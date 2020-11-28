COVID-19: У Київській області може з'явитися ще вісім госпітальних баз, мережа інфекційних ліжок розшириться ще на тисячу
Новини Цензор.НЕТ Київські новини
Мережа госпітальних баз Київської області найближчим часом може розширитися - йдеться про 8 установ охорони здоров'я.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації з посиланням на Департамент охорони здоров'я ОДА.
Питання їх включення наразі розглядає Міністерство охорони здоров’я.
Наразі в області "ковідних" пацієнтів приймають 23 лікарні. Вони розраховані 2 185 ліжко-місць. Якщо до переліку госпітальних баз додасться ще вісім медзакладів, мережа інфекційних ліжок розшириться ще на понад тисячу.
Зазначимо: наразі госпітальні бази області завантажені на 55,7%. Стаціонарне лікування отримують 1217 пацієнтів.
Топ коментарі
+4 Старый зольдат
показати весь коментар28.11.2020 10:23
+2 Андрей Сафhjyjd
показати весь коментар28.11.2020 10:27
+1 Александр Лихошва
показати весь коментар28.11.2020 10:25
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Будь ласка, зачекайте...
А МОЖЕТ И НЕ ПОЯВИТЬСЯ.
И 9 МЕСЯЦЕВ ВОРОВСТВА НЕ ПОЗВОЛИЛИ СОЗДАТЬ ИЛИ ПОСТРОИТЬ НИ ОДНОЙ ГОСПИТАЛЬНОЙ БАЗЫ. ЗАТО ТЕПЕРЬ "МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ".
К слову, ПОЯВЛЯЕТСЯ чорт из табакерки или ЗЕлёная плесень в буханке добротного украинского хлеба, а госпиталя строяться и создаються.
1) Перевести учнів 5-11 класів на дистанційне навчання, так як саме школяри сприяють швидкому поширенню вірусу, заражаючись без масок в переповнених школах. Потім вони несуть хворобу додому.
2)Заборонити людям після 65 років відвідувати громадські місця: магазини, кінотеатри, банки тощо.
3)Пустити додатковий транспорт: більше електричок, більше вагонів, автобусів, маршруток. Продавати лише по два квитка у купе, плацкарти тимчасово не продавати. За стоячих пасажирів наказувати обох- водія та пасажира.
4) Контроль за масками. Штраф на місці або у відділку, але вже вищий.
5) Контроль за магазинами. В маленьких крамницях не більше трьох осіб. Дистанція в великих
27.11.2020 06:39
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Андрей Сафhjyjd
5) Контроль за мас медіа. Штрафувати канали, власників пабликів, які пропускають рашистські дестабілізуючі пости про безпеку ковід. Одна справа місцеві боти у коментарях, а інша - вірусні пости у фейсбуках, інстаграмах, які пропускають модератори. Іх наказувати
Или врачи с медсёстрами будут обслуживать ещё больше пациентов, которым даже простейшего кислорода не будет хватать, про все остальное вообще не говорю
Оцените верхнюю и нижнюю часть списка.
Минздрав обновил список стран "красной" и "зеленой" зоны по количеству активных случаев COVID-19.
А Беларусь что в зелёной зоне - сказать нечего?
А я на фото вижу факт. Судя по страшилкам от журнашлюх Беларусь уже должна давно вымереть...
Ты же просто врёшь.
На фото - факт.
Беларусь сегодня в зелёной зоне - факт.
"Но потом половина сляжет. Кто то выживет, кто то нет." - ты просто нагло врёшь - этого нет.
Ты или психически больной - отрицаешь факты, или просто маленький врунишка - которому врать по приколу.
а где - уже появилось ?
А то люди дома. А потом и не успеют...
А реабилитация Переболевших? Ковид лупит не только по легким.. но и по сосудаМ. и по почКам и даже по зубам.. в общем где слабое звено.Я уже знаю двух умерших от ковид... Переболевший.. Я.. Знакомая.. Её отец.. Да и в доме в нас оказывается уже давно молодежь на ногах перенесла... (
.. Нет у нас алгоритма действий.. Один с темп под 40чувсьвует себя хорошо.. А другой с 37 каНать будет.. Рулетка... Понимаете..