нормальные люди перед идиотами не оправдываются.
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27.11.2020 19:46 Відповісти
"Таких слов не звучало", - глава МИД Кулеба опроверг слова Лукашенко, что Украина хотела "душить Беларусь" - Цензор.НЕТ 7644 Комуняки ваш вихід на смереку.. Такого дебілізіму навіть шлепер з симоненком не досягли "Таких слов не звучало", - глава МИД Кулеба опроверг слова Лукашенко, что Украина хотела "душить Беларусь" - Цензор.НЕТ 8397
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27.11.2020 20:02 Відповісти
не надо отрицать - душила, душила отдохнула и опять душила.
Если честно, в принцыпе этого из команде зебиликов считал единственным чуть разумным министром, ну вот зачем отвечать какому то таракану, который времнно захватил власть в Белоруси.
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27.11.2020 20:24 Відповісти
Еще не известно, кто больше продержится - с трехсот миллиардным дефицитом Кулеба или не коррупционный Лукашенко? "Таких слів не звучало", - глава МЗС Кулеба спростував слова Лукашенка, що Україна хотіла "душити Білорусь" - Цензор.НЕТ 1569
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27.11.2020 20:35 Відповісти
с Кулебой в мире говорят как с официальной персоной а таракан уже никто, с ним не считаеться, не у этих руцких признаёться, но с рать мир хотел на это, так что твоии мысли уже в корне не правдивы - лукашенко не при власти, он использует беззубость белорусов. Начинай охотники мочить силовиков и маски шоу убежит обратно в срусню.
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27.11.2020 20:41 Відповісти
зато Зе зубатый....Мы привыкли что нами помыкают, вмешиваются в наши государственные дела так , что мы права никаких не имеем...И теперь возмущаемся что Лука не терпит вмешательства в дела Белоруссии! Это дело беларусов и Луки! Менты и силовики помогают Луке? А наши что , лучше?
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27.11.2020 20:46 Відповісти
tak vam rabam i konstituciju pomenjali, pozhisnenno scarja naznachili a vi gordo na kolenjah buntuite
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27.11.2020 21:27 Відповісти
Лахта возбудилась в комментах!
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27.11.2020 21:04 Відповісти
Мы сегодня бульбашей душили душили,душили душили....
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27.11.2020 20:39 Відповісти
Зачем перед нелегетимным чмом вообще оправдываться? Пусть звиздит себе.
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27.11.2020 20:45 Відповісти
"Лукашенко ранее заявил о том, что получил от КГБ сводки",-

- оно и заметно, а еще в Белорусской Милиции эмблема карателей НКВД это уже факт. Странный факт.
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27.11.2020 20:50 Відповісти
Думаю , шо 8 из 10 украинцев с радостью бы самолично утопили этого усатого Таргана в унитазе .

А белорусы как раз к украинцам самый близкий этнически народ . Любой украинец может в этому убедиться открыв сайт "Белстат" и поняв всё , что говорят люди на белоруском . Московит не поймёт и половину слов , поляк -- тоже .
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27.11.2020 21:15 Відповісти
Ти з своїм курячим мізком ще щось думаєш? 8 із 10 українців вибрали вже свою "тіхановську". Хочеш біди білорусам, дебіл.
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28.11.2020 12:10 Відповісти
кулеба, ну тебе что страшно нужен этот усатыйй агрофюрер у которого крыша едет? ну что ты оправдуешься как пацан? да пусть говорит что хочет.... а если он скажет что Украина хочет Марс завоевать ты тоже оправдываться будешь? пошел он на йух ! правильно что мы с ними отношений не поддерживаем. эту тихановскую из оппозиции тоже не фиг в киеве принимать, она ведь заявила что будет развивать отношения с рашкой и лично с ******, ну ипусть себе развивает!!!! это не наши люди и не наши соратники!!!
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27.11.2020 21:30 Відповісти
Лука просто стал говорящий жопой *****.
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27.11.2020 21:37 Відповісти
Тобі до Луки, як до Києва рачки. Зміни свій прапорець.
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28.11.2020 12:02 Відповісти
На хера оправдываться, нормальные люди всё поняли правильно, а упоротым как не обьясняй толку нет
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27.11.2020 21:37 Відповісти
Нормальні люди за Луку, і їх мільйони.
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28.11.2020 12:03 Відповісти
Да что там удивляться, совсем стал плох, старость как песец подкралась незаметно.
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27.11.2020 22:07 Відповісти
по методичке старшего брата шпарит...
а там в конце военный конфликт и миротворцы как в армении
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28.11.2020 00:49 Відповісти
От цього російська опозиція і добивається, а Бєлсат -- арендують в Польщі терористи, які лицемірно використовують білоруську мову.
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28.11.2020 12:21 Відповісти
 
 