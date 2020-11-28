7 602 171
Федеральний апеляційний суд США відхилив позов виборчого штабу Трампа про фальсифікації на виборах
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Апеляційний суд у США відхилив позов штабу Трампа про фальсифікації на виборах.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє АР.
У повідомленні агентства наголошується: "Федеральний апеляційний суд відхилив останні зусилля президента Трампа щодо оскарження результатів виборів. Третій окружний апеляційний суд США повторив рішення низки інших судів, визнавши, що його кампанія не пропонує жодних доказів фальсифікацій на виборах".
Топ коментарі
+25 Irada
показати весь коментар27.11.2020 20:57
+22 Анатолій Звєрєв
показати весь коментар27.11.2020 21:10
+21 Анатолій Звєрєв
показати весь коментар27.11.2020 21:17
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Не могу понять только, чем ей понравился этот придурок?
Займитесь, Таня, лучше более приземлёнными делами. А то так и до Марса доберётесь.
Таня не обижайтесь, но вы защищая Трампа, сами затрагиваете неподъёмную для вас тему. Это тема для серьёзных политологов, потому что Трамп президент, хотя уже и почти бывший, а там столько подводных камней, о которых мы не знаем, что спорить тут абсолютно бесполезно, как вам, так и мне. Я вам выше уже написал--НАДО ПОДОЖДАТЬ КОНЦА РАССЛЕДОВАНИЙ И ТОГДА УЖЕ ДЕЛАТЬ ВЫВОДЫ.
Я не помню точно, но кажется Вашингтон Пост написала, что Трамп за всю свою каденцию солгал более 2500 раз. Думаю этого уже пока достаточно, что бы осуждать этого человека.
Прощайте.
"Вашингтон Пост написала, что Трамп за всю свою каденцию солгал более 2500 раз."
Для цього Вашингтон Пост достатньо було збрехати 1 раз.
Але у Вас президента США визначають журнашльондри.
самі розберуться- не вперше!
Так розумію, що "на користь закону", в США неможливо?
Демократи виведуть гопоту на вулицю, репетиція вже відбулася цього літа, коли вони 2 місяці штурмували приміщення суду в Портленді.
можна посилання на це зізнання?
Такі емоції !
А очікування !!!