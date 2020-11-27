Міноборони РФ порівняло міністра оборони Німеччини зі "школяркою молодших класів" за пропозицію говорити з Росією з позиції сили

Зроблена главою військового відомства Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер заява про діалог з Росією "з позиції сили" не сприяє зміцненню безпеки в Європі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Газета ру, про це заявив офіційний представник Міноборони Росії генерал-майор Ігор Конашенков.

"Пані Аннегрет Крамп-Карренбауер не так давно зайняла крісло глави оборонного відомства Німеччини. Але, як і попередниця, демонструє нездатність запропонувати щось значуще для реального зміцнення безпеки в Європі", - підкреслив він.

Конашенков зазначив, що слова німецького міністра нагадують спроби учня молодших класів "компенсувати незнання предмета гучністю сказаного абсурду".

За словами Конашенкова, Міноборони не поспішало з відповіддю на заяву про ведення діалогу з Москвою з позиції сили в надії, що "розсудливі політики" в ФРН самі поправлять главу відомства. Конашенков вказав Крамп-Карренбауер на те, що подібна до її заяви позиція в XX столітті "вже приводила до трагічних наслідків для всього світу, самої Німеччини і німецького народу".

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Міністр оборони ФРН раніше заявила, що загроза з російської сторони стала виразнішою, відповідно, НАТО необхідно посилити оборонні спроможності і говорити з позиції сили.

"Факт, що російська сторона вклала значні інвестиції в модернізацію своїх збройних сил, що вона має у своєму розпорядженні нові види озброєнь, що загроза стала виразнішою", - сказала Крамп-Карренбауер, виступаючи в бундестазі.

Вона порадила провести переговори на цю тему з колегами з країн Балтії, Швеції, Центральної та Східної Європи.

"Ми маємо посилити нашу позицію, - підкреслила міністр, закликавши вести переговори з Росією з таких питань, як роззброєння, "з позиції сили". - Це завжди була хороша позиція німецької зовнішньої політики, і так повинно залишитися в майбутньому".