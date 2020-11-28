Клімкін: "Ніякого зовнішнього управління в країні немає, інакше такого і бардаку не було б"

Сполучені Штати і Євросоюз є зараз єдиними союзниками України, і спроби ОПЗЖ влаштовувати провокації біля американського посольства, щоб зірвати співпрацю з адміністрацією Байдена, все одно приречені на провал.

Про це заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ніякого зовнішньго управління в країні немає, інакше такого і бардаку не було б. Але і внутрішнього управління немає, тому, власне, такий і бардак", - сказав Клімкін.

Він нагадав, що США підтримали Україну зброєю, тренуваннями, гуманітарною допомогою. І припустив, що мета проплаченої акції ОПЗЖ біля американського посольства - зірвати взаємовигідне співробітництво України з адміністрацією новообраного президента США Джо Байдена.

"Як на мене, ця постановка - це про те, щоб прибити можливу спільну історію успіху з новою адміністрацією Байдена. Шанс на це у нас реально є, емоція у Байдена щодо України - є, бажання побудувати системну, а не понятійну політику, як у Трампа зараз - теж є", - підкреслив колишній дипломат.

Клімкін вважає, що такі спроби не матимуть успіху.

Союзником є для нас тільки Сполучені Штати і Євросоюз, тобто, цивілізований світ, як ми його розуміємо. От це насправді дуже-дуже серйозна історія. І якщо хтось її не розуміє, і якщо хтось не розуміє, що її зараз намагаються вбити - оце найгірше, що може бути саме зараз, в ці дні.

"Можна ходити двічі под американське посольство. Соросу це абсолютно по барабану, американця - абсолютно по барабану, і, власне, всім по барабану", - пояснив він.

"Союзником є для нас тільки Сполучені Штати і Євросоюз, тобто, цивілізований світ, як ми його розуміємо. От це насправді дуже-дуже серйозна історія. І якщо хтось її не розуміє, і якщо хтось не розуміє, що її зараз намагаються вбити - оце найгірше, що може бути саме зараз, в ці дні", - підсумував Клімкін.