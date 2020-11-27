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Щоб зупинити пандемію, потрібно, щоб 60-70% населення були вакциновані або перехворіли, - ВООЗ

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Щоб зупинити пандемію, потрібно, щоб 60-70% населення були вакциновані або перехворіли, - ВООЗ

Аби дієво зупинити поширення коронавірусу, близько 60-70% населення світу повинні мати імунітет або бути вакциновані.

Про це заявила керівниця департаменту імунізації Всесвітньої організації охорони здоров’я Кейт О’Брайєн, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Близько 60-70% населення повинні мати імунітет або піддатися вакцинації, щоб перервати ланцюжки. Однак в даній ситуації нам необхідно враховувати здатність вакцин не тільки забезпечувати профілактичний захист, а й запобігати передачі інфекції. На цей рахунок проводилися різні дослідження і моделювання", - наголосила О’Брайєн.

Представниця ВООЗ додала, що "докладніші прогнози в нинішній ситуації дати складно".

Нагадаємо, станом на 27 листопада в світі загалом із початку пандемії виявлено 61,6 мільйона випадків COVID-19, включаючи 1,44 мільйона летальних.

Наразі вже кілька західних вакцин від коронавірусу показали ефективність на 90% і вище. Проте загалом епідеміологічна ситуація в багатьох країнах світу цієї осені погіршується, в тому числі в Україні.

Читайте також: Путін вирішив випробувати російську вакцину від COVID-19 на 400 тис. військових
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Топ коментарі
+10
Сцук, какое мощное заявление!
Нобелевскую премию, срочно!
Вот только об этом можно прочитать в учебнике медика первокурсника
Что эта ВОЗ делает? Бабки осваивает?
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27.11.2020 22:12
+10
Кретины! Любой студент первокурсник мединститута знает что одним из свойств вируса является изменчивость его ДНК, он мутирует постоянно, и ваши вакцины- это выброшенные деньги! А может повальная вакцинация преследует другую цель? Я уже не чему не удивляюсь! Единственным способом уберечься от Короновируса или другого вируса- это не вакцинация, а повышение иммуной системы человека! Или переболели- это лучший способ, а то не известно чего вы туда напичкали в вашу вакцину! Тем более, что смертность от Короны не превышает нескольких процентов! От рака и сердечнососудистых заболеваний людей умирает больше чем от Короны, и это факт! А как вы делаете вашу статистику, мы уже знаем, и тестирование тоже- Илон Маск до сих пор не знает- так он болен Короной или нет!
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27.11.2020 22:55
+9
Кстать, жена (о, мудрая Афина), задала ПРОСТОЙ ВОПРОС - если первый локдаун помог, то зачем второй? А если не помог - ТО ЗАЧЕМ ВТОРОЙ?
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27.11.2020 22:47
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...или умерли. Когда население прореживается до уровня, при котором социальные контакты становятся слишком редкими, пандемия обречена на конец.
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27.11.2020 22:11 Відповісти
это называется саморегуляцией популяции Чтобы остановить пандемию, нужно, чтобы 60-70% населения были вакцинированы или переболели, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 6742
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27.11.2020 22:18 Відповісти
Сцук, какое мощное заявление!
Нобелевскую премию, срочно!
Вот только об этом можно прочитать в учебнике медика первокурсника
Что эта ВОЗ делает? Бабки осваивает?
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27.11.2020 22:12 Відповісти
На какой странице? Чтобы остановить пандемию, нужно, чтобы 60-70% населения были вакцинированы или переболели, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 7336
Хочу почитать первоисточник.
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27.11.2020 22:13 Відповісти
Тебя в Гугле забанили?
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27.11.2020 22:15 Відповісти
Гугл не находит.
Помоги, пожалуйста. Щоб зупинити пандемію, потрібно, щоб 60-70% населення були вакциновані або перехворіли, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 9688
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27.11.2020 22:31 Відповісти
На
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27.11.2020 22:33 Відповісти
схоже , що так - толку , від ного , все одно нема ...
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27.11.2020 22:13 Відповісти
а померло???
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27.11.2020 22:13 Відповісти
На протязі шести місяців.
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27.11.2020 22:14 Відповісти
Шесть месяцев на сквозняке? Щоб зупинити пандемію, потрібно, щоб 60-70% населення були вакциновані або перехворіли, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 7339 Українською - протягом шести місяців. Онови гугл-перекладач
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28.11.2020 08:42 Відповісти
Я Яндексом користуюся. Як президент.
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28.11.2020 09:13 Відповісти
😳
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28.11.2020 10:52 Відповісти
математика больших чисел,фуле Чтобы остановить пандемию, нужно, чтобы 60-70% населения были вакцинированы или переболели, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 7524
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27.11.2020 22:17 Відповісти
Щоб зупинити пандемію, з початку треба визначитись, проти якого вірусу розробляти вакцину, на тлі численних повідомлень про мутації вірусу.
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27.11.2020 22:18 Відповісти
тобто - 70% від 7,5 мільярдів ?!
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27.11.2020 22:18 Відповісти
Российский журналист Алексей Пивоваров, который прививался российской вакциной «Спутник V». от коронавируса 2 месяца назад, заболел ковидом.
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27.11.2020 22:18 Відповісти


распад и неуважение

«Разработчики российской вакцины "Спутник V" предложили комбинировать ее с вакциной британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca».

Для наилучшего эффекта и минимального вреда здоровью лучше делать это в пропорции ноль к одному.
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27.11.2020 22:20 Відповісти
Лукашенко потому и скидывают под радостные вопли быдла - он не допустил уничтожения экономики локдаунами (или даунами)... кто нибудь видит хотя бы одну маску - подскажите - я не вижу.
Щоб зупинити пандемію, потрібно, щоб 60-70% населення були вакциновані або перехворіли, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 2310

Щоб зупинити пандемію, потрібно, щоб 60-70% населення були вакциновані або перехворіли, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 7036
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27.11.2020 22:28 Відповісти
Tam i tak davno unictozena ekonomika,tocnej ejio i nebylo
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27.11.2020 22:33 Відповісти
та ну, на фоні української білоруська процвітає)
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27.11.2020 22:42 Відповісти
A na fone ES na skolko let otstajiot na 50 let ili bolse? Щоб зупинити пандемію, потрібно, щоб 60-70% населення були вакциновані або перехворіли, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 3498
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27.11.2020 22:46 Відповісти
не гони...
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27.11.2020 23:01 Відповісти
Ne goniu govoriu kak jest.Kolxozi mozet tam ciuda ekonomiki sto li? Щоб зупинити пандемію, потрібно, щоб 60-70% населення були вакциновані або перехворіли, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 3690
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27.11.2020 23:08 Відповісти
Экономика Белоруссии - 114-я экономика мира по объёму ВВП на душу населения по ППС, по этому показателю, который составляет 19 943 долларов США, Республика Беларусь занимает место между государством Мальдивы и Мексикой. Белоруссия - среднеразвитое индустриально-аграрное государство;
И она не уничтожена была...

А вопрос не в качестве экономики - сказано что её не уничтожали умышленно, как в Украине...
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27.11.2020 23:22 Відповісти
Davajte po VVP sravnim s Litvoj 3 raza u nix mense cem Litve jesli vziat na celoveka,eto primerno 30 let raznica pri usloviji jesli Litve VVP rosla 0% a Belorus 10% v god..Uslovija byli ravnyje 1991 godu tex stran,a teper ix razlycajet kak minimum 30 let lucem sluce.Vot odni razvivalis,a drugyje net
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27.11.2020 23:33 Відповісти
Nado novyje strojit,a ne uderzyvat starjio,tem boleje kakije ta kolxozi ubytocnyje vyderzyvat ili u nix kombaijni zavod Gomele takoj jest na bankrote komu takoj nuzen?.
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27.11.2020 23:40 Відповісти
А вопрос не в качестве экономики - вопрос в том что страну не уничтожали умышленно под видом борьбы с пандемией.
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28.11.2020 00:00 Відповісти
Tut realno situacija stalo xuze kak tolko otpustili borbu,vot zdes srazu na 10 raz stalo bolse bolnix.Bolnici perepolneni sto togda delat?Tut melki i sredni biznis polucajet pomoc dengami zarplati platyt gosudarstvo im,ne vsio no 80% togo sto polucali.Ekonomika tut VVP pocti neizmenilsia tocnej upal na 0.6% daze pri takoj situaciji.
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28.11.2020 07:47 Відповісти
Щоб зупинити пандемію, потрібно, щоб 60-70% населення були вакциновані або перехворіли, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 8731 Щоб зупинити пандемію, потрібно, щоб 60-70% населення були вакциновані або перехворіли, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 5219
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27.11.2020 22:44 Відповісти
Кстать, жена (о, мудрая Афина), задала ПРОСТОЙ ВОПРОС - если первый локдаун помог, то зачем второй? А если не помог - ТО ЗАЧЕМ ВТОРОЙ?
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27.11.2020 22:47 Відповісти
Все бы выглядело достаточно понятным, если бы не одно но. Никак не укладывается в эти расчеты число заболевших в Китае (92580 чел.) на 1.5 млрд. население. Слабо верится что при такой плотности и численности населения по сути нулевая заболеваемость. Супер супер проводимые карантинные мероприятия и фанатичная исполнительность китайцев это манипуляция фактами далёкими от реальности. Достаточно посмотреть как в Китае отмечали Новый год ( 80 % без масок которые как уже доказано абсолютно бесполезны) повод задуматься: "А всю ли правду нам говорят об Уханьском вирусе?!".
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27.11.2020 22:50 Відповісти
Кретины! Любой студент первокурсник мединститута знает что одним из свойств вируса является изменчивость его ДНК, он мутирует постоянно, и ваши вакцины- это выброшенные деньги! А может повальная вакцинация преследует другую цель? Я уже не чему не удивляюсь! Единственным способом уберечься от Короновируса или другого вируса- это не вакцинация, а повышение иммуной системы человека! Или переболели- это лучший способ, а то не известно чего вы туда напичкали в вашу вакцину! Тем более, что смертность от Короны не превышает нескольких процентов! От рака и сердечнососудистых заболеваний людей умирает больше чем от Короны, и это факт! А как вы делаете вашу статистику, мы уже знаем, и тестирование тоже- Илон Маск до сих пор не знает- так он болен Короной или нет!
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27.11.2020 22:55 Відповісти
геноцидом попахивает
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27.11.2020 22:56 Відповісти
Утилізувати вони хочуть 60-70% населения ... психопати
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27.11.2020 23:00 Відповісти
Таку кількість утилізувати не можливо.
Але цілком ймовірно багатьох з них це може зробити хворими чи слабшими.
Скільки людей сидить на ліках.
Дітки які хворі.

Не бачу логіки.
Крім збагачення фарма-індустрії.
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28.11.2020 00:08 Відповісти
Щоб перемогти хворобу треба нормальне МОЗ з професіоналами лікарями, а не коновалами.Та і влада має бути не з дебілів.
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27.11.2020 23:06 Відповісти
Шоб перемогти хворобу, треба менше тєлєк дивитись і новин читати.
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27.11.2020 23:13 Відповісти
Чтобы побороть пандемию, нужно население одеть в защитные шлемы, как в лабораториях, где работают с вирусами. Тогда люди не смогут заразится!
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27.11.2020 23:12 Відповісти
На Донбассе на оккупированной территории Донецкой области вакцинировали боевиков группировки "ДНР" российской экспериментальной вакциной против коронавируса "Спутник V". В результате 55% привитых заболели COVID-19, и также был летальный случай.
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27.11.2020 23:12 Відповісти
Их и Новичком привить- ничего с ними не будет.
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28.11.2020 09:25 Відповісти
Так как по заявлениям ученых и то спорным иммунитет после перенесенного заболевания может сохраняться 6-8 месяцев, а вакцинация ( при учете качественной и проверенной вакцины) будет действовать 8, максимум 12 месяцев ( при самом радужном варианте), коллективный иммунитет и вакцинация (до которых нам как до "Киева рачки") нам ближайшее время не светит и до конца не снимет проблемы. По крайней мере пока не появится качественная, действенная вакцина и она не станет доступна как по наличию, так и по ее цене ( что в наших условиях тоже немаловажно) и когда вакцинацией охватят до 80% населения ( как обязательную процедуру) да еще и через каждые 7-9 месяцев ( что тоже в наших реалиях далеко не просто, судя по тому какое сопротивление у нас вызывает даже ношение масок) Вот тогда возможно что то и изменится в лучшую сторону. И это при том что вирус не будет мутировать , как это произошло с норками. Поэтому пока больше вопросов чем ответов. Ясно одно что богатые и успешные страны США, Канада, ЕС, Япония и т.д. найдут возможность хоть как то попытаться обезопасить свое население. Страны третьего мира и живущие от кредита до кредита вряд ли позволят себе такую роскошь, ну разве что это охватит 10-15% населения и то неизвестно когда это произойдет. Раша вакцина "Спутник" это чисто пиар Пукина и испытывают ее на белорусах, венесуэльцах, никарагуанцах, ну и как говорят на " ополченцах". Недаром сам Пу ей не прививался и просил у Макрона помощи в создании вакцины с подключением французских ученых, а потом возмущался что французы озвучили содержание их беседы.
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27.11.2020 23:24 Відповісти
Эта эфиопская макака ещё не убралась к себе обратно в пампасы ?
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27.11.2020 23:33 Відповісти
Ви думаєте, якщо поставлять (оберуть) іншого, то у діяльності цієї контори щось зміниться ?
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28.11.2020 00:09 Відповісти
Как минимум, их деятельность будет частично парализована на время. Уже плюс.
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28.11.2020 00:13 Відповісти
Не тринди.Треба закрити малий і середній бізнес,щоб всі ходили в масках,штрафувати,закрити метро і базари,підвищити тарифи і валити всіх електрошокером.
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28.11.2020 07:37 Відповісти
Слабый иммунитет - плохо, сильный - опасно. Хотелось бы знать что такое оптимальный. Может быть он у детей, когда еще сам организм адекватно реагирует.
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28.11.2020 07:47 Відповісти
Кажется на нас будут тестировать все новые вакцины?
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28.11.2020 21:00 Відповісти
 
 