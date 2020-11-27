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Марченко про незахищені статті бюджету: Якщо орган влади хоче під час пандемії купити стільці, можна почекати?

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Марченко про незахищені статті бюджету: Якщо орган влади хоче під час пандемії купити стільці, можна почекати?

Міністр фінансів Сергій Марченко стверджує, що держава здійснить виплати і за захищеними, і за незахищеними статтями бюджету.

Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Є певні затримки за незахищеними статтями. Але про що йдеться? Якщо у вас у період пандемії якийсь орган влади хоче закупити якісь стільці або меблі, то, ви знаєте, можна почекати кілька днів, тижнів, поки ми заплатимо пенсії і заробітні плати. Ось і все. І далі повернутися до цього питання", - сказав Марченко.

Міністр фінансів стверджує, що грошей у бюджеті вистачить і на захищені, і на незахищені статті бюджету.

"У нас є можливість запозичувати, у нас є кошти на Єдиному казначейському рахунку. Ми бачимо вже, як до кінця року забезпечити виплату захищених статей, незахищених статей. Є розуміння, яким чином і в якій етапності ми будемо це робити", - заявив він.

Читайте також: Глава мінфіну Марченко: Переговори з МВФ тривали 3 тижні, починали о 16:00, закінчували о 4-5 ранку
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Топ коментарі
+6
"Есть определенные задержки по незащищенным статьям. Но о чем идет речь?"
речь о том зеленожопый что подобных "задержек" небыло лет 10 в Украине. А особенно их небыло в очень трудных бюджетных 2014 и 2015 годах
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27.11.2020 23:12
+3
а если вай-фай в самолете забацать? Марченко о незащищенных статьях бюджета: Если орган власти хочет во время пандемии купить стулья, можно подождать? - Цензор.НЕТ 4945
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27.11.2020 23:12
+3
А покупка элитных авто для чиновников на сотни миллионов грн.? А выплата помощи в 750 000 грн. при липовом увольнении мужа нашей генпрокурорши? Это - защищённые статьи?
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27.11.2020 23:19
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"Есть определенные задержки по незащищенным статьям. Но о чем идет речь?"
речь о том зеленожопый что подобных "задержек" небыло лет 10 в Украине. А особенно их небыло в очень трудных бюджетных 2014 и 2015 годах
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27.11.2020 23:12 Відповісти
а если вай-фай в самолете забацать? Марченко о незащищенных статьях бюджета: Если орган власти хочет во время пандемии купить стулья, можно подождать? - Цензор.НЕТ 4945
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27.11.2020 23:12 Відповісти
Думаю как раз таки чиновники себе купят "стулья/мебель" в первую очередь, а остальные подождут...
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27.11.2020 23:14 Відповісти
Можно и без туалетной бумаги обойтись и использовать бумагу с архивов Марченко о незащищенных статьях бюджета: Если орган власти хочет во время пандемии купить стулья, можно подождать? - Цензор.НЕТ 3682
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27.11.2020 23:15 Відповісти
А покупка элитных авто для чиновников на сотни миллионов грн.? А выплата помощи в 750 000 грн. при липовом увольнении мужа нашей генпрокурорши? Это - защищённые статьи?
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27.11.2020 23:19 Відповісти
Но-но, ты пошто на святое заришься?!
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27.11.2020 23:23 Відповісти
Ну в данном случае если где власти срочно понадобились новые стулья---то выдать и бесплатно табуретки---но с двумя верёвками. Одну пусть привяжет к потолку где люстра, а другую к ножке табурета! Самому и дёргать что к табуретке!
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27.11.2020 23:20 Відповісти
На Слабоді гармидер. Всі щось говорять не слухаючи нікого. Вимкнув.
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27.11.2020 23:20 Відповісти
ага, подождать несколько дней... ну и сказочник
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27.11.2020 23:25 Відповісти
Розкажи це незамінному.
Марченко про незахищені статті бюджету: Якщо орган влади хоче під час пандемії купити стільці, можна почекати? - Цензор.НЕТ 5731
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27.11.2020 23:31 Відповісти
По ходу реального текста проекта бюджета ни у кого нет !!! Все несут какой то бред о 702 млрд. гривен заимствований в бюджете весом в 1,096 трлн. гривен ... пздц Марченко про незахищені статті бюджету: Якщо орган влади хоче під час пандемії купити стільці, можна почекати? - Цензор.НЕТ 4997 приехали ...
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27.11.2020 23:48 Відповісти
Так. А если не табуретки, а какой-нибудь ландик, который ровер? Он ждать не будет. Тут требуется быстрота. А он подождать...
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28.11.2020 00:13 Відповісти
А вот зеленые ВР, ГБР, СБУ не могут подождать с лендкрузерами топ-комплектации за дурные деньги.

Авто премиум-класса на 40 миллионов только за 2 последних месяца. Верховная Рада, СБУ, ГБР и "Укравтодор" в октябре-ноябре объявили тендеры на закупку дорогих моделей автомобилей. Такую информацию обнародовала компания Transparency International Ukraine, которая проанализировала публичные данные с сайта государственных закупок ProZorro. Цены на внедорожники и представительские седаны местами стартуют от 1,5 миллиона гривен. Импортные авто покупают за бюджетные деньги.
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28.11.2020 01:56 Відповісти
Какие нахрен стулья? Вы все платежи остановили, включая информационные технологии. И ждать вы будете до февраля в лучшем случае, если транш от МВФ не получите.
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28.11.2020 03:14 Відповісти
Нельзя подождать. Чиновники должны СИДЕТЬ.
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28.11.2020 10:56 Відповісти
 
 