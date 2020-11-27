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Новини За кордоном
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Міноборони рф (564) Крамп-Карренбауер (24)

Міноборони РФ порівняло міністра оборони Німеччини зі "школяркою молодших класів" за пропозицію говорити з Росією з позиції сили

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Зроблена главою військового відомства Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер заява про діалог з Росією "з позиції сили" не сприяє зміцненню безпеки в Європі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Газета ру, про це заявив офіційний представник Міноборони Росії генерал-майор Ігор Конашенков.

"Пані Аннегрет Крамп-Карренбауер не так давно зайняла крісло глави оборонного відомства Німеччини. Але, як і попередниця, демонструє нездатність запропонувати щось значуще для реального зміцнення безпеки в Європі", - підкреслив він.

Конашенков зазначив, що слова німецького міністра нагадують спроби учня молодших класів "компенсувати незнання предмета гучністю сказаного абсурду".

За словами Конашенкова, Міноборони не поспішало з відповіддю на заяву про ведення діалогу з Москвою з позиції сили в надії, що "розсудливі політики" в ФРН самі поправлять главу відомства. Конашенков вказав Крамп-Карренбауер на те, що подібна до її заяви позиція в XX столітті "вже приводила до трагічних наслідків для всього світу, самої Німеччини і німецького народу".

Читайте також: У НАТО всі відчули, наскільки реальною і нагальною є загроза, яку становить Росія, - міністерка оборони ФРН

Міністр оборони ФРН раніше заявила, що загроза з російської сторони стала виразнішою, відповідно, НАТО необхідно посилити оборонні спроможності і говорити з позиції сили.

"Факт, що російська сторона вклала значні інвестиції в модернізацію своїх збройних сил, що вона має у своєму розпорядженні нові види озброєнь, що загроза стала виразнішою", - сказала Крамп-Карренбауер, виступаючи в бундестазі.

Вона порадила провести переговори на цю тему з колегами з країн Балтії, Швеції, Центральної та Східної Європи.

"Ми маємо посилити нашу позицію, - підкреслила міністр, закликавши вести переговори з Росією з таких питань, як роззброєння, "з позиції сили". - Це завжди була хороша позиція німецької зовнішньої політики, і так повинно залишитися в майбутньому".
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Топ коментарі
+47
Министра обороны рашки не служившего в армии и обвешанного цяцьками шо брежнев, можно сравнить только с любовником вошьдя
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27.11.2020 21:29
+34
Это прогресс. От немцев такое услышать даже год назад было бы просто нереально.
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27.11.2020 21:29
+20
напомните как там в сороковых прошлого века потери сравними, при том что нацистов мочили всем миром и так, какое соотношении потерь.
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27.11.2020 21:30
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Министра обороны рашки не служившего в армии и обвешанного цяцьками шо брежнев, можно сравнить только с любовником вошьдя
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27.11.2020 21:29 Відповісти
Это прогресс. От немцев такое услышать даже год назад было бы просто нереально.
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27.11.2020 21:29 Відповісти
завтра извиняться будут.
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27.11.2020 21:37 Відповісти
посмотрим...
обссанную Меркельшу давно не слышно - тоже вроде как знак хороший...
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27.11.2020 21:42 Відповісти
Пусть перестанут покупать нефть и газ и лаптей мгновенно пропустит.И воевать не надо.
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27.11.2020 21:48 Відповісти
Минобороны РФ сравнило министра обороны Германии со "школьницей младших классов" за предложение говорить с россией с позиции силы

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репоеды уже забыли как звиздюлей от немецких дидов отгребали? Міноборони РФ порівняло міністра оборони Німеччини зі "школяркою молодших класів" за пропозицію говорити з Росією з позиції сили - Цензор.НЕТ 8973
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27.11.2020 23:07 Відповісти
зачем нам знать о чем вещает руссишэ швайн в звании генерала??
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27.11.2020 21:30 Відповісти
напомните как там в сороковых прошлого века потери сравними, при том что нацистов мочили всем миром и так, какое соотношении потерь.
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27.11.2020 21:30 Відповісти
http://www.bible-for-you.org/desk/memori/kovalevka.php
П.Д.Мущинский утвержджал, что здесь утопили 16 тыс. наших просто по тупости, а с той стороны вал поддерживало всего 13 артстволов, танков - все что наскребли в 44-м Николаеве
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28.11.2020 00:39 Відповісти
а по моему то конашенков верещит как школьник младших классов,у которого старшие отобрали карманніе деньги (за трубу с газом) Минобороны РФ сравнило министра обороны Германии со "школьницей младших классов" за предложение говорить с Россией с позиции силы - Цензор.НЕТ 7016
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27.11.2020 21:31 Відповісти
ну штырит жыдоугрофиннобурятов...бувайе.
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27.11.2020 21:35 Відповісти
На то й Гейропа, щоб використовувати колінно-локтеву позу "вставанія с калєн" Росєюшки. Минобороны РФ сравнило министра обороны Германии со "школьницей младших классов" за предложение говорить с Россией с позиции силы - Цензор.НЕТ 5011
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27.11.2020 21:31 Відповісти
Все правильно, я не раз говорив що ***** норм. мовy не розуміє, з ним треба говорити лише з позиції сили
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27.11.2020 21:31 Відповісти
Тоді треба б Україні дати якусь зброю, а не ембарго на постачання зброї у зони конфлікту.
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27.11.2020 23:25 Відповісти
там давно контра правит, а он - просто говорящая ее голова
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28.11.2020 00:41 Відповісти
Навіть тормоза німці потроху прокидаються.
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27.11.2020 21:31 Відповісти
ух ты немецкие итальяно или лего там 9й железный и твой предко с дубиной и амфорой в заду на когорту бежит Минобороны РФ сравнило министра обороны Германии со "школьницей младших классов" за предложение говорить с Россией с позиции силы - Цензор.НЕТ 1729
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27.11.2020 21:36 Відповісти
это тот хрен,шо совершил мировое открытие о кривизне Земли мешающей ПВО? Тогда да, такому гиганту мысли можно верить...
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27.11.2020 21:35 Відповісти
Земля действительно кривая. Вам в школе не говорили? Минобороны РФ сравнило министра обороны Германии со "школьницей младших классов" за предложение говорить с Россией с позиции силы - Цензор.НЕТ 3119
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27.11.2020 21:36 Відповісти
Мозги у тебя кривые, мокша! И лишняя хромосома! Планета Земля имеет сферически-элипсоидальную форму, удмурт
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27.11.2020 21:59 Відповісти
На расее 28% считает Землю плоской.
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27.11.2020 22:44 Відповісти
Откель печенегу знать такие примудрости? Ему кривизну земли задают розсада ягеля и залежи валежника. Міноборони РФ порівняло міністра оборони Німеччини зі "школяркою молодших класів" за пропозицію говорити з Росією з позиції сили - Цензор.НЕТ 3773
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27.11.2020 23:12 Відповісти
Так,німці пам*ятають 41-й,а ось кацапське мурло вже забуло,який внесок зробила Україна,а ще мабуть забули який внесок зробили СЩА і Британія!!
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27.11.2020 21:35 Відповісти
руське воры, все что видят воруют, и даже чужие победы
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27.11.2020 23:27 Відповісти
Идиоты рузге вы против дойчен ордунга только с союзниками могёте и то не всегда Минобороны РФ сравнило министра обороны Германии со "школьницей младших классов" за предложение говорить с Россией с позиции силы - Цензор.НЕТ 7421Panzerlied Минобороны РФ сравнило министра обороны Германии со "школьницей младших классов" за предложение говорить с Россией с позиции силы - Цензор.НЕТ 7421
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27.11.2020 21:35 Відповісти
А теперь союзники будут только у НАТО.
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27.11.2020 22:45 Відповісти
"Тебя,мусор,никто не спрашивает." (с)
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27.11.2020 21:35 Відповісти
Еще Рогозин свое веское слово не сказал
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27.11.2020 21:37 Відповісти
А Лоза? Тот уж точно правду скажет Міноборони РФ порівняло міністра оборони Німеччини зі "школяркою молодших класів" за пропозицію говорити з Росією з позиції сили - Цензор.НЕТ 4950
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27.11.2020 21:47 Відповісти
Вот тут они в точку. На пост министра обороны назначают куриц ничего не понимающих в военном деле.
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27.11.2020 21:38 Відповісти
Лучше бы тебя - не курицу назначили
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27.11.2020 21:45 Відповісти
Pravdu ona skazala.Pust ruskije mnogo negovorit,a to mozno im sankciji na neft i gaz nalozit,vot gde togda prodovali?
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27.11.2020 21:38 Відповісти
Міністра буде готовити вибачте школа
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27.11.2020 21:39 Відповісти
Злий тувінец-оленевод проти толерантної німецької фрау. "Фу, как не культурно".
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27.11.2020 21:40 Відповісти
Уже лампасник отстирал штаны после того как Азербайджан настиг ар? А ведь Германия то не одна и беспилотников наверное больше. Или лампасник уже надул 100500 надувных танков и не боится? Вышвырнуть все рашен говно из Германии и тоже кое что напомнить. уроды парашные
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27.11.2020 21:42 Відповісти
Помнится мне как росспропаганда писала кипятком по поводу Крамп-Карренбауэр как альтернативе Меркель и вот на тебе.
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27.11.2020 21:42 Відповісти
Германия хочет достроить северный поток 2 и покупать много российского газа. Сильно.... С позиции...
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27.11.2020 21:44 Відповісти
с чего бы трубо укладчик пол года мотался по морю и теперь шлёпает домой так не уложив не 1 км труб Міноборони РФ порівняло міністра оборони Німеччини зі "школяркою молодших класів" за пропозицію говорити з Росією з позиції сили - Цензор.НЕТ 1796
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27.11.2020 21:46 Відповісти
и шо? все равно хочет
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28.11.2020 00:43 Відповісти
Чисто европейский министр обороны. Что у них в головах творится, у этих европейцев.

Міноборони РФ порівняло міністра оборони Німеччини зі "школяркою молодших класів" за пропозицію говорити з Росією з позиції сили - Цензор.НЕТ 7459
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27.11.2020 21:47 Відповісти
Оленевод шойга - пожарник, разумеется лучше Міноборони РФ порівняло міністра оборони Німеччини зі "школяркою молодших класів" за пропозицію говорити з Росією з позиції сили - Цензор.НЕТ 2511
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27.11.2020 21:49 Відповісти
эх... не знаеш ты баб.. Они чаще имеют более стальные яйца чем мужики и злыми бывают шо писец.
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27.11.2020 21:50 Відповісти
Да они понимают что их защищает не собственная армия, а США. А значит можно по приколу и какую-нибудь шапокляк назначить руководить армией. Все равно это не имеет никакого значения.
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27.11.2020 22:17 Відповісти
гыгы рузге ва минстр наследник военой традиции китая его предко командовал 2 тыс боксёров в Пекине - потом забёг аж в Туву Міноборони РФ порівняло міністра оборони Німеччини зі "школяркою молодших класів" за пропозицію говорити з Росією з позиції сили - Цензор.НЕТ 118255 Tage in Peking Міноборони РФ порівняло міністра оборони Німеччини зі "школяркою молодших класів" за пропозицію говорити з Росією з позиції сили - Цензор.НЕТ 1182
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27.11.2020 21:50 Відповісти
Да да да. Уже вижу мощь мощи парашной армии. Турки свидетели прямые.
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27.11.2020 21:50 Відповісти
скоро русня будет из дайцана шойгу воевать с помощью даосов Міноборони РФ порівняло міністра оборони Німеччини зі "школяркою молодших класів" за пропозицію говорити з Росією з позиції сили - Цензор.НЕТ 385 англичане подтвердят они очень испугались в 1846м Міноборони РФ порівняло міністра оборони Німеччини зі "школяркою молодших класів" за пропозицію говорити з Росією з позиції сили - Цензор.НЕТ 1911
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27.11.2020 21:53 Відповісти
щас, только буль-буль шойга своих боевых гиперзвуковых аленей запряжёт, так и поедут и помчатся на оленях утром ранним и отчаянно ворвутся прям в берлинскую зарю ))) как диды )
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27.11.2020 21:55 Відповісти
я бы на месте тьотки фильтравал базар. еще пару слов со стороны германской министра обороны, и оленевод отдаст приказ снова штурмовать картонный рейхстаг. могут павтарить, если шо...
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27.11.2020 21:58 Відповісти
)) за картонный рейхстаг тоже была мысля дописать, но потом не стал и так нагруженный текст догружать (буль-буль я тоже имел ввиду не полада, а то, шо ужратый в смысле боярой. после отсылки в глаза упало, шо будут на него, а не на колу бельдыка думать, но стереть и перепостить тоже не стал)
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27.11.2020 22:03 Відповісти
мокшанская собака по кличке конашенков лает, караван идет. ничего личного. работа такая собачья
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27.11.2020 21:55 Відповісти
Ситуация немного поменялась.Сейчас логово фашизма в Кремле и гасить его будет уже Германия вместе с союзниками.
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27.11.2020 21:59 Відповісти
Міноборони РФ порівняло міністра оборони Німеччини зі "школяркою молодших класів" за пропозицію говорити з Росією з позиції сили - Цензор.НЕТ 1527 ***** ПРОКЛЯТЕ. Міноборони РФ порівняло міністра оборони Німеччини зі "школяркою молодших класів" за пропозицію говорити з Росією з позиції сили - Цензор.НЕТ 6206
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27.11.2020 22:01 Відповісти
царь в короне
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27.11.2020 23:51 Відповісти
Міноборони РФ порівняло міністра оборони Німеччини зі "школяркою молодших класів" за пропозицію говорити з Росією з позиції сили - Цензор.НЕТ 4017 Міноборони РФ порівняло міністра оборони Німеччини зі "школяркою молодших класів" за пропозицію говорити з Росією з позиції сили - Цензор.НЕТ 947
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27.11.2020 22:07 Відповісти
Из ВС Норвегии выгнали полумокшу, у котор мать из московии, Швеция удвоит численность ВС и военный бюджет до 2025, шашни с пуйлом закончились.
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27.11.2020 22:15 Відповісти
Европа старушка глухая и не зрячая и только дошло.
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27.11.2020 22:20 Відповісти
Хотя по сути обрушыть рынок рашки и отключи на пару дней банки и вуаля даже санкции не нужны будут не то что воевать.Там народ сразу весь рынок обрушит и начнётся хаос.И вынесут кремлёвских б@дей вперёд ногами.
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27.11.2020 22:23 Відповісти
маскали забыли , шо лендлиза не будет, и мороз не поможет
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27.11.2020 23:48 Відповісти
Да и не говорите...
Міноборони РФ порівняло міністра оборони Німеччини зі "школяркою молодших класів" за пропозицію говорити з Росією з позиції сили - Цензор.НЕТ 6686
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28.11.2020 00:13 Відповісти
Конечно в произношении абсурда в сравнении с такими как это конашенков все "ученики младших классов".
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28.11.2020 00:41 Відповісти
Минобороны рф -это,окружающие шойгу,любовницы? Міноборони РФ порівняло міністра оборони Німеччини зі "школяркою молодших класів" за пропозицію говорити з Росією з позиції сили - Цензор.НЕТ 3363
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28.11.2020 06:10 Відповісти
шо канашенков мелет? он поверил в свою пропаганду? да в 20 столетии немцы как раз показали как разговаривать с совком с позиции силы. и наваляли просто катастрофически. а то что проиграли - то из-за америки, канады и англии. если бы не они(амеры и прочие) то загнали бы орков за урал, а может и дальше.
а то петушится товарсчь... ты на карабах посмотри - отето и будет война орков (армения) и нато . будут гонять как куропаток по полю. расстреливать как хотят и где хотят. искандеры показали то косые и бъют просто по площадям.
папуасы с болот...
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28.11.2020 12:38 Відповісти
 
 