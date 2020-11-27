ЗСУ виконали в цілому своє завдання, яке ставилося на 2020 рік, - Хомчак
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Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявляє, що ЗСУ в цілому виконали свою задачу, яка ставилася на 2020 рік.
Слова Хомчака цитує пресслужба Міністерства оборони, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні підводимо підсумки діяльності Збройних сил України 2020 року в усіх напрямках. Насамперед, це результати ведення військових дій на сході України, де сьомий рік триває стримування російської агресії, - сказав Хомчак.
Він підкреслив, що одним із пріоритетних напрямків діяльності ЗСУ у 2020 році є завершення трансформації системи управління Збройних сил за принципами і стандартами НАТО, придбання органами військового управління та штабами здатності забезпечити збалансоване управління військами (силами) і їх ефективне застосування в умовах переваги супротивника в повітрі, на морі і суші.
Крім того, увага приділяється підтримці постійної бойової готовності органів військового управління, військових частин і підрозділів ЗСУ до виконання завдань за призначенням та нарощування оперативних, бойових і спеціальних можливостей. Також серед пріоритетних напрямків діяльності ЗСУ цього року вдосконалення системи медичного та інфраструктурного забезпечення.
"Головний підсумок - Збройні сили України своє завдання, яке ставилося на 2020 рік, загалом виконали, - підсумував Хомчак.
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Руслан Хомчак родился в г. Ровно, после окончания Московского общевойскового училища, сразу же попал на службу в группу советских войск в Германии. Всем наверняка известно, что на службу в Германию брали людей, которые прошли полную проверку на верность КГБ, не дурно так для обычного парня из Ровно, да? Вообще на тот момент у Хомчака сложилась репутация хитрого и скользкого типа с огромным рвением делать все, что угодно лишь бы достичь карьерных высот. После данной биографической сводки становиться понятным, почему генерал-лейтенант ВФУ Руслан Хомчак кинул умирать своих бойцов в Иловайске.
Не те щоб хоч частково зрозуміти прочитане.)))
В первую очередь, это результаты ведения военных действий на востоке Украины, где седьмой год продолжается сдерживания российской агрессии, - сказал Хомчак.Источник: https://censor.net/ru/n3233763
СДАТЬ кацапам ещё несколько километров украинской земли!
Задача была выполнена.