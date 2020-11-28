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Байден програв президентську гонку у великих містах, а переміг - у корумпованих, - Трамп

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Байден програв президентську гонку у великих містах, а переміг - у корумпованих, - Трамп

Американський президент Дональд Трамп укотре розкритикував результати президентських виборів у США, на яких більше голосів дісталося кандидату від демократів Джо Байдену, зазначивши, що той програв у найбільших містах, а виграв в одних із найбільш корумпованих.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Інтерфакс-Україна.

У Байдена погані результати в великих містах (за даними Politico), за винятком Детройта (більше голосів, ніж людей!), Філадельфії, Атланті і Мілуокі, де йому було необхідно здобути перемогу. Не дивно, що всі вони розташовані в найважливіших "хитких" штатах, давно відомих своєю політичною корумпованістю!" - написав Трамп у Twitter.

Раніше в п'ятницю Трамп вкотре обвинуватив демократів у фальсифікації результатів виборів.

Він назвав чиновників в Джорджії і Пенсильванії "ворогами держави" і "комуністами", які допомогли Байдену виграти вибори за рахунок фальсифікації підсумків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Федеральний апеляційний суд США відхилив позов виборчого штабу Трампа про фальсифікації на виборах

Одночасно Трамп заявляв, що визнає перемогу кандидата від демократів Джо Байдена на президентських виборах, якщо колегія вибірників проголосує за нього. Він додав, що якщо колегія вибірників підтвердить перемогу Байдена, "вони зроблять помилку", але, утім, він відмовиться від влади і залишить Білий дім.

Дотепер республіканці гарантували собі 50 місць у Сенаті, демократи - 48. Для контролю над верхньою палатою Конгресу США необхідний 51 голос, тому республіканцям досить перемоги в Джорджії одного з кандидатів. У разі рівного розподілу голосів вирішальний переходить до віцепрезидента.

За підсумками виборів до палати представників демократи зберегли контроль над нижньою палатою Конгресу.

Також дивіться: Байден запросив Тіхановську на зустріч. ВIДЕО
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Топ коментарі
+45
********** чучело пытается раздуть в США массовые протесты по советам профессионала в создании общественных разногласий ***** гебнявого. Но никто на протесты не выйдет, потому что у Трампа скучное лицо.
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28.11.2020 02:11
+45
У таких даже в новости о китайском луноходе разговор будет о Порошенко. Байден проиграл президентскую гонку в крупных городах, а победил - в коррумпированных, - Трамп - Цензор.НЕТ 9955 Наверное по ночам просыпаются в холодном поту и ищут Петра по шкафам и под кроватью.
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28.11.2020 02:38
+38
Трампу осталось наклеить стикер "Байден ЧМО" на свой зелёный вертолёт.
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28.11.2020 02:10
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Байден проиграл президентскую гонку в крупных городах, а победил - в коррумпированных, - Трамп - Цензор.НЕТ 9721 Байден проиграл президентскую гонку в крупных городах, а победил - в коррумпированных, - Трамп - Цензор.НЕТ 9760
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28.11.2020 07:41 Відповісти
Байден проиграл президентскую гонку в крупных городах, а победил - в коррумпированных, - Трамп - Цензор.НЕТ 7701 Байден проиграл президентскую гонку в крупных городах, а победил - в коррумпированных, - Трамп - Цензор.НЕТ 7602
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28.11.2020 07:51 Відповісти
Демократы Рузвельт и Кеннеди что тоже были трусы?))) в Израиле настолько плохие школы?
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28.11.2020 07:59 Відповісти
Вот кто бы мычал, ...
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28.11.2020 08:35 Відповісти
Вопрос к украинским властям только один :
" ЧТО ДЕЛАЛ СЫН БАЙДЕНА С КОМПАНИЕЙ "BURISMA" В УКРАИНЕ И КАК ОН СУМЕЛ ЗАРАБОТАТЬ МИЛЛИОНЫ ДОЛЛАРОВ ЗА ПАРУ МЕСЯЦЕВ И ПОЧЕМУ ЗАСТАВИЛИ ШОКИНА ЗАКРЫТЬ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ?
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28.11.2020 08:39 Відповісти
Встречный вопрос, как получилось, что у Кабаевой годовой доход составляет 12,5 лимонов баксов, а у старика Байдена лишь 9. Причем у Байдена вонючей шмоньки между ног нет. Насосала жирная гимнастка у Пучхе. Я уже не говорю о внебрачной дочери ботоксного ушлепка от шлюхи.
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28.11.2020 08:58 Відповісти
не підгорай свинорилий

Байден програв президентську гонку у великих містах, а переміг - у корумпованих, - Трамп - Цензор.НЕТ 5865
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28.11.2020 09:02 Відповісти
Не стоит пересказывать брехню трамповских политтехнологов. У них там все, как в анекдоте о Рабиновиче, который выиграл в лотерею 1000 рублей. Но как оказалось, не 1000 рублей, а 50 и не в лотерею, а в преферанс и не выиграл, а проиграл.
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28.11.2020 09:19 Відповісти
От фактов не уйдёшь ! Сын "заработал" миллионы за пару месяцев в и без того нищей Украине !!! Почему Шокин возбудил уголовное дело и почему по указке отца - Байдена из-за океана , закрыли дело , а Шокина уволили ? Документы по деятельности BURISMA наверняка уже уничтожили по указанию ещё одного топ коррупционера Порошенко .
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28.11.2020 09:27 Відповісти
Изучите историю вопроса не по трамповским методичкам, не будете позориться. У Шокина было единственное положительное качество - собачья верность по отношению к своему шефу, собственно поэтому Порошенко за него держался, а в остальном он был полный бездарь. И если бы для Байдена существовала хоть какая-то проблема в деле с той Бурисмой, то ему было достаточно слегка намекнуть Порошенку, и Шокин бы в ту же секунду побежал бы исполнять изо всех ног. Но ни Порошенко, ни Шокин не были такими идиотами, что бы создавать проблемы действующему вице-президенту страны, от которой Украина тогда критически зависела. Потому, что бы тот Байден-младший не делал, хоть пил кровь украинских младенцев, хоть насиловал девственниц, никакого уголовного дела на него не стали бы заводить, чисто из соображений национальной безопасности. Дело против Бурисмы было, но оно никаким боком не касалось Байденового сынка.
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28.11.2020 09:53 Відповісти
Слухай, ти знаєш, хто такий Шокін? Його племінничок Льоша Чеботарьв, котрий при допомозі Шокіна-тоді ще заступника Генпрокурора, а пізніше - міністрів Януковича Захарчена і Клименка контролював весь нелегальний спирт, у 2013-2014 організовував банди кримінальників, котрі вбивали протестуючих з Майдану, в березні 2014 втік до вашої мацкви. Т.ч. Шокін був через родича і гроші пов"язаний з російським криміналом. І Байден про ці факти знав, тому змусив Порошенка звільнити ручного Шокіна. А фейкове розслідування ролі Хантера у злочминах "Бурізми" - це замовлення з твоєї рашки.
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28.11.2020 14:25 Відповісти
Да никто Шокина не защищает , вопрос в том , как Хантер ( сын Байдена ) смог заработать в Украине через Burisma несколько миллионов долларов за два месяца ? Он выдающийся бизнесмен - семь пядей во-лбу ?))))))))))))
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28.11.2020 15:11 Відповісти
Здесь Вам на этот вопрос не ответят, они на физиологическом уровне думая что Байден это хорошо, а Трамп это плохо, выводы сделаны на основании вливаемого дерьма из СМИ, при этом Вам никто не даст никаких подробностей почему же это так, а будут лишь тиражировать все то же дерьмо, даже не удосужившись докопаться до истины.
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28.11.2020 15:35 Відповісти
Viktor Denny и wittmann1980,почему бы вам не поинтересоваться,кто украл у народа россии 1 300 000 000 000 $ (одна тысяча триста миллиардов долларов!),которых бы хватило на пенсию в 1000$ в месяц (!), каждому (!) холопу,на протяжении всего периода существования рфии!?
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28.11.2020 17:16 Відповісти
Подскажите, какое мне дело до народа эрэфии?
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28.11.2020 19:47 Відповісти
Байден програв президентську гонку у великих містах, а переміг - у корумпованих, - Трамп - Цензор.НЕТ 632
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28.11.2020 19:27 Відповісти
Если не стоит, то яйцами не поможешь. Я о Трампе.
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28.11.2020 08:52 Відповісти
Я ни к Кабаевой , ни к России не имею никакого отношения , учи географию .
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28.11.2020 09:00 Відповісти
псяча мова вас видає.
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28.11.2020 15:24 Відповісти
Правильно! Какая моль,пустит к своей кабаевой,какого-то Viktor Denny?
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28.11.2020 17:18 Відповісти
У меня жена не хуже Кабаевой , зачем она мне ?)))
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28.11.2020 17:31 Відповісти
Ты похож на лису. Смотрящую на "зеленый виноград".
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28.11.2020 17:47 Відповісти
Байден програв президентську гонку у великих містах, а переміг - у корумпованих, - Трамп - Цензор.НЕТ 1024
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28.11.2020 19:27 Відповісти
ЭТО ТАКОГО ИДИЁТА ВЫБРАЛ АМЕРИКАНСКИЙ НАРОД ! ТАКИЕ ЖЕ ЧМОШНИКИ КАК И МЫ !
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28.11.2020 09:02 Відповісти
Если бы не поковырялась рашка, то побеждала Хилари по всем данным. А у нас тоже заслуга рашки с ее говнобородьком. А хомяков, которые думают опой, а не головой, везде хватает, как оказывается.
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28.11.2020 10:18 Відповісти
Байден програв президентську гонку у великих містах, а переміг - у корумпованих, - Трамп - Цензор.НЕТ 2747 ТАСС уполномочен заявить : Байден проиграл президентскую гонку в крупных городах
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28.11.2020 09:08 Відповісти
Вчера 60 минут смотрел со Скобеевой ...Зацените что кацапы говорят :негры грябят супермаркеты и выносят оттуда телевизоры потому что Омерика обнищала и негры пухнут с голода ...На улицах Нью-йорка бродят голодные негры ,но кацап заметил что негр одет в джинсы за 200 баксов ,но при этом он голодный ...И так целый час бреда мол вы видели что б в РФ где-то пухли с голода а в Омерике пухнут ,какая из Омерики мегадержавы и прочий бред ..Походу они готовятся к противостоянию с США как и при СССР
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28.11.2020 09:08 Відповісти
Скорее готовятся в которьій раз в своей истории принимать гуманитарную помощь от сша
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28.11.2020 09:17 Відповісти
И ведь всеравно США сжалится и откормит гадюку.🙂
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28.11.2020 10:15 Відповісти
У США это какая то игра с кацапией-сначала кабанчика забить до полусмерти,а потом откормить и по новой...
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28.11.2020 10:19 Відповісти
🙂👍
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28.11.2020 10:31 Відповісти
Да , видел очень много бездомных в Нью-Йорке , видел , как они замерзают зимой в Манхеттене , лёжа на решётках вентиляции Sabway NY от которых идёт хоть какое-то тепло ! И это не только афроамериканцы , много белокожих . Просят квотер ( 25 центов ) на еду , видно , что человек голодный , много раз давал . Сказки о богатой Америке забудьте , просто там свои толстосуммы , которые жрут , что аж из "жопки торчит" .
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28.11.2020 09:33 Відповісти
Добрий ранок, Ольга Володимірівна
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28.11.2020 09:39 Відповісти
Щось це мені нагадує ПІВ ВАРЕНИКА.
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28.11.2020 09:51 Відповісти
мясник, ты видишь,что твое место в спаме,пиши что то более интересное, может не будут кидать в спам
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28.11.2020 09:55 Відповісти
)))))кто то думает,что в США никто не бывает ?а вот фиг ты тут угадал...
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28.11.2020 10:22 Відповісти
Что ты мелешь? Там на социалку живут лучше, чем у нас некоторые на зарплату, и работать не желают, проще получить гарантированную пайку и валяться где хочется.
Конечно, есть исключения из правил, как и везде.
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28.11.2020 10:25 Відповісти
Отовариваются не только амербичи на социалке, но и коzапы в магазине Dollar Tree - все по 1 доллару! Идем в американский магазин!
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28.11.2020 16:38 Відповісти
Тебе тоже подкину, попрошайка Пригожинская.
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28.11.2020 10:47 Відповісти
Ага, «а Нью-Йорк та Лос-Анджелес - це трущоби» - це австралійський троль акваріус так писав.
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28.11.2020 12:59 Відповісти
Достали брежневские методички, ничего нового)) Там негры в социальных бесплатных квартирах живут (на рашестане о таких даже не слышали) которые по метражу раз в 5 больше чем хрущевку в которых живет 90% аборигенов рашестана. И это буквально верхний манхэттен. Центр мира можно сказать в сравнении с рачьими епенями.
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28.11.2020 10:01 Відповісти
Від цього чмошніка буде воняти ще довго після виборів, проте нащастя вже не з Білого дому
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28.11.2020 09:14 Відповісти
Этот поц угомониться только в федеральной тюрьме. И то, на третьем году отсидки из 50.
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28.11.2020 09:19 Відповісти
НА 100% ВЕРЮ ЧТО БАЙДЕН ХОРОШО ЗАДАВИТ ПАРАШУ И ЗАСТАВИТ ПОЧИСТИТЬ НАШ ГАДЮШНЫЙ ЭСТЕБЛИШМЕНТ ТО БИШЬ УКРАИНСКУЮ ТАК НАЗЫВАЕМУЮ ЕЛИТУ И ПРИЖМУТ ВОНЮЧУЮ СВОРУ МЕРТВЕТЧУКА !
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28.11.2020 09:28 Відповісти
Конечно , почистит , пусть с себя начнёт с Burisma . Ой , сорри , уже почистил , вместе с Шокиным .
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28.11.2020 09:34 Відповісти
Байден програв президентську гонку у великих містах, а переміг - у корумпованих, - Трамп - Цензор.НЕТ 2051
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28.11.2020 10:25 Відповісти
Парашу мо и поставят, и то в своих интересах, но Украине помогут ли? Много напомогал обамыч? Можно только надеяться. Мир он такой...
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28.11.2020 12:02 Відповісти
Трамп президент! Байдобилов надо закатать в асфальт
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28.11.2020 09:34 Відповісти
Надеюсь это Вы так прикалываетесь ?
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28.11.2020 09:40 Відповісти
Байден програв президентську гонку у великих містах, а переміг - у корумпованих, - Трамп - Цензор.НЕТ 3860
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28.11.2020 12:03 Відповісти
Байдобіли - це я вже чула від однієї трампістки. Раша вам добре мозок промила, шо жодна розумна думка не затримується.
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28.11.2020 13:08 Відповісти
Ето вам мозги промыли, конченые лицеаеры, то что была фальсификацию знают все.
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29.11.2020 00:38 Відповісти
На расєі знают всє? Байден програв президентську гонку у великих містах, а переміг - у корумпованих, - Трамп - Цензор.НЕТ 6889
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29.11.2020 00:40 Відповісти
Там если Трампушу капнуть то лет на 200 тюряги наковырять можно) Профессиональный банкрот. Точно как тот Паниковский, даже типаж один в один.) Только оригинальному персонажу не повезло в союзе жить, в Америке был бы Трампом))
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28.11.2020 09:47 Відповісти
Ніяк не заспокоїться рудий плебей.
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28.11.2020 09:48 Відповісти
А наше зеленое чмо уже всерьез собирается на вторую каденцию. На что надеется, зная свой рейтинг? На тотальные фальсификации и админресурс - недоделанный наполеончик (или мадура?).
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28.11.2020 10:11 Відповісти
Американский президент Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал результаты президентских выборов в США, на которых больше голосов досталось кандидату от демократов Джо Байдену, отметив, что тот проиграл в самых крупных городах, а выиграл в одних из самых коррумпированных.Источник: https://censor.net/ru/n3233793
Хххххххххххххххххх

Совет племени постановил: тьі слабьій мужчина. И поетому тебе положена женщина©(х/ф "Синьор Робинзон") )))

От противного: если есть самьіе коррумпированньіе города, то команда Трампа не справляется с задачами и должна освободить место
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28.11.2020 10:12 Відповісти
******** Трамп как всегда фееричен..
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28.11.2020 10:18 Відповісти
Главное что путинская-рашка не помогала, как некоторым Байден програв президентську гонку у великих містах, а переміг - у корумпованих, - Трамп - Цензор.НЕТ 724
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28.11.2020 10:56 Відповісти
До системи електронного голосування в США могли мати доступ з серверів в Китаї

https://www.newsmax.com/us/vote-machines/2020/11/27/id/999055/
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28.11.2020 11:55 Відповісти
Твій Трамп - ЧМО и дебіл.
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28.11.2020 12:04 Відповісти
Что бы убедиться в том, что этот опасный самодур в очередной раз врёт, достаточно открыть карту выборов того же Foxnews. Кто немного знаком с географией США, увидит, что даже абсолютно красные штаты имеют синие вкрапления именно в местах крупных городских агломераций. Как, например, "демократический" Хьюстон в "республиканском" Техасе, Майами во Флориде или Кливленд в Огайо... Республиканский электорат традиционно сельский или правильнее сказать- провинциальный.
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28.11.2020 12:06 Відповісти
Итоги выборов официально утверждены уже в четырех из пяти "колеблющихся штатах" (Пенсильвания, Мичиган, Джорджия, Невада), в которых проигравший Трамп пытается оспорить выборы. Выборщики от Демократической партии уже официально назначены в этих штатах для голосования за Байдена. Так что трамп-тарарамп - все. Операция "Решение-2020" движется к своему успешному завершению
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28.11.2020 12:41 Відповісти
Трампушка, уймись.иди уже на пенсию,отдыхай
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28.11.2020 13:00 Відповісти
Байден програв президентську гонку у великих містах, а переміг - у корумпованих, - Трамп - Цензор.НЕТ 6025 так. давайте про хороше... А ще Дональд виграв чотири! з п'яти штатів - лідерів з вирощення індичок!!! Це ж успіх, я вважаю...особливо в ці дні...заодно з індичкою помилував Флінна... але програв молодих виборців... і це не успіх...
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28.11.2020 13:03 Відповісти
Трампісти та кацапи злились в шизофренічному екстазі від горя.
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28.11.2020 13:05 Відповісти
Отличный критерий оценки уровня коррупции.
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28.11.2020 13:43 Відповісти
"Тримп програв президентську гонку у великих містах, а переміг - у корумпованих" - Я!

і ХАЙ ВОНО ВЖЕ ЗАТКНЕТЬСЯ!!
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28.11.2020 13:48 Відповісти
После такого заявления трампушки даже боюсь представить масштабы коррупции в США Байден програв президентську гонку у великих містах, а переміг - у корумпованих, - Трамп - Цензор.НЕТ 7587
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28.11.2020 14:01 Відповісти
Я от тоже дивувався: 2 місяці гопота штурмувала суд в Портленді, а в Сіетлі взагалі "республіку" CHAZ організували. Димократи, мня!
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29.11.2020 04:45 Відповісти
Принудительное лечение! НЕМЕДЛЕННО!
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28.11.2020 14:59 Відповісти
И чего этот Трамп так волнуется - возмет его Х#ЙЛО в совет директоров Газпрома с окладом 10 лимонов баксов в месяц и будет он там с еще одной Шавкой-Шредером ФСБэшных СЕКРЕТУТОК в два Х#Я трахать.
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28.11.2020 15:48 Відповісти
Так это не он волнуется. Это кацапы его за нитки дергают. Он бы давно уже свалил в гольф играть, а кацапы не отпускают. В кои веки поставили на Вашингтогщине своего попку-дурака, а теперь такой гешефт уплывает.
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28.11.2020 19:17 Відповісти
Держись там, Трампушка, не сдавайся не сдувайся! Байден програв президентську гонку у великих містах, а переміг - у корумпованих, - Трамп - Цензор.НЕТ 513
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28.11.2020 19:21 Відповісти
Трампе,а шош ти розвів стільки корупції?
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28.11.2020 20:28 Відповісти
Міста в США не підчинені президенту. Де демократи - там бардак.
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29.11.2020 04:44 Відповісти
Що це за новий адміністративній розподіл у новітній історії - великі міста і корумповані міста. Цікаво, а згідно Трампу великі міста можуть бути корумповані???
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28.11.2020 21:38 Відповісти
Це міста де правлять демократи. Влаштовують "вільні республіки" як в Сіетлі, штурмують суди як у Портленді, палять, грабують, роганяють поліцію як у Мінеаполісі
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29.11.2020 04:42 Відповісти
Все правильно. В містах вкидати легше.
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29.11.2020 04:40 Відповісти
Чому всі балачки навколо Трампа, а прозорість виборів не цікавить українців, які ще не так давно самі волали про "вкрадений вибір"?
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29.11.2020 04:48 Відповісти
Второй Лука
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29.11.2020 11:41 Відповісти
Время тикает... моцный сапог с острым носком натиравется гуталином... для трампа. сколько можно слушать и читать его клоунские бредни??? - надоел всем!!!!!
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29.11.2020 13:22 Відповісти
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