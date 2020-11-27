Міноборони РФ порівняло міністра оборони Німеччини зі "школяркою молодших класів" за пропозицію говорити з Росією з позиції сили
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Зроблена главою військового відомства Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер заява про діалог з Росією "з позиції сили" не сприяє зміцненню безпеки в Європі.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Газета ру, про це заявив офіційний представник Міноборони Росії генерал-майор Ігор Конашенков.
"Пані Аннегрет Крамп-Карренбауер не так давно зайняла крісло глави оборонного відомства Німеччини. Але, як і попередниця, демонструє нездатність запропонувати щось значуще для реального зміцнення безпеки в Європі", - підкреслив він.
Конашенков зазначив, що слова німецького міністра нагадують спроби учня молодших класів "компенсувати незнання предмета гучністю сказаного абсурду".
За словами Конашенкова, Міноборони не поспішало з відповіддю на заяву про ведення діалогу з Москвою з позиції сили в надії, що "розсудливі політики" в ФРН самі поправлять главу відомства. Конашенков вказав Крамп-Карренбауер на те, що подібна до її заяви позиція в XX столітті "вже приводила до трагічних наслідків для всього світу, самої Німеччини і німецького народу".
Міністр оборони ФРН раніше заявила, що загроза з російської сторони стала виразнішою, відповідно, НАТО необхідно посилити оборонні спроможності і говорити з позиції сили.
"Факт, що російська сторона вклала значні інвестиції в модернізацію своїх збройних сил, що вона має у своєму розпорядженні нові види озброєнь, що загроза стала виразнішою", - сказала Крамп-Карренбауер, виступаючи в бундестазі.
Вона порадила провести переговори на цю тему з колегами з країн Балтії, Швеції, Центральної та Східної Європи.
"Ми маємо посилити нашу позицію, - підкреслила міністр, закликавши вести переговори з Росією з таких питань, як роззброєння, "з позиції сили". - Це завжди була хороша позиція німецької зовнішньої політики, і так повинно залишитися в майбутньому".
Будь ласка, зачекайте...
обссанную Меркельшу давно не слышно - тоже вроде как знак хороший...
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репоеды уже забыли как звиздюлей от немецких дидов отгребали?
П.Д.Мущинский утвержджал, что здесь утопили 16 тыс. наших просто по тупости, а с той стороны вал поддерживало всего 13 артстволов, танков - все что наскребли в 44-м Николаеве
мощьмощи парашной армии. Турки свидетели прямые.
а то петушится товарсчь... ты на карабах посмотри - отето и будет война орков (армения) и нато . будут гонять как куропаток по полю. расстреливать как хотят и где хотят. искандеры показали то косые и бъют просто по площадям.
папуасы с болот...