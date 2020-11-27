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Військовослужбовця, який побив і підпалив свого товариша по службі, затримали в Донецькій області, - Офіс генпрокурора

Новини Цензор.НЕТ Події

Військовослужбовця, який побив і підпалив свого товариша по службі, затримали в Донецькій області, - Офіс генпрокурора

Військова прокуратура Донецького гарнізону Спеціалізованої прокуратури у військовій і оборонній сфері Об'єднаних сил затримала військовослужбовця, який завдав тілесних ушкоджень своєму товаришу по службі, а потім підпалив його.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Офісу ГПУ.

"За попередніми даними, військовослужбовець однієї з військових частин завдав тілесних ушкоджень своєму товаришу по службі. Він побив потерпілого, облив горючою рідиною, підпалив, а також заволодів грошовими коштами. Солдата доставили в Центральну міську лікарню міста Торецька із закритою черепно-мозковою травмою, опіками правої нижньої кінцівки", - сказано в повідомленні.

Військовослужбовець затриманий за фактом порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості, а також розбою (ч.2 ст.406, ч.1 ст.187 КК України).

Зараз вирішується питання про повідомленні йому підозри та обрання запобіжного заходу.

Ведення досудового розслідування в кримінальному провадженні доручено територіальному управлінню ДБР, розташованому в Краматорську.

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Топ коментарі
+9
Это уже вторая такая новость за сегодня. Похоже что роССийская зеленая агентура не только скрывает потери на фронте но и взялась за дискредитацию Армии Украины. Это очень серьезно. Если и сейчас украинцы не проснуться то снова переживут события 1918-1933 новый Геноцид в их современном варианте.
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27.11.2020 21:58
+8
или рабинрвич или зеленский или шифер, ну как у тебя? проницательный ты наш!
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27.11.2020 21:58
+7
ни коим образом не против наказания упырю, но вопрос - а надо ли это так озвучивать?
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27.11.2020 21:53
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Да...в семье не без урода
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27.11.2020 21:53 Відповісти
ни коим образом не против наказания упырю, но вопрос - а надо ли это так озвучивать?
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27.11.2020 21:53 Відповісти
Так гри в одні ворота не буває.
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27.11.2020 21:57 Відповісти
Если это не озвучить "так", ты озвучишь это по-своему - "скрывают боевые потери".
Говорить нужно Правду и ничего, кроме Правды.
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27.11.2020 22:18 Відповісти
Гарантирую, если бы напечатали фамилию, она была бы говорящая, что то типа Лайненко или Дурко.
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27.11.2020 21:54 Відповісти
или рабинрвич или зеленский или шифер, ну как у тебя? проницательный ты наш!
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27.11.2020 21:58 Відповісти
а может Дерьмов или Дурнов?
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27.11.2020 21:59 Відповісти
Скорее всего таки да...больше чем уверен, что идет откат назад и набирают местных дебилов...
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27.11.2020 22:47 Відповісти
то так бенедиктова с лехаимом и слугой пиарят всу?
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27.11.2020 21:56 Відповісти
Месные
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27.11.2020 21:56 Відповісти
Это уже вторая такая новость за сегодня. Похоже что роССийская зеленая агентура не только скрывает потери на фронте но и взялась за дискредитацию Армии Украины. Это очень серьезно. Если и сейчас украинцы не проснуться то снова переживут события 1918-1933 новый Геноцид в их современном варианте.
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27.11.2020 21:58 Відповісти
я бы эту новость не ставил в ленту...
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27.11.2020 21:58 Відповісти
это не новость а спецоперация просто журналисты это не понимают пока.
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27.11.2020 22:01 Відповісти
не все журналюги читали инструкции агитаторам-коммунистам на Украине от лёвы троцкого..
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27.11.2020 22:38 Відповісти
Ну правильно, в ленту нужно вывешивать только лозунги "В ВСУ - все белые и пушистые!". Да?
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28.11.2020 10:23 Відповісти
потому что воины в АТО воевать должны , а не дурью маятся и водку жрать! для этого есть гражданские люди - шахтеры таксисты торговцы и прочая лугандонрвсая сволота..... а наши начальнички этого в упор не понимают!!!
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27.11.2020 22:01 Відповісти
А как же Присяга? Дисциплина?
Это ж не анархисты.
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27.11.2020 22:22 Відповісти
Кстать, сам повоевать не хо? Вакантов хватает. Наведешь порядок. А то распустились, супостаты...
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27.11.2020 22:35 Відповісти
колюня, ты забыл, я же тебе писал еще в прошлом годе, уже коля , уже, широкино 16-17гг. поэтому и нервничаю....
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27.11.2020 22:51 Відповісти
хотя согласен, аватаров и при мне до фига было....
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27.11.2020 22:54 Відповісти
КПУ ветеран, ты поймешь :
Диалог у психолога
- Вам було дуже страшно в АТО?
- Так, дуже.
- А чого ви боялись найбільше?
- ДОВПОЙОПІВ....
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27.11.2020 23:00 Відповісти
Ну смотри: у меня пошел второй контракт. Это не считая года мобилизации. Я воюю. Сейчас в отпуске - козак гуляет))))
Извини, если не помню - мне в голове иное зачастую важнее.
Честь имею.
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27.11.2020 22:54 Відповісти
полюнь, обиды нет! просто цивильные не понимают, вот объяснять приходится...береги себя, не хворай, хорошо тебе погулять и Слава Украине!
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27.11.2020 23:00 Відповісти
Смерть (найлютіша) сепарни і агонія москалям.
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27.11.2020 23:04 Відповісти
Не боевые потери.
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27.11.2020 22:20 Відповісти
Если армия не воюет, армия развлекается как может.
Упырю - лет семь цугундера по-любому.
У меня вопрос: Зеля, ты финансирование армии сократил - типа войны больше нет? Или думаешь, что Нацгады тебя от фронтовиков защитят если что?
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27.11.2020 22:33 Відповісти
Это не Армия тогда, а сброд.
Ты ещё про дедовщину напиши.
Мол, нормально это - воевать надо.
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27.11.2020 22:41 Відповісти
Нет, не сброд. Это армия. Ты, видать, войну по новостям видел. А на войне всяко бывает.
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27.11.2020 22:43 Відповісти
Какое всякое? На войне можно сослуживцам головы проламывать и поджигать их?
Ну так на зоне тоже всякое бывает. Наверное ему там будет уютно ...
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28.11.2020 10:33 Відповісти
1. Срочная служба - пережиток совка. В современной армии служить должны мотивированные профессионалы, дорожащие службой.
2. Необходимо отходить от совкового принципа комплектования офицерами, когда вчерашний школьник, кое-как отучившийся, или даже прошедший военную кафедру студент получает офицерское звание и должность. Офицер обязан пройти ступени солдат-сержант, зарекомендовать себя на должности младшего командира, продемонстрировать, что имеет авторитет у подчиненных, способен принимать решения. И лишь после этого отправляться учиться и становиться на офицерскую должность.
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27.11.2020 22:38 Відповісти
"Нарешті" презЕдент дозволив генпрокуратурі займатися військовими.
Зараз ми дізнаємось що наших воєнних немає за що любити. Єдиний, хто вартий любові, це Ваіва- зЕзідент.
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27.11.2020 22:49 Відповісти
Да ничего, не переживай. Сейчас нацдружины возьмут шины, одни пойдут к дому прокурора который возбудил дело, а другие к дому следователя который должен расследовать, объяснят им что - "Ганьба! Не чипайте героя, побратима, захисника! (... студентку, комсомолку и вообще красавицу)"
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28.11.2020 10:46 Відповісти
На жаль, буває і таке.
Але хочеться, щоб не було.
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27.11.2020 23:59 Відповісти
В армії,як і в державі в цілому. Є патріотичне конституційне співтовариство,а є випадкові нахабно-егоістичні особи,одинаки. А такі випадки,тільки в тисячах відбувались і в радянській і в московитській нині. Досить згадати випадок військовим московитом в Вірменії та у нас на сході з ними ж біля Новоазовська,Широкіного,Марїнки. Просто наша російська преса це не висвічує,бо на платні у Путіна, а лише по двум-трьом каналам щось скажуть без обговорення. Зато Скобєєва з своїм рогоносцем на Мокві з штанів аж вискакує про "зладіяні карат...єй",а про своїх Падлюк мовчить,курва!
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28.11.2020 10:04 Відповісти
Службу в арміі влада настільки дескридитувала в очах людей, що охочих йти прислуговувати панам з лампасами, а не служити, все менше, от і набирають кого попало аби рознарядку виконати. З мого села два роки назад взагалі взяли на контракт дебіла, але вчасно спохватились і протягом півроку звільнили, слава богу, що не вспів нічого натворити.
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28.11.2020 13:14 Відповісти
 
 