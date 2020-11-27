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Новини Економіка
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МВФ (1344) перемовини (2483) шоу_Шустера (303) Марченко Сергій (319)

Глава мінфіну Марченко: Переговори з МВФ тривали 3 тижні, починали о 16:00, закінчували о 4-5 ранку

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Глава мінфіну Марченко: Переговори з МВФ тривали 3 тижні, починали о 16:00, закінчували о 4-5 ранку

Міністр фінансів Сергій Марченко розповів про хід переговорів, під час яких бюджет на 2021 рік звіряли з представниками Міжнародного валютного фонду.

Про переговори Марченко розповів в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Я останні 3 тижні взагалі не комунікував. Знаєте, чому? В мене постійно були перемовини з МВФ. Вони починалися о 4 вечора, тому що за вашингтонським часом це 9 ранку, і закінчувалися о 4-5 годині ранку", - розповів Марченко.

За його словами, представники МВФ вникали у всі деталі бюджету й утрясали витрати і доходи аж до 1 млрд грн.

"Шановне міністерство фінансів, ви вважаєте за необхідне профінансувати ту чи іншу сферу. А давайте про це подискутуємо: чи вистачить коштів? А соціальний захист? Чи вистачить коштів на пенсіонерів, на медиків. Ви підвищили мініальну заробітну плату - давайте подивимося, як це розкладається, як отримують кошти місцеві бюджети", - переказав Марченко розмову з представниками МВФ.

"І це досить така професійна серйозна дискусія і складна робота", - додав він.

Читайте також: Після переговорів з МВФ дефіцит бюджету на 2021 рік скоротили на 24 млрд грн, - Марченко
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Топ коментарі
+15
Когда я отвожу тачку на автосервис, меня интересует результат, а не рассказ о том, как пять механиков с пятью помощниками работали круглые сутки, что бы ее отремонтировать.
Отсутствие миссии МВФ, отсутствие кредитов, даже отсутствие сроков приезда миссии МВФ, как нельзя лучше характеризует качество вашей работы.
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27.11.2020 21:55
+11
И на 40% повысить содержание Осла. До 1,5 млрд гривен.
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27.11.2020 21:53
+9
Підвищити на 70 % видаткки на утримання ГБР і генпрокуратури теж МВФ присовітував?
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27.11.2020 21:51
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27.11.2020 21:50 Відповісти
Підвищити на 70 % видаткки на утримання ГБР і генпрокуратури теж МВФ присовітував?
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27.11.2020 21:51 Відповісти
И на 40% повысить содержание Осла. До 1,5 млрд гривен.
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27.11.2020 21:53 Відповісти
мвф бачить що при владі тупі ЗЕлемойські барани з якими немає про що розмовляти. Глава мінфіну Марченко: Переговори з МВФ тривали 3 тижні, починали о 16:00, закінчували о 4-5 ранку - Цензор.НЕТ 2500
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27.11.2020 23:03 Відповісти
Ну и шо решили? Скоко этот чел получил зарплаты за то шо нихера нет результата?
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27.11.2020 21:52 Відповісти
молодец мвф...провел с мынистром зеленых финансов мастер-класс по составлению бюджета Глава минфина Марченко: Переговоры с МВФ длились 3 недели, начинали в 16:00, заканчивали в 4-5 утра - Цензор.НЕТ 4086.
будем надеется ,что чему то научил.а где то и заставил
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27.11.2020 21:54 Відповісти
Чувака носом у лайно вмочали три тижні, а він думав, що веде переговори.
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28.11.2020 12:35 Відповісти
Кого волнует во сколько и как долго?
Где результаты переговоров???
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27.11.2020 21:54 Відповісти
три недели стендапа и нихера толка. клоуны не очень и шутки тупые
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27.11.2020 21:55 Відповісти
"Глава минфина Марченко: Переговоры с МВФ длились 3 недели, начинали в 16:00, заканчивали в 4-5 утра" - Самое печальное - и безнадёжное - что найдётся множество умственно отсталых которые этому подверят... Дегенераты, ******!
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27.11.2020 21:55 Відповісти
Мы их убеждали, что они идиоты, а они не верили и противились😀
Ну ничего, мы ещё раз попробуем
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27.11.2020 21:55 Відповісти
Когда я отвожу тачку на автосервис, меня интересует результат, а не рассказ о том, как пять механиков с пятью помощниками работали круглые сутки, что бы ее отремонтировать.
Отсутствие миссии МВФ, отсутствие кредитов, даже отсутствие сроков приезда миссии МВФ, как нельзя лучше характеризует качество вашей работы.
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27.11.2020 21:55 Відповісти
👏👏👏👏👏👏👏👏👏
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27.11.2020 22:17 Відповісти
и после переговоров они увеличили расходы на оп
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27.11.2020 21:58 Відповісти
Интересно, миссия МВФ указывает, какой бюджет надо принимать в Германии Меркель?
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27.11.2020 22:04 Відповісти
А что, ватник - Германия берет у МВФ кредиты?
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27.11.2020 22:05 Відповісти
Знаешь, кто только не берут кредиты? Венесуэла и КНДР...
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27.11.2020 22:14 Відповісти
ето ты украины с германией сравнил?
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27.11.2020 22:06 Відповісти
Если бюджет заточен под кредит МВФ, то еще как будут указывать.

Если ты берешь в банке деньги в кредит, то банку решать давать тебе их или нет и на каких условиях.

Все до тебя не дойдет, что диктует условия тот, кто дает деньги, а не тот, кто их клянчит и без них не может.

Тебе вот твой хозяин диктует, что писать про МВФ и "соросят". Потому, что он твою дырявую тушку купил с потрохами. И это абсолютно понятно. Таковы правила рынка.
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28.11.2020 02:09 Відповісти
Обещать жениться - ничего не означает! Где деньги, Зин? Вспомни замечательную фразу - утром - деньги, вечером - стулья или вечером - деньги, а на другой день утром - стулья.(с) Глава мінфіну Марченко: Переговори з МВФ тривали 3 тижні, починали о 16:00, закінчували о 4-5 ранку - Цензор.НЕТ 4384
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28.11.2020 05:25 Відповісти
Вы хотите, что бы мы вас ПОЖАЛЕЛИ?
В Бюджете дыра в 300 миллиардов, а у вас зарплаты и премии миллионные!
Глава мінфіну Марченко: Переговори з МВФ тривали 3 тижні, починали о 16:00, закінчували о 4-5 ранку - Цензор.НЕТ 9797
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27.11.2020 22:04 Відповісти
Наxeра такие "жертвы"... нужно, всего-лишь, принять их требования и играть по правилам....
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27.11.2020 22:08 Відповісти
Они просто не могут их принять и выполнить. Не могут!!!

Могут обещать, юлить, обманывать, но выполнить не могут. Ну не могут ЗЕляди пойти против своих хозяев.
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28.11.2020 02:06 Відповісти
Никакие.
МВФ выдвинул требования, часть которых ЗЕ тупо не в состоянии выполнить - Коломоя нах, Шевченко из НБУ нах, аудит воровства денег из Ковидного фонда.
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28.11.2020 02:05 Відповісти
И, да, скоты! Лучше уж выполнять их требования, чем ваши голимые договорняки! (это для " секты свидетелей вмешательства во внутренние дела"...
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27.11.2020 22:12 Відповісти


NEWSUA
Ми ж Вас попереджали!

У проєкту держбюджету заклали зростання на 40% видатків на Офіс президента

Глава мінфіну Марченко: Переговори з МВФ тривали 3 тижні, починали о 16:00, закінчували о 4-5 ранку - Цензор.НЕТ 9952
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27.11.2020 22:12 Відповісти
Танцювали, танцювали...
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27.11.2020 23:26 Відповісти
"И это достаточно такая профессиональная серьезная дискуссия и сложная работа"? за которую эти типа "специалисты" получили немалые деньги из нашего с Вами кармана - это пшик. Типа как студент, который полгода пытается написать диплом, а потом приходит с пустыми руками ибо "не шмагла". Вот истинный результат работы "новыхлиц" из-за которых сейчас начнется девальвация, повышение тарифов, повальное урезание выплат, закрытие бизнесов и обнищание населения. Это и есть "прохвесонализмъ" зелебобиков. С чем я поздравляю 73% лохов и прикольщиков. До сих пор веселитесь?
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28.11.2020 09:16 Відповісти
Схоже на фонарний диплом, в якому стрілка акселерометра зроблена з дерева.
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28.11.2020 12:39 Відповісти
Глава мінфіну Марченко: Переговори з МВФ тривали 3 тижні, починали о 16:00, закінчували о 4-5 ранку - Цензор.НЕТ 9605
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28.11.2020 09:23 Відповісти
Народ вимагає результатів роботи уряду. а не переговорних процесів. Про що можна домовлятися місяцями з МВФ, якщо не виконувати вимоги останнього.
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28.11.2020 10:19 Відповісти
Почему власть всегда договаривается по ночам?
Начинали бы в 8-00.
К 8 вечера были бы уже дома.
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28.11.2020 16:29 Відповісти
 
 