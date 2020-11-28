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Проміжні вибори народного депутата у 87 окрузі на Прикарпатті відбудуться 28 березня 2021 року, - ЦВК

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Проміжні вибори народного депутата у 87 окрузі на Прикарпатті відбудуться 28 березня 2021 року, - ЦВК

У Центральну виборчу комісію надійшла ухвала Верховної Ради про дострокове припинення повноважень народного депутата Зіновія Андрійовича (фракція "Слуга народу"), обраного в одномандатному виборчому окрузі № 87 (Івано-Франківська обл.), за особистою заявою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ЦВК.

"Тому Комісія призначила проміжні вибори народного депутата України в згаданому окрузі на неділю, 28 березня 2021 року", - підкреслюється в інформації.

При цьому ЦВК взяла до відома, що виборчий процес цих проміжних виборів починається за 60 днів до дня виборів, а саме 27 січня 2021р.

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Може, дострокові вибори до ВР одночасно?
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27.11.2020 22:43 Відповісти
 
 