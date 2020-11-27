Щоб зупинити пандемію, потрібно, щоб 60-70% населення були вакциновані або перехворіли, - ВООЗ
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Аби дієво зупинити поширення коронавірусу, близько 60-70% населення світу повинні мати імунітет або бути вакциновані.
Про це заявила керівниця департаменту імунізації Всесвітньої організації охорони здоров’я Кейт О’Брайєн, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Близько 60-70% населення повинні мати імунітет або піддатися вакцинації, щоб перервати ланцюжки. Однак в даній ситуації нам необхідно враховувати здатність вакцин не тільки забезпечувати профілактичний захист, а й запобігати передачі інфекції. На цей рахунок проводилися різні дослідження і моделювання", - наголосила О’Брайєн.
Представниця ВООЗ додала, що "докладніші прогнози в нинішній ситуації дати складно".
Нагадаємо, станом на 27 листопада в світі загалом із початку пандемії виявлено 61,6 мільйона випадків COVID-19, включаючи 1,44 мільйона летальних.
Наразі вже кілька західних вакцин від коронавірусу показали ефективність на 90% і вище. Проте загалом епідеміологічна ситуація в багатьох країнах світу цієї осені погіршується, в тому числі в Україні.
Будь ласка, зачекайте...
Нобелевскую премию, срочно!
Вот только об этом можно прочитать в учебнике медика первокурсника
Что эта ВОЗ делает? Бабки осваивает?
Хочу почитать первоисточник.
Помоги, пожалуйста.
распад и неуважение
«Разработчики российской вакцины "Спутник V" предложили комбинировать ее с вакциной британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca».
Для наилучшего эффекта и минимального вреда здоровью лучше делать это в пропорции ноль к одному.
И она не уничтожена была...
А вопрос не в качестве экономики - сказано что её не уничтожали умышленно, как в Украине...
Але цілком ймовірно багатьох з них це може зробити хворими чи слабшими.
Скільки людей сидить на ліках.
Дітки які хворі.
Не бачу логіки.
Крім збагачення фарма-індустрії.