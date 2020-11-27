Через тиждень ми скажемо яких результатів досягли після запровадження карантину вихідного дня, - Степанов
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Міністерство охорони здоров'я планує наступного тижня повідомити про ефект, якого вдалося досягти шляхом введення "карантину вихідного дня".
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі телеканалу "Інтер" у п'ятницю.
"Стосовно ефекту, ми наступного тижня скажемо, чи вдалося досягти ефекту, якого ми хотіли. Але вже ми так бачимо і розуміємо, що ми, по-перше, з одного боку, збили тижневу динаміку захворюваності, яка була", - зазначив Степанов.
Топ коментарі
+3 Игорь Монахов c4e9a61d
показати весь коментар27.11.2020 23:38
+2 WiM
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+2 Алексей Достоевский
показати весь коментар27.11.2020 23:39
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Будь ласка, зачекайте...
Сегодня 15 тысяч
Степанов из носа (может и ниже) выковыривает и мелет всякую х.йню отвлекая быдлоэлекторат от дерибана страны...
А не ушли ли они от не вовремя оказанной медицинской помощи? Или от гиподинамии - от того что весну просидели в квартире. И т.п. ... ...
Дрожи дальше, перепуганный телевизором...
Двоих я знал.
А ты быренько в инфекционку санитаром
Ты ж не вериш - вот и не заразишся
А в Беларуси не ковида - может по одному ходят и в масках?
Сцук, беларусам расскажи. А то они не знают
Ты в банке со спиртом живеш,что ли?
Я ж тебе вроде понятно написал, покажи личным примером.
А Китае никогда и не было ))
Ты в курсе,кто самые большие брехуны?
Какая власть в Китае? Вьетнам тоже долго понты колотил,пока пачками копыта двигать не начали
Беларусь...
Ладно,че спорить?
Личный опыт - самый надежный.
У меня он уже есть.
Заимей и ты свой
Потом поговорим
27.11.20 16:26 Минздрав обновил список стран "красной" и "зеленой" зоны по количеству активных случаев COVID-19. ИНФОГРАФИКА
Не хочу я такого опыта.
Повторюсь - такое впечатление что в тех странах, где можно поживиться пандемии тем или иным способом ей содействуют ... ...
я об этом...
Это просто пипец!!!
Ушёл я спать.
Будем здоровы!
Не знаю как - но не так.
Знаеш лучше - расскажи. Пока что ты гониш новости из агенства ОБС
)))
а раздерибаним ковидный фонд - а там посмотрим...(мож не заметят)
а на копчиков надо подкинуть..а то вдруг нарид вскинется - а там посмотрим (мож и не вскинется)
кто доживет... прокашляется - посмотрит...там... как оно...