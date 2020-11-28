За минулу добу найманці РФ на Донбасі шість разів порушили режим припинення вогню, українські воїни не постраждали, - штаб
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За минулу добу російські найманці на Донбасі шість разів порушили режим припинення вогню, українські воїни не постраждали.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу операції Об'єднаних сил.
"Три факти порушення режиму припинення вогню зафіксовані у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Так, поблизу Авдіївки ворог вів вогонь з підствольного гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї. Неподалік населеного пункту Водяне противник застосовував великокаліберний кулемет, а на ділянці біля Опитного – ручний протитанковий гранатомет. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог, застосовуючи підствольний гранатомет та стрілецьку зброю, двічі провокував наших захисників поблизу населеного пункту Шуми. Окрім того, вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї противник відкривав неподалік Катеринівки. На неприцільний вогонь ворога українські військовослужбовці зброю у відповідь не застосовували", - йдеться в повідомленні.
Від початку поточної доби, 28 листопада, режим припинення вогню противник порушив на Приазов’ї, поблизу Водяного. З тимчасово окупованої Ужівки російсько-окупаційні війська застосовували стрілецьку зброю, гранатомети різних систем, міномети калібрів 120 мм та 82 мм.
Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає.
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