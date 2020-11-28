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Федеральний апеляційний суд США відхилив позов виборчого штабу Трампа про фальсифікації на виборах

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Федеральний апеляційний суд США відхилив позов виборчого штабу Трампа про фальсифікації на виборах

Апеляційний суд у США відхилив позов штабу Трампа про фальсифікації на виборах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє АР.

У повідомленні агентства наголошується: "Федеральний апеляційний суд відхилив останні зусилля президента Трампа щодо оскарження результатів виборів. Третій окружний апеляційний суд США повторив рішення низки інших судів, визнавши, що його кампанія не пропонує жодних доказів фальсифікацій на виборах".

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Топ коментарі
+25
Не удалось Трампу найти нужного судью. Федеральный апелляционный суд США отклонил иск избирательного штаба Трампа о фальсификации на выборах - Цензор.НЕТ 8723
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27.11.2020 20:57
+22
Америка сотні років здобувала собі повагу як серйозна демократична держава, і от знайшовся негідник і хам, котрий спокійно наплював на всі ці столітні здобутки..
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27.11.2020 21:10
+21
Своєю огидною поведінкою і бездоказовою істерикою. Жоден попередній президент не опускався до такого.
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27.11.2020 21:17
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Америка сотні років здобувала собі повагу як серйозна демократична держава, і от знайшовся негідник і хам, котрий спокійно наплював на всі ці столітні здобутки..
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27.11.2020 21:10 Відповісти
Наплював? Яким чином? Які конкретно статті американського закону ним порушено в ході виборів?
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27.11.2020 21:12 Відповісти
Своєю огидною поведінкою і бездоказовою істерикою. Жоден попередній президент не опускався до такого.
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27.11.2020 21:17 Відповісти
Порожній трьоп ваші коментарі. Якби були докази, суди не відхилили би всі його позиви. Верховний суд так само відхилить його позив, якщо такий буде.
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27.11.2020 21:29 Відповісти
Таня женщина, а у таких, как она, везде и всюду одни доказательства, даже балабольство.
Не могу понять только, чем ей понравился этот придурок? Федеральный апелляционный суд США отклонил иск избирательного штаба Трампа о фальсификации на выборах - Цензор.НЕТ 4476
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27.11.2020 21:32 Відповісти
До чого тут "панравілся"? Головне, щоб закон не порушувався.
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27.11.2020 21:38 Відповісти
В США это редко случается. Там менталитет совсем у людей другой. Там закон превыше всего. Раз у вас ник с флагом Украины, то лучше за свою страну волнуйтесь, где судов отродясь уже 30 лет, как нет. А гринго сами разберутся с этим политическим аферистом и патентованным лгуном. Федеральный апелляционный суд США отклонил иск избирательного штаба Трампа о фальсификации на выборах - Цензор.НЕТ 7603
Займитесь, Таня, лучше более приземлёнными делами. А то так и до Марса доберётесь.
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27.11.2020 21:47 Відповісти
Тобто Вам можна розбиратися в тому, що Трамп, начебто, - аферист та брехун? Не треба розповідати іншим людям, що їм робити.
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27.11.2020 21:51 Відповісти
Форумы, Таня, для того и существуют, что бы на них люди в свободном порядке обсуждали мысли друг-друга, естественно с уважением оппонентов.
Таня не обижайтесь, но вы защищая Трампа, сами затрагиваете неподъёмную для вас тему. Это тема для серьёзных политологов, потому что Трамп президент, хотя уже и почти бывший, а там столько подводных камней, о которых мы не знаем, что спорить тут абсолютно бесполезно, как вам, так и мне. Я вам выше уже написал--НАДО ПОДОЖДАТЬ КОНЦА РАССЛЕДОВАНИЙ И ТОГДА УЖЕ ДЕЛАТЬ ВЫВОДЫ.
Я не помню точно, но кажется Вашингтон Пост написала, что Трамп за всю свою каденцию солгал более 2500 раз. Думаю этого уже пока достаточно, что бы осуждать этого человека.
Прощайте.
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27.11.2020 22:03 Відповісти
Ще раз. Принаймні до 20 січня він є президентом США. Такий закон.

"Вашингтон Пост написала, что Трамп за всю свою каденцию солгал более 2500 раз."

Для цього Вашингтон Пост достатньо було збрехати 1 раз.

Але у Вас президента США визначають журнашльондри.
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27.11.2020 22:05 Відповісти
Йди-сядь на пляшку,лахта. Хватить нити,використовуючи гугл-перекладач, кацапня. Краще мильте свої дупи.))
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28.11.2020 00:02 Відповісти
може, "скиглити"? ти нікчемний навіть з гугл-перекладачем Федеральний апеляційний суд США відхилив позов виборчого штабу Трампа про фальсифікації на виборах - Цензор.НЕТ 3889
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28.11.2020 01:07 Відповісти
Ти вже на пляшці?
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28.11.2020 01:37 Відповісти
На пляшці вже твоя мати. Все своє життя. Тупа шльондра і алкоголічка. Інакше б ти народився не повним дегенератом.
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28.11.2020 09:58 Відповісти
Ой-ой-ой,кацапчик... Навіщо ж так палитися. Ох,істота ти істота.)))
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28.11.2020 10:50 Відповісти
з бидлом по-бидлячому
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28.11.2020 10:53 Відповісти
Так це твій стабільний стан.
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28.11.2020 11:04 Відповісти
"Скиглити"-це "скулить". Тупа ти вівця.
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28.11.2020 01:41 Відповісти
кста, о шльондрах... Трамп - похлеще Клинтона с Левинской... Еле успевает отбиваться от исков всяких там шльондр... Был бы я женщиной, да перзирал бы его (на почве ревности) и Васька не чешись...
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28.11.2020 16:16 Відповісти
Трамп никогда и не был президентом
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27.11.2020 21:36 Відповісти
ватница давай не стисняйся начинай кудахтать про гражданскую войну в США из за того что Байден фальсифицировал выборы..
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27.11.2020 21:18 Відповісти
Навіщо війна? Навіщо опускатись до ганебних методів тих, хто називає себе BLM? Вищий Суд все вирішить в законному порядку. Але такі, як ти, соросятка дуже цього бояться Федеральный апелляционный суд США отклонил иск избирательного штаба Трампа о фальсификации на выборах - Цензор.НЕТ 4103
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27.11.2020 21:22 Відповісти
Демократи та лівацькі ЗМІ самі себе прехитрили сильно розділили народ грабуванням та палінням міст, стоянням перед чорними на колінах, тепер навряд чи вдастся об'єднати.
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27.11.2020 21:58 Відповісти
Простите 9 лучших из лучших! Ошибся!
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27.11.2020 21:13 Відповісти
Ото ще в мене від того голова не боліла...
самі розберуться- не вперше!
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27.11.2020 21:20 Відповісти
Заяву надо было в окружной админ суд Киева подавать, лошара!
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27.11.2020 21:24 Відповісти
У него денег столько нету! Он почти все на пенсов спустил... На пенсильванцев в смысле
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27.11.2020 21:34 Відповісти
ну...теперь по традиции оно должен стать каким нить директором в Грязьпроме,руццкие своих не бросают😁
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27.11.2020 21:30 Відповісти
Если Трамп куда и переедет из Белого дома - то только в желтый! Как правильно заметил один товарищ
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27.11.2020 21:33 Відповісти
Ніяк не вгамується руда гидота.
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27.11.2020 21:38 Відповісти
А у Вищому суді по суддях 6 до 3 на користь "рижого". Фанати педофіла, лопайтесь від злості та немічності Федеральный апелляционный суд США отклонил иск избирательного штаба Трампа о фальсификации на выборах - Цензор.НЕТ 4276
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27.11.2020 21:44 Відповісти
Да?)тогда что ж ты орешь ,как потерпевшая,про торжество закона,если теперь ,прямым текстом,строчишь шо рыжий судей уже купил)
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27.11.2020 21:53 Відповісти
совсем ЗЕбильная попуталась, выше корчила с себя правильную, заявляла про закон и справедливость, и как всегда ватное быдло в итоге опустилось до того что судью свои прикормленные...
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27.11.2020 21:53 Відповісти
А хто написав, що "куплені"?) Це ваші методи, істоти)
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27.11.2020 22:00 Відповісти
Ну, добре -- не куплені.. але як тоді розуміти "по суддях 6 до 3 на користь "рижого"? Може , судді його позашлюбні діти?
Так розумію, що "на користь закону", в США неможливо?
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27.11.2020 22:13 Відповісти
Педофил - Путин ?
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27.11.2020 21:57 Відповісти
Це йому поможе, як мертвому припарка.
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27.11.2020 22:02 Відповісти
Ви часом не екстрасенс? Федеральный апелляционный суд США отклонил иск избирательного штаба Трампа о фальсификации на выборах - Цензор.НЕТ 3986
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27.11.2020 22:07 Відповісти
Не, только учусь Федеральный апелляционный суд США отклонил иск избирательного штаба Трампа о фальсификации на выборах - Цензор.НЕТ 1806
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27.11.2020 22:10 Відповісти
я экстрасенс, слушай и записывай ватное быдло -- твой любимый рыжий кремлёвский клоун будет послан всеми судами, и президентом будет Байден. Скринь и проверяй ЗЕбилка.
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27.11.2020 22:10 Відповісти
а якщо ні?) з'їси своє лайно) тренуйся)
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27.11.2020 22:36 Відповісти
Байден педофіл? Якось пропустив цю новину.
Демократи виведуть гопоту на вулицю, репетиція вже відбулася цього літа, коли вони 2 місяці штурмували приміщення суду в Портленді.
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27.11.2020 22:09 Відповісти
Та він навіть не ховається. Нюхає і лапає маленьких дівчаток на камеру.
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27.11.2020 22:11 Відповісти
Ну теперь Байден просто обязан довести расследование всех преступлений Трампа до конца. Это должно стать уроком для следующих идиотов. А они обязательно будут, ведь население стремительно деградирует. Вот почему повышается привлекательность автократий - там дебильный в массе народ ничего не решает, решает только царь-дебил. Не знаю в чем разница, но считается что лучше царь-дебил, чем народ-дебил. По крайней мере его проще убрать. В демократических странах население ничуть не лучше, поэтому власть конечно же обманным путем выбирает более-менее вменяемого главу государства, в то же время получая мандат на применение силы против радикально недовольных дебилов
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27.11.2020 21:45 Відповісти
Не каждьій таксист так хорошо разбирается в политологии , как номерной Vadim...
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27.11.2020 22:01 Відповісти
"та шо ж такоє..". можна б і посміятись з недолугих спроб "великогоадвоката" Джуліані і ко.. але Трамп, намагаючись захистити себе особисто, своїми заявами та звинуваченнями, які фанатично підхопило MAGA, тупо нищить GOP... Істерика за Джорджию, звинувачення губернатора- однопартійця та двох сенаторів-однопартійців теж, в підігруванні фальшуванню демократів..., в яких осьо довибори на носі...може призвести до втрати більшості республіканців у Сенаті. А це вже зовсім інша картина.... І фокс вже йому не такий і республіканці не такі... Там лише самозакоханість... тупа самозакоханість. Він знищує GOP своєю самозакоханістю.
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27.11.2020 22:04 Відповісти
Нічого, республіканці на наступних президентських виборах знайдуть більш адекватного кандидата і може навіть їх виграють. Вони б і ці мабуть виграли, як би не висунули цього самозакоханого ідіота.
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27.11.2020 22:22 Відповісти
Согласна,трампуша,млеющий от пуйла,не достоин партии Маккейна и Рейгана
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27.11.2020 22:33 Відповісти
Какой же треш вам тут постят в новостях, ну статья ни о чём, не отражает и капли действительности, а срача на полдня.
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27.11.2020 22:29 Відповісти
Смотри на вещи философски - все форумные тролли истерички тут в тредах про Трампа как на работе. В это время можно пролистать новости про Украину. А что в Штатах делается я и так знаю Федеральный апелляционный суд США отклонил иск избирательного штаба Трампа о фальсификации на выборах - Цензор.НЕТ 8848
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27.11.2020 23:23 Відповісти
Итоги выборов официально утверждены уже в четырех из пяти "колеблющихся штатах" (Пенсильвания, Мичиган, Джорджия, Невада), в которых проигравший Трамп пытается оспорить выборы. Выборщики от Демократической партии уже официально назначены в этих штатах для голосования за Байдена. Так что тамп-тарарамп - все. Операция "Решение-2020" движется к своему успешному завершению
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27.11.2020 23:40 Відповісти
Футболят клоуна, все посылают нах., а он как дурачок, лепечет свою тупую мантру... та пашел нах. освободи незаконно занимаемое тобой кресло!
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28.11.2020 00:02 Відповісти
До 20 січня президентом є Трамп, дурко.
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28.11.2020 01:08 Відповісти
Танюша, ніхто с цим не сперечається... а Супрім Корт після однозначного голосування виборників 14 грудня Трампу вже не світить, та й він сам зізнався, що піде з посади після цього...
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28.11.2020 04:15 Відповісти
"він сам зізнався, що піде з посади після цього"

можна посилання на це зізнання?
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28.11.2020 09:56 Відповісти
придуравошная танюша, речь не про до 20. 01, речь про после.
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28.11.2020 11:13 Відповісти
знайди на форумі сама за вчора
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28.11.2020 15:11 Відповісти
Який жвавий інтерес українського населення до виборів у Штатах. )))
Такі емоції !
А очікування !!!
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28.11.2020 00:22 Відповісти
крупулезно подмечено... Ожидается, шо с проигрышем Трампа, эра скоморохов зiйде на нiвець... 100500
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28.11.2020 16:22 Відповісти
ми то споглядаємо на клінічного ідіота здалеку, а на печерських пагорбах стоїть плач та стогін від власного майбутнього зараз єрмак з деркачем, портний з внуками кагановича протяжно співають -ти помниш как все начиналось, все біло впервіе і каждий как правило біл у руля. А корабель качає, хвилі бьють то в лівий та в правий борт, компас зламався, паруса і снасті порвані, де захід те схід ніхто не знає. Так можна і потонути, панове вершники апокаліпсису.
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28.11.2020 04:40 Відповісти
ну ушёл бы как мужчина, который проиграл. нет же. нужно как лукашенко быть.. гордыни вагон и тележка.
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28.11.2020 17:52 Відповісти
а Лукашенок изрыгал обвинения и проклятия на выборы в США.
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28.11.2020 19:22 Відповісти
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