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У Фонд боротьби з коронавірусом направлять 8,9 млрд гривень: закон набув чинності

Новини Цензор.НЕТ Економіка

У Фонд боротьби з коронавірусом COVID-19 спрямують 8,9 мільярда гривень. Це передбачати законом, який в суботу, 28 листопада, набув чинності.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, вчора документ оприлюднили в газеті "Голос України" і він набуває чинності з дня, наступного за днем опублікування.

У документі прописане погашення податкових боргів "Укрнафти" на 30,35 млрд гривень.

Згідно з ним, спочатку Національна акціонерна компанія "Нафтогаз" отримає від Кабінету міністрів 32,3 млрд гривень компенсації за поставки газу на умовах ПСО, визнає цю компенсацію як дохід, на який буде нарахований податок на прибуток у розмірі 5,95 млрд гривень.

Після цього "Нафтогаз" має заплатити "Укрнафті" за раніше поставлений газ і авансовий платіж за газ майбутньої здобичі. З цих коштів "Укрнафта" погасить 30,35 млрд гривень боргів.

Додаткові грошові зобов'язання щодо ПДВ і податку на прибуток, які виникнуть у "Укрнафти" в результаті операцій купівлі-продажу газу з НАК, становитимуть 6,2 млрд гривень.

Також читайте: Пачка цигарок має коштувати мінімум 200 грн, це допоможе фінансуванню системи охорони здоров'я, - "слуга народу" Радуцький

З цього випливає, що сумарний обсяг надходжень до спецфонду держбюджету в рамках операцій між НАК і "Укрнафтою" становитиме 42,5 млрд гривень (30,35 млрд гривень + 5,95 млрд гривень + 6,2 млрд гривень).

У разі відрахування 32,2 млрд гривень компенсації, яку має отримати НАК, виникає залишок 10,3 млрд гривень.

Згідно з документом, надлишок надходжень у сумі 10,3 млрд гривень спрямують на забезпечення додаткових джерел фінансування Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19 (у сумі 8,9 млрд гривень) та фінансування витрат на реструктуризацію вугільної галузі (у сумі 1,4 млрд гривень).

Нагадаємо, Верховна рада схвалила цей закон у другому читанні 17 листопада.
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Топ коментарі
+6
Говорят, Порошенко покупает концентраторы для пиара.
Иное дело Зеленский.
Он ссыт в глаза от чистого сердца, от души 😄😂
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28.11.2020 09:55
+4
а оттуда направят на строительство дорог ? )
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28.11.2020 09:21
+4
привязка ""ковид"" стала самой популярной в схеме выдергивания денег из бютжета. пишите лучше основную пристань этих денег, так будет понятнее и вопросов меньше будет
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28.11.2020 09:26
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а оттуда направят на строительство дорог ? )
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28.11.2020 09:21 Відповісти
Схоже, Зєблан вирішив відмовитися від лікування КОВІДу асфальтом. Надто те "лікування" стало токсичними. Тому треба уважно слідкувати за новинами. Ось-ось в пливе нова схема.
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28.11.2020 09:58 Відповісти
все уже скомуниздили
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28.11.2020 09:21 Відповісти
У Фонд боротьби з коронавірусом направлять 8,9 млрд гривень: закон набув чинності - Цензор.НЕТ 280
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28.11.2020 10:40 Відповісти
Земрази в своём репертуаре.
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28.11.2020 09:22 Відповісти
привязка ""ковид"" стала самой популярной в схеме выдергивания денег из бютжета. пишите лучше основную пристань этих денег, так будет понятнее и вопросов меньше будет
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28.11.2020 09:26 Відповісти
Подведите НЕМЕДЛЕННО медицинский кислород ко ВСЕМ койкам в
больницах ,организуйте доставку кислородных конценраторов мобильными
бригадами на дом к больным средней тяжести.
Эти деньги должны начать работать на борьбу с коронавирусом НЕМЕДЛЕННО !
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28.11.2020 09:35 Відповісти
такі дії небезпечні тим, що кисень обпікає слизову оболонку, кисень НЕ ЛІКУЄ
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28.11.2020 09:38 Відповісти
Зрозуміло ,що не лікує ,але ж допомогає дихати і дає можливість розпочати
курс лікування запалення легень.
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28.11.2020 09:46 Відповісти
під цим апаратом помирає 9 з 10; а отой один, що вижив - то завдяки власному здоров'ю
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28.11.2020 14:53 Відповісти
Отчёт от власти по каждой израсходованной гривне !
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28.11.2020 09:37 Відповісти
У Фонд боротьби з коронавірусом направлять 8,9 млрд гривень: закон набув чинності - Цензор.НЕТ 3004 кому? А главное нахрена, если народ молча глотает и ничего не требует?
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28.11.2020 09:42 Відповісти
З цих 8,9 мільярдів можна виділити 8 мільярдів за прямим призначенням, а саме - замовити 8 000 українських лазерних апаратів "Геліос" та пролікувати всіх хворих на різні грипи включно з КОРОНА-19, а також перейти на профілактику населення: освітлювати один раз на півроку горло і ніс українцям, які є в зоні ризику. Пропускна здатність апарату - до 500 осіб за добу.
Множимо 8000 х 500 = 4 млн. людей за добу здатні будуть обслужити ці 8000 апаратів.
Якби всі початкових 65 мільярдів переказали на виробництво "Геліосів", то мали б в Україні один апарат на 500-600 мешканців. І ми стали б найздоровішим народом у світі, адже лазерна терапія за допомогою "Геліоса" - це по суті монотерапія, інші заходи і ліки практично не потрібні. Ото була б СЛАВАМ УКРАЇНІ!..
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28.11.2020 09:46 Відповісти
Чому МОЗ мовчить про ці апарати ,коли вони такі ефективні ? Вони сертифіковані ?
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28.11.2020 09:53 Відповісти
Тому, що МОЗ не відповідає своїй назві, це скоріше МПФП (міністерство поширення фармакологічних препаратів) і їх не цікавить охорона здоров'я громадян. Ви погляньте уважно на їхню освіту - вся медицина заточена лише на хвороби і лікування хвороб методами фармакології і радіації (рак), але аж ніяк на те, аби підтримувати здоров'я людини. Ось посилання на брошуру англ. мовою лазера "Геліос" (розробці вже 33 роки, саме він поставив на ноги 300 тисяч опромінених чорнобильською радіацією українців):
http://inerton.kiev.ua/HeliosBrochure(2017).pdf
А ось моя стаття про природно-наукові методи лікування (українською мовою):

http://inerton.kiev.ua/V.Krasnoholovets_scientific_medicine2020.07.20[UKR].pdf
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28.11.2020 10:02 Відповісти
скажите, это вы специалист по древним пирамидам которые лезвия затачивают?
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28.11.2020 10:34 Відповісти
була така стаття 2000 року
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28.11.2020 12:48 Відповісти
Стрелок, але там не загострення, а растровий електронний мікроскоп показує розмивання структури вістря. Якщо нове лезо має структуру чітких паралельних ліній, то після витримування в піраміді структура виглядає, як свіжі паралельні лінії олійної фарби - з'являється нечіткість в зображенні на рівні 0,5-1 мікрона.
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28.11.2020 12:52 Відповісти
та, видать, черговий Кашпіровський. Чи Чумак. А втім - "акакаяразніца"?
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28.11.2020 10:03 Відповісти
чи ви не з самого МПФП віщаєте?
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28.11.2020 10:21 Відповісти
Volodymyr Krasnoholovets "надрукувався' у псевдонауковому журналі 'для лохів', 'поперла велич' У Фонд боротьби з коронавірусом направлять 8,9 млрд гривень: закон набув чинності - Цензор.НЕТ 790

8 000 українських лазерних апаратів "Геліос" та пролікувати всіх хворих на різні грипи включно з КОРОНА-19, У Фонд боротьби з коронавірусом направлять 8,9 млрд гривень: закон набув чинності - Цензор.НЕТ 8485
не забути провести навчання 8000 снайперів,що будуть цілити лазером у вірус... У Фонд боротьби з коронавірусом направлять 8,9 млрд гривень: закон набув чинності - Цензор.НЕТ 1885
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28.11.2020 10:22 Відповісти
Pavlo Dudra - маєте щось по суті спитати, сказати? Чи лише аби язиком щось патякати і своє неуцтво на люди показати? Я дав посилання на статтю, ви прочитали? Маєте конкретні зауваження??? Вам мало того, що на рівні 1 мільйона людей проліковано лазером "Геліос" по всьому світові??? Понад 200 апаратів випущено за 33 роки.

МОЖЕТЕ ЗАПИТИ ЩОСЬ ПО СУТІ???
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28.11.2020 13:40 Відповісти
У Фонд боротьби з коронавірусом направлять 8,9 млрд гривень: закон набув чинності - Цензор.НЕТ 9527
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28.11.2020 10:19 Відповісти
Беня свій лярд з хвостиком з держбюджету таки урвав.
Шо там записні антикорупціонери? Шабунін, Серлещ, Найєм, Єгорка, Парасюк, Білецкий - де ви? Агов!
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28.11.2020 09:47 Відповісти
Так, Ви праві. Тут суттєво не "кошти у КОВІДний фонд" а "списання податкових зобов'язань" Укрнафти"(контролюється Бєнєю) за рахунок НАК"Нафтогаз"(контролюється державою).
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28.11.2020 10:04 Відповісти
А що, на асфальт не вистачає?
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28.11.2020 09:48 Відповісти
ти вчитайся, це для бені не вистачило лярда зелені
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28.11.2020 09:51 Відповісти
Мдя... затонебарига. Ну, але ж весело, по-приколу, пілять...
І що найгірше, до дебілів так і не доходить! Ну ніхрена не доходить! Впороті твердо стоять на своєму! Питаєш, що ж ви натворили, а воно тупо: а що за Порошенка треба було голосувати? Дике бажання взяти каменюку і тупу мордяку просто розвалити.
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28.11.2020 09:58 Відповісти
оцените схему!
на простой переброске финансов и признании компенсации как прибыли зеленые шлеперы откатывают 98 лярдов которые благополучно распилят без тендеров.

один в один схема отмывания бабла переброской между связанными фирмами за несуществующие поставки товаров и услуг. называется "обнал"
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28.11.2020 09:51 Відповісти
Не лізьте у справи олгрх)))... гастрономи епіцентру нас забезпечать усім необхідним
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28.11.2020 10:32 Відповісти
Говорят, Порошенко покупает концентраторы для пиара.
Иное дело Зеленский.
Он ссыт в глаза от чистого сердца, от души 😄😂
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28.11.2020 09:55 Відповісти
классика !!!!!!!!!!
****
.....Смета оказалась превышенной на 2130 рублей, товарищи. Однако это сильно сэкономило время. Машинисту крана была выплачена премия, которая проведена строго по смете как оплата дневного сторожа. Дневной сторож был оплачен, строго по смете, как укладка асфальта, а работы по укладке асфальта были оплачены, строго по смете, как работы по озеленению...
У Фонд боротьби з коронавірусом направлять 8,9 млрд гривень: закон набув чинності - Цензор.НЕТ 7963

...
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28.11.2020 10:15 Відповісти
Асфальт уже 10 слоем кладут?
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28.11.2020 10:31 Відповісти
У Фонд боротьби з коронавірусом направлять 8,9 млрд гривень: закон набув чинності - Цензор.НЕТ 8401
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28.11.2020 11:13 Відповісти
обещанного три года ждут....
и то не факт
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28.11.2020 11:06 Відповісти
Кто-то дошел до абзаца данной статьи?

"В документе прописано погашение налоговых долгов "Укрнафты" на 30,35 млрд гривен" Источник: https://censor.net/ru/n3233801
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28.11.2020 11:08 Відповісти
срочное объявление: для освоения последнего бабла из ковидного фонда СРОЧНО куплю каток Б/У в хорошем состоянии, найму двух работников со своими лопатами.
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28.11.2020 11:11 Відповісти
 
 