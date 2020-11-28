Кількість заражень на COVID-19 у світі перевищила 61,5 млн, жертв вірусу - понад 1,44 млн, - університет Гопкінса

Кількість виявлених заражень на COVID-19 у світі від початку пандемії досягла на 08:00 суботи 61 млн 592 тис. 95 випадків, збільшившись за минулу добу на 662 тис.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це свідчать дані американського університету Джонса Гопкінса.

На ранок суботи в усьому світі кількість померлих від пов'язаних з COVID-19 захворювань зросла до 1 млн 441 тис. 936 проти 1 млн 431 тис. 513 на ранок п'ятниці, одужали понад 39,4 млн.

До країн з 5 млн і більше заражень на COVID-19 входять США, Індія і Бразилія.

Лідером за кількістю заражених і померлих залишаються Сполучені Штати, де виявлено сумарно 13 млн 88 тис. 823 інфікованих COVID-19 (зростання за минулу добу - 205 тис. 568) та 264 тис. 844 летальні випадки (зростання - 1 тис. 427), вилікувалися понад 4,87 млн.

Друге місце за кількістю заражених посідає Індія, де, за даними Міністерства охорони здоров'я країни, кількість інфікованих зросла за минулу добу на 41 тис. 322 людини. Всього зафіксовано 9 млн 351 тис. 110 випадків захворювання. Кількість померлих збільшилася за добу на 485 до 136 тис. 200, одужали понад 8,75 млн.

Третя позиція в світі за кількістю інфікованих у Бразилії. Тут за час пандемії зареєстровано 6 млн 238 тис. 350 хворих, що на 34 тис. 130 осіб більше, ніж добою раніше, померли 171 тис. 974 людей (зростання - 514), вилікувалися понад 5,58 млн осіб.

За даними порталу Worldometer, який спеціалізується на статистиці з найважливіших світових подій, коєфіцієнт смертності від коронавірусу на 1 млн населення планети становить на ранок суботи 185,9. У США на 1 млн жителів померли 817 людей, Індії - 98, Бразилії - 807.

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