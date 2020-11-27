Глава мінфіну Марченко: Переговори з МВФ тривали 3 тижні, починали о 16:00, закінчували о 4-5 ранку
Новини Цензор.НЕТ Економіка
Міністр фінансів Сергій Марченко розповів про хід переговорів, під час яких бюджет на 2021 рік звіряли з представниками Міжнародного валютного фонду.
Про переговори Марченко розповів в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.
"Я останні 3 тижні взагалі не комунікував. Знаєте, чому? В мене постійно були перемовини з МВФ. Вони починалися о 4 вечора, тому що за вашингтонським часом це 9 ранку, і закінчувалися о 4-5 годині ранку", - розповів Марченко.
За його словами, представники МВФ вникали у всі деталі бюджету й утрясали витрати і доходи аж до 1 млрд грн.
"Шановне міністерство фінансів, ви вважаєте за необхідне профінансувати ту чи іншу сферу. А давайте про це подискутуємо: чи вистачить коштів? А соціальний захист? Чи вистачить коштів на пенсіонерів, на медиків. Ви підвищили мініальну заробітну плату - давайте подивимося, як це розкладається, як отримують кошти місцеві бюджети", - переказав Марченко розмову з представниками МВФ.
"І це досить така професійна серйозна дискусія і складна робота", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
будем надеется ,что чему то научил.а где то и заставил
Где результаты переговоров???
Ну ничего, мы ещё раз попробуем
Отсутствие миссии МВФ, отсутствие кредитов, даже отсутствие сроков приезда миссии МВФ, как нельзя лучше характеризует качество вашей работы.
Если ты берешь в банке деньги в кредит, то банку решать давать тебе их или нет и на каких условиях.
Все до тебя не дойдет, что диктует условия тот, кто дает деньги, а не тот, кто их клянчит и без них не может.
Тебе вот твой хозяин диктует, что писать про МВФ и "соросят". Потому, что он твою дырявую тушку купил с потрохами. И это абсолютно понятно. Таковы правила рынка.
В Бюджете дыра в 300 миллиардов, а у вас зарплаты и премии миллионные!
Могут обещать, юлить, обманывать, но выполнить не могут. Ну не могут ЗЕляди пойти против своих хозяев.
МВФ выдвинул требования, часть которых ЗЕ тупо не в состоянии выполнить - Коломоя нах, Шевченко из НБУ нах, аудит воровства денег из Ковидного фонда.
NEWSUA
Ми ж Вас попереджали!
У проєкту держбюджету заклали зростання на 40% видатків на Офіс президента
Начинали бы в 8-00.
К 8 вечера были бы уже дома.