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За місяць в окупованому Криму потрібно пробурити 30 свердловин із водою, - російський "ревізор" Назаров

Новини Цензор.НЕТ Події

За місяць в окупованому Криму потрібно пробурити 30 свердловин із водою, - російський

Заступник міністра економічного розвитку Росії Сергій Назаров, інспектючи окупований Крим, заявив, що до кінця року окупаційна влада має завершити буріння 30 свердловин із водою.

Про це заявив, перебуваючи на окупованому півострові, де інспектує хід реалізації плану щодо "забезпечення надійного водопостачання Криму", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

"Дані роботи забезпечать додаткову подачу води в системи водопостачання Криму і Севастополя. Воду з пробурених свердловин регіону важливо встигнути подати до кінця року жителям Криму", - заявив Назаров.

Російський чиновник оглянув майданчики під буріння свердловин у Криму і Севастополі. Окупаційні чиновники повідомили, що до кінця року 20 свердловин планують пробурити на території Криму, ще вісім - у Севастополі.

Читайте також: В окупованому Криму побудують опріснювач морської води, за це візьмуться організації "з іменем", - маріонетка Кремля Аксьонов

Раніше повідомлялося, що Назаров вимагає подолати "гострий дефіцит води" в Криму до початку 2021 року.
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Топ коментарі
+41
Бурите, Шура, бурите.
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27.11.2020 22:20
+24
За месяц в оккупированном Крыму нужно пробурить 30 скважин с водой, - российский "ревизор" Назаров - Цензор.НЕТ 3028
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27.11.2020 22:35
+20
Да хоть два миллиона пробурите
От этого что, водоносный пласт увеличится?
Что б увеличился - туда закачивать надо
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27.11.2020 22:22
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Бурите, Шура, бурите.
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27.11.2020 22:20 Відповісти
опередил
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27.11.2020 22:25 Відповісти
Тупий ватний ревізор не розуміє,що свердловина не означає наявність в ній води придатної для вживання.Хай бурять хоча б на кожному метрі - води нема і не буде.Як і грошей скоро не буде. Но ви "дєржітєсь."
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27.11.2020 23:00 Відповісти
за каждую скважину, мрази, заплатите!!!
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27.11.2020 22:21 Відповісти
Да хоть два миллиона пробурите
От этого что, водоносный пласт увеличится?
Что б увеличился - туда закачивать надо
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27.11.2020 22:22 Відповісти
ну так они с моря и закачают , а можно и с канализации качать, по фигу. помнишь из школьного курса природоведения - "круговорот воды в природе" ***!!!!!
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27.11.2020 22:26 Відповісти
Ну так нафига такие сложности? Пусть прямо из канализации и пьют
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27.11.2020 22:28 Відповісти
это было бы для рашистов слишком просто!!!! тут ведь через жопу нужно по рашистско-путински!
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27.11.2020 22:34 Відповісти
За месяц в оккупированном Крыму нужно пробурить 30 скважин с водой, - российский "ревизор" Назаров

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а з моменту окупації чого не бурили,на що надіялись? За місяць в окупованому Криму потрібно пробурити 30 свердловин із водою, - російський "ревізор" Назаров - Цензор.НЕТ 4961 Коли б все так просто було би то Кримський канал не будували б .А що розломи в земній корі і опріснювальні установки передумали? За місяць в окупованому Криму потрібно пробурити 30 свердловин із водою, - російський "ревізор" Назаров - Цензор.НЕТ 5826
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27.11.2020 23:00 Відповісти
Пример
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28.11.2020 01:24 Відповісти
А бабло распилить?
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28.11.2020 07:44 Відповісти
чилавэк измученный нарзаном...
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27.11.2020 22:22 Відповісти
эдак вы всю землю насквозь пробурите и у американцев воду киздить будете.... затейники мать вашу....
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27.11.2020 22:23 Відповісти
Им дешевле будет жабры отрастить...
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27.11.2020 22:25 Відповісти
Это еще раз доказывает, что тупее чем руское животное, в мире скотов не существует😀
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27.11.2020 22:26 Відповісти
На жаль є, це їх посіпаки.
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27.11.2020 22:28 Відповісти
а русню всё в землю тянет-бури,копай,недра сасай(прювет гордым кротам данбаса)...дети подземелья,@лять
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27.11.2020 22:28 Відповісти
За місяць в окупованому Криму потрібно пробурити 30 свердловин із водою, - російський "ревізор" Назаров - Цензор.НЕТ 8249
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27.11.2020 22:48 Відповісти
А через годик почва просто превратиться в песок.Удачи дебилы !)
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27.11.2020 22:29 Відповісти
Бурили скважину, бурили
Но шо такое, шо за цвет?
Говна фонтаны получили
Бо руський мир - то туалет.
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27.11.2020 22:30 Відповісти
Кацапи увімкнули турборежим по знищенню крима. Ганрий український півострів був.
Мої друзі з Ізраїлю офігівали.
- У вас в Україні є своя Італія.
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27.11.2020 22:32 Відповісти
нормально. успешно или безуспешно, но это по любому ускорит приход знаменитого крымского землетрясения 202Х го года )) главное, шоб минимум один бур в нужную точку попал )) а дальше это будет как игра в бирюльки ))
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27.11.2020 22:33 Відповісти
це і закінчиться катастрофічним землетрусом
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28.11.2020 10:09 Відповісти
с вероятностью равной единице. это чисто вопрос времени. таймер уже начал обратный отсчёт.
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28.11.2020 10:58 Відповісти
За месяц в оккупированном Крыму нужно пробурить 30 скважин с водой, - российский "ревизор" Назаров - Цензор.НЕТ 1132
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27.11.2020 22:33 Відповісти
всегда смотрю на этого дебила-морячка и думаю - ну как ты там дурачёк ? хорошо тебе при рузьком режиме? и вааще живой ли еще? мы ведь когда вернемся тебя судить будем!
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27.11.2020 22:37 Відповісти
он не патриот, он предатель, именно такие как он и сдали крым! их там много таких понаехавших.... их родина - мурмански североморски совгавани тихоокеанские и прочие говени. но поскольку туда им возвращатся в лом, вот они заваруху и устроили. ну а сейчас мучаются, камни с неба глотают... ну и путлер им в помощь!
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27.11.2020 23:29 Відповісти
Так у них руцкий мир нигде не заканчивается , поэтому он как бе себе не предатель.
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28.11.2020 00:02 Відповісти
Він, ніби кажуть вже здох
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27.11.2020 23:14 Відповісти
разберемся. ну а если сдох и йух с ним!!! наверное камней снеба наглотался!
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27.11.2020 23:31 Відповісти
с кабыздохом и куродавом уже танцует на красной сковородке.
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28.11.2020 08:39 Відповісти
За месяц в оккупированном Крыму нужно пробурить 30 скважин с водой, - российский "ревизор" Назаров - Цензор.НЕТ 3028
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27.11.2020 22:35 Відповісти
За месяц в оккупированном Крыму нужно пробурить 30 скважин с водой, - российский "ревизор" Назаров - Цензор.НЕТ 2878
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27.11.2020 22:39 Відповісти
гы...вы сначала пробурите...а потом будете решать,с водой они или без оной За місяць в окупованому Криму потрібно пробурити 30 свердловин із водою, - російський "ревізор" Назаров - Цензор.НЕТ 311
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27.11.2020 22:45 Відповісти
Да. Бурите прямо в Волгу.
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27.11.2020 22:51 Відповісти
Зачем бурить? Начинайте самолетами сбрасывать камни с неба на крысчан.
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27.11.2020 22:52 Відповісти
швидше пробурять - швидше россол потече. швидше крим повернетться до первісного стану. ну може ще трусоне...як у 27му
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27.11.2020 22:57 Відповісти
Мне крайне неприятно быть в смешной роли бабки Ванги, но дело в том что они наткнутся на воду с превышением содержания солей по санитарным нормам.
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27.11.2020 23:03 Відповісти
ты же вроде с понтом психиатр а не санитарный врач? пусть наткнуться на что хотят хоть на нефть..... рыдать не будем.
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27.11.2020 23:34 Відповісти
для кацапов я ветеринар.
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28.11.2020 00:03 Відповісти
так это и ежу понятно по закону Архимеда два сосуда)) и пустой заполняется соседним За місяць в окупованому Криму потрібно пробурити 30 свердловин із водою, - російський "ревізор" Назаров - Цензор.НЕТ 695
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28.11.2020 08:41 Відповісти
Непонятно это чтобы напоить или просто пробурить?! Даже если бредовую идею водоснабжения взять как источник водоснабжения то все равно напрашивается вопрос: " на сколько хватит грунтовых вод? Если как в школьной задаче, из одного крана вытекает больше чем поступает?" Эти полумеры направлены на ближайшие цели, а главная цель: Либо Днепровская вода,либо коридор. Других решений просто нет. Даже если рукожопые построят опреснитель то они тут же столкнуться с вопросом увеличения электромощностей.
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27.11.2020 23:05 Відповісти
"Либо Днепровская вода,либо коридор"

А что даст коридор без днепровской воды?
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27.11.2020 23:12 Відповісти
Речь идёт о способе получения. Либо зелики перескакивают красную черту, либо путлеру сносит башню и он идёт напролом
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27.11.2020 23:17 Відповісти
Думаю русня решит вопрос водоснабжения городов Крыма без Днепра. У них достаточно денег и дури. А сельское хозяйство там умрёт.
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27.11.2020 23:20 Відповісти
ага , из гавна будет воду и водку делать, как в "солдате Чонкине" Войновича.... помню как в 14-15 рашистские пропагандоны рассказывали что мол с Кубани воду проведут. я еще тогда подумал, что врут , на Кубани самим кубанцам воды не хватает, куда там еще забирать.... короче объелись крысчане камнями небесными! и главное, никто ведь их не трогал и не притеснял и на курортных сезонах отлично зарабатывали на весь год и сами кацапы туда любили ездить оттянуться и концлагерей для русскоговорящих не наблюдалось и на украинском разговаривать никого не заставляли.... окрысились??? ну теперь кушайте не подавитесь!
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28.11.2020 12:40 Відповісти
Только не в "Чонкине", а в "Москве-2042". В 2014 я сам не верил, что они в короткие сроки могут решить проблемы с электричеством, газом и мостом. С водой тоже всё решаемо, были бы деньги и желание.
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28.11.2020 13:26 Відповісти
не позорься книголюб! ты видать Чонкина совсем не читал - раз куйню несешь, защитник крысчан! н да..... ну так чего ж все же нет (тебя трактую) денег или желания?
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28.11.2020 13:37 Відповісти
А ещё через 70 лет у них не будет туалетной бумаги, догосподарюються. Весь миръ насилия мы разрушим...
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15.03.2021 23:29 Відповісти
хотел бы я на этот коридор находящийся под прицелом наших градов и смерчей посмотреть.....
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27.11.2020 23:36 Відповісти
Градам і Смерчам заборонено стріляти. Як і будь-якій іншій зброї. зезрадники, обрані дебілами, зробили всю Україну.
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28.11.2020 11:54 Відповісти
ну шо ты пургу несешь, а сестра ермака? нельзя ,нельзя..... так и коридора сейчас нету, а если будет то будем стрелять всем что у нас есть включая авиацию по любому. мой батя в свои 70 говорит , что лично автомат возьмет и пойдет Украину защищать.... так просто теперь ***** ничего сделать не получится! нам бы еще гаранта смелого а не трусливого и всего на свете боящегося! цены бы нам не было!!!! хотя это уже сослагательное наклонение и совсем другая история.....
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28.11.2020 12:29 Відповісти
В отношении денег вопрос сложный. в Китае ожидают скорого краха режима Путина с целью "поживиться российскими ресурсами".

"Последние пять лет китайцы умело выкручивают руки россиянам, попавшим под режим международных санкций из-за оккупации Крыма и разжигания войны на Донбассе", - сообщили в "Сито Сократа".

Они заверили, что в Кремле обеспокоены экспансионистскими амбициями Пекина, однако в сложившейся ситуации не имеют выхода. В итоге такого сотрудничества, считает ресурс, Россия может потерять Восточную Сибирь.

"Похоже, именно этот регион будет важнейшим театром реальной гибридной российско-китайской войны уже в близком будущем... И здесь Москве катастрофически аукнется ее мнимое территориальное "приобретение" в Крыму, как говорят в народе: не рой другому яму, сам в нее попадешь",
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27.11.2020 23:24 Відповісти
Виявляється все так просто. Треба лише набурити дірок в землі і буде щастя.
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27.11.2020 23:27 Відповісти
ты прав года на 2-3 счастья хватит а потом.... суп з котом...
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27.11.2020 23:38 Відповісти
А и правильно.
Выкачать остатки пресной воды из-под земли и всьо... А дальше только уезжать из Крыма.

Украина только за. Только татар жалко - придется им снова все с нуля начинать.
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28.11.2020 02:00 Відповісти
вот и вся постройка опреснительной станции именитыми зарубежными фирмами))
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28.11.2020 12:40 Відповісти
Вот бараны! Вас ждёт засоление всех земель Крыма! Физику знать надо! В школе надо было уроки не прогуливать!
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28.11.2020 15:36 Відповісти
Счас крысчане они вам шо хош изобретать будут, из камней воду добывать, чтобы казаться хорошими добрыми вечными вождями, коих вы сами посадили себе на горб.
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15.03.2021 23:24 Відповісти
Хорошо, если бы ещё пролет под воду ушёл ненужного оккупанского моста.
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15.03.2021 23:32 Відповісти
 
 