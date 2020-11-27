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Через тиждень ми скажемо яких результатів досягли після запровадження карантину вихідного дня, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Економіка Суспільство

Через тиждень ми скажемо яких результатів досягли після запровадження карантину вихідного дня, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я планує наступного тижня повідомити про ефект, якого вдалося досягти шляхом введення "карантину вихідного дня".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі телеканалу "Інтер" у п'ятницю.

"Стосовно ефекту, ми наступного тижня скажемо, чи вдалося досягти ефекту, якого ми хотіли. Але вже ми так бачимо і розуміємо, що ми, по-перше, з одного боку, збили тижневу динаміку захворюваності, яка була", - зазначив Степанов.

Читайте також: Закриття метро на вихідні є ефективнішим, ніж карантин вихідного дня, - глава медкомісії Києва Гелевей
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Топ коментарі
+3
"Локдаун сведет к нулю заболеваемость COVID-19 в Украине - Степанов" .. хм.. Степанов идиот.. Через неделю мы скажем каких результатов достигли после введения карантина выходного дня, - Степанов - Цензор.НЕТ 2936
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27.11.2020 23:38
+2
сам считал?..
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27.11.2020 23:30
+2
Гдава вверх подними, к ленте новостей
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27.11.2020 23:39
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27.11.2020 23:28 Відповісти
сам считал?..
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27.11.2020 23:30 Відповісти
Гдава вверх подними, к ленте новостей
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27.11.2020 23:39 Відповісти
на сарае "х.й" написано - а на самом деле там дрова лежат...

Степанов из носа (может и ниже) выковыривает и мелет всякую х.йню отвлекая быдлоэлекторат от дерибана страны...
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28.11.2020 00:05 Відповісти
Тогда читай забор. У нас,в сто с чуть-чуть городе вчера ушло 7 человек
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28.11.2020 00:08 Відповісти
А сколько ушло в прошлом году? И считается в среднем ...
А не ушли ли они от не вовремя оказанной медицинской помощи? Или от гиподинамии - от того что весну просидели в квартире. И т.п. ... ...
Дрожи дальше, перепуганный телевизором...
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28.11.2020 00:13 Відповісти
Диагноз - ковид
Двоих я знал.
А ты быренько в инфекционку санитаром
Ты ж не вериш - вот и не заразишся
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28.11.2020 00:15 Відповісти
А почему в Китае нет ковида? Может плотность населения низкая?
А в Беларуси не ковида - может по одному ходят и в масках?
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28.11.2020 00:18 Відповісти
В Беларусии нету ковида?
Сцук, беларусам расскажи. А то они не знают
Ты в банке со спиртом живеш,что ли?
Я ж тебе вроде понятно написал, покажи личным примером.
А Китае никогда и не было ))
Ты в курсе,кто самые большие брехуны?
Какая власть в Китае? Вьетнам тоже долго понты колотил,пока пачками копыта двигать не начали
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28.11.2020 00:24 Відповісти
Я согласен с твоими аргументами. Но есть и такие аргументы см. ниже. (почему так - я не знаю) Почему пандемия в странах которые можно доить? Лукашенко был против - см. ниже.

Беларусь...
Через тиждень ми скажемо яких результатів досягли після запровадження карантину вихідного дня, - Степанов - Цензор.НЕТ 1003

Через тиждень ми скажемо яких результатів досягли після запровадження карантину вихідного дня, - Степанов - Цензор.НЕТ 710
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28.11.2020 00:43 Відповісти
Господи, да где ты это береш? Беларусия выше Бразилии???!!! Бразилия сейчас на четвертом месте в мире по количеству инфицированных.
Ладно,че спорить?
Личный опыт - самый надежный.
У меня он уже есть.
Заимей и ты свой
Потом поговорим
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28.11.2020 01:06 Відповісти
"Заимей и ты свой" веду здоровый образ жизни - ложил х.й на ихний весенний "карантин" с запретом приближаться к водоёмам и посещать спортивные площадки, одеваю маску на остановках и в транспорте...
Не хочу я такого опыта.

Повторюсь - такое впечатление что в тех странах, где можно поживиться пандемии тем или иным способом ей содействуют ... ...

я об этом...
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28.11.2020 01:20 Відповісти
Об опыте - у меня умерло 4 знакомых. Один в Днепре и трое здесь
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28.11.2020 01:22 Відповісти
осознанно глянул на первые строчки - маленькие страны и такое число?!!
Это просто пипец!!!
Через тиждень ми скажемо яких результатів досягли після запровадження карантину вихідного дня, - Степанов - Цензор.НЕТ 7540

Ушёл я спать.
Будем здоровы!
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28.11.2020 01:24 Відповісти
Я не говорю что нет проблемы, я говорю о том что нужно реально смотреть...
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28.11.2020 00:07 Відповісти
Ёпрст, ну покажи ПОДЛИННЫЕ данные.
Не знаю как - но не так.
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28.11.2020 00:09 Відповісти
А где их взять - если структуры, которые должны этим заниматься - Степанов кэривнык, занимается тем что срёт в мозг с телевизора фигню всякую, вместо организации работы.
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28.11.2020 00:16 Відповісти
Я их туда не назначал.
Знаеш лучше - расскажи. Пока что ты гониш новости из агенства ОБС
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28.11.2020 00:25 Відповісти
Не знаю...
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28.11.2020 00:38 Відповісти
Вже більше.
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27.11.2020 23:41 Відповісти
Степанов хоче відмінити експоненту
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27.11.2020 23:34 Відповісти
Лохи та неЛохи -вам усем кабздец!!!
)))
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27.11.2020 23:35 Відповісти
А тебе?
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27.11.2020 23:38 Відповісти
Тебе в танке лучче...
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27.11.2020 23:45 Відповісти
"Локдаун сведет к нулю заболеваемость COVID-19 в Украине - Степанов" .. хм.. Степанов идиот.. Через неделю мы скажем каких результатов достигли после введения карантина выходного дня, - Степанов - Цензор.НЕТ 2936
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27.11.2020 23:38 Відповісти
Чем меньше народа-тем больше кислорода!
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27.11.2020 23:44 Відповісти
Это только для кацапотварей
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28.11.2020 00:01 Відповісти
через неделю выйдем на плато, чи нагорье, хез..
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27.11.2020 23:42 Відповісти
Тысяч 20 в сутки наверное.
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27.11.2020 23:53 Відповісти
Экспериментаторы??? Или всё таки наперсточники??
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28.11.2020 00:58 Відповісти
я и без недели могу сказать
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28.11.2020 03:59 Відповісти
ни хрена не делать все лето - а там посмотрим...(мож рассосется)
а раздерибаним ковидный фонд - а там посмотрим...(мож не заметят)
а на копчиков надо подкинуть..а то вдруг нарид вскинется - а там посмотрим (мож и не вскинется)
кто доживет... прокашляется - посмотрит...там... как оно...
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28.11.2020 08:12 Відповісти
Через тиждень ми скажемо яких результатів досягли після запровадження карантину вихідного дня, - Степанов - Цензор.НЕТ 5545
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28.11.2020 08:13 Відповісти
Через тиждень ми скажемо яких результатів досягли після запровадження карантину вихідного дня, - Степанов - Цензор.НЕТ 4779
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28.11.2020 08:14 Відповісти
тьху ты.... как говорится - нет слов...
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28.11.2020 08:16 Відповісти
Идиоты, если в Израиле карантин выходного дня не сработал и все об этом в мире знали, то почему в Украине будет иначе?
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28.11.2020 09:33 Відповісти
Хаха, через две недели, хехе
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28.11.2020 09:35 Відповісти
 
 