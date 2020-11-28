Біля буксира "Аметист" у Чорноморському порту зафіксували забруднення моря в 3,8 раза вище норми, - Держекоінспекція

Державна екологічна інспекція зафіксувала перевищення вмісту нафтопродуктів у 3,8 раза біля буксира "Аметист" у Чорноморському морському порту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Урядовий портал.

"Площа забруднення склала 490м². При цьому було помітно, що хтось хотів приховати ці сліди за допомогою сорбенту.

Проби води, які були взяті інспекторами, показали, що рівень забрудненості нафтопродуктами перевищує норму в 3,8 разів", - заявив голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований.

Він зазначив, що про аварію в Чорноморську інспектори дізнались з засобів масової інформації.

"26 листопада вночі із засобів масової інформації стало відомо, що це судно почало тонути і з нього стався витік нафтопродуктів. В телефонному режимі керівництво ДЕІ Одеської області зв’язалося з Адміністрацією морських портів України (АМПУ) і там заперечили цей факт.

Читайте також: Забруднення нафтою Чорного моря: поліція відкрила кримінальне провадження. ФОТО

На ранок ми офіційно звернулись до ДП "АМПУ" та його Чорноморської Філії з проханням терміново допустити державних інспекторів до спільного обстеження акваторії Чорного моря в місці аварії буксиру. Однак, на підприємстві лист ДЕІ проігнорували. А капітан Чорноморського морського порту, до якого Держекоінспекція також надсилала запит, відповів про відсутніть зазначених порушень", - пояснив Мальований.

Потрапити до місця інциденту працівникам ДЕІ допомогли в Одеському загоні морської охорони Державної прикордонної служби.

"Там вони побачили забруднюючу речовину невідомого походження та плівку сріблястого кольору, яка була візуально схожа на сліди нафти", - розповів глава інспекції.

26 листопада Адміністрація морських портів України офіційно спростувала цю інформацію.

Пізніше голова Держекоінспекції Андрій Мальований повідомив, що співробітники ДЕІ у взаємодії з прикордонниками підійшли до причалу з моря і зафіксували забруднюючі плями на поверхні води нафтопродуктами і помітили сліди сорбенту, який використовується для збору з водної поверхні нафтопродуктів. Він звинуватив АМПУ в тому, що там знали про випадок і хотіли приховати результати катастрофи.

Поліція Одеси за заявою Державної екологічної інспекції відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 243 (Забруднення моря) Кримінального кодексу України.