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Клімкін: "Ніякого зовнішнього управління в країні немає, інакше такого і бардаку не було б"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Клімкін:

Сполучені Штати і Євросоюз є зараз єдиними союзниками України, і спроби ОПЗЖ влаштовувати провокації біля американського посольства, щоб зірвати співпрацю з адміністрацією Байдена, все одно приречені на провал.

Про це заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ніякого зовнішньго управління в країні немає, інакше такого і бардаку не було б. Але і внутрішнього управління немає, тому, власне, такий і бардак", - сказав Клімкін.

Він нагадав, що США підтримали Україну зброєю, тренуваннями, гуманітарною допомогою. І припустив, що мета проплаченої акції ОПЗЖ біля американського посольства - зірвати взаємовигідне співробітництво України з адміністрацією новообраного президента США Джо Байдена.

"Як на мене, ця постановка - це про те, щоб прибити можливу спільну історію успіху з новою адміністрацією Байдена. Шанс на це у нас реально є, емоція у Байдена щодо України - є, бажання побудувати системну, а не понятійну політику, як у Трампа зараз - теж є", - підкреслив колишній дипломат.

Клімкін вважає, що такі спроби не матимуть успіху.

Союзником є для нас тільки Сполучені Штати і Євросоюз, тобто, цивілізований світ, як ми його розуміємо. От це насправді дуже-дуже серйозна історія. І якщо хтось її не розуміє, і якщо хтось не розуміє, що її зараз намагаються вбити - оце найгірше, що може бути саме зараз, в ці дні.

"Можна ходити двічі под американське посольство. Соросу це абсолютно по барабану, американця - абсолютно по барабану, і, власне, всім по барабану", - пояснив він.

"Союзником є для нас тільки Сполучені Штати і Євросоюз, тобто, цивілізований світ, як ми його розуміємо. От це насправді дуже-дуже серйозна історія. І якщо хтось її не розуміє, і якщо хтось не розуміє, що її зараз намагаються вбити - оце найгірше, що може бути саме зараз, в ці дні", - підсумував Клімкін.
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Топ коментарі
+35
Найкраща фраза року українських політиків.
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27.11.2020 23:53
+21
Никакого внешнего управления в стране нет, иначе такого и бардака бы не было. Но и внутреннего управления нет, поэтому, собственно, такой и бардак

фразу в гранит и на шею зеленой коземандЕ?
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28.11.2020 00:03
+18
...Тепер ми знаємо, звідки походить абсолютна більшість кремлівської пропаганди в українському медіапросторі.

Клімкін: "Ніякого зовнішнього управління в країні немає, інакше такого і бардаку не було б" - Цензор.НЕТ 5791
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28.11.2020 00:12
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27.11.2020 23:50 Відповісти
хм.. а может этот весь бардак как раз и есть тем конечным планом т.з. внешнего управления !? Климкин: "Никакого внешнего управления в стране нет, иначе такого и бардака бы не было" - Цензор.НЕТ 6665
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27.11.2020 23:51 Відповісти
Сорос!!!111 Рептилоїди!!!111 Омерика!!!111 Внєшній долг США!!!1111
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28.11.2020 05:48 Відповісти
Найкраща фраза року українських політиків.
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27.11.2020 23:53 Відповісти
доречі він ще й додав - ... як немає й ніякого внутрішнього управління .
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28.11.2020 03:24 Відповісти
особенно *по барабану*.
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28.11.2020 14:09 Відповісти
Климкин, ты не прав. Вот пруф Климкин: "Никакого внешнего управления в стране нет, иначе такого и бардака бы не было" - Цензор.НЕТ 6367
Климкин: "Никакого внешнего управления в стране нет, иначе такого и бардака бы не было" - Цензор.НЕТ 7516
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27.11.2020 23:54 Відповісти
Именно так и выглядит власть палестинских казаков
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27.11.2020 23:57 Відповісти
Гадав він розумний, а Ні такий же дурний як і решта. Рашка нами керує, рашка. Твоя батьківщина між іншим, вона як впливала на все що тут відбувається так і впливає через медведчука, фірташа, братів суркісів, кравчука, кучму, пороха, а про зелене лайно взагалу мовчу.
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27.11.2020 23:57 Відповісти
рашка твоим мозогом керує... і давно!!!
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28.11.2020 02:32 Відповісти
Це навряд чи це можна назвати рашкою. Це номенклатурна тоталітарна мафія, ядро якої сформувалась ще за сталінських часів, і яка зараз поглинає всі життєві соки держави і керує нею за допомогою керованого хаосу і тотальної брехні. Клімкін і Порошенко (як і Зе з командою) лише гвинтики однієї машини, яка працює заради свого панування над рештою громадян, для яких і розігрується вся ця політична вистава з "владою" і "опозицією", з "патриотами" і "п'ятою колоною". Насправді їм всім на Україну глибоко плювати, але і в Росію ніхто не хоче. Бо там своя мафія...
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28.11.2020 12:27 Відповісти
в принципі згоден. Але та рашинська мафія не проти поглинути більш слабку, якою є якраз українська.
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28.11.2020 19:45 Відповісти
Ну, а чия тоді рука через ж0пу з горла показує нам комбінацію із трьох пальців?
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27.11.2020 23:59 Відповісти
Однозначно.



3:55 / 7:41

Я вас раздавлю! - кричал Путин на Порошенко
https://www.youtube.com/watch?v=odsVSZsXxM4
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28.11.2020 00:03 Відповісти
налажал?? аа, ты про этот сок....
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28.11.2020 05:33 Відповісти
ТутАхламон - "...а чия тоді рука через ж0пу..." - Клімкін: "Ніякого зовнішнього управління в країні немає, інакше такого і бардаку не було б" - Цензор.НЕТ 2192

Клімкін: "Ніякого зовнішнього управління в країні немає, інакше такого і бардаку не було б" - Цензор.НЕТ 9213
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28.11.2020 00:03 Відповісти
Никакого внешнего управления в стране нет, иначе такого и бардака бы не было. Но и внутреннего управления нет, поэтому, собственно, такой и бардак

фразу в гранит и на шею зеленой коземандЕ?
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28.11.2020 00:03 Відповісти
с точки зрения тех, кто считает управление США внешним управлением, внутреннее управление в Украине это только российское...
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28.11.2020 04:27 Відповісти
Дезорганізація і управління, різні поняття. Так ось, саме ерефія займається першим, як безпосередньо, так і через свою агентуру, як наприклад партія "ЗАжиддя".
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28.11.2020 14:20 Відповісти
Логично.
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28.11.2020 00:07 Відповісти
...Тепер ми знаємо, звідки походить абсолютна більшість кремлівської пропаганди в українському медіапросторі.

Клімкін: "Ніякого зовнішнього управління в країні немає, інакше такого і бардаку не було б" - Цензор.НЕТ 5791
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28.11.2020 00:12 Відповісти
Шановний! Ви забули "Наш". А ще такий приклад. У Сумах є три сумських канали. Два з них своїх програм практично не мають. А ретранслюють прокремлівські канали медведчука. Не маю сумніву, що таке саме відбувається в Полтаві, Чернігові, Черкасах, Кропивницькому, Херсоні... Точніше, в усіх регіонах де намає абсолютної більшості проукраїнських сил у місцевих органах влади. Таким чином, проукраїнських каналів на двух третинах України фактично немає. Дякуємо найбільшому патріотові, Петрові Олексійовичу, який допоміг Медведчукові створити монополію на українському телепросторі.
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28.11.2020 00:24 Відповісти
Тільки дякувати треба Зельцману&К°. В вас мабуть щось із пам'ятю.
Вся ця наволоч повилазила завдяки зе.
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28.11.2020 00:58 Відповісти
А хто був Ложкін, пам'ятаєте? Без Порошенка він би не пробив дозволу для Медведчука на придбання цих каналів. Якби Порошенко був незгодним з передачею каналів Медведчукові, він би Ложкіна вигнав негайно. А так дав знищити український медійний простір, а потім замінив. Не знаєте, на кого Порошенко замінив Ложкіна? Та Єрмак проти Райніна - справжній бандерівець. Погугліть, і дізнайтеся, хто Райнін зараз. Чиї були канали 112, ЗІК? Яким був ньюз ван від початку? Це були проукраїнські канали. Особливо ЗІК. Пам'ятаєте, як Остап Дроздов гнав з передач тих, хто не хотів говорити українською? Всі воні відійшлишли під Медведчука при Порошенкові. А при Зеленському ординська наволоч почала розповзатися вже по областях.
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28.11.2020 08:47 Відповісти
ложкін скрепки носив у Порошенка! І Райнін також. Ніде не висовувались, НІДЕ! А якщо їм мертвечук нині більше платить, ніж в адміністрації Президента Порошенка - то це їхні власні проблеми!
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28.11.2020 08:57 Відповісти
Я таки мав рацію. В вас пам'ять якась вибіркова,і в голові намішані мед,гречка,гівно і цвехі!
Спочатку наведіть лад у своїй свідомості. Бажаю успіху в пошуках причино-наслідкових зв'язків!
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28.11.2020 10:45 Відповісти
Так Порошенко же под себя строил - он был бы диктатором. Оттого вы с ним героически боролись. Вот победили диктатора Порошенка - радуйтесь.
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28.11.2020 01:51 Відповісти
Почти все топовые СМИ! И на что надеется Украина? И это еще при том, что люди у нас легко зомбируемые. А потом удивляются почему люди не хотят освобождать свою землю, 6 лет мозги промывают.
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28.11.2020 00:36 Відповісти
В Украине ЕСТЬ "внешнее управление" - из РФ. Иначе бы мы не видели "Возвращение живых трупов" коммунистических функционеров прошлого века. А их ставят на должности. И делает это ЭТА власть. И это вписывается в кадровую политику Кремля. Нас пытаются вернуть в "Кучмовские времена". Вот вам и всё "внешнее управление".
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28.11.2020 00:24 Відповісти
" Никакого внешнего управления нет ,иначе и такого бы бардака не было"
НЕОПРОВЕРЖИМОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО .
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28.11.2020 00:51 Відповісти
.....и это глава МИД, ....был.
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28.11.2020 01:44 Відповісти
Нет! Климкин не прав! В бардаках,как и в цирке - порядок!
А вот у зеленых помоечников,во главе с величайшим писюнистом - все что угодно,даже "бардак"слабое определение того,что устроили эти лохи в Украине!
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28.11.2020 00:55 Відповісти
А вот я Климкину верю. Клімкін: "Ніякого зовнішнього управління в країні немає, інакше такого і бардаку не було б" - Цензор.НЕТ 1210
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28.11.2020 01:42 Відповісти
Никакого внешнего управления США и ЕС в Украине нет...и очень жаль
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28.11.2020 01:54 Відповісти
Клімкін красава¡!!
Розумний чел!!!
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28.11.2020 06:40 Відповісти
Если мы такие умные, то почему такие бедные...
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28.11.2020 11:02 Відповісти
Бо слово "ми" тут недоречне. Дехто з ціх "ми" зовсім не бідний за рахунок злиденності інших. Як це завжди є в тоталітарних нерівноправих державах.
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28.11.2020 12:48 Відповісти
бардак и есть цель внешнего управления...а в остальном все верно...
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28.11.2020 11:20 Відповісти
Расскажи это японцам или южным корейцам, у которых было внешнее управление лет пять после окончания второй мировой и корейской воен.
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28.11.2020 11:40 Відповісти
 
 