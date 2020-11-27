Військовослужбовця, який побив і підпалив свого товариша по службі, затримали в Донецькій області, - Офіс генпрокурора

Військова прокуратура Донецького гарнізону Спеціалізованої прокуратури у військовій і оборонній сфері Об'єднаних сил затримала військовослужбовця, який завдав тілесних ушкоджень своєму товаришу по службі, а потім підпалив його.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Офісу ГПУ.

"За попередніми даними, військовослужбовець однієї з військових частин завдав тілесних ушкоджень своєму товаришу по службі. Він побив потерпілого, облив горючою рідиною, підпалив, а також заволодів грошовими коштами. Солдата доставили в Центральну міську лікарню міста Торецька із закритою черепно-мозковою травмою, опіками правої нижньої кінцівки", - сказано в повідомленні.

Військовослужбовець затриманий за фактом порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості, а також розбою (ч.2 ст.406, ч.1 ст.187 КК України).

Зараз вирішується питання про повідомленні йому підозри та обрання запобіжного заходу.

Ведення досудового розслідування в кримінальному провадженні доручено територіальному управлінню ДБР, розташованому в Краматорську.

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