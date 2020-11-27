За місяць в окупованому Криму потрібно пробурити 30 свердловин із водою, - російський "ревізор" Назаров
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Заступник міністра економічного розвитку Росії Сергій Назаров, інспектючи окупований Крим, заявив, що до кінця року окупаційна влада має завершити буріння 30 свердловин із водою.
Про це заявив, перебуваючи на окупованому півострові, де інспектує хід реалізації плану щодо "забезпечення надійного водопостачання Криму", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".
"Дані роботи забезпечать додаткову подачу води в системи водопостачання Криму і Севастополя. Воду з пробурених свердловин регіону важливо встигнути подати до кінця року жителям Криму", - заявив Назаров.
Російський чиновник оглянув майданчики під буріння свердловин у Криму і Севастополі. Окупаційні чиновники повідомили, що до кінця року 20 свердловин планують пробурити на території Криму, ще вісім - у Севастополі.
Раніше повідомлялося, що Назаров вимагає подолати "гострий дефіцит води" в Криму до початку 2021 року.
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От этого что, водоносный пласт увеличится?
Что б увеличился - туда закачивать надо
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а з моменту окупації чого не бурили,на що надіялись? Коли б все так просто було би то Кримський канал не будували б .А що розломи в земній корі і опріснювальні установки передумали?
Но шо такое, шо за цвет?
Говна фонтаны получили
Бо руський мир - то туалет.
Мої друзі з Ізраїлю офігівали.
- У вас в Україні є своя Італія.
А что даст коридор без днепровской воды?
"Последние пять лет китайцы умело выкручивают руки россиянам, попавшим под режим международных санкций из-за оккупации Крыма и разжигания войны на Донбассе", - сообщили в "Сито Сократа".
Они заверили, что в Кремле обеспокоены экспансионистскими амбициями Пекина, однако в сложившейся ситуации не имеют выхода. В итоге такого сотрудничества, считает ресурс, Россия может потерять Восточную Сибирь.
"Похоже, именно этот регион будет важнейшим театром реальной гибридной российско-китайской войны уже в близком будущем... И здесь Москве катастрофически аукнется ее мнимое территориальное "приобретение" в Крыму, как говорят в народе: не рой другому яму, сам в нее попадешь",
Выкачать остатки пресной воды из-под земли и всьо... А дальше только уезжать из Крыма.
Украина только за. Только татар жалко - придется им снова все с нуля начинать.