Вакцину Pfizer від COVID-19 почали чартерами доставляти світом, - The Wall Street Journal

Дози вакцини від COVID-19 компанії Pfizer чартерними рейсами початку доставляти авіакомпанія United Airlines в п'ятницю, 27 листопада.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на співрозмовників, знайомих із цим питанням.

Це необхідно для швидкого поширення, якщо вакцина буде схвалена регулюючими органами.

За даними видання, компанія Pfizer планує зберігати перші партії вакцини на складах у штатах Мічиган і Вісконсін, а також у Бельгії та Німеччині.

Консультативний комітет CDC з практики імунізації 1 грудня проголосує за те, щоб рекомендувати FDA дозволити медичним працівникам та закладам довгострокового догляду бути першими двома групами, які отримають вакцину негайно.

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