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карантин (16073) Степанов Максим (2011) COVID-19 (18055) коронавірус (16702)

В Україні за добу зафіксовано новий рекорд - 16 294 випадки інфікування COVID-19, померли 184 хворі, видужали 8 897 осіб

Новини Цензор.НЕТ Події Здоров'я

В Україні за добу зафіксовано новий рекорд - 16 294 випадки інфікування COVID-19, померли 184 хворі, видужали 8 897 осіб

В Україні станом на ранок суботи, 28 листопада, зафіксовано 16 294 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, видужали - 8 897 осіб, померли 184 пацієнти.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбуці повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"16 294 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 28 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 689 дітей та 631 медпрацівник. Також за минулу добу: госпіталізовано - 1 639 осіб; летальних випадків - 184; видужало - 8 897 осіб", - написав Степанов.

Також читайте: Через тиждень ми скажемо яких результатів досягли після запровадження карантину вихідного дня, - Степанов

Кількість захворювань у регіонах:

м. Київ – 67 278 випадків;

Вінницька область – 17 051 випадок;

Волинська область – 23 656 випадків;

Дніпропетровська область – 36 487 випадків;

Донецька область – 22 210 випадків;

Житомирська область – 29 098 випадків;

Закарпатська область – 22 974 випадки;

Запорізька область – 29 296 випадків;

Івано-Франківська область – 35 374 випадки;

Київська область – 36 214 випадків;

Кіровоградська область – 4 941 випадок;

Луганська область – 6 185 випадків;

Львівська область – 45 052 випадки;

Миколаївська область – 17 710 випадків;

Одеська область – 42 851 випадок;

Полтавська область – 21 490 випадків;

Рівненська область – 30 430 випадків;

Сумська область – 27 603 випадки;

Тернопільська область – 27 425 випадків;

Харківська область – 54 517 випадків;

Херсонська область – 9 845 випадків;

Хмельницька область – 28 917 випадків;

Черкаська область – 22 053 випадки;

Чернівецька область – 33 291 випадок;

Чернігівська область – 17 753 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Топ коментарі
+15
Все це чиста і повна брехня Безкоштовні тести роблять тільки депутатам і презедентам і міністрам. В моеї дружини температура 39 ні запаху ні смаку. Звернулася до сімейного лікпря. Може дати направлення тільки на безкоштовній тест який візьмуть за тиждень результати не раніш 2х тижнів. Або платній за 1000грн. У всій Європі за200грн в нас за 1000. Нащі клініки перепродують тести платним а ті проводять тести за 1000. Питаю а мені як на изоляцію? Потрібен лікарняний. Лікарняний тільки після тесту. От і ходжу на роботу можливо хворий можливо когось заражаю. А це означає що реальні цифри в 5 раз більші. І ситуація давно не під контролем.
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28.11.2020 09:30
+13
Целебный видосик от асфальтного мародера уже записан?
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28.11.2020 08:38
+10
Маладиє риганали.
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28.11.2020 08:33
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С какой радостью клоуны отчитываются перед кукловодами о достигнутых рубежах и успехах...

Рекорд - найкраще, найвище чи найбільше досягнення в будь-чому; надзвичайне, гідне запису і пам'яті досягнення
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28.11.2020 08:22 Відповісти
Хто там вчора не вірив що було 15 тищ?
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28.11.2020 08:24 Відповісти
Да кто там считал...
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28.11.2020 11:25 Відповісти
Вчера было тоже больше 16 тысяч.Кстати,просматривая https://www.worldometers.info/coronavirus/ Обратил внимание (другой корреспондент подсказал),что количество критических и серьёзных больных у нас уже третий день 177 человек. А умирает третий день больше чем 177. Было даже 225 смертей.
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28.11.2020 21:31 Відповісти
Незабаром новий рекорд.
Скільки вміщує палац "Україна"?
В Украине за сутки зафиксирован новый рекорд - 16 294 случая инфицирования COVID-19, умерли 184 заболевших, выздоровевших - 8 897 человек - Цензор.НЕТ 1091
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28.11.2020 08:29 Відповісти
Маладиє риганали.
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28.11.2020 08:33 Відповісти
Значит "локдаун" будет аккурат после шабаша)) но не раньше - прям как у Трампа - пофиг шо быдло припершееся бесноваться потом дохнет и заражает других)
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28.11.2020 09:46 Відповісти
Да и хер с ними, с теми кто смотрит это низкопробное дерьмо.
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28.11.2020 11:17 Відповісти
Так то воно так, їх не жаль, шановний ... але вони після "шабашу" повернуться у наш соціум і будуть інфікувати нас та наших рідних...
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28.11.2020 11:32 Відповісти
Ви ж розумієте, що при цієї влади нічого не вдієш бо у квартальних виродків всі можливі преференції...(( отже шанувальники
низькопробного гумору туди попруть
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28.11.2020 11:42 Відповісти
Итак, судя по этим цифрам, основные районы заражения: Киев, Киевская область, Харьковская область. Вот и принимайте решение по локдауну прежде всего там.
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28.11.2020 08:31 Відповісти
а быдло без масок едет сюда со всех регионов
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28.11.2020 09:50 Відповісти
Как там карантин выходного дня поживает?
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28.11.2020 08:32 Відповісти
Чемпионские места
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28.11.2020 08:34 Відповісти
Целебный видосик от асфальтного мародера уже записан?
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28.11.2020 08:38 Відповісти
Верной дорогой идете товарищи,сегодня рекорд завтра норма...
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28.11.2020 08:52 Відповісти
Теперь умножте это на пять - примерно и будет картина.
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28.11.2020 08:58 Відповісти
На п'ять це ще дуже скромно.
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28.11.2020 09:24 Відповісти
ахаха, может на 50?
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28.11.2020 09:47 Відповісти
Нк сто тыщ миллионов
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28.11.2020 11:00 Відповісти
Мне кажется если посчитать количество зкраженых с нового года в день, так населения столько нет сколько они тут нам втирают
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28.11.2020 09:10 Відповісти
Когда кажется креститься надо.

Даже если от пика заболеваемости 16500 конца ноября до начала марта (1 случай) провести прямую (а это на глаз, как минимум, раза в 2 выше реальной) то = период 7 месяцев. ср. число дней 30,5 считаем плошадь треугольника
7*30,5*16500/2=1 761 375. А ближе к реальной учтем что реальная кривая существенно ниже - делим на 2 - порядка 880 тыс. Текущая статистика - 728 834.

Отака фигня, малята.
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28.11.2020 13:22 Відповісти
Все це чиста і повна брехня Безкоштовні тести роблять тільки депутатам і презедентам і міністрам. В моеї дружини температура 39 ні запаху ні смаку. Звернулася до сімейного лікпря. Може дати направлення тільки на безкоштовній тест який візьмуть за тиждень результати не раніш 2х тижнів. Або платній за 1000грн. У всій Європі за200грн в нас за 1000. Нащі клініки перепродують тести платним а ті проводять тести за 1000. Питаю а мені як на изоляцію? Потрібен лікарняний. Лікарняний тільки після тесту. От і ходжу на роботу можливо хворий можливо когось заражаю. А це означає що реальні цифри в 5 раз більші. І ситуація давно не під контролем.
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28.11.2020 09:30 Відповісти
Совершенно верно, так все обстоит во всех украинских семьях.
Если есть заболевший - тесты его прямым контактам не делают, пока не будет симптомов или идите в платную лабораторию, весной еще делали.
Так что реальная ситуация намного хуже, есть пишут в прессе
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28.11.2020 09:40 Відповісти
Вы звонили на горячую линию Минздрава ?
Там по-прежнему автоответчик или всё-таки есть польза ?
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28.11.2020 09:41 Відповісти
В Европе - 200 грн ?, ну не знаю..., я в Испании сдавала БЕСПЛАТНО .
Как только позвонила в клинику, что у меня только температура 37,5 три дня, сразу же на следующий день отправили сдавать тест. Результат за 2 дня был готов.
До этого на работе сдавали , так результат был через 30 минут. Оперативненько !
У нас нет частных клиник , где можно сделать анализ платно даже если оооочень захочешь !
Всё на уровне государства, частники этим не занимаются.
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28.11.2020 09:47 Відповісти
Делают бесплатно но стоит около 10 евро если покупать.
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28.11.2020 11:31 Відповісти
А зачем покупать , если можно сделать бесплатно ?
Вот в этом и вся коррупция в Украине !
Тестами должно заведовать государство , а не какие-то левые клиники и частники ! 😕
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28.11.2020 15:53 Відповісти
в каких 5 раз? дай Яхве шоп хоть в 50, а не в 70. в Словакии за два дня 2 млн тестов(ну, жителей) = настигли 25к. зараженных. и не думаю шо у них так носят намордники как у нас. недавно заходил в церковь поржать - увидел там 50-60 рыл, свадьба типо - церковь небольшая, быдло впритык, масок не видел, хотя сзади стоял, но поп точно голосил без маски. ну и где такое есть? не думаю шо в Словакии
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28.11.2020 09:51 Відповісти
Помилка вийшла, вибачаюсь . Платний тест 999грн.
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28.11.2020 10:40 Відповісти
Я проживаю в Києві на Троєщині можливо в нашій глуші все не так як у вас написано. Можливо на Печерських схилах все по іншому. Прямо цей час на 112 виступає хтось із слуг.Він заявив що тільки що повернувся з феофанії І сам бачив що хворі в коридорах не лижать і кисню вистачеє.
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28.11.2020 14:42 Відповісти
Вам просто не повезло - или с врачом, или с наличием тестов в моменте.
Моим знакомым сразу дали больничный и сразу отправили на ПЦР в аналогичной ситуации.
ПЦР - да, с очередями, но в тот же день или на следующий. Результат - да, в среднем несколько дней. Многих направляют даже на КТ бесплатно.
Никаких взяток, все бесплатно, никто не депутат и не министр.

А на больничный уйти - Вы сами легко могли при желании. Согласовав с работодателем. Или просто взяв больничный по ОРВИ. В сети доступны все протоколы, все симптомы по ковиду, можно и здоровому легко получить направление на бесплатный тест, если есть большое желание подстраховаться.
А то получается - на работу ходите, коллег рискуете заразить - а виноват кто угодно, но не вы.
Вы же взрослый человек, найдите возможность остаться дома.

То, что зараженных в 5-10 раз больше - это само собой. Но здесь не вина минздрава (многие латентные или не обращаются за медпомощью).
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28.11.2020 14:47 Відповісти
Чтобы предотвратить массовое распространение коронавируса COVID-19, нужно вакцинировать более половины населения стран по всему миру.

Об этом сообщила руководитель департамента иммунизации ВОЗ Кейт О'Брайен на брифинге, прошедшем 27 ноября.
"Около 60-70% населения должны иметь иммунитет или подвергнуться вакцинации, чтобы прервать цепочки. Однако в данной ситуации нам необходимо учитывать способность вакцин не только обеспечивать профилактическую защиту, но и предотвращать передачу инфекции",
По ее словам, по этому поводу проводилось много исследований, составлялись научные модели.
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28.11.2020 09:41 Відповісти
Я живу в маленьком райценте.У нас самая малая зараженность по Украине.В области тоже сама маленькая.Но вот соседи по подьезду заразились,соседи дома что вижу из окна - заразились....Они надевают маску и идут в магазин в аптеку и т д...перчаток не одевают.О вот токо-что увидел в окно - пошел куда-то зараженный короновирусом....И кто-то думает вто в ЕТОЙ ИБОНУТОЙ СТРАНЕ с нашим ИБОНУТЫМ народом мы поборем короновирус?....Нужно срочно вводить локдаун на месяц и следить за больными на дому.Пусть соцслужбы за них ходять и в аптеку и в маназин - иначе переболеет вся страна и сотни тысяч украинцев помрут...и етот кошмар будет длиться не один год.
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28.11.2020 09:48 Відповісти
Чему Вы удивляетесь , если даже на форумАх , где вроде собираются люди знакомые хотя бы с Гуглом, пишутся комменты Типа « вы всем надоели своими расказами про больницы и коронавирус».
О каком здравом смысле можно говорить ? Вот и неудивительно , что НЕ ХВАТАЕТ КИСЛОРОДА, бо УБОГИЕ РУКОВОДИТЕЛИ не слышали умных советов
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28.11.2020 10:22 Відповісти
Що ж слід очікувати, що незабаром влада "торжествєнно" оголосить цифру 20000. Жаль, дехто може до цього дня не дожити, виявляється, що лікарні не резинові і ліки не безплатні. Як це не цинічно, але схоже, що основне наповнення Бюджету буде за рахунок податків фармкомпаній і похоронно-ритуального бізнесу.
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28.11.2020 09:53 Відповісти
28 листопада вакцину від коронавируса від компаній Pfizer і BioNTech, яка ще не пройшла сертифікацію, почали доставляти по світу, повідомляє The Wall Street Journal.
Це мотивується необхідністю швидко доставити вакцину, якщо вона буде схвалена, пише видання.Перевезеннями займається авіакомпанія United Airlines. Вона планує перевозити вакцини з Чикаго в Брюссель, звідки її будуть розвозити на вантажівках, передає WSJ.

На початковому етапі виробники планують зберігати вакцину на розподільчих складах в Плезант-Прері (штат Вісконсін), Каламазу (штат Мічиган), Пуурс (Бельгія) і Карлсруе (Німеччина).
У Pfizer поки відмовляються коментувати роль United Airlines в плані поширення вакцини.https://gazeta.ua/articles/health/_vakcinu-vid-koronavirusu-pochali-rozvoziti-svitom/999629
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28.11.2020 10:15 Відповісти
2 декабря работа вр. Фопы подтягиваются, при чем по взрослому. Евросила привет Гетьманцеву передаст. На какой интересно он машине ездит
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28.11.2020 10:27 Відповісти
Самолайковий дрочер йде у спам.
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28.11.2020 12:22 Відповісти
А вот если бы зеленский не асфальтировал за деньги короновирусного фонда дороги, то больных было в 10 раз больше.
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28.11.2020 11:13 Відповісти
Логика в этом есть.
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28.11.2020 11:48 Відповісти
Коронавирус одолел мастеров спорта.
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28.11.2020 13:22 Відповісти
Мне нравится как происходит борьба с ковидом ,-она просходит ислючительно откючением света и воды.По крайней мере так происходит в Одессе.На сутки вырубили все нафиг,- и ковид побежден.Сегодня в суботу опять нет воды,-наверно еврейский выходной.
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28.11.2020 14:00 Відповісти
 
 