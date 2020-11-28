Федеральний апеляційний суд США відхилив позов виборчого штабу Трампа про фальсифікації на виборах

Апеляційний суд у США відхилив позов штабу Трампа про фальсифікації на виборах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє АР.

У повідомленні агентства наголошується: "Федеральний апеляційний суд відхилив останні зусилля президента Трампа щодо оскарження результатів виборів. Третій окружний апеляційний суд США повторив рішення низки інших судів, визнавши, що його кампанія не пропонує жодних доказів фальсифікацій на виборах".

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