В Україні за добу зафіксовано новий рекорд - 16 294 випадки інфікування COVID-19, померли 184 хворі, видужали 8 897 осіб

В Україні станом на ранок суботи, 28 листопада, зафіксовано 16 294 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, видужали - 8 897 осіб, померли 184 пацієнти.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбуці повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"16 294 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 28 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 689 дітей та 631 медпрацівник. Також за минулу добу: госпіталізовано - 1 639 осіб; летальних випадків - 184; видужало - 8 897 осіб", - написав Степанов.

Також читайте: Через тиждень ми скажемо яких результатів досягли після запровадження карантину вихідного дня, - Степанов

Кількість захворювань у регіонах:

м. Київ – 67 278 випадків;

Вінницька область – 17 051 випадок;

Волинська область – 23 656 випадків;

Дніпропетровська область – 36 487 випадків;

Донецька область – 22 210 випадків;

Житомирська область – 29 098 випадків;

Закарпатська область – 22 974 випадки;

Запорізька область – 29 296 випадків;

Івано-Франківська область – 35 374 випадки;

Київська область – 36 214 випадків;

Кіровоградська область – 4 941 випадок;

Луганська область – 6 185 випадків;

Львівська область – 45 052 випадки;

Миколаївська область – 17 710 випадків;

Одеська область – 42 851 випадок;

Полтавська область – 21 490 випадків;

Рівненська область – 30 430 випадків;

Сумська область – 27 603 випадки;

Тернопільська область – 27 425 випадків;

Харківська область – 54 517 випадків;

Херсонська область – 9 845 випадків;

Хмельницька область – 28 917 випадків;

Черкаська область – 22 053 випадки;

Чернівецька область – 33 291 випадок;

Чернігівська область – 17 753 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.