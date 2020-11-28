Вакцину Pfizer від COVID-19 почали чартерами доставляти світом, - The Wall Street Journal
Дози вакцини від COVID-19 компанії Pfizer чартерними рейсами початку доставляти авіакомпанія United Airlines в п'ятницю, 27 листопада.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на співрозмовників, знайомих із цим питанням.
Це необхідно для швидкого поширення, якщо вакцина буде схвалена регулюючими органами.
За даними видання, компанія Pfizer планує зберігати перші партії вакцини на складах у штатах Мічиган і Вісконсін, а також у Бельгії та Німеччині.
Консультативний комітет CDC з практики імунізації 1 грудня проголосує за те, щоб рекомендувати FDA дозволити медичним працівникам та закладам довгострокового догляду бути першими двома групами, які отримають вакцину негайно.
Будь ласка, зачекайте...
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1) Перевести учнів 5-11 класів на дистанційне навчання, так як саме школяри сприяють швидкому поширенню вірусу, заражаючись без масок в переповнених школах. Потім вони несуть хворобу додому.
2)Заборонити людям після 65 років відвідувати громадські місця: магазини, кінотеатри, банки тощо.
3)Пустити додатковий транспорт: більше електричок, більше вагонів, автобусів, маршруток. Продавати лише по два квитка у купе, плацкарти тимчасово не продавати. За стоячих пасажирів наказувати обох- водія та пасажира.
4) Контроль за масками. Штраф на місці або у відділку, але вже вищий.
5) Контроль за магазинами. В маленьких крамницях не більше трьох осіб. Дистанція в великих
27.11.2020 06:39
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Андрей Сафhjyjd
5) Контроль за мас медіа. Штрафувати канали, власників пабликів, які пропускають рашистські дестабілізуючі пости про безпеку ковід. Одна справа місцеві боти у коментарях, а інша - вірусні пости у фейсбуках, інста
пархатый бубасик просто выполняет задачи своих кремлевских и коломойских хозяев.
пуцькину украинская экономика мешает, ибо на ней держится украинская армия.
коломойше украинская экономика мешает, ибо ему интересно скупить заводы подешевле - а это возможно, когда они остановятся.
бубасик только на первый взгляд мудила.
когда речь идет о выполнении заказа хозяев - он энергичен, изобретателен и блестящ.
Мелкий бизнес идет в расход само собой, на него просто не обращают внимания.
Но в основном богатство страны обеспечивает крупный.
Так вот, в крупной промышленности падение 7 %.
а в сельском хозяйстве - падение 17%.
пассажирооборот - падение на 55%
грузооборот - падение 16%.
Это ОФИЦИАЛЬНЫЕ данные, на самом деле может быть и хуже.
17% падения в сельском хозяйстве для Украины, которая на том сельском хозяйстве только и выезжала - такого не было даже в 90-ых, это ЖОПА.
від масок ані користі, ані шкоди - нехай люди носять.
те саме від дистанції.
Але пархаті не обмежуються масками - пархаті ПРИМУСОВО, СИЛОЮ ЗУПИНЯЮТЬ ПІДПРИЄМСТВА.
Викидаючи людей на вулицю.
@mich261213
·
27 ****.
«Разработчики российской вакцины "Спутник V" предложили комбинировать ее с вакциной британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca».
Для наилучшего эффекта и минимального вреда здоровью лучше делать это в пропорции ноль к одному.
"Вакцина Pfizer"
с выводом на рынок нового продукта ещё мир не видел!!!
Бо своей кацапской вакциной прививаться боится
Формированием же рынка для вакцины занимались правительства многих стран с ежедневными отчётами о достигнутых рубежах и рекордах.
Один Лукашенко осмелился ослушаться - его тут же скинули.
опровергни хотя бы один пункт из предыдущего моего поста - иначе ты балаболка...
На уровне государства на тебе наживаются паразиты...
І росіяни піклуються про наше здоров'я...
Если они выживут, она безопасна.
Если умрут, тогда страна будет в безопасности !!!
1) Перевести учнів 5-11 класів на дистанційне навчання, так як саме школяри сприяють швидкому поширенню вірусу, заражаючись без масок в переповнених школах. Потім вони несуть хворобу додому.
2)Заборонити людям після 65 років відвідувати громадські місця: магазини, кінотеатри, банки тощо.
3)Пустити додатковий транспорт: більше електричок, більше вагонів, автобусів, маршруток. Продавати лише по два квитка у купе, плацкарти тимчасово не продавати. За стоячих пасажирів наказувати обох- водія та пасажира.
4) Контроль за масками. Штраф на місці або у відділку, але вже вищий.
5) Контроль за магазинами. В маленьких крамницях не більше трьох осіб. Дистанція в великих
Французы снова слили переговоры Макрона и Путина
Французское издание https://www.challenges.fr/entreprise/sante-et-pharmacie/vaccin-contre-le-coronavirus-poutine-demande-l-aide-de-macron_736652 Сhallenges раскрыло детали переговоров президентов двух стран. СМИ представило разговор в том ключе, что Путин попросил Макрона о помощи.
"Президент России вдруг предложил коллеге "налаживание связей между российскими профильными структурами и Институтом Пастера" для производства вакцины от COVID-19", - указало издание, ссылаясь на неназванный дипломатический источник. Как итог - украли полуфабрикат вакцины ( оксфордской) , а далее мощностей по производству НЕТ.
Цеж серьозне питання,а агенти ФСБ на типографіі і тут випередили Цензор.А може і нє?