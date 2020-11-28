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Новини Коронавірус і карантин
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Вакцину Pfizer від COVID-19 почали чартерами доставляти світом, - The Wall Street Journal

Вакцину Pfizer від COVID-19 почали чартерами доставляти світом, - The Wall Street Journal

Дози вакцини від COVID-19 компанії Pfizer чартерними рейсами початку доставляти авіакомпанія United Airlines в п'ятницю, 27 листопада.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на співрозмовників, знайомих із цим питанням.

Це необхідно для швидкого поширення, якщо вакцина буде схвалена регулюючими органами.

За даними видання, компанія Pfizer планує зберігати перші партії вакцини на складах у штатах Мічиган і Вісконсін, а також у Бельгії та Німеччині.

Консультативний комітет CDC з практики імунізації 1 грудня проголосує за те, щоб рекомендувати FDA дозволити медичним працівникам та закладам довгострокового догляду бути першими двома групами, які отримають вакцину негайно.

Також читайте: Щоб зупинити пандемію, потрібно, щоб 60-70% населення були вакциновані або перехворіли, - ВООЗ

вакцина (4419) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+18
У каждого Нового года свои символы

Вакцину Pfizer от COVID-19 начали чартерами доставлять по миру, - The Wall Street Journal - Цензор.НЕТ 5227
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28.11.2020 10:31
+15
Розпочали вакцінацію аленей !!! Солдат та в дупучленцев Даунбаса !!!))
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28.11.2020 10:33
+15
Руские знали секрет бессмертия при КОВИД, но унесли его с собой в могилу...
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28.11.2020 10:37
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Що там з українськими кандидатами в вакцини? Де результати?
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28.11.2020 10:28 Відповісти
Украіні негайно треба:
1) Перевести учнів 5-11 класів на дистанційне навчання, так як саме школяри сприяють швидкому поширенню вірусу, заражаючись без масок в переповнених школах. Потім вони несуть хворобу додому.
2)Заборонити людям після 65 років відвідувати громадські місця: магазини, кінотеатри, банки тощо.
3)Пустити додатковий транспорт: більше електричок, більше вагонів, автобусів, маршруток. Продавати лише по два квитка у купе, плацкарти тимчасово не продавати. За стоячих пасажирів наказувати обох- водія та пасажира.
4) Контроль за масками. Штраф на місці або у відділку, але вже вищий.
5) Контроль за магазинами. В маленьких крамницях не більше трьох осіб. Дистанція в великих
27.11.2020 06:39
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Андрей Сафhjyjd
5) Контроль за мас медіа. Штрафувати канали, власників пабликів, які пропускають рашистські дестабілізуючі пости про безпеку ковід. Одна справа місцеві боти у коментарях, а інша - вірусні пости у фейсбуках, інста
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28.11.2020 10:31 Відповісти
Всі карантинні заходи вже безглузді бо шляхи поширення вірусу вже неможливо відслідкувати та зупинити. Це ми бачимо по карантину вихідного дня, який просто ніяк не впливає на динаміку смертності та нових захворювань. Тому боротись з поширенням вірусу ми вже не можемо з об'єктивних причин - ми втратили таку можливість рік тому і зараз вже всі обмеження просто безглузді. Громадяни хворіють ковід-19 по другому колу, а влада все ще граєтсья в протиепідемічні заходи! Зараз потрібно не карантини вводити, а сконцентруватись на лікуванні хворих, щоб зменшити смертність та втрату здоров'я громадян від коронавірусу. Потрібно збільшувати кількість лабораторій які роблять ПЛР тести, щоб мати можливість проводити масові тестування населення в містах і боротись з вірусом реально а не віртуально!
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28.11.2020 10:39 Відповісти
задача пархатого локдауна - не остановить заразу, а УНИЧТОЖИТЬ ЭКОНОМИКУ.
пархатый бубасик просто выполняет задачи своих кремлевских и коломойских хозяев.

пуцькину украинская экономика мешает, ибо на ней держится украинская армия.
коломойше украинская экономика мешает, ибо ему интересно скупить заводы подешевле - а это возможно, когда они остановятся.

бубасик только на первый взгляд мудила.
когда речь идет о выполнении заказа хозяев - он энергичен, изобретателен и блестящ.
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28.11.2020 10:57 Відповісти
если точнее, уничтожить не экономику, а малый и средний бизнес, чтобы у олигопархата не было конкурентов
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28.11.2020 11:01 Відповісти
я б не сказаааал...
Мелкий бизнес идет в расход само собой, на него просто не обращают внимания.

Но в основном богатство страны обеспечивает крупный.
Так вот, в крупной промышленности падение 7 %.
а в сельском хозяйстве - падение 17%.
пассажирооборот - падение на 55%
грузооборот - падение 16%.

Это ОФИЦИАЛЬНЫЕ данные, на самом деле может быть и хуже.

17% падения в сельском хозяйстве для Украины, которая на том сельском хозяйстве только и выезжала - такого не было даже в 90-ых, это ЖОПА.
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28.11.2020 11:14 Відповісти
згідно твоєї логіки дотримання дистанції та відвідування магазину в масці це УНИЧТОЖИТЬ ЭКОНОМИКУ, малый и средний бизнес. Такі, як ці кацапи знищують НАЦЇЮ,
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28.11.2020 11:47 Відповісти
яке відношення дистанція та маски мають до ЛОКДАУНУ?
від масок ані користі, ані шкоди - нехай люди носять.
те саме від дистанції.

Але пархаті не обмежуються масками - пархаті ПРИМУСОВО, СИЛОЮ ЗУПИНЯЮТЬ ПІДПРИЄМСТВА.
Викидаючи людей на вулицю.
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28.11.2020 13:24 Відповісти
2 пункт спірний, не у всіх старших 65 є поруч няньки.
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28.11.2020 11:04 Відповісти
ти перший кандидат.
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28.11.2020 10:32 Відповісти
на кацапську
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28.11.2020 11:21 Відповісти
Спутник нада пакупать, Спутник! Шо там у рассейских идиотов с их вакциной? Хто знает?
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28.11.2020 10:29 Відповісти
Розпочали вакцінацію аленей !!! Солдат та в дупучленцев Даунбаса !!!))
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28.11.2020 10:33 Відповісти
идут эсперименты на территории ордло! как пишут -результаты хероватые
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28.11.2020 10:35 Відповісти
Руские знали секрет бессмертия при КОВИД, но унесли его с собой в могилу...
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28.11.2020 10:37 Відповісти
Спрашивать не у кого. Кому вкололи, у того рога и копыта выросли, пропал дар речи.
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28.11.2020 10:41 Відповісти
Если рога с копытами выросли, то этим уже все и так сказано
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28.11.2020 10:57 Відповісти
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28.11.2020 11:49 Відповісти
из того что появлялось, у парашников нет мощностей для её производства. ***** беседовал с макроном и упомянул о помощи франции им в этом деле. инфа просочилась. парашники потребовали обьяснений от французов - кто слил конфиденциальный разговор, который ессно не прально поняли ну и понятно шо как всегда перекрутили против парашушки.)
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28.11.2020 10:46 Відповісти
В соцсетях пишут, шо хорошо идёт под соленые огурчики...
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28.11.2020 10:53 Відповісти
Ходорковский Михаил
@mich261213
·
27 ****.
«Разработчики российской вакцины "Спутник V" предложили комбинировать ее с вакциной британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca».

Для наилучшего эффекта и минимального вреда здоровью лучше делать это в пропорции ноль к одному.
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28.11.2020 15:01 Відповісти
У каждого Нового года свои символы

Вакцину Pfizer от COVID-19 начали чартерами доставлять по миру, - The Wall Street Journal - Цензор.НЕТ 5227
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28.11.2020 10:31 Відповісти
Такого масштабного всепланетного бизнес проекта
"Вакцина Pfizer"
с выводом на рынок нового продукта ещё мир не видел!!!
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28.11.2020 10:37 Відповісти
Да, хутин ждёт с нетерпением 😀😀😀
Бо своей кацапской вакциной прививаться боится
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28.11.2020 10:42 Відповісти
А с книжкой "Властелин колец", а с новыми версиями ифонов? Ну и черная пятница нынче, как-никак.
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28.11.2020 10:42 Відповісти
то был децкий лепет с мягким выходом на рынок.

Формированием же рынка для вакцины занимались правительства многих стран с ежедневными отчётами о достигнутых рубежах и рекордах.
Один Лукашенко осмелился ослушаться - его тут же скинули.
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28.11.2020 10:47 Відповісти
ты главное шапочку из фольги не снимай...чипы...излучение...рептилоиды...
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28.11.2020 11:21 Відповісти
а ты понесешь только когда будешь сипеть дырявыми легким? или и тогда лучше сдохнуть? а, небыдло
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28.11.2020 11:29 Відповісти
лишь бы что ляпнуть?..
опровергни хотя бы один пункт из предыдущего моего поста - иначе ты балаболка...
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28.11.2020 11:36 Відповісти
А що Луку вже скинули?))) Якби цього дійсно захотіли - був би вже Бацька в Ростові!
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28.11.2020 12:09 Відповісти
А нічо, шо її безкоштовно 20% роздадуть?
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28.11.2020 11:11 Відповісти
Безкоштовно сыр в мышеловке...

На уровне государства на тебе наживаются паразиты...
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28.11.2020 11:29 Відповісти
Це ви проти Pfizer, чи проти російської вакцини теж?
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28.11.2020 11:41 Відповісти
а шо - є російська вакцина?..

І росіяни піклуються про наше здоров'я...
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28.11.2020 11:55 Відповісти
Москалі кажуть що є, і вони вже почали її поставляти в Угорщину і Ізраіль, брешуть?
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28.11.2020 11:58 Відповісти
я іронізую... вважаю що вони якесь сміття просто називають вакциною...
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28.11.2020 12:38 Відповісти
В Україні вакцина відразу перетвориться в дуже коштовну !!!)))
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28.11.2020 11:41 Відповісти
И свои числа))) Украина получит 8млн доз и власть компенсирует бизнесу 8млн грн
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28.11.2020 18:45 Відповісти
С кацапские помои вместо боярышника свинорусам впарить.
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28.11.2020 10:47 Відповісти
Следующий этап эволюции - человек вакцинированный. Сапиенс - не актуален.
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28.11.2020 11:05 Відповісти
после октябрьской расианской революции весь мир понял,шо сапиенс не актуально .
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28.11.2020 11:24 Відповісти
Мы и так вакцинированы от оспы.. Кори.. Дифтерии.. Полиомиелита.. Ну а кто и от столбняка. Раньше обязательно прив вали от столбняка.. Например упал на что острое на земле.. Загорали и укол в попу.. У нас во дворе мальчишки все были причины.. Да и если вы едете в африку вам обязательно надо будет прив ться от экзотика...
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28.11.2020 11:21 Відповісти
В США, без додаткових вакцин на пмж по грінкарті не пустять.
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28.11.2020 11:25 Відповісти
А нічо, шо її безкоштовно 20% роздадуть?
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28.11.2020 11:23 Відповісти
Вакцину следует испытать на правительстве ...
Если они выживут, она безопасна.
Если умрут, тогда страна будет в безопасности !!!
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28.11.2020 11:23 Відповісти
Так для них, правительство и все кто при власти, медики,силовики всех видов, они и суетятся с вакциной, и бесплатно.
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29.11.2020 00:23 Відповісти
Украіні негайно треба:
1) Перевести учнів 5-11 класів на дистанційне навчання, так як саме школяри сприяють швидкому поширенню вірусу, заражаючись без масок в переповнених школах. Потім вони несуть хворобу додому.
2)Заборонити людям після 65 років відвідувати громадські місця: магазини, кінотеатри, банки тощо.
3)Пустити додатковий транспорт: більше електричок, більше вагонів, автобусів, маршруток. Продавати лише по два квитка у купе, плацкарти тимчасово не продавати. За стоячих пасажирів наказувати обох- водія та пасажира.
4) Контроль за масками. Штраф на місці або у відділку, але вже вищий.
5) Контроль за магазинами. В маленьких крамницях не більше трьох осіб. Дистанція в великих
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28.11.2020 11:44 Відповісти
У нас 5-11 з вересня на дистанційному, штраф на місці це чудово, скільки там зараз 17 000, так звісно, любий пенсіонер витащить на місці з кишені таку суму.
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28.11.2020 11:48 Відповісти
Зараз 250. "любий пенсіонер витащить"...
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28.11.2020 15:08 Відповісти
Зеленський обіцяв, що Українці отримають вакцину одні із перших. Тільки забув сказати з якого кінця.
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28.11.2020 11:54 Відповісти
Только лохи верят обіцянкам зебила.
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28.11.2020 12:38 Відповісти
А в это время

Французы снова слили переговоры Макрона и Путина

Французское издание https://www.challenges.fr/entreprise/sante-et-pharmacie/vaccin-contre-le-coronavirus-poutine-demande-l-aide-de-macron_736652 Сhallenges раскрыло детали переговоров президентов двух стран. СМИ представило разговор в том ключе, что Путин попросил Макрона о помощи.
"Президент России вдруг предложил коллеге "налаживание связей между российскими профильными структурами и Институтом Пастера" для производства вакцины от COVID-19", - указало издание, ссылаясь на неназванный дипломатический источник. Как итог - украли полуфабрикат вакцины ( оксфордской) , а далее мощностей по производству НЕТ.
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28.11.2020 12:14 Відповісти
Российские биоинженеры в следующем году выпустят из пробирки следуюий вирус-убийцу. До тех пор пока не будет разрушен режим пуйла он будет и дальше терроризировать мир. Только идиотам это не понятно. И да, мировой фармацевтической мафии это сверхвыгодно! Таких деньжищ ей и не снилось в прошлые времена.
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28.11.2020 13:02 Відповісти
Дози вакцини від COVID-19 компанії Pfizer чартерними рейсами початку доставляти авіакомпанія United Airlines в п'ятницю, 27 листопада.Джерело: https://censor.net/ua/n3233804
Цеж серьозне питання,а агенти ФСБ на типографіі і тут випередили Цензор.А може і нє?
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28.11.2020 15:01 Відповісти
Формированием же рынка для вакцины занимались правительства многих стран с ежедневными отчётами о достигнутых рубежах и рекордах. А наши только могут https://vulkanmoney.su/rabochee-zerkalo-kazino-vulkan-segodnya актуальное зеркало вулканов легализировать чтобы самим играть.
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26.01.2021 07:38 Відповісти
 
 