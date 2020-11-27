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ЗСУ (5784) Хомчак (242)

ЗСУ виконали в цілому своє завдання, яке ставилося на 2020 рік, - Хомчак

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

ЗСУ виконали в цілому своє завдання, яке ставилося на 2020 рік, - Хомчак

Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявляє, що ЗСУ в цілому виконали свою задачу, яка ставилася на 2020 рік.

Слова Хомчака цитує пресслужба Міністерства оборони, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні підводимо підсумки діяльності Збройних сил України 2020 року в усіх напрямках. Насамперед, це результати ведення військових дій на сході України, де сьомий рік триває стримування російської агресії, - сказав Хомчак.

Він підкреслив, що одним із пріоритетних напрямків діяльності ЗСУ у 2020 році є завершення трансформації системи управління Збройних сил за принципами і стандартами НАТО, придбання органами військового управління та штабами здатності забезпечити збалансоване управління військами (силами) і їх ефективне застосування в умовах переваги супротивника в повітрі, на морі і суші.

Читайте також: Суто військового вирішення питання на Донбасі я не бачу, і Генштаб ЗСУ також, - Хомчак

Крім того, увага приділяється підтримці постійної бойової готовності органів військового управління, військових частин і підрозділів ЗСУ до виконання завдань за призначенням та нарощування оперативних, бойових і спеціальних можливостей. Також серед пріоритетних напрямків діяльності ЗСУ цього року вдосконалення системи медичного та інфраструктурного забезпечення.

"Головний підсумок - Збройні сили України своє завдання, яке ставилося на 2020 рік, загалом виконали, - підсумував Хомчак.
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Топ коментарі
+13
в тебе без шансів свінорус засцяний. ВСУ выполнили в целом свою задачу, которая ставилась на 2020 год, - Хомчак - Цензор.НЕТ 9291
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27.11.2020 21:21
+11
в котел кацапня добровольно в карабахе пошла ВСУ выполнили в целом свою задачу, которая ставилась на 2020 год, - Хомчак - Цензор.НЕТ 4734.заменив там армян
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27.11.2020 21:22
+8
Совковая брехня ВСУ выполнили в целом свою задачу, которая ставилась на 2020 год, - Хомчак - Цензор.НЕТ 8694
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27.11.2020 21:18
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в тебе без шансів свінорус засцяний. ВСУ выполнили в целом свою задачу, которая ставилась на 2020 год, - Хомчак - Цензор.НЕТ 9291
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27.11.2020 21:21 Відповісти
в котел кацапня добровольно в карабахе пошла ВСУ выполнили в целом свою задачу, которая ставилась на 2020 год, - Хомчак - Цензор.НЕТ 4734.заменив там армян
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27.11.2020 21:22 Відповісти
Совковая брехня ВСУ выполнили в целом свою задачу, которая ставилась на 2020 год, - Хомчак - Цензор.НЕТ 8694
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27.11.2020 21:18 Відповісти
В США був стрілок який стріляв наймання а потім малював собі мішень там де кучність пострілів була найбільша. Одного разу результати такої стрільби побачив відомий майстер кульової стрільби і засмутився, бо в нього ніколи не було таких граних результатів. Але місцеві хлопці його запокоїлі і розповіли про технологію "влучань" місцевого стрілка. Так і Хомчак малює ціль там де влучило більше всього куль! Ніяких планів не ставили перед ЗСУ, але всі плани виконали!
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27.11.2020 21:20 Відповісти
не надо заливать - у неука не будет кучности куда бы он не стрелял
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27.11.2020 22:36 Відповісти
Новый президент Украины - Зеленский в своей предвыборной компании ставил одну из приоритетных задач посадить в тюрьму всех виновных в причинах «трагедии» Иловайского котла. Самое забавное в этой истории то, что после того как Зеленский пришел к власти он ставит начальником генерального штаба ВС Украины главнейшего виновника массовой гибели укровоенных в Иловайском котле - генерал-лейтенанта Руслана Хомчака.
Руслан Хомчак родился в г. Ровно, после окончания Московского общевойскового училища, сразу же попал на службу в группу советских войск в Германии. Всем наверняка известно, что на службу в Германию брали людей, которые прошли полную проверку на верность КГБ, не дурно так для обычного парня из Ровно, да? Вообще на тот момент у Хомчака сложилась репутация хитрого и скользкого типа с огромным рвением делать все, что угодно лишь бы достичь карьерных высот. После данной биографической сводки становиться понятным, почему генерал-лейтенант ВФУ Руслан Хомчак кинул умирать своих бойцов в Иловайске.
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27.11.2020 21:20 Відповісти
Ну, Саня, за лояльность к КГБ тут лишнее. А в остальном всё верно.
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27.11.2020 21:23 Відповісти
та ні якраз. я не здивуюсь якщо випливе інфа, що він до цих пір на фсб працює.
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27.11.2020 21:25 Відповісти
Саша, ти трохи не правий. Генерали може і повинні були відповідати якимось критеріям "на вєрность", але само по собі офіцери вже мали довіру ще з першого курсу військового училища. Наприклад, я ніколи не був партійним або якимось членом,але служив в тій же ГСВГ та на посадах в подальшому значної довіри. І стукачем ніколи не був,а займався лише своєю справою...військовою ( так у мене на роду і написано...державне- це головне в житті( та ще й по , а в когось інше...вкрасти, яйця свої погріть на комусь, підставити ну і т.д.). Серед генералів ,що почались при Порошенку...майже 99% це державники,відновлювачі тої Дійсної Армії,якою вона повинна бути.
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28.11.2020 09:27 Відповісти
Дебіл, любий суд визнає винним в смерті наших бійців ЗС РФ і )(уйла особисто. Тому Зєльцман боїться навіть подумати про такий суд.
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10.12.2020 16:09 Відповісти
Русик, как там твоя молодуха? Справляется в Черниговской области? Бобло качает? Сам то в новой квартире не *******? ВСУ выполнили в целом свою задачу, которая ставилась на 2020 год, - Хомчак - Цензор.НЕТ 3869
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27.11.2020 21:21 Відповісти
Какую задачу не стрелять и увеличить не боевые потери ВСУ выполнили в целом свою задачу, которая ставилась на 2020 год, - Хомчак - Цензор.НЕТ 9324
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27.11.2020 21:22 Відповісти
З язика зняли
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27.11.2020 21:24 Відповісти
Ти б краще заткнувся,ублюдок... Це я хомчака маю на увазі,якщо що...
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27.11.2020 21:25 Відповісти
Неправда! Основную задачу, поставленную главным предателем, ВСУ ещё не выполнили - обороняемые позиции врагу окончательно не сданы! Хотя, до конца года время ещё есть...
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27.11.2020 21:25 Відповісти
Абсолютна більшість навіть слов таких не чули-"обеспечить устойчивое управление войсками (силами) и их эффективное применение в условиях превосходства противника в воздухе, на море и суши." Источник: https://censor.net/ru/n3233763
Не те щоб хоч частково зрозуміти прочитане.)))
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27.11.2020 21:27 Відповісти
встречать главбубаноида аплодисментами?
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27.11.2020 21:28 Відповісти
Прекрасно: відповідальність за виконання спільного з тим, у кого мир в очах і ЗЄгівнокомандуючого, плану по «гдєтапасрєдінє» Хомчак переклав на армію.
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27.11.2020 21:31 Відповісти
А шо ЗСУ зараз робити,АТО Порошенко закінчив за лічені години,ворогів вже давно нема))
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27.11.2020 21:33 Відповісти
Так без тебе ніяк. ЗСУ виконали в цілому своє завдання, яке ставилося на 2020 рік, - Хомчак - Цензор.НЕТ 9692 Чого ти никаєшся?
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27.11.2020 21:36 Відповісти
ты невнимательно читаешь... ЗСУ виконали в цілому своє завдання, яке ставилося на 2020 рік, - Хомчак - Цензор.НЕТ 5360
В первую очередь, это результаты ведения военных действий на востоке Украины, где седьмой год продолжается сдерживания российской агрессии, - сказал Хомчак.Источник: https://censor.net/ru/n3233763
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27.11.2020 21:37 Відповісти
2020 рік ще не закінчився...
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27.11.2020 21:37 Відповісти
Я так понимаю, у него в планах на 2020 год была новая квартира, но при чем тут ВСУ?
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27.11.2020 21:39 Відповісти
.....Короче....сказать нечего кроме мата
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27.11.2020 21:40 Відповісти
а ну-а ну, загни-ка хорошенько...
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27.11.2020 22:22 Відповісти
ЗСУ виконоло-а ГШ для ЗСУ-ніт
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27.11.2020 21:59 Відповісти
А какой была задача?
СДАТЬ кацапам ещё несколько километров украинской земли!
ЗСУ виконали в цілому своє завдання, яке ставилося на 2020 рік, - Хомчак - Цензор.НЕТ 3764
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27.11.2020 22:02 Відповісти
Хомчак, ти зрадник, та москальський прихвостень з подачі зедибілів...
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27.11.2020 22:04 Відповісти
Хомчак предатель и ссыкун, бросил ребят, а сам в посадку драпанул, а зелень его ещё наградила и в должности повысила, сволочи обое. ЗСУ виконали в цілому своє завдання, яке ставилося на 2020 рік, - Хомчак - Цензор.НЕТ 5207
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27.11.2020 22:26 Відповісти
РАЗВОД ВОЙСК, ПРЕКРАТИТЬ СТРЕЛЯТЬ, БЫТЬ ТЕРПИЛАМИ
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27.11.2020 22:51 Відповісти
Основаня задача ВСУ при ЗЕ - не стрелять, погибать тихо и отступать.
Задача была выполнена.
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28.11.2020 02:12 Відповісти
Тобто, завдання було не виконати жодної програми озброєнь для ЗСУ ? Цікаво, хто такі завдання поставив - генштаб РФ?
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28.11.2020 07:51 Відповісти
Іловайська трегедія - це, по перше, наше національне горе,а по друге, це НаЙВИЩА ПІДЛІСТЬ та НАХАБНІСТЬ НАШОГО "БРАТНЬОГО" СУСІДИ по відношенню до українців. Прощенню цьому вже ніколи не буде,якби тут задом не крутили і щоб там про якісь звязки з Московією не говорили. До речі,так Моква до нас вже поступає НЕ ВПЕРШЕ в історії. Досить в неї подивитись не по московським книжкам та їх "учьоним". Ну,а вторгнення Росії-Московії в Україну в Раді блокують ще з осені 2014 року ( ОПза ЖОП, Батьківщина, За майбутнє, Наш край,Сила і честь і інше лайно,а тепер ще і слуги)і не дають повної оцінки діям цих ПІВНІЧНИХ УПИРІВ та НЕГІДНИКІВ. А що генерали? Вони не мали ні армії,ні розвідки, ні попередження з прикордрнної служби від зрадила ,теж гунурала Литвина( брата іншого зрадили), ні з ГРУ(якого тоді теж разом з СБУ Янук-падлюшний з диверсантами Лєбєдєвим,Соломатіним,Захарченком,Якименком ...майже перевели до складу ФСБ та СС РФ. Судити треба усіх від часів Кучми до Януковича. А це Кузьмук,Литвин,Єжель,Гриценко,Лєбєдєв,Соломатін і головного ваєннага зрадили...Замани. О,це конкретна гадина на тілі нашої армії. Був би у нас Гетьман або Король.....голови їхні позлітали б вже давно!
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28.11.2020 09:55 Відповісти
Освободили территории. Свои. Еще не все, но...
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28.11.2020 11:00 Відповісти
Ну и главным, стратегическим достижением является то, что главнокомандующий ВСУ Хомчак захомячил 3-тью квартиру - хомчаковская молоденькая курочка осталась довольна своим слегка пристаркуватым Шантеклером - хоть и с некоторыми посторонними звуками и запахами, но всё-таки будет где гыцать долгими зимними вечерами.
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28.11.2020 11:15 Відповісти
Если перед армией ставилась задача отходить с занятых позиций, на обстрелы и убийства не отвечать, тогда ДА - с задачей справились. Бл@дь - долбанный кутузов.
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28.11.2020 11:21 Відповісти
А что дезертир из под Иловайска Хомчак, разбирается ещё в современной структуре ВСУ?? А я думал он умеет только спекулировать на квартирах!!
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28.11.2020 15:02 Відповісти
 
 