У Фонд боротьби з коронавірусом направлять 8,9 млрд гривень: закон набув чинності
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У Фонд боротьби з коронавірусом COVID-19 спрямують 8,9 мільярда гривень. Це передбачати законом, який в суботу, 28 листопада, набув чинності.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, вчора документ оприлюднили в газеті "Голос України" і він набуває чинності з дня, наступного за днем опублікування.
У документі прописане погашення податкових боргів "Укрнафти" на 30,35 млрд гривень.
Згідно з ним, спочатку Національна акціонерна компанія "Нафтогаз" отримає від Кабінету міністрів 32,3 млрд гривень компенсації за поставки газу на умовах ПСО, визнає цю компенсацію як дохід, на який буде нарахований податок на прибуток у розмірі 5,95 млрд гривень.
Після цього "Нафтогаз" має заплатити "Укрнафті" за раніше поставлений газ і авансовий платіж за газ майбутньої здобичі. З цих коштів "Укрнафта" погасить 30,35 млрд гривень боргів.
Додаткові грошові зобов'язання щодо ПДВ і податку на прибуток, які виникнуть у "Укрнафти" в результаті операцій купівлі-продажу газу з НАК, становитимуть 6,2 млрд гривень.
З цього випливає, що сумарний обсяг надходжень до спецфонду держбюджету в рамках операцій між НАК і "Укрнафтою" становитиме 42,5 млрд гривень (30,35 млрд гривень + 5,95 млрд гривень + 6,2 млрд гривень).
У разі відрахування 32,2 млрд гривень компенсації, яку має отримати НАК, виникає залишок 10,3 млрд гривень.
Згідно з документом, надлишок надходжень у сумі 10,3 млрд гривень спрямують на забезпечення додаткових джерел фінансування Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19 (у сумі 8,9 млрд гривень) та фінансування витрат на реструктуризацію вугільної галузі (у сумі 1,4 млрд гривень).
Нагадаємо, Верховна рада схвалила цей закон у другому читанні 17 листопада.
Будь ласка, зачекайте...
больницах ,организуйте доставку кислородных конценраторов мобильными
бригадами на дом к больным средней тяжести.
Эти деньги должны начать работать на борьбу с коронавирусом НЕМЕДЛЕННО !
курс лікування запалення легень.
Множимо 8000 х 500 = 4 млн. людей за добу здатні будуть обслужити ці 8000 апаратів.
Якби всі початкових 65 мільярдів переказали на виробництво "Геліосів", то мали б в Україні один апарат на 500-600 мешканців. І ми стали б найздоровішим народом у світі, адже лазерна терапія за допомогою "Геліоса" - це по суті монотерапія, інші заходи і ліки практично не потрібні. Ото була б СЛАВАМ УКРАЇНІ!..
http://inerton.kiev.ua/HeliosBrochure(2017).pdf
А ось моя стаття про природно-наукові методи лікування (українською мовою):
http://inerton.kiev.ua/V.Krasnoholovets_scientific_medicine2020.07.20[UKR].pdf
8 000 українських лазерних апаратів "Геліос" та пролікувати всіх хворих на різні грипи включно з КОРОНА-19,
не забути провести навчання 8000 снайперів,що будуть цілити лазером у вірус...
МОЖЕТЕ ЗАПИТИ ЩОСЬ ПО СУТІ???
Шо там записні антикорупціонери? Шабунін, Серлещ, Найєм, Єгорка, Парасюк, Білецкий - де ви? Агов!
І що найгірше, до дебілів так і не доходить! Ну ніхрена не доходить! Впороті твердо стоять на своєму! Питаєш, що ж ви натворили, а воно тупо: а що за Порошенка треба було голосувати? Дике бажання взяти каменюку і тупу мордяку просто розвалити.
на простой переброске финансов и признании компенсации как прибыли зеленые шлеперы откатывают 98 лярдов которые благополучно распилят без тендеров.
один в один схема отмывания бабла переброской между связанными фирмами за несуществующие поставки товаров и услуг. называется "обнал"
Иное дело Зеленский.
Он ссыт в глаза от чистого сердца, от души 😄😂
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.....Смета оказалась превышенной на 2130 рублей, товарищи. Однако это сильно сэкономило время. Машинисту крана была выплачена премия, которая проведена строго по смете как оплата дневного сторожа. Дневной сторож был оплачен, строго по смете, как укладка асфальта, а работы по укладке асфальта были оплачены, строго по смете, как работы по озеленению...
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и то не факт
"В документе прописано погашение налоговых долгов "Укрнафты" на 30,35 млрд гривен" Источник: https://censor.net/ru/n3233801