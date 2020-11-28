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COVID-19: У Київській області може з'явитися ще вісім госпітальних баз, мережа інфекційних ліжок розшириться ще на тисячу

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COVID-19: У Київській області може з'явитися ще вісім госпітальних баз, мережа інфекційних ліжок розшириться ще на тисячу

Мережа госпітальних баз Київської області найближчим часом може розширитися - йдеться про 8 установ охорони здоров'я.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації з посиланням на Департамент охорони здоров'я ОДА.

Питання їх включення наразі розглядає Міністерство охорони здоров’я.

Наразі в області "ковідних" пацієнтів приймають 23 лікарні. Вони розраховані 2 185 ліжко-місць. Якщо до переліку госпітальних баз додасться ще вісім медзакладів, мережа інфекційних ліжок розшириться ще на понад тисячу.

Зазначимо: наразі госпітальні бази області завантажені на 55,7%. Стаціонарне лікування отримують 1217 пацієнтів.

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Топ коментарі
+4
Ключевые слова тут "МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ".
А МОЖЕТ И НЕ ПОЯВИТЬСЯ.
И 9 МЕСЯЦЕВ ВОРОВСТВА НЕ ПОЗВОЛИЛИ СОЗДАТЬ ИЛИ ПОСТРОИТЬ НИ ОДНОЙ ГОСПИТАЛЬНОЙ БАЗЫ. ЗАТО ТЕПЕРЬ "МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ".
К слову, ПОЯВЛЯЕТСЯ чорт из табакерки или ЗЕлёная плесень в буханке добротного украинского хлеба, а госпиталя строяться и создаються.
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28.11.2020 10:23
+2
Украіні негайно треба:
1) Перевести учнів 5-11 класів на дистанційне навчання, так як саме школяри сприяють швидкому поширенню вірусу, заражаючись без масок в переповнених школах. Потім вони несуть хворобу додому.
2)Заборонити людям після 65 років відвідувати громадські місця: магазини, кінотеатри, банки тощо.
3)Пустити додатковий транспорт: більше електричок, більше вагонів, автобусів, маршруток. Продавати лише по два квитка у купе, плацкарти тимчасово не продавати. За стоячих пасажирів наказувати обох- водія та пасажира.
4) Контроль за масками. Штраф на місці або у відділку, але вже вищий.
5) Контроль за магазинами. В маленьких крамницях не більше трьох осіб. Дистанція в великих
27.11.2020 06:39
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Андрей Сафhjyjd
5) Контроль за мас медіа. Штрафувати канали, власників пабликів, які пропускають рашистські дестабілізуючі пости про безпеку ковід. Одна справа місцеві боти у коментарях, а інша - вірусні пости у фейсбуках, інстаграмах, які пропускають модератори. Іх наказувати
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28.11.2020 10:27
+1
А к «койке» добавиться медперсонал и оборудование ?
Или врачи с медсёстрами будут обслуживать ещё больше пациентов, которым даже простейшего кислорода не будет хватать, про все остальное вообще не говорю
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28.11.2020 10:25
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Ключевые слова тут "МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ".
А МОЖЕТ И НЕ ПОЯВИТЬСЯ.
И 9 МЕСЯЦЕВ ВОРОВСТВА НЕ ПОЗВОЛИЛИ СОЗДАТЬ ИЛИ ПОСТРОИТЬ НИ ОДНОЙ ГОСПИТАЛЬНОЙ БАЗЫ. ЗАТО ТЕПЕРЬ "МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ".
К слову, ПОЯВЛЯЕТСЯ чорт из табакерки или ЗЕлёная плесень в буханке добротного украинского хлеба, а госпиталя строяться и создаються.
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28.11.2020 10:23 Відповісти
Ця новина вже була на Цензорі, чого другий раз одне й те саме виставляють? Чи редактори новин на Цензорі самі не читають свій Цензор? Непрофесійність скрізь! Збільшення кількості опорних лікарень в Києві це добре, а що робиться в регіонах, де не приймають хворих в лікарні і вони вмирають без медичної допомоги? Хоча і ті кого приймають в лікарні теж вмирають без медичної допомоги, бо немає кому їх оглядати та лікувати, за кілька діб лікар може навіть не підійти!
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28.11.2020 10:27 Відповісти
Украіні негайно треба:
1) Перевести учнів 5-11 класів на дистанційне навчання, так як саме школяри сприяють швидкому поширенню вірусу, заражаючись без масок в переповнених школах. Потім вони несуть хворобу додому.
2)Заборонити людям після 65 років відвідувати громадські місця: магазини, кінотеатри, банки тощо.
3)Пустити додатковий транспорт: більше електричок, більше вагонів, автобусів, маршруток. Продавати лише по два квитка у купе, плацкарти тимчасово не продавати. За стоячих пасажирів наказувати обох- водія та пасажира.
4) Контроль за масками. Штраф на місці або у відділку, але вже вищий.
5) Контроль за магазинами. В маленьких крамницях не більше трьох осіб. Дистанція в великих
27.11.2020 06:39
ОтветитьМне нравится 1
Андрей Сафhjyjd
5) Контроль за мас медіа. Штрафувати канали, власників пабликів, які пропускають рашистські дестабілізуючі пости про безпеку ковід. Одна справа місцеві боти у коментарях, а інша - вірусні пости у фейсбуках, інстаграмах, які пропускають модератори. Іх наказувати
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28.11.2020 10:27 Відповісти
уйди не воняй, тупой зебилоид...
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28.11.2020 10:33 Відповісти
А к «койке» добавиться медперсонал и оборудование ?
Или врачи с медсёстрами будут обслуживать ещё больше пациентов, которым даже простейшего кислорода не будет хватать, про все остальное вообще не говорю
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28.11.2020 10:25 Відповісти
Ні всі герої яки кажуть що ковід то просто грип, можуть спокійно йти працювати волонтерами в інфекційні відділення. Там потрібні волонтери ц всіх країнах бо не вистачає медперсоналу. Це ж просто грип.
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28.11.2020 11:52 Відповісти
Какое то удивительное распространение пандемии - там где с коронавирусом идёт непримиримая борьба (где есть деньги и коррупция) - там наблюдается её наибольший рост, там где говорят что это выдумка - там и пандемии нет (Беларусь, Китай)

Оцените верхнюю и нижнюю часть списка.
Минздрав обновил список стран "красной" и "зеленой" зоны по количеству активных случаев COVID-19.
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28.11.2020 10:31 Відповісти
Китай- комуністична країна, для якої якщо вимре хоч і мільярд- тільки легше стане. А Білорусь- тут взагалі коментарі зайві.
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28.11.2020 11:17 Відповісти
В Китае пандемии нет. Он самый нижний в списке.
А Беларусь что в зелёной зоне - сказать нечего?
COVID-19: У Київській області може з'явитися ще вісім госпітальних баз, мережа інфекційних ліжок розшириться ще на тисячу - Цензор.НЕТ 2216
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28.11.2020 11:25 Відповісти
В Китае ковид есть, там просто сразу сажают всех, кто только вякнет правду про заболевших, например, про свою контору, которая слегла в полном составе, или заболевших родственников. Так же и Белоруссия- в СМИ молчат, и делают вид, что ничего нет.
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28.11.2020 11:35 Відповісти
Это те Степанов по телевизору рассказал?

А я на фото вижу факт. Судя по страшилкам от журнашлюх Беларусь уже должна давно вымереть...
Ты же просто врёшь.
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28.11.2020 11:39 Відповісти
Что ты там видишь на фото? Какой факт? Что толпа народу, наплевав на заразу, собралась вместе? И что? Ну так враньё лукашенковских СМИ обернулось против него - народ и не париться по этому поводу и не боится собираться вместе. Кстати, фото летнее, удя по одежде. Но потом половина сляжет. Кто то выживет, кто то нет.
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28.11.2020 13:14 Відповісти
На фото большие скопления людей без масок. Летнее фото специально - типа времени для лавинообразной пандемии прошло достаточно.
На фото - факт.
Беларусь сегодня в зелёной зоне - факт.

"Но потом половина сляжет. Кто то выживет, кто то нет." - ты просто нагло врёшь - этого нет.
Ты или психически больной - отрицаешь факты, или просто маленький врунишка - которому врать по приколу.
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28.11.2020 13:20 Відповісти
А смысл тогда в ЛОКДАУНЕ? Эпидемию остановить невозможно - это факт. Можно растянуть во времени , но Зеля все равно не готовится к спасению больных. Увеличить количество коек и жить обычной жизнью!!
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28.11.2020 10:37 Відповісти
может появиться....может ?
а где - уже появилось ?
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28.11.2020 10:41 Відповісти
Зачем доводить больных до кислорода? Если можно ложить тяжелых в больницы и там уже по ситуации надо не надо кислород?
А то люди дома. А потом и не успеют...
А реабилитация Переболевших? Ковид лупит не только по легким.. но и по сосудаМ. и по почКам и даже по зубам.. в общем где слабое звено.Я уже знаю двух умерших от ковид... Переболевший.. Я.. Знакомая.. Её отец.. Да и в доме в нас оказывается уже давно молодежь на ногах перенесла... (
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28.11.2020 10:46 Відповісти
Так нема в тих лікарнях кваліфікованого персоналу, хто буде допомагати вам, коли навіть відвезуть вас у лікарню?! Суспільство повинно вимагати нової стратегії від уряду щодо кадрової проблеми у медицині!!!
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28.11.2020 11:44 Відповісти
Такі речі будуються десятками років. Пипець підкрався непомітно.
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28.11.2020 11:51 Відповісти
появится, сделаем, нужно сделать, нужно купить, построим, нужно построить, создаем, думаем, решаем, шо не новость один пук в воду, какая власть такие и новости, а марадёр на крАви Пэтро молча купил кислородное оборудование и сегодня развёз, а у имбицилов опять появится, сделаем, нужно сделать, нужно купить, построим, нужно построить, создаем, думаем, решаем......
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28.11.2020 11:22 Відповісти
А лікарів де візьмуть? ЧИ інтерни будуть лікувати? Це ж просто грип. Закрийте форточку бо мені бухати холодно.
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28.11.2020 11:50 Відповісти
В больнице есть просмотр.. Знакомая Лежала.. 17. А вот одной женщине не повезло.. Родственники пришли.. А она хрипит уже.. Извините.. Её не спасли.. А вот если бы она была на стационаре то выжила бы.. А больных которых поздно привозят... . .

.. Нет у нас алгоритма действий.. Один с темп под 40чувсьвует себя хорошо.. А другой с 37 каНать будет.. Рулетка... Понимаете..
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28.11.2020 13:39 Відповісти
 
 