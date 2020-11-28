В Україні за добу зафіксовано новий рекорд - 16 294 випадки інфікування COVID-19, померли 184 хворі, видужали 8 897 осіб
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В Україні станом на ранок суботи, 28 листопада, зафіксовано 16 294 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, видужали - 8 897 осіб, померли 184 пацієнти.
Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбуці повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"16 294 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 28 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 689 дітей та 631 медпрацівник. Також за минулу добу: госпіталізовано - 1 639 осіб; летальних випадків - 184; видужало - 8 897 осіб", - написав Степанов.
Кількість захворювань у регіонах:
м. Київ – 67 278 випадків;
Вінницька область – 17 051 випадок;
Волинська область – 23 656 випадків;
Дніпропетровська область – 36 487 випадків;
Донецька область – 22 210 випадків;
Житомирська область – 29 098 випадків;
Закарпатська область – 22 974 випадки;
Запорізька область – 29 296 випадків;
Івано-Франківська область – 35 374 випадки;
Київська область – 36 214 випадків;
Кіровоградська область – 4 941 випадок;
Луганська область – 6 185 випадків;
Львівська область – 45 052 випадки;
Миколаївська область – 17 710 випадків;
Одеська область – 42 851 випадок;
Полтавська область – 21 490 випадків;
Рівненська область – 30 430 випадків;
Сумська область – 27 603 випадки;
Тернопільська область – 27 425 випадків;
Харківська область – 54 517 випадків;
Херсонська область – 9 845 випадків;
Хмельницька область – 28 917 випадків;
Черкаська область – 22 053 випадки;
Чернівецька область – 33 291 випадок;
Чернігівська область – 17 753 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Будь ласка, зачекайте...
Рекорд - найкраще, найвище чи найбільше досягнення в будь-чому; надзвичайне, гідне запису і пам'яті досягнення
Скільки вміщує палац "Україна"?
низькопробного гумору туди попруть
Даже если от пика заболеваемости 16500 конца ноября до начала марта (1 случай) провести прямую (а это на глаз, как минимум, раза в 2 выше реальной) то = период 7 месяцев. ср. число дней 30,5 считаем плошадь треугольника
7*30,5*16500/2=1 761 375. А ближе к реальной учтем что реальная кривая существенно ниже - делим на 2 - порядка 880 тыс. Текущая статистика - 728 834.
Отака фигня, малята.
Если есть заболевший - тесты его прямым контактам не делают, пока не будет симптомов или идите в платную лабораторию, весной еще делали.
Так что реальная ситуация намного хуже, есть пишут в прессе
Там по-прежнему автоответчик или всё-таки есть польза ?
Как только позвонила в клинику, что у меня только температура 37,5 три дня, сразу же на следующий день отправили сдавать тест. Результат за 2 дня был готов.
До этого на работе сдавали , так результат был через 30 минут. Оперативненько !
У нас нет частных клиник , где можно сделать анализ платно даже если оооочень захочешь !
Всё на уровне государства, частники этим не занимаются.
Вот в этом и вся коррупция в Украине !
Тестами должно заведовать государство , а не какие-то левые клиники и частники ! 😕
Моим знакомым сразу дали больничный и сразу отправили на ПЦР в аналогичной ситуации.
ПЦР - да, с очередями, но в тот же день или на следующий. Результат - да, в среднем несколько дней. Многих направляют даже на КТ бесплатно.
Никаких взяток, все бесплатно, никто не депутат и не министр.
А на больничный уйти - Вы сами легко могли при желании. Согласовав с работодателем. Или просто взяв больничный по ОРВИ. В сети доступны все протоколы, все симптомы по ковиду, можно и здоровому легко получить направление на бесплатный тест, если есть большое желание подстраховаться.
А то получается - на работу ходите, коллег рискуете заразить - а виноват кто угодно, но не вы.
Вы же взрослый человек, найдите возможность остаться дома.
То, что зараженных в 5-10 раз больше - это само собой. Но здесь не вина минздрава (многие латентные или не обращаются за медпомощью).
Об этом сообщила руководитель департамента иммунизации ВОЗ Кейт О'Брайен на брифинге, прошедшем 27 ноября.
"Около 60-70% населения должны иметь иммунитет или подвергнуться вакцинации, чтобы прервать цепочки. Однако в данной ситуации нам необходимо учитывать способность вакцин не только обеспечивать профилактическую защиту, но и предотвращать передачу инфекции",
По ее словам, по этому поводу проводилось много исследований, составлялись научные модели.
О каком здравом смысле можно говорить ? Вот и неудивительно , что НЕ ХВАТАЕТ КИСЛОРОДА, бо УБОГИЕ РУКОВОДИТЕЛИ не слышали умных советов
Це мотивується необхідністю швидко доставити вакцину, якщо вона буде схвалена, пише видання.Перевезеннями займається авіакомпанія United Airlines. Вона планує перевозити вакцини з Чикаго в Брюссель, звідки її будуть розвозити на вантажівках, передає WSJ.
На початковому етапі виробники планують зберігати вакцину на розподільчих складах в Плезант-Прері (штат Вісконсін), Каламазу (штат Мічиган), Пуурс (Бельгія) і Карлсруе (Німеччина).
У Pfizer поки відмовляються коментувати роль United Airlines в плані поширення вакцини.https://gazeta.ua/articles/health/_vakcinu-vid-koronavirusu-pochali-rozvoziti-svitom/999629