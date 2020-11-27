Військовослужбовця, який побив і підпалив свого товариша по службі, затримали в Донецькій області, - Офіс генпрокурора
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Військова прокуратура Донецького гарнізону Спеціалізованої прокуратури у військовій і оборонній сфері Об'єднаних сил затримала військовослужбовця, який завдав тілесних ушкоджень своєму товаришу по службі, а потім підпалив його.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Офісу ГПУ.
"За попередніми даними, військовослужбовець однієї з військових частин завдав тілесних ушкоджень своєму товаришу по службі. Він побив потерпілого, облив горючою рідиною, підпалив, а також заволодів грошовими коштами. Солдата доставили в Центральну міську лікарню міста Торецька із закритою черепно-мозковою травмою, опіками правої нижньої кінцівки", - сказано в повідомленні.
Військовослужбовець затриманий за фактом порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості, а також розбою (ч.2 ст.406, ч.1 ст.187 КК України).
Зараз вирішується питання про повідомленні йому підозри та обрання запобіжного заходу.
Ведення досудового розслідування в кримінальному провадженні доручено територіальному управлінню ДБР, розташованому в Краматорську.
Будь ласка, зачекайте...
Говорить нужно Правду и ничего, кроме Правды.
Это ж не анархисты.
Диалог у психолога
- Вам було дуже страшно в АТО?
- Так, дуже.
- А чого ви боялись найбільше?
- ДОВПОЙОПІВ....
Извини, если не помню - мне в голове иное зачастую важнее.
Честь имею.
Упырю - лет семь цугундера по-любому.
У меня вопрос: Зеля, ты финансирование армии сократил - типа войны больше нет? Или думаешь, что Нацгады тебя от фронтовиков защитят если что?
Ты ещё про дедовщину напиши.
Мол, нормально это - воевать надо.
Ну так на зоне тоже всякое бывает. Наверное ему там будет уютно ...
2. Необходимо отходить от совкового принципа комплектования офицерами, когда вчерашний школьник, кое-как отучившийся, или даже прошедший военную кафедру студент получает офицерское звание и должность. Офицер обязан пройти ступени солдат-сержант, зарекомендовать себя на должности младшего командира, продемонстрировать, что имеет авторитет у подчиненных, способен принимать решения. И лишь после этого отправляться учиться и становиться на офицерскую должность.
Зараз ми дізнаємось що наших воєнних немає за що любити. Єдиний, хто вартий любові, це Ваіва- зЕзідент.
Але хочеться, щоб не було.