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За минулу добу найманці РФ на Донбасі шість разів порушили режим припинення вогню, українські воїни не постраждали, - штаб

Новини Цензор.НЕТ Політика України

За минулу добу найманці РФ на Донбасі шість разів порушили режим припинення вогню, українські воїни не постраждали, - штаб

За минулу добу російські найманці на Донбасі шість разів порушили режим припинення вогню, українські воїни не постраждали.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу операції Об'єднаних сил.

"Три факти порушення режиму припинення вогню зафіксовані у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Так, поблизу Авдіївки ворог вів вогонь з підствольного гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї. Неподалік населеного пункту Водяне противник застосовував великокаліберний кулемет, а на ділянці біля Опитного – ручний протитанковий гранатомет. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог, застосовуючи підствольний гранатомет та стрілецьку зброю, двічі провокував наших захисників поблизу населеного пункту Шуми. Окрім того, вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької  зброї противник відкривав неподалік Катеринівки. На неприцільний вогонь ворога українські військовослужбовці зброю у відповідь не застосовували", - йдеться в повідомленні.

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Від початку поточної доби, 28 листопада, режим припинення вогню противник порушив на Приазов’ї, поблизу Водяного. З тимчасово окупованої Ужівки російсько-окупаційні війська застосовували стрілецьку зброю, гранатомети різних систем, міномети калібрів 120 мм та 82 мм.

Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає.

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Топ коментарі
+5
В новости уже традиционно умолчали, что ВСУ огонь в ответ не открывали. зеилы у власти превратили нашу армию в терпил. Зеленского, Ермака, Араханию, Дубинского в окопы, под обстрелы, хоть на недельку. И пусть "не пострадают"
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28.11.2020 08:19
+5
Коли залишився без української пенсії:
За минувшие сутки наемники РФ на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня, украинские воины не пострадали, - штаб - Цензор.НЕТ 7562
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28.11.2020 08:26
+4
Горіть у пеклі москалі !!!
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28.11.2020 08:16
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Горіть у пеклі москалі !!!
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28.11.2020 08:16 Відповісти
Автор цього лозунгу Саша Крещатик вне не той...
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28.11.2020 08:24 Відповісти
Вже не той? Що з ним сталося?
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28.11.2020 08:53 Відповісти
Позеленів, змінив нік.
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28.11.2020 09:12 Відповісти
В новости уже традиционно умолчали, что ВСУ огонь в ответ не открывали. зеилы у власти превратили нашу армию в терпил. Зеленского, Ермака, Араханию, Дубинского в окопы, под обстрелы, хоть на недельку. И пусть "не пострадают"
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28.11.2020 08:19 Відповісти
Новости высоких технологий Дырявой Наротной Резервации.
Ритуальные услуги превыше всего!

За минувшие сутки наемники РФ на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня, украинские воины не пострадали, - штаб - Цензор.НЕТ 6697
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28.11.2020 08:22 Відповісти
За минувшие сутки наемники РФ на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня, украинские воины не пострадали, - штаб - Цензор.НЕТ 1982 За минувшие сутки наемники РФ на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня, украинские воины не пострадали, - штаб - Цензор.НЕТ 5666
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28.11.2020 08:25 Відповісти
Коли залишився без української пенсії:
За минувшие сутки наемники РФ на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня, украинские воины не пострадали, - штаб - Цензор.НЕТ 7562
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28.11.2020 08:26 Відповісти
У мене папаша горда сєпарська тварюка- він від української пенсії відмовився.
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28.11.2020 09:30 Відповісти
Руководство России и представители террористов ОРДЛО отказались от проведения предварительного заявленного обмена пленными с украинской стороной накануне празднования новогодних праздников.

"Обмена пленными до Нового года не произойдет", - отмечается в сообщении, обнародованном утром субботы, 28 ноября 2020 года.

Уже год как ни единого украинца не обменяли но за то 2 группы вагнеровцев СДАЛИ ....
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28.11.2020 09:45 Відповісти
Путлер капут.
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28.11.2020 10:26 Відповісти
Москалі то різновид маланців !
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28.11.2020 11:12 Відповісти
Які зараз рулять Україною ! Слава Україні !!!
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28.11.2020 11:21 Відповісти
Не все так однозначно! Хомчак, как и его попередники из Минобороны говорят, что нам военным путем не победить. Так шо пущай стреляют.
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28.11.2020 12:11 Відповісти
 
 